Trolls - Día de nieve / Guy no lo pilla

# Suéltate.

# Suéltate.

¡Bien!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete.

¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire, hay que hacer volar.

# No queremos nada más.

# Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar.

# Donde somos es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo a disfrutar.

# Suelta el pelo a disfrutar. #

DÍA DE NIEVE

"En Villa Troll, la mayor parte del año,

las estaciones son cálidas y soleadas,

pero el invierno es corto, extremadamente corto".

"Tenemos que apiñar todos los buenos momentos

de una estación del año en un solo día:

el llamado ¡día de nieve!"

¿Preparados, trolls?

Pronto caerá el gran copo de nieve y comenzará oficialmente

el día de nieve. (TODOS VITOREAN)

Y ahora unas palabras de la única guía turística de la villa

Mar Duluth. Hola a todos.

(TODOS) -¡Hola, Mar!

-Este año Las aventuras de Mar Duluth

patrocina los juegos divertidos de invierno anuales.

A vuestra derecha, las inscripciones ya están abiertas.

Apartaos de mi camino.

Me apunto, me apunto, me apunto.

Me apunto, me apunto. Me apunto.

Eh, Peque, te estás apuntando a muchas actividades.

Hasta diría que a una cantidad excesiva.

¡Je, je! Ay, Poppy, no es excesiva.

Es pura matemática.

Cuantos más juegos haga, más posibilidades tendré de ganar

un primer premio y nunca he ganado un primer premio.

¿Lo ves?

Mi comportamiento es muy lógico.

(RÍE MALVADAMENTE)

Lógico.

Eh... Poppy, Peque, estoy haciendo

una encuesta sobre las actividades más populares de hoy.

Del 1 al 5, ¿cómo puntuaríais hacer un muñeco de nieve?

(A LA VEZ) 10. Vale, sé que sois trolls

y que sois muy positivas, pero sed totalmente sinceras.

(A LA VEZ) ¡12!

Escuchad, es mi primer día de nieve y necesito que salga bien.

Ya sabéis, por estar tanto tiempo encerrado en el búnker.

Veréis, he reducido mis áreas de interés a tres actividades clave:

trineo, "snowboarding" y escalada en hielo.

¿Opiniones? Uh, me gusta, pero qué tal...

¡Oh! ¿Guerra de bolas de nieve?

¿Alguien ha dicho "guerra de bolas de nieve"?

Oh, espero que eso signifique que mi pequeña está lista

para la guerra anual de bolas de nieve padre e hija.

No me lo perdería por nada. (AMBOS RÍEN)

-Te quiero. ¡Oh! (RÍE)

¡Te quiero!

(BRANCH Y PEQUE) ¡Ah!

¡Lo voy a machacar!

(AMBOS) ¡Oh!

Nunca he podido darle a mi padre con una bola de nieve, ni una vez.

Pero lo que no sabe es que este año he estado entrenando.

¡Ah, ah, ah!

Nota: para almacenar munición extra, meter cuatro enfriadores en el pelo.

¡Ah, ah, ah, ah!

¡Uy!

Nota: con tres enfriadores en el pelo, basta.

No sabe lo que se le viene encima.

Bueno, sabrá que se le viene una bola de nieve.

¡10! ¡Ah!

¡9! La cuenta atrás ya empieza.

Me he dejado la bufanda de Gary en casa.

¡Ahora vuelvo!

(TODOS) ¡5, 4, 3...!

¡Ah!

El invierno se ha adelantado.

(TODOS VITOREAN)

Todo listo, Gary.

Después de tantos años, me alegro de que por fin

podamos disfrutar del día de nieve.

Vamos a recuperar el tiempo perdido.

¿En serio?

¡Oh, venga ya!

(Bullicio)

(SILBA)

¡Uh, ah, yeah!

(A LA VEZ) ¡Yeah!

(RÍE)

Mi pequeña se ha hecho mayor.

