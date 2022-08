Trolls - Finn cascada

"Finn Cascada".

Hora de entrenar, Branch.

¿Preparado?

Para pasar de ser el gruñón de la villa

a un trol total, debo seguir entrenando, ¿no?

Hagamos progresos.

¡Risas!

¡Quiero cinco! ¡Ya!

(RÍE)

¡Una, dos!

¡Siente las risitas, siéntelas!

Scrapbooking rápido. ¡Estrella! Estrella.

Arcoíris. Arcoíris.

Arcoíris doble. Arcoíris doble.

Una maqueta de Villa Trol en miniatura.

¿Qué? ¡Hazlo!

La pista de abrazobstáculos.

¡Ya! Hora del abrazo.

Hora del abrazo.

Hora del abrazo.

¿Creek?

¡No, no puedo, es demasiado!

¡Vamos, saca fuerzas!

¡Saca fuerzas!

Ah.

¡Hora del abrazo!

¡Sí! ¡Bien, ese es el afecto que busco!

¡Poppy!

¡Ha vuelto, Finn Cascada!

Ha vuelto.

(GRITAN Y RÍEN)

¿Cómo? ¿Quién?

Chicos. ¡Chicos!

Esperad.

¿Quién es Finn Cascada? (LOS DOS) ¿Qué?

Branch, vamos, es el temerario de todos los temerarios.

De vez en cuando, viene a visitarnos

y sorprende a la villa entera.

Y unos días después, se vuelve a ir.

Llevándose nuestros corazones consigo.

¿En serio? ¿Y cómo es que nunca he oído hablar de este trol?

Oh. No es un trol.

(TROLLS) ¡Finn! ¡Finn!

¡Finn! ¡Finn! ¡Finn!

¡Finn! ¡Finn! ¡Finn! ¡Finn!

¿Es un pez?

Vale, yo me piro.

Tengo, literalmente, cualquier otra cosa que hacer.

¿Te vas a ir?

Pero si no has visto a la leyenda en acción.

Chicos, es un pez.

Estoy seguro de que lo que hace no es para tanto.

(Chapoteo)

¡Vaya! ¡Ah!

(Aplausos)

Es un pez muy guay.

Oh, todavía no has visto nada.

No puedo mirar.

Aun así, no puedo no mirar.

(TODOS) ¡Bien!

Guau. Es... Guau.

¡Me he hecho una foto con Finn Cascada!

¿Nos deja hacerle fotos?

Finn, hola.

Es un "clacer ponocerte".

Un placer conocerte.

(RÍE)

Me gustaría hacerme una foto contigo y el agua.

Una foto, no una moto de agua.

Aunque también sería divertido, una foto de una moto.

¿Estoy actuando raro? Estoy actuando raro.

¿Hacemos la foto?

Vale, allá va.

¿Finn?

¡Viene aquí a hacerse fotos! ¡Sí!

(TROLLS VITOREAN)

¿He hecho algo para no caerle bien a Finn?

¿Es por mi pelo? Es por mi pelo, ¿verdad?

No, no, no es tu...

Estaría bien que te lo arreglaras un poco.

Au. Branch, tranquilo.

Oye, lo entiendo,

hacerse una foto es su forma de decir que sois amigos,

pero necesita tiempo para conocerte.

Así que sé paciente y, sobre todo, sé tú mismo.

Sí, vale, lo conseguiré.

Solo tengo que ser paciente y ser yo mismo.

-¡Me he hecho una foto con Finn!

Paciente.

¡Mirad, Finn es mi amigo!

-¡Conozco a Finn!

-¡Yupi!

Paciente.

Se ha hecho una foto con todos menos conmigo.

Bueno, no creo que se la haya hecho con todos.

Poppy, Branch.

Finn se ha hecho una foto con el Señor Dinkles.

¿Desde cuándo un pez se hace amigo de un gusano?

(RÍE)

¿Hay alguien que no le caiga bien?

(RÍE)

(GRUÑE)

Mañana será otro día.

Seguro que seréis amigos.

Claro que vamos a ser amigos.

Vamos a ser muy buenos amigos.

Ay, madre.

(Música y vítores)

Eh...

Branch, ¿qué estás haciendo?

La mejor forma de hacer amigos es tener intereses en común.

Y hay algo que sé que le gusta a Finn.

Las piruetas.

¡Eh, Finn, mira lo alto que voy a saltar!

¡Vivan los amigos temerarios! ¡Sí!

(GRITA)

(GRITA)

(TODOS) ¡Oh!

