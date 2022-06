Trolls - La feria de los abrazos

"LA FERIA DE ABRAZOS"

Está el salta-abrazos, los abrazos de choque,

el túnel de los abrazos y el tren de los achuchones.

Te lo digo, Branch, la feria de abrazos es lo mejor.

Venga ya, Poppy.

¿Qué más podría aportar

otra celebración de abrazos de Villa Troll?

Esto.

(Música animada)

¡Hala! ¿Ves, Branch?

La feria lo tiene todo. Atracciones.

¡Ay! -¡Uh!

(AMBAS) Ah.

"Juegos".

(VOZ ROBÓTICA) "Incómodo".

"Y mucho ocio".

Sí, ya veo.

Hoy recibirás un abrazo de una nueva amiga.

¡Yo!

Vale, me apunto,

pero mi tolerancia al afecto sigue siendo muy baja,

así que, ¿me prometes que no nos abrazaremos demasiado?

Por supuesto.

Dos entradas, por favor.

Serán 25 abrazos cada uno.

¿25?

Tranquilo, tengo un cupón. ¡Oh!

Pues 50 abrazos cada uno. ¡Sí!

(AMBOS) Uno, dos, tres, cuatro... Ay.

Eso ha durado más de lo necesario.

Créeme, vale la pena.

Vamos a empezar por la mejor atracción del parque:

El gran achuchón.

Ah.

He subido cientos de veces y es alucinante.

(RÍEN)

(GRITAN) ¡Ah!

Oh, no. No, no, no.

(RÍEN)

(GRITAN) ¡Ah!

¿Y bien?

Ah... Tengo una idea. ¿Y si la dejamos para luego?

¿Cómo? ¿Qué? No vale retractarse.

Qué bien que estemos de acuerdo. (GRITA) ¡Oh!

Eh, Grandullón, empecemos por la casa de los abrazos.

¿Podemos empezar por el tren de los achuchones?

Al señor D le encanta llevar la gorra del maquinista.

¿Dónde está el señor Dinkles? -¡Oh! Señor Dinkles.

¡Señor Dinkles!

Señor Dinkles. Señor Dinkles.

Señor Dinkles, ¿dónde estás? ¿Dónde estará?

Tranquilo, Grandullón, lo encontraremos.

Dos amigos preocupados contra el mundo entero.

Nada les impedirá encontrar a un ser querido desaparecido.

La intriga, el drama.

Vamos a ver, Guy, ¿estás preocupado o entretenido?

Ambas. -"Mip".

(AMBOS) ¡Ah! -¡Allí está!

¡Lo has encontrado!

¡Ah! Ese no es el señor Dinkles. ¿Qué pelos está pasando?

"Mip".

Aquí está, señor D. Me tenías muy preocupado.

¡Ay!

Hola, chicos. (AMBOS) ¡Ah!

Bienvenidos al puesto de premios de Mar Duluz.

Juega a un juego y gana un premio.

Pero quiero coger al señor Dinkles.

No es un premio, es de verdad. -Sí.

Mi señor Dinkles también es de verdad.

No, no, él es el auténtico. Hace "mip" y todo.

"Mip". -Ah.

Dato curioso, tenéis que ganar un juego para ganar un premio.

Ah...

¡Yupi!

(Campana)

¡Toma, a la primera!

Aquí tiene. -¡Yuju!

Te toca.

(Música de tensión)

Un troll lo va a arriesgar todo

en un juego al que nunca tuvo intención de jugar.

La intriga...

el drama. -¡Guy!

Venga, a jugar, no me hagas esperar.

(RÍE) ¡Ah, sí! -¡Yuju!

(AMBOS) Venga ya.

Vaya, qué mala suerte has tenido.

Probemos otra cosa.

Abrázame. -Por aquí.

Sé mi amigo.

Para ganar este juego tienes que abrazar a un troll.

Así de fácil.

(RÍE)

Hola. -Hola.

Hora de abrazo. -¡Ah! ¿Lo es?

Sé mi amigo. -Intento ser tu amigo.

Estate quieto. -Te quiero.

¿Seguro? ¿Seguro que me quieres?

(Bocina)

(RÍE) Se acabó el tiempo.

No estás mejorando.

Hola, feria de abrazos.

¿Listos para recibir abrazos?

¿El brazo ha vuelto?

Me encanta ese grupo.

Dos, tres, cuatro.

