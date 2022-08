Trolls - Doc doc ¿quién es?

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suéltate. # ¡Eh!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete. # ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire y a hacer volar.

# No queremos nada más.

# Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar lo que somos y es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo, a disfrutar. #

TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO

"DOC, DOC. ¿QUIÉN ES?"

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

Peque, ya sé que es duro,

pero solo tú puedes tomar esta decisión.

Todos cuentan contigo. (TODOS) Sí, Peque, contamos contigo.

Así que mira en el fondo de tu corazón,

ármate de valor...

y elige un sabor de helado.

Pero hay demasiadas opciones.

(TODOS) ¡Oh!

Ah... Rápido, deja los pruebe todos. ¡Marchando!

No, Peque. Si vas tan rápido, se te...

¡Va a congelar el cerebro!

(SE QUEJA) ¡Ay! ¡Uh! ¿Estás bien?

(GRITA) ¡Ah!

Es como si... ¡Ay!

¡Ah!

(Batería)

(RÍE)

Tranquila, conseguiré ayuda. Te llevaré a la doctora Moonblum.

¿A la doctora Moonblum? No, no la necesito.

De repente me encuentro perfectamente, ¿ves?

(RÍE)

¡Ah, me muero de dolor!

Pero no me lleves a la doctora Moonblum, por favor.

¿Qué? ¿Por qué?

Porque me causa mucha intimidación.

Peque, ya tengo tus resultados y me temo que no son buenos.

(GRITA) ¡Ah!

Son magníficos. -Yo lo he vivido.

Yo también.

Sí, yo llevo años sin venir a ver a la doctora Moonblum.

No me hace falta.

Mi precioso cuerpo no ha manifestado ningún síntoma inusual.

¿Qué? ¿Los trolls no reciben la atención médica adecuada?

Iré a hablar con la doctora para arreglarlo.

(Pitido)

Apúntalo en el registro.

He perdido otro. (AMBOS) ¡Ah!

Mi reloj de abrazos. Siempre pierdo las cosas.

(AMBOS) Ah.

Reina Poppy, tengo entendido que quieres hablar conmigo.

Sí. Ah... Me he enterado de que a algunos de tus pacientes

les resulta un poquito intimidatoria tu forma de tratarlos.

¿De verdad?

Solo tienes que relajarte un poco.

Recíbelos con una sonrisa, incluso riendo.

Entendido.

Buenas tardes.

Ya puedo pasarte consulta.

¿Qué?

(RÍE)

¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! Así no. (LLORA)

Para que los trolls se sientan cómodos

tienes que ser más alegre, más divertida, hacer el tonto,

y sé qué troll te puede ayudar.

(RÍE) ¡Uh!

Cooper es el maestro de las tonterías.

Se pasa horas intentando morderse la cola.

Pero Cooper no tiene cola.

¡Ya te tengo, cola! Exacto.

Lo suyo es de otro nivel.

Eh, Cooper, ¿tienes un momento? ¿Eh?

Pues claro, Poppy. ¿Qué puedo hacer por ti?

La doctora Moonblum quiere ser menos intimidante.

Ya sé lo que me vas a preguntar y la respuesta es sí.

Puedes ver cómo toco la flauta con la nariz.

(Flauta)

No, no. Cooper, no.

Quiere que le enseñes a hacer tonterías.

¡Oh! Eso está chupado.

Todos tenemos un lado absurdo en el corazón.

Se disfraza de plátano y le encanta tocar el acordeón.

(RÍE)

Incorrecto.

He estudiado a fondo la anatomía troll.

Te aseguro que mi corazón no tiene un lado absurdo.

Y tanto que sí. Mira.

Venga, dime qué ves.

¡Ah! Veo a un troll con una nariz hinchada.

Tal vez tenga que amputar.

Le diré a mi secretario que cancele mis citas.

¡Eh, Frank, cancela todas mis citas!

(Bullicio)

¡Hola, hola, niños! ¡Hora de hacer el tonto!

(Vítores)

¡Sí! (RÍE) ¡Uh!

¿Ves? Ahora prueba tú.

¡Ah! Saludos, niños.

Esta hora se ha designado para la frivolidad. ¡Ah!

(TODOS) ¡Oh!

(Matasuegras)

(TODOS) ¿Eh?

(Música animada)

¡Sí! ¿Eh?

¡No, lo estamos perdiendo!

(TODOS) ¡Ah! -Ni se te ocurra rendirte.

(TODOS) ¡Ah!

He perdido a otro.

Creo que será mejor que volvamos a lo básico.

Encuentra tu lado absurdo.

¿Qué? ¿Para qué es esto?

Estámpatelo en la cara.

¿Qué? Hazlo.

No entiendo por qué. Otra vez.

Otra vez.

Otra vez.

Otra vez.

Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Para!

