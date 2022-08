Trolls - El día de la gema

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suéltate.

# (COROS) ¡Bien!

# Canta fuerte y despierta. # Muévete.

# (COROS) ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# El pelo al aire # hay que hacer volar.

# No queremos nada más. # Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar.

# Lo que somos, es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo, a disfrutar. #

TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO

"El Día de la Gema".

Scrapbook trolciclopedia

volumen 31 capítulo 7,

"El origen de las gemas trol".

Cuando a un bebé trol le sale su primer pelo, se lo cortan,

lo plantan como una semilla en el jardín de gemas

y lo fertilizan.

Eh... No lo fertilizan de esa forma.

Sino con alegría.

Cuando la alegría del trol crece, la semilla también

hasta que un día florece una flor que alberga dentro una gema única.

(LEE) "Después de eso, le entrego la gema al trol

delante de toda la villa

para honrarlos por acoger su alegría".

¿Es verdad que tu gema brilla cuando te oye cantar?

No lo sé, dímelo tú.

(CANTA ÓPERA)

(LOS DOS) ¡Hala!

-¿Cuándo recibiremos la nuestra?

No tardaréis mucho.

Todas las gemas suelen florecer a vuestra edad.

Aunque a veces tardan un poco más.

Poppy. ¿Te has enterado?

Flora Ramos dice que mi gema ha florecido esta mañana.

¡Ah, claro que me he enterado!

Él es lo que llamamos un florecedor tardío.

Estoy que no me lo creo.

Tengo una gema trol.

Yo, el gruñón de la villa.

Nadie piensa que eres el gruñón de la villa,

sino el cascarrabias de la villa.

Sí, vale, puede ser.

Me refiero a que lo he conseguido.

Me he convertido en un trol alegre.

Así es, Branch.

Estoy muy orgullosa de ti.

Me aseguraré de que esta noche tengas una ceremonia

del Día de la Gema que demuestre lo importante que es esto.

Oh, Poppy, me mimas demasiado.

Pero sí, es muy importante, prestaré mucha atención.

Ja, ja. Era broma. ¡Ven aquí!

Oh. Pero este día es muy importante.

Bueno, hasta luego.

Confía en mí, reina Poppy.

Tras tu petición, me he asegurado

de que el Día de la Gema sea un gran éxito.

Le he pedido a Kraus que diseñe el cupcake más sabroso

que ha existido y que existirá jamás.

Y eso ha hecho.

Es el postre perfecto para el Día de la Gema.

¿Postre? Reina Poppy, si tuviera tiempo libre,

me reiría de ese comentario.

Esto no es el postre, es la invitación.

-"¡Estás invitado!".

¡Anda ya! -No, no ando.

En cada cupcake hay una réplica de golosina

de la gema de Branch.

Son una pasada.

La verdad es que son casi idénticas.

¡No!

Vaya, estoy impresionada.

Veamos las cajas de presentación para la gema auténtica.

¡Oh!

¿Cómo? ¿Es de gominola?

Entonces, la auténtica... -Es la última.

¡La gema! -Excelente.

Se han enviado las invitaciones antes de lo previsto.

¿Qué decías? ¡Ah!

Oh, gracias por venir a ayudarme.

La gema de Branch está en un cupcake

en algún lugar de la villa.

Tenemos que revisarlos todos antes de que se los coman.

Entendido. ¡Comunicado de emergencia!

Chist.

Cooper, no quiero que nadie sepa lo que ocurre.

Si Branch se entera, le fastidiaremos su gran día.

Separaos y revisad los cupcakes lo más rápido posible.

Vamos, equipo.

Hola, Bella, ¿me dejas ver tu cupcake?

¿Sí? Genial.

Gracias. Te quiero. Adiós.

Inspector de cupcakes.

Mmm.

Todo parece estar en orden.

Puedes retirarte.

Uf, menos mal.

¿Me permites?

¿Os importa?

Gracias por tu cooperación. Pues claro, Señor Dinkles,

puedes darle el primer mordisco.

¡Eh, Dinkles, espera!

(GRITA)

Uf.

(RÍE)

(TODOS) ¡Oh!

Poppy, ¿por qué has hecho eso? ¡Branch!

¿Por qué lo he hecho? Porque...

Eh...

Porque abofetear cupcakes es la nueva moda.

Lo hace todo el mundo.

¿De verdad? Parece algo...

-¡Abofetástico!

-¡Démosles bofetones a los cupcakes que tenemos en nuestras manos!

(TODOS) ¡Sí!

Oh, ya me estoy arrepintiendo.

-¡Uh!

-Este cupcake está acabado.

¿Abofetear cupcakes?