(TOSE)

¿Qué, una foto?

(GRITA)

Oh, cuánto lo siento. Solo intentaba...

(Gruñido)

¿Y ahora qué haces? Un soborno no es mala idea.

Este brownie de pescado hará que Finn sea mi amigo.

Le estás dando a la foto demasiada importancia.

Para ti es fácil decirlo,

les caes bien a todos los peces de la laguna.

(PECES) ¡Te queremos, Poppy!

¿Ves?

Oye, Finn, soy un buen chico.

¿Vale?

Si sales a la superficie e intentas conocerme,

te daré un delicioso brownie de pescado.

¿Y bien?

Oh. Sí, eso es.

Creo que vamos a ser buenos amigos.

Incluso mejores amigos. ¿Eh?

No, esto es para Finn.

Eh, ya vale.

No.

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

¿Eh? Oh, no. ¡No, no, no, no, no, no!

Hola, hola.

Si haces eso, te vas a cansar, amigo.

¿Eh?

¿Tú quién eres? Soy Baha.

Estarás hambriento después de que Finn te haya...

engullido.

¿Cupcake...

de algas?

Eh... Estoy bien, gracias.

¿Qué te parece si te enseño el lugar?

Veamos, ese es el patio, ahí está mi estudio

y, por supuesto, esta es la zona común

donde nos reunimos y nos relacionamos.

Sé que no es gran cosa,

pero con el tiempo lo llamarás hogar.

¿Hogar? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?

Todo este tiempo.

Bua.

O sea, que estamos atrapados.

(RÍE)

A mí no me gusta llamarlo así.

Estamos de vacaciones.

En un lugar del que no podemos salir.

Jamás.

¡Hora del abrazo! Eh, eh, oye.

Olvida la hora del abrazo.

Tenemos que centrarnos en escapar.

Te lo aseguro, ya lo he probado todo.

Seguro que no todo.

(RÍE)

¡Oh!

Eso lo probé.

Si le hacemos cosquillas, abrirá la boca.

También lo he intentado.

(RÍE)

(GRITAN)

(Golpe)

Ah, ya sé. ¿Y si hacemos que nos escupa?

Eh...

Él no escupe por la boca.

Escupe por el espiráculo.

Oh, oh.

(GRITA)

(PECES) No nos gustas, Branch.

Au.

(SUSPIRA)

Debí haberle hecho caso a Poppy.

¿Por qué me he obsesionado en conseguir una estúpida foto?

¿Solo para demostrar que le caía bien a un pez guay?

¿Has acabado aquí por intentar hacerte una foto con Finn?

(RÍE)

¿Qué? No tiene gracia.

Tiene un poco de gracia.

¡Oh!

¿Tú también?

Ajá.

Y yo allí haciendo un salto con la moto acuática.

El agua salpicó y ¡zas!

Da un gran bocado, después... Bueno, ya sabes el resto.

¿Un brownie de pescado?

Astuto. Bueno, no del todo, porque has acabado aquí,

pero es mi disfraz de gusano.

¿Te pusiste un disfraz de gusano?

(RÍE) Ay, mi madre.

Estaba desesperada,

era la única con la que no quería hacerse una foto.

Bueno, ahora ya no eres la única.

He de decir que esto no está tan mal.

Sí.

Oh. Se te acaban ocurriendo cosas cuando pasas tanto tiempo aquí.

(Música triste)

¿Sabes qué? No nos vamos a rendir.

Tiene que haber otra salida. No, no la hay.

La boca está cerrada y el espiráculo es pequeño.

Mmm.

Quizá sea pequeño para nosotros, pero no para un tamaño como...

este.

¿Eh?

Agarra la campanilla.

Si no puede escupir por el espiráculo,

es posible que...

Vamos, ¡vamos!

(GRITAN)

Ah. ¡Branch, estás vivo!

Oh. Baha, ¿estabas ahí dentro?

Hola, Poppy.

Un momento, ¿os conocéis?

Sí, hoy hemos desayunado juntas.

Pero las marcas de la pared... ¡Había un montón!

Lo sé, 356 minutos.

Parecía una eternidad.

Solo has estado atrapada...

¿durante unas cuantas horas?

Ajá.

(RÍE)

Mira que eres rara, Baha.

(RÍE) Los dos lo somos.

(LOS DOS RÍEN)

(Chapoteo)

Ahora, nunca se hará una foto con nosotros.

Sí, eso parece.

Pero tengo algo mejor que una foto con un pez guay.

Una amiga guay.

Oh, qué bonito.

Voy a haceros una foto.