¡Ah!

¡No!

(RÍE)

(Puerta)

¿Un regalo?

(ENFADADA) ¡Ah!

(MAR DULUTH) Los juegos divertidos de invierno

continúan con el patinaje sobre pelo de Aspen Montes.

Observamos, observamos.

¡Observamos!

Observamos.

¡Magnífico!

Deberíamos grabar su nombre en el primer premio ahora mismo.

¡Primer premio!

Vamos, Peque, piensa en algo.

¿Qué haces, Celeste?

Cuchilla afilada, actuación bordada.

Toma.

Espera, ¿qué?

¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja, ja!

(Ovación)

Espectacular.

¡Tachán!

Está bordando tanto la actuación que fácilmente ocupará...

el último lugar.

¡Ay, mamá!

No nos vamos a perder el día de nieve.

Gary, otra vez no. ¡Ja!

Branch uno, nieve cero.

(Crujido de hielo)

(GRITA) ¡Ah!

¡Ay!

(RESOPLA)

(TIRITA DE FRÍO)

Vale, no pasa nada. ¡Oh! ¡Au!

Pues sí que pasa.

(Música)

¡Uh! (RÍE)

¡Te voy a pillar!

¡Te voy a pillar!

¡Ja, ja! No puedes huir eterna...

Perdona, ¿qué decías, cielo?

He dicho que no puedes huir eter...

¡Ah! No pue... ¡Ah!

(FURIOSA) ¡Ah!

(RÍE)

Te pillé, papá.

(ACELERA)

Es cierto, estoy acabado.

Ojalá hubiera sido previsor y hubiera adiestrado a tu criatura

para que obedezca mis órdenes. Sí, ojalá.

(RÍE)

Un momento, eso que has dicho ha sido muy específico.

(Aceleración)

-Wiston, ahora. -(WISTON RELINCHA)

¡Ah!

¡Ah!

Acéptalo, cielo, tu padre es "innievencible".

(RÍE)

Te quiero. Estoy muy orgulloso de ti.

No quería llegar a esto, papá, pero no me dejas otra opción.

Y a vuestra izquierda, Celeste adelanta a Peque

en la carrera de trineo.

¡Je, je!

Diabólico, Peque usa la técnica del palo y la tarta de zanahoria.

¡Ja, ja, ja!

Ninguna criatura puede resistirse a eso.

¡El primer premio es mío!

Como he dicho, ninguna criatura puede resistirse a eso.

¡Ay, mamá!

¡Ay, mamá!

¡Ay, mamá!

¡Ay, mamá!

¡Ah!

Voy a llegar al ascensor.

Sí.

¡No, no, no!

(Golpe)

¡Oh!

(Golpe)

¡Ah!

(Golpe)

¡Ah!

(Cristales rotos)

Vale.

¿Te crees "innievencible", papá?

Veamos cómo esquivas la bola de nieve más grande de la historia.

¡Ja, ja, ja!

¿Me estaré pasando?

No, está justificado.

(RÍE)

Última oportunidad para ganar, Peque.

¡A por todas!

¿Uh?

Vaya, Peque está usando el pelo para salir con más impulso.

¡Es fascinante!

No pienso quedarme sin día de nieve.

¡Ah!

¡Ja, ah!

¡Ah!

¡Ja, ja!

Ah, está congelado.

Ya voy, infancia perdida.

Vas a ser redimida.

(LOS TRES GRITAN)

¡Ah!

Por fin. Ahora sí que no tienes escapatoria, papá.

El viejo truco de la bola de nieve gigante.

Justo lo que esperaba.

In...

¡Ah!

(GRITA)

¡Ahora!

¡Ay, mamá!

(TODOS GRITAN)

¡Ja, ja!

(POPPY Y PEQUE GRITAN)

(CONTINÚAN GRITANDO)

¡Ah, nieve! (RÍE)

(POPPY Y PEQUE GRITAN)

Era de esperar.