Eh... No lo pillo.

(GRITAN)

Olvida lo que he dicho, ya lo he pillado.

Abofetear cupcakes es lo más. ¡Yuju!

(RÍE)

No sé si soy yo,

pero ahora encontrar la gema es mucho más difícil.

Nuevo plan.

(Música animada)

Aquí está, como me has pedido,

una de las canciones de Branch.

Es perfecta, Dj.

La gema brilla cuando oye a su dueño cantar, así que...

(SUBE EL VOLUMEN)

¡Ah!

¡Allí, la hemos encontrado!

(TODOS) ¡Sí!

-¡Bofetón!

(TODOS) ¡No!

(Cristales rotos)

¡Ah!

¿Los cupcakes hacen ese ruido al romperse?

¡Toma ya!

No perdamos la esperanza.

(TODOS) ¡Ah!

Bueno, quizá sí, perdámosla.

(TODOS) ¡Ah!

Bueno... (LOS DOS) ¡Cooper!

¡No, no, no, no, no, no!

He roto la gema de Branch.

Lo va a destrozar.

-Puede que no.

(TODOS) ¿Rey Peppy?

-Si plantáis otro mechón de pelo de Branch,

es posible que salga otra gema nueva y flamante.

Pero para que florezca a tiempo para la ceremonia,

Branch tendrá que sentir una alegría incontenible

que no haya experimentado jamás en su vida.

Ahora si no os importa, desapareceré entre las sombras.

Uh.

Muy bien, ¡a la ceremonia!

¿Dónde están?

¡Branch! ¡Poppy! ¿Dónde estabas?

Poniéndome mi atuendo ceremonial.

Igual que tú.

¡Oh! Tenemos que hacerte una foto.

¿De verdad vas a hacerla ahora? La ceremonia debería empezar.

Sí, tranquilo, Branch. Sonríe a la cámara.

Sonríe.

Sonríe más.

¡Au!

¿Qué ha sido eso? ¡Branch, patata!

¡Ah!

Sales genial, Branch, estás muy guapo.

Gracias. Eso me hace sentir bien. ¿Bien?

¿En plan contento? Bueno, supongo que estoy un poco...

En ese caso, Branch, permíteme que reitere que estás guapísimo.

Sí, Branch, estás tan guapo

que me quedaría mirándote toda la noche.

Eh... Empiezo a sentirme... incómodo.

¿Incómodo? No puedes sentirte así en tu gran noche.

Deberías sentir alegría.

(RÍE)

Sí. ¿Y sabes lo que a mí me hace sentir alegría, Branch?

Ver a bebés jugando con cachorros.

Te queremos, Branch.

(LADRA)

Oh. Oh.

¿Qué?

Poppy, ¿qué está pasando?

Está bien, Branch, no quería llegar a esto, pero...

Es hora de sacar la diversión pesada.

¡Cosquillas, cosquillas!

(RÍE)

(RÍEN)

(RÍE)

¡Vale, se acabó!

Chicos, por favor, reconozco que ha estado bien,

pero ahora no es el momento. ¿Por qué estáis todos tan raros?

Eh...

Ay, mamá.

(SUSPIRA)

Estamos raros y es porque...

he perdido tu gema.

¡Ah! ¿Has perdido... mi gema?

¡Pero la hemos encontrado! Oh.

Pero se ha roto en mil pedazos.

Oh.

Lo siento muchísimo.

Sé cuánto significa este día para ti,

y no puede haber un Día de la Gema sin una gema, así que...

te doy la mía.

¿Qué?

No es lo mismo que tener la tuya, pero...

al menos te recordará todo lo que has conseguido.

Poppy, no, es muy importante para ti.

No puedes darme tu gema.

Sí, Poppy, no puedes dársela.

Quédate mi gema, Branch.

No, quédate la mía, Branch.

No, tío, quédate la mía.

Chicos, en serio...

Te lo mereces, Branch.

Te has esforzado más que nosotros para obtener tu gema.

Eres el que menos se merece quedarse sin una, tío.

Vamos, Branch.

(LLORA) No me lo puedo creer.

Esto me hace sentir tanta...

sentir tanta...

Ay, mamá.

(Música suave)

Branch.

Es un honor para mí como tu reina y como tu amiga

hacerte entrega de tu gema.

Que siempre brille tanto como tu espíritu alegre.

(Música animada)

(CANTA ÓPERA)

(CANTA ÓPERA)

(TODOS CANTAN ÓPERA)

"Mala suerte, Branch".

(MEGAFONÍA) "No solo son bolos".

"No solo es pinball".

"Es el campeonato de lanzamiento de bola al blanco".

¡Uh!