(Música de intriga)

Todos tenemos un lado absurdo en el corazón.

(RÍE)

(RÍE)

He encontrado mi lado absurdo.

(Música animada)

(RÍEN)

(Continúa la música animada)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)

(RÍEN)

(RÍEN)

¡Bien! -Gracias, gracias.

Han sido muy buenos pacientes.

(RÍEN)

Es un raro decir esto de un médico, pero sin duda, lo ha bordado.

Hemos contribuido a que Villa Troll esté feliz y sana.

¡Chócala! ¡Sí!

¡Ay, mi mano!

¡Uy! Un esguince. Eso duele mucho.

Doctora Moonblum, ¿puedes tratarlo? Sí, claro.

Solo tendrá que esperar tres semanas.

¿Ves, Cooper? Solo tienes que esperar...

Un momento. ¿Tres semanas?

Sí. Mi lado absurdo se ha hecho viral.

Tengo la agenda llena, ¿ves?

(TODOS) ¡Sí!

¿Alguno de vosotros necesita atención médica de verdad?

Tío, ha dicho atención médica. -Ah.

¡Uh! Creo que se nos ha ido de las manos.

Parece que tu lado absurdo

está afectando a tu trabajo en la clínica, doctora.

Es verdad. De hecho, ya he tomado una decisión.

He decidido dejar la clínica

para hacer reír a los trolls a tiempo completo.

¿Qué? No puedes dejarlo.

Creía que la medicina era tu verdadera pasión.

Lo era, pero al despertar mi lado absurdo,

he descubierto un nuevo camino.

Tengo que ver a dónde me dirige. Pero espera.

Ahora, si me disculpas, tengo que practicar andares absurdos.

Voy a crear mi propio espectáculo.

(Música animada)

Si la doctora Moonblum renuncia a su trabajo,

¿quién cuidará de Villa Troll? ¡Ah!

Veamos. Según este scrapbook médico, el esguince se curará en unos días,

pero yo no haría muchos esfuerzos.

De acuerdo, doctora Poppy.

Uno menos. ¿Quién va, Peque?

Veamos. Suki sufre un caso agudo de codo de Dj.

¡Ah! ¡Jope! No para de pinchar.

A Harper se le ha dormido la pierna.

(Ronquidos)

¡Uy! No pinta bien.

El rey Pepi necesita que le examines una molestia roedora.

(SUSURRA) No sé qué está tramando.

(RÍE)

(GUY) ¡Emergencia! (TODOS) ¿Qué?

¡Es Xia, tiene un chicle pegado en el pelo!

¡Quítamelo! ¡Quítamelo!

¡Ah!

Ah... Eh...

Poppy, tiene un pulso débil, a 200.

Tendremos que incubar. ¿Qué?

No lo sé, no tengo ni idea de lo que hago.

¡Ay, mamá! Ah... Eh... Traedme un peine ya.

No, Poppy, no estás capacitada. Necesitamos a la doctora.

Ahora mismo no puede ayudarnos. Estamos solos.

(TODOS) ¡Ah!

(Vítores)

Buenas tardes, trolls. Os presento a la doctora Moonblum.

¡Hora de hacer el tonto!

(Bullicio)

(Música animada)

¡Crema de chocolate!

(Tos)

¿Eh? ¿De dónde viene eso?

(RÍEN)

(TOSE)

(RÍE)

(TOSE)

(RÍE) -Una tos preocupante.

Deberías ir al médico.

(RÍEN)

No se trata de un chiste.

(RÍEN)

Hablo en serio. Si no te lo tratas, estarás acabada.

(RÍEN)

(Música de tensión)

(SE ESFUERZA)

¡Ah! El peine se ha roto. ¿Ahora cómo lo sacamos?

Con otro peine. No, Peque.

Ahora solo nos queda una opción.

(SUSURRA) Tijeras. ¡Ah!

(Continúa la música de tensión)

¡No! Es el mejor corte de pelo que he llevado en mi vida.

Lo siento, Xia, es la única opción.

¡Ah!

(DOCTORA) ¡Dejadme paso!

Yo soy médico.

¡Ah! Gracias al Trall.

¡Doctora Moonblum, has vuelto!

Pero estabas siguiendo otro camino.

Así es, y me ha traído hasta aquí,

a mi verdadera pasión.

Bien. Veamos ese pelo.

Sí.

Lo siento, Xia, no vas a salir de esta...

clínica hasta dentro de una hora.

Es lo que tardará la mantequilla de cacahuete

en sacar el chicle.

La doctora Moonblum vuelve a ser la misma de siempre.

Por cierto, ¿has oído el del nubúfalo que no tiene orejas?

No. -Él tampoco.

(RÍEN)

¡Ah! Ya habla y todo.