¡Ah! ¡Bah!

¡Ay!

¡No, no he conseguido el primer premio!

Y yo me he quedado sin mi primer día de nieve.

Esto no ha acabado, chicos. Somos trolls.

Si trabajamos juntos, aún podemos cumplir nuestras metas

del día de nieve.

Olvidadlo.

El ganador de patinaje sobre pelo es Aspen Montes.

En la carrera de cachorritos, el primer premio es para Celeste.

Y en la carrera de trineos, el primer premio es para...

el trineo no tripulado.

(Aplausos)

¿Sabéis qué?

Si tuviese que calificar este día de nieve,

le pondría un sobresaliente bajo. ¡Ah, blasfemia!

Lo siento, es la verdad.

Sí, y cuando pienso en todo lo que he tenido que hacer...

He descendido en trineo por el hueco del ascensor,

me he deslizado sobre una tabla, he escalado un muro de hielo

y, aun así, no he podido hacer ni una sola actividad de la lista.

¿No eran esas las actividades que tenías en la lista?

¡Oh!

Vaya, tienes razón.

¡Me encanta el día de nieve!

Bueno, al menos Branch ha conseguido lo que quería.

Y la ganadora del salto de las nieves es Peque.

¿Qué? ¿Por qué yo?

Al saltar de la rampa en esa bola de nieve gigante,

batiste todos los records de salto de longitud de la historia.

¡Me encanta el día de nieve!

¡Peque, Peque, Peque!

¡Je, je!

(RÍE)

¡Sí, uh!

Así me gusta. Me encanta ver sonreír a mi pequeña.

Sí. Supongo que después de todo, el día no ha estado tan mal.

Ajá, porque has aprendido que nuestras metas insignificantes

pueden distraernos de lo que importa en el día de nieve:

nuestros seres queridos. ¡Ah!

No, es por esto.

¡Toma esa!

Pe... Pero cómo...

Tres enfriadores, papá.

(RÍE) ¡Yuju!

¡Me encanta el día de nieve!

Esa es mi chica.

GUY NO LO PILLA

(Música y vítores)

Vale, ¿qué me motiva?

Necesito algo estimulante más grande que la vida.

¿Y si cagase unos "cupcakes"?

No, eso es muy Cooper.

Ahí estás, Guy.

¿Vienes a la fiesta?

Por supuesto que voy a la fiesta, pero todavía estoy pensando

en cómo hacer mi entrada triunfal.

Eh... Vale. Espera, Poppy.

¿Cómo está el ambiente?

En fin, opto por la clásica.

¡Es la hora diamante!

O por una más juguetona.

¿Dónde vais? Guy Diamante está aquí.

O tal vez, jugar al despiste.

-Hola, Poppy. Grandullón.

Prueba otra vez.

¿Siempre llevas contigo un disfraz de Grandullón o...?

Ah, ah, no cambies de tema.

No puedo entrar hasta que no me decida.

(Risas)

¿De qué os reís, chicos?

Sí, ¿qué nos hemos perdido?

(RÍE) ¡Guy, Poppy!

Qué gracioso.

La bola ha rebotado y luego ha...

(RÍE) No puedo, no puedo. (POPPY Y GUY) ¿Qué?

-Veréis, me apetecía comer algo, así que voy y digo:

"Peque, anda, dame una bola de palomitas".

Y eso he hecho, pero la bola ha hecho... (BALBUCEA)

-Y ha rebotado en mi cabeza. -Y en la mía.

Y en mi culo. (RÍE)

Y luego ha volado hasta aquí y ha caído en el vaso de Grandullón

y Grandullón ha dicho...

-¡Toc, toc, qué tragedia!

-(TODOS) ¡Ah!

(RÍEN A CARCAJADAS)

(RÍE) Me voy a cagar en los pantalones.

No llevas pantalones.