"Branch y Grandullón compiten contra Creek y Aspen".

"Van sumando diana tras diana".

"Creek lanza con delicadeza".

(PÚBLICO) ¡Oh!

(LANZA UN BESO Y SOPLA)

"¡Diana!".

(Vítores)

Si Branch da en el blanco en uno de sus dos últimos lanzamientos,

ganará su equipo.

-Puedes hacerlo, Branch.

En este juego, el 10% es habilidad y el 90% es seguridad.

Ajá. 10%, el tiro; 90% el brío.

Entendido.

10%, destreza; 90%, firmeza.

Grandullón, lo he entendido. 10%...

¡Grandullón! No te preocupes, la victoria es nuestra.

Así que deséame suerte y...

¿Eh?

Vaya, hombre, he pisado un muffin. ¡Oh, no!

¿Qué? ¿Qué pasa?

-¿No lo sabes, Branch?

Pisar un muffin da mala suerte.

Y justo antes de tu gran lanzamiento.

Pobre.

Eso es absurdo, la suerte no existe.

Ojalá estés en lo cierto, Branch.

Sería una pena que fueras gafe.

No hay nada peor que un gafe excepto un trol gafe

al que le ha gafado otro gafe.

Deja de decir esa palabra. ¿Qué palabra, gafe?

Vale, dejaré de decir "gafe" si te molesta que diga "gafe".

¿Es gafe Branch?

¿Es gafe?

¿Es gafe?

¿Es gafe? ¿Es gafe? ¿Es gafe?

¡Gafe! ¡Gafe! ¡Gafe! ¡Gafe! ¿Eres gafe?

¡Ya vale!

Solo intentas comerme el coco porque sabes que voy a ganar.

-Espera.

Branch.

He oído que no crees en la suerte.

Pero quizá, dado que el campeonato está en tus manos,

podrías pedir tiempo muerto

y visitar a Cybil, la mística de la villa.

¿Cybil? ¡Venga ya!

Ella no tiene nada de místico.

Lo único que hace es señalar lo obvio.

Eres un trol al que le gusta la fiesta.

-¡Oh, es verdad!

-Y... te encanta la hora del abrazo.

-¡Oh, es cierto!

-Y tu mejor amigo es un gusano.

-Oh, es increíble.

No sé de qué hablas.

Confía en mí, grandullón,

las supersticiones no son más que sandeces.

¿Eh?

¡Ah!

¿Quién los está poniendo en el suelo?

¡Da igual!

No dejes que te afecte.

-¡Gafe!

Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.

Vamos, vamos.

Vamos, vamos, vamos.

(Graznido)

¿Eh? "Vaya".

"Ha interferido un animal. Mala suerte".

Mala suerte, colega. Ninguno quería ese resultado.

(RÍE)

¡Gafe!

¡No soy gafe!

¡Tiempo muerto!

(Silbato)

Voy a ir al arbusto a por otra bola

y luego, volveré y lanzaré el tiro de la victoria.

La mala suerte no existe.

¡Venga ya!

Con el tiempo muerto, la partida se reanudará en dos horas.

Puede parecer excesivo, pero es el tiempo perfecto para...

¡celebrar una fiesta!

(TODOS) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Eh, Branch, espera!

¿Estás bien? Estoy bien.

Es que...

(SUSPIRA)

Tú no crees en la mala suerte, ¿verdad?

Yo creo en los cupcakes.

Creo que hay una forma adecuada de lanzar una bola.

Creo que te peinas el pelo desde abajo, no desde arriba.

Creo que en el hada Novedata, en el cacao de menta,

que no se valoran los Scrapbooks de colores

y en los abrazos largos y cálidos que duran tres días.

Pero en la mala suerte, no.

¡Sí, exacto!

Todos los demás están convencidos de que estoy gafado

solo por haber pisado un muffin. ¡Ah!

Deberías ir a ver a Cybil.

¿Qué? Si has dicho que no crees en la mala suerte.

Bueno, sí, pero...

soy variable, Branch.

Las contradicciones me hacen adorable.

Sí, eres bastante adorable.

Oye, Branch, no pasa nada si no crees en la suerte,

pero pareces nervioso respecto a esto.

Quizá ir a ver a Cybil te ayude.

¿Nervioso? No estoy nervioso.

Porque no tengo nada por lo que estarlo.

Y ahora, si me disculpas, voy a por otra bola.

Uh. ¡Ja!

¿Ves? La suerte no...

(GRITA)

¿Quieres ir a ver a Cybil?

Ha sido una casualidad. Ay. ¡Ah!

¿Doble casualidad? ¡Ay! ¡Ah!

Vale, iré a ver a Cybil.