"GUÍA TURÍSTICO DE SERVICIO"

(Bullicio)

Trolls que necesitan ayuda,

una comunidad ansiosa por echar una mano,

pero ¿quién saldrá elegido?

Lo descubriremos en... la selección de voluntarios.

(Vítores)

Bien. Para la primera selección Grandullón necesita ayuda

para enseñar al señor Dinkles a montar en su monociclo.

(TODOS) Oh.

"Mip".

Dinos, Grandullón, ¿a quién eliges?

A...

Elijo a...

Dj Suki.

¡Sí! ¡Oh, sí!

¡Yuju!

¡Guau! Mi primera selección de voluntarios.

¿Soy solo yo o también os sentís muy bien ahora mismo?

No eres el único.

Es lo que hace ayudar a trolls necesitados.

Saca lo mejor de nosotros.

Te quiero. -Yo también te quiero.

(AMBAS) ¡Uh!

Esto es muy raro. -Lo sé.

Para la segunda selección la doctora Moonblum necesita,

¿un asistente quirúrgico?

¿Eso no requiere formación? Elijo a...

¡A mí! ¡Yo! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí!

Cooper, al quirófano.

Marchando, doctora.

¡Sí!

Oh, creía que me elegiría a mí.

Ten paciencia, Branch.

Te elegirán. Solo es cuestión de tiempo.

(Campana)

Vamos con la última selección. ¡Yo! ¡Estoy aquí!

Papá, ¿a quién eliges? Déjame ver.

A mí. Vamos, por favor.

Elijo a...

la piedra.

¿La piedra?

¿Necesitas a alguien que te enseñe a nadar y eliges a una piedra?

Si te soy sincero, Branch,

no era mi primera opción,

pero todos sabemos que no te gusta que te molesten, así que...

De nada. Pero...

¿No me gusta que me molesten? ¿Qué quiere decir?

Yo quiero ayudar.

No te lo tomes a mal, Branch.

La villa no ha olvidado cómo eras cuando vivías en el búnker.

No destacabas, precisamente, por ser un troll ansioso por ayudar.

¿Me prestas una taza de azúcar?

¿Media taza? ¡Ah!

Ese era mi antiguo yo.

He aprendido a valorar esta comunidad

y quiero contribuir.

Solo necesito una oportunidad para demostrarlo.

¿Qué?

Es que has madurado tanto...

No lo hagas. Lo siento, tengo que hacerlo.

¡Branch!

Estoy muy orgullosa de ti.

¿Problema? ¿Problema? ¿Problema? ¿Problema?

Ah... ¿Mar?

¡Saludos a todos!

Hola, Mar. ¿Cómo van las visitas guiadas?

Sí. Pareces un poco... nerviosa.

Dato curioso: esta sonrisa está cubriendo una tormenta interna

de terror y ansiedad. ¡Oh, no!

Decidme que no me he perdido la selección de voluntarios,

porque si miráis justo delante de vosotros,

veréis a una troll desesperada por recibir ayuda.

(RÍE)

(LLORA)

Tranquila, Mar, yo te ayudaré.

¡Oh! Branch. ¿Tú quieres ayudar?

Estoy para lo que necesites. Cuenta conmigo.

Muy bien. Como sabréis,

mañana voy a inaugurar una nueva excursión.

Sí, toda la villa está contando los minutos que faltan.

Ya, pero lo que no sabéis...

(RÍE NERVIOSA)

¡Es que no hay excursión! (AMBOS) ¡Ah!

¡Qué desastre!

¿Cómo es que no hay excursión, Mar? Llevas semanas preparándola.

Así es, incluso había elegido el lugar:

la isla que ha aparecido recientemente

en medio de la laguna. ¿La isla Misterio?

Una excursión alucinante.

Yo también lo pensaba...

hasta que se fue nadando.

(GRITA) ¡No!

Vale. Necesitas una nueva idea. A ver, algo bueno... ¡Ah!

Las cavernas de tallos oculares.

¿Te refieres a la odisea ocular?

Ya es una de mis excursiones más populares.

¡Ah! El valle de las espinas.

El peregrinaje espinoso.

Vale. ¿Qué tal...? En bus a Ciudad Bergen.

Ya lo tengo. Los túneles de la muerte segura, segura, segura.

Va.

Oye, las malas ideas no existen.

(RÍE) Esa afirmación es falsa.

Pues no pienso rendirme.

Sé que hay una nueva excursión ahí fuera

y yo seré el amigo que te la encuentre.

Muy bien. Muéstrame el camino.

Caminamos, caminamos.

¿Lista para ver maravillas de lana?

Pues te recomiendo una experiencia de lo más suave.

(RÍE) Bienvenida a la llanura de nubúfalos.

(RÍE) Una idea adorable, Branch.

Por desgracia,

la temporada de esquila empieza muy pronto.

¿Eh?

Oh.