(RÍEN)

-No lo pillo.

"Toc, toc, qué tragedia".

¿Dónde le ven la gracia?

Tendrías que haber estado.

-(TOCA LA BOCINA)

Está bien, ya basta con el chiste que nadie pilla, DJ.

¡Venga! Venga, que no pare la fiesta.

-¿Estáis preparados para esto?

(Música rap)

-(TODOS) ¡Ah!

-Jo, me he equivocado.

Toc, toc, qué tragedia.

(TODOS RÍEN)

-Me he perdido la mejor parte de la fiesta.

No le des tanta importancia, Guy. Solo es un chiste interno.

¿Un chiste interno?

Me he quedado fuera.

Yo también, pero aún queda mucha fiesta por delante.

Tú tómatelo con mucha calma.

Poppy, ¿tengo pinta de tomarme las cosas con calma?

No.

Ah, perdona, ¿y ahora qué?

Sí.

Bien, porque paso totalmente. ¿Ves?

(RÍE)

¡Ah! Es genial. ¡Je, je!

(LLORIQUEA)

Espirad profundamente y soltad todas vuestras preocupaciones

y frustraciones.

-(TODOS ESPIRAN)

-(GUY PEE)

-¿Hum?

¡Toc, toc, qué tragedia!

(RÍEN A CARCAJADAS)

-¡Socorro! -¡Socorro!

-¡Arenas movedizas! -¡Nos hundimos!

-Tomad, agarraos.

-(GRITAN)

-Toc, toc, qué tragedia.

-(RÍEN)

-Y, trolls, si no confirmáis la asistencia a mi fiesta,

solo puedo decir toc, toc, qué tragedia.

-(TODOS RÍEN MENOS GUY)

-Toc, toc, qué tragedia.

-¡Toc, toc, qué tragedia!

(LENTO) Toc, toc, qué tragedia.

-(GRITA)

(CANTURREA)

¿Eh?

Guy, ¿qué estás haciendo?

(SISEA) Ni me distraigas.

(SUSURRA) Estoy esperando mi oportunidad.

¿Tu oportunidad para qué? Para meterme dentro.

-¡Caray! Dos bolas de helado.

¡Ah!

Toc, toc, qué tragedia.

Toc, toc, qué tragedia.

¿Hola?

He dicho la frase graciosa que decimos después de un accidente.

Tenéis que reíros.

Queremos reírnos, Guy, pero la forma en la que lo has dicho,

no ha sonado muy... bien.

No, yo también participo en el chiste. Mirad.

Toc, toc, qué tragedia.

Toc, toc, qué tragedia.

Toc, toc... Guy, para.

Esto significa mucho para ti, ¿no?

Vale, ¿qué te parece si te echo una mano?

El modo de entender el chiste es contarlo de varias formas

hasta que encontremos la variable que lo hace gracioso.

¿De acuerdo? Me encanta el plan.

(SUENA A MÚSICA DISTORSIONADA)

Continúa.

He hecho una lista de los elementos principales de la comedia.

Empecemos por las caras graciosas.

¡Toc, toc, qué tragedia!

¿Eh? Pasemos a la canción.

# Nada nos va a impedir

# ser muy graciosos

# si lo hacemos con ilusión.

# Todos van a reír,

# se van a divertir.

# Parodias hay un montón.

# Y le vas a ayudar a averiguar

# quién es el payaso # y quién el formal.

# Qué bueno es reír sin más

# hasta que duela, hasta llorar.

# Reírse siempre es lo mejor

# y para hacerlo, aquí estoy yo.

# ¡Oh, oh, oh, oh!

# Dime si eso es # lo que te hace reír.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh.

# Dime si eso es # lo que te hace feliz. #

Ninguna de esas cosas ha hecho que le vea la gracia al chiste.

Ni una.

En ese caso, no deberíamos probar una.

Deberíamos probarlos todas.