# Llevamos aquí mucho, mucho tiempo,

# pero lo bueno de los abrazos es...

# que no pasan de moda.

# El aire es más dulce en la hora del abrazo.

# Ahora todos acercaos, vuestro corazón ha de brillar.

# Toc, toc. Decid: "Come on".

# Preparaos, os debéis abrazar.

# Toc, toc. Que sea tu elección.

# Voy a repartir amor. ¡Genial! #

Suenan mejor que nunca. ¡Sí!

Siempre me he preguntado por qué dejaron de tocar juntos.

# ¡Au! #

¡Oh! ¡Ay!

¡Mi espalda!

Oh, es por eso.

Derriba tres objetivos y ganarás un premio.

Buena suerte. -"Mip".

Puedes hacerlo, Grandullón. Yo creo en ti.

El público cree en ti. -¿Qué público?

Va, va, va, va, concéntrate.

(Música de tensión)

(GRITA) ¡Ah!

Dato curioso, ha sido penoso.

Oh.

¿Ahora donde la noria de abrazos?

¿El abrazo de oso? ¡Uh! ¿La carrera de abrazos?

¿Qué tal El gran achuchón?

¡Ah! ¿El gran achuchón?

Pues claro, llevamos todo el día esperando.

Ah, sí, pero antes necesito comer algo, tengo hambre.

¡Branch, espera!

El producto más grande. Lo que más tarde en comerse.

Marchando un mimoso.

Es un perrito caliente abrazado con un cupecake,

abrazado con tres clases de queso,

abrazado con un brownie, y abrazado con una freidora.

Ah... Creo que he perdido el apetito.

¡Genial! ¡A por El gran achuchón!

No, me lo comeré.

"Mip".

Dato curioso, el último premio se lo llevará

el que gane el próximo juego.

¿Qué pasa si no lo consigo?

Todos tus esfuerzos habrán sido en vano.

¡Buena suerte! (AMBOS) ¡Ah!

(Música animada)

(Silbato)

¡Adelante!

El drama se intensifica.

(RÍEN)

(GRITAN) ¡Ah!

¡Por fin! Es la hora de El gran achuchón.

Ah...

Subiría, pero no llego a la altura mínima.

¿Ves?

Oh.

Branch, ¿qué está pasando?

No has dejado de inventarte excusas para evitar la atracción.

¿Te da... miedo, Branch?

Ah...

¿A mí? ¿A Branch? ¿Miedo? Branch.

¿Eso? ¿Esa atracción? ¿Miedo? Sé lo que estás haciendo.

¿Yo? ¿Bromeas? ¿Esa atracción? Oh. Para.

¿En serio? ¡Branch!

Vale. Puede ser que me dé... mucho miedo.

Bueno. ¿Te cuento un secreto?

(SUSURRA) A mí también.

¿A ti? Pero si has subido un montón de veces.

Sí, y siempre tengo miedo.

Y lo creas o no, por eso es tan divertido.

Ah.

Venga. ¿Qué me dices?

¿Nos subimos los dos a esa cosa y nos morimos de miedo?

Juntos.

(GRITAN) ¡Ah!

(Música épica)

¡Genial, vamos! ¡Ah!

(Música épica)

Guy, si tengo alguna oportunidad de ganar,

necesito motivación.

Grandullón, ¿estás diciendo...?

Necesito un poco de drama. -¡Ah!

Es la feria de abrazos.

La villa se reúne para divertirse y un troll se lo juega todo.

Con el destino de su mejor amigo pendiendo de un hilo,

dejar reunir todo su ingenio,

toda su astucia y convertirse...

en un campeón.

Este verano el troll Grandullón es el héroe de la feria de abrazos.

Allá vamos.

Allá vamos.

(RÍE NERVIOSO)

(GRITAN) ¡Ah!

(Música de tensión)

(AMBOS) ¡Oh!

(GRITA) ¡Ah! (GRITA) ¡Uh!

Bueno, allá va.

(AMBOS) ¡Sí!

¡Uh! (GRITA) ¡Ah!

(GRITA) ¡Ah!

(GRITA) ¡Ah! ¡Ah!

(GRITA) ¡Ah!

¿Qué?

¿Sigues teniendo miedo? ¡Sí!

¡Y me encanta!

He encestado, Guy, pero la pelota es demasiado grande.

(Música animada)

¡Enhorabuena! Por fin lo has conseguido.

"Mip". -¡Señor Dinkles!

¡Sí!

La intriga, el drama y el final feliz.

¿Sabes? Subirse a esa atracción da miedo,

pero da menos miedo contigo.

¿Subimos otra vez?

(RÍEN)