En vez de pensar en una excursión por todo lo alto,

busquemos algo pequeño.

Una atracción turística diminuta.

Maravíllate ante el pequeño y majestuoso...

reino de las hormigas.

(Música animada)

Es una maravilla,

excepto a esta hora del día.

(GRITAN) ¡Ah!

¡Ah! ¡Lo siento! ¡Lo siento!

¡Ay! ¡Lo siento!

Mar, ya lo tengo, ya lo tengo.

Puedes hacer la próxima excursión en...

¡la montaña de la diversión!

¡Ah! ¿Tenemos una montaña de la diversión?

No. Ah.

Tengo que asumir los hechos.

Es hora de romper la regla principal de la guía turística...

y cancelarla.

¡Ah! No, Mar.

He dicho que te ayudaría y eso es lo que voy a hacer.

Pero ¿cómo, Branch?

Has pensado en todos los destinos turísticos del bosque.

No, falta uno.

Prepárate para visitar el grandioso...

¡Búnker de Branch!

(Bullicio)

¿Qué? Branch, odias que la gente vaya a tu búnker.

(CHISTA) Hay curiosidades por todas partes.

¡Guau!

¿Seguro que no es una molestia, Branch?

¿Molestia? ¿Bromeas?

Estoy para ayudar.

No me cabe la menor duda.

Abrazo. Abracito.

Preparaos para abrumaros bajo tierra en...

la incursión en el búnker del miedo de las aventuras de Mar Duluz.

(Vítores)

Branch. No pasa nada, Poppy.

Sé lo que vas a decir, que me gusta mucho la privacidad

y que invitar a toda la villa a pasearse por mi búnker

solo hará que acabe perdiendo los papeles,

pero soy un troll generoso Puedo hacerlo.

Primer dato curioso de la excursión:

Branch tiene muchas entradas que mantiene en secreto

porque teme que su revelación amenace la seguridad.

Espera. ¿Qué?

(TODOS) ¡Oh!

(Bullicio)

¡Ah! ¡Acceso sin restricción!

(RÍE)

Soy un troll generoso. Puedo hacerlo.

Lo sé. Sé que puedes. Puedo hacerlo.

Soy un troll generoso. (CHISTA)

Los diarios de audio de Branch

describen un relato preciso de su vida en solitario.

Los diarios no.

Adentraos conmigo

en las profundidades del aburrimiento.

"No me había dado cuenta de lo raro que suena mi nombre".

"Branch". "Branch".

"Branch". (RÍEN)

Como podéis ver por las raciones de Branch,

la clave para la supervivencia subterránea

es almacenar bien los alimentos.

Tendréis una muestra gratis en cada visita.

¡Sí! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate!

No es chocolate. No es chocolate.

¡Ah!

¡Puaj! No es chocolate.

¡Soy un troll generoso!

Justo delante de vosotros

se encuentra la posesión más preciada de Branch.

Bien. El mando a distancia. ¡Ah!

Coge mi mano.

(TODOS) ¡Uh!

(RÍEN)

Tengo que salir de aquí

o acabaré perdiendo los papeles en 30 segundos.

29, 28, 27. ¡Ah! Pues vete, Branch.

¡Sal de aquí! 26, 25, 24.

¡Ascensor! ¡No!

Tengo que... ¡Salida alternativa!

19. Eso es un estriptis.

16, 15. Mi cuarto seguro. Es mi única oportunidad.

10, 9, 8, 7, 6,

5, 4, 3, 2.

Chocolate.

(GRITA) ¡No!

Hola, Branch.

Hola, Mar.

Dato curioso: eso ha sido muy raro.

Lo sé, lo ha sido.

Quería ayudarte, pero la verdad

es que sí que hay muchas cosas que me molestan

y esta excursión me está superando.

Atención, acabamos de añadir un punto de interés

a la excursión de hoy.

A mi derecha veréis a uno de los amigos más amables y generosos

que he tenido en mi vida.

¿Eh?

¿Yo?

Pero si te he fallado.

Esa afirmación es falsa.

Todos tenemos límites, Branch.

Me has ofrecido todo lo que tenías.

¿Qué más podría querer de un amigo?

(Música suave)

Tiene razón, Branch.

Tal vez lo que te pidamos no sea fácil,

pero cuando importa, no nos decepcionas.

Tiene razón. Tú nos salvaste cuando necesitábamos a un modelo.

Me ayudaste a venderle la superpedorreta a Sky Toronto.

Incluso descubriste al impostor que nos espiaba en la villa.

¿Qué ha sido de él?

No sé qué ha sido de ese tío. -No tengo ni idea.

¡Ah! Sí. Supongo que lo hice.

Bueno, técnicamente los dos lo... No lo estropees.

Gracias, chicos.

Supongo que he progresado mucho desde mis días en el búnker.

Gracias por recordármelo.

(Vítores)