Y uno y dos y tres.

Hola, chicos, ¿qué hacéis?

¡Oh, no, mi helado!

Toc, toc, qué tragedia.

(HABLA COMO MÚSICA DISTORSIONADA)

(TIRA UN PEDO CON LA BOLSA)

-(RÍEN)

-Lo he conseguido.

Ya formo parte del chiste. ¡Toma!

-Eh... ¿Por qué os estáis riendo?

No ha sido gracioso. -(TODOS) ¡Oh!

¿Qué quieres decir? Claro que lo ha sido.

Sí, he aplicado todos los elementos cómicos a las palabras

y ha sido muy divertido, ¿verdad?

-Bueno...

-Un momento, ¿os reíais por pena?

¿La risa de las mentiras?

¿Qué? No.

Sí, lo siento, Guy, les he pedido que lo hicieran.

Es que no lográbamos pillar el chiste

y quería que te sintieras incluido.

Nosotros también, Guy, pero nunca vas a pillar el chiste

porque tendrías que haber estado.

Bueno, si tendría que haber estado, entonces eso es exactamente

lo que voy a hacer.

Gracias por venir con tan poca antelación.

Vuestro apoyo significa mucho para mí.

Pues claro, siempre tendrás nuestro apoyo, Guy.

Además, tu invitación no nos ha dejado elección.

¡Socorro, emergencia!

Si no venís, estoy acabado.

Bueno, os he traído hasta aquí para esto.

-(TODOS) ¡Oh!

Nos vamos de fiesta, chicos.

Nos vamos de fiesta. ¡Ja, ja!

Quietos, no nos vamos de fiesta.

Vamos a recrear una fiesta. ¿Eh?

Vamos a recrear una fiesta, chicos.

¡Vamos a recrear una fiesta!

¡Je, je, je!

Sí, no lo entiendo.

Tú misma lo has dicho, Peque, que para entender el chiste,

tendría que haber estado ahí.

Bien, tras anotar la explicación de varios testigos,

he recreado la fiesta de la semana pasada

hasta el más mínimo detalle.

-(TODOS) ¡Uh! -A vuestros puestos.

Ajá.

Bien. No, tú no estabas así.

Y, Tori, tú hacías un giro con la cabeza.

-¡Ah!

-Y Chenille, aquí pone que tuviste brownie entre los dientes

toda la noche.

-¿Qué?

-(RÍE)

-Todo listo. Cuando quieras, Peque.

Recuerda, tiene que rebotar en Satin y Chenille,

luego en Cooper y caer en el vaso de Grandullón.

O sea, que hazlo con un poco de delicadeza.

¡Acción!

¡Ay, mamá!

Corten.

Menos delicadeza, más fuerza.

¡Acción!

-(TODOS) ¡Ah!

-Demasiada fuerza.

¡Ay, mamá!

Corten.

Corten.

¡No!

Venga, vamos a intentarlo de nuevo. -(TODOS) ¡Oh!

Guy, vamos, tiene que ser el último intento.

Todos están cansados. Mira al pobre Tori.

Haced que pare.

¡Haced que pare!

-Lo entiendo.

Peque.

Por favor, céntrate, Peque. Es la última oportunidad.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(TODOS) ¡Oh!

¡Ay, mamá!

¡Ah!

-Toc, toc, qué tragedia.

-(TODOS RÍEN A CARCAJADAS)

-¡Ah!

Ya lo pillo.

¡Lo pillo!

¡Toc, toc, qué tragedia!

-Eso sí que tiene gracia. ¡Ja, ja! -Sí, sí.

-Toc, toc, qué tragedia.

Toc, toc, qué tragedia.

Toc, toc. ¿Quién es? La tragedia.

Lo has pillado, Guy.

¡Lo has pillado!

Toc, toc, qué tragedia.

Toc, toc, qué tragedia.

(ACTÚA) Toc, toc, qué tragedia.