Bienvenidos.

Preveo que habéis venido a...

invitarme a una fiesta.

Guau. Es buena.

No hemos venido por eso.

Bueno, no es el único motivo.

-"Ven a nuestra fiesta". -Oh.

No demuestra nada, siempre estás invitando a gente a fiestas.

Pero percibo que hay otra razón para vuestra visita.

¡Dos de dos! Eres buena.

Pero si se lo acabo de decir yo.

Mira, he pisado un muffin y, aunque es una locura...,

creo que me ha gafado.

Oh.

Y quieres mi ayuda. ¡Oh!

"Pug".

Es obvio.

Pues solo un amuleto de la buena suerte

puede reparar la mala suerte.

Perfecto, dame uno.

Oh.

Predigo que no tengo ningún amuleto de la buena suerte aquí.

Eso no es una predicción.

Y percibo que vamos a ir a buscar uno juntos.

Ah.

Ahora estás diciendo lo que vas a hacer.

Oh, pelos de punta.

¿Aquí conseguiré mi amuleto de la suerte?

Así es.

Veo que aquí encontrarás un trébol de cuatro hojas.

Arg, maldita mala suerte.

¿En serio? Tengo una hora para volver a la partida.

Podría tardar todo el día.

¡Oh! ¡Un trébol de cuatro hojas!

Ah, no, ni hablar.

¡Tengo uno!

(GRITA)

¡Ja! Un trébol de cuatro hojas.

¡Ah!

Predigo una decepción.

Branch, ¿estás bien?

Estoy bien.

¿Ahora qué?

Una gema de arcoíris es la piedra que más buena suerte trae.

¡Ahí!

¡Sí!

¡No, no, no, no!

¡Oh!

Aún la tengo.

Eh... ¿Branch?

Creo que esto ha dejado de ser una buena idea.

Siguiente.

Arg, se nos acaba el tiempo.

No te preocupes.

Lo que tienes que hacer es atrapar un grillo dorado.

He previsto que será entonces cuando por fin lo conseguirás.

¿Y por qué no has empezado por ahí?

Arg, vale, está bien, grillo dorado.

Tened los ojos abiertos, suelen camuflarse en su entorno.

Oh, no, estás pensando en el grillo dorado con manchas.

Me refería al grillo dorado de las montañas del oeste.

¿Qué? ¡Ay!

Ah. Oh.

(GRUÑE)

¡Oh, vaya! ¡Aborta, Branch, aborta!

¡No! ¡Te vienes conmigo, amuleto de la suerte!

(GRITA)

(GRUÑE)

(GRITA)

¡Branch!

(GRITA)

Oh.

¡Branch, espera!

¡Ja!

¡Ríndete, vas a venir conmigo!

Para asegurarme de ganar una actividad recreativa.

Branch, tienes que parar.

No puedo, soy gafe.

Eso no lo sabemos.

Pero tú has insistido en que fuéramos a ver a Cybil.

(GRUÑE)

Ya, sí, porque creía que te ayudaría a tranquilizarte.

¿Te parece que te ayuda en algo?

(GRUÑE)

No.

Mira, Branch, no sé si la suerte, los gafes o los amuletos

existen de verdad,

pero sí sé que perturbarte por eso no te hace ningún bien.

¿No crees?

Sí, creo que tienes razón.

Uh.

Sabía que esto iba a pasar.

No es verdad.

(MEGAFONÍA) "Bueno, trolls, se acabó el tiempo muerto".

"Branch se prepara para el gran lanzamiento".

(PÚBLICO) ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Sí!

-¿Has ido a ver a Cybil?

¿Sigues siendo gafe?

No importa, puedo hacerlo.

(SUSPIRA)

(Música tensión)

(PÚBLICO) ¡Oh! Espera.

(PÚBLICO) ¡Oh!

-Oh. Espera.

(GRITA)

Espera. -¡Ah!

(LOS DOS) ¡Espera!

(PÚBLICO) ¡Oh!

Ah. Bueno, lo siento, Grandullón.

-¡Yuju!

Te he dicho que estabas gafado. ¡Gafe!

Estás gafado.

Oh, sí, ¿lo has visto? ¿Te duele justo aquí?

(RÍE)

"¡Diana!".

¡Sí!

"Gana el equipo de Branch".

"Una victoria de lanzamiento de bola al blanco

para la posteridad".

¿Qué? No puede ser.

(Fuegos artificiales)

Bueno, parece que mi suerte por fin ha cambiado.

No te preocupes, Creek,

sé dónde puedes encontrar un grillo dorado.

(LOS DOS RÍEN)

-Eso no lo he pillado.

-Eso no lo había visto venir.