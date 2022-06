Trolls - Día en blanco / Peloesposados

# Suéltate, canta fuerte y despierta.

# Suelta el pelo a disfrutar.

# Suéltate, canta fuerte y despierta.

# Muévete, la fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar, pelo al aire y hacer volar.

# No queremos nada más, muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar, lo que somos es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo a disfrutar. #

"TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO"

"DÍA EN BLANCO"

Las cosas han dado un giro espeluznante en Villa Troll.

Branch y yo volvíamos de una de nuestras aventuras cuando, ¡ah!

¿Qué les ha pasado a todos?

¡Papá!

¿Qué está pasando?

Es como si todos fueran estatuas.

¡Oh! ¡Ah!

¿Qué lo habrá provocado, una enfermedad, un hechizo mágico?

O tal vez...¡ah!

(AMBOS) ¡Ah!

¡Ahhh!

¡Estatuas!

(AMBOS) ¡Ah, Keith!

¡Estatua! ¡Estatua!

(GRITA)

He pillado a todos, he ganado.

Liberada. -¡Eh!

-Liberada. Liberado.

Liberado. (LLORA)

Liberado, liberado, liberada. (SUSPIRAN)

(TODOS) ¡No, no!

Liberado.

(RUGE)

Liberada, liberado, liberada, liberado.

Liberado, liberada, liberada.

(ESTORNUDA)

-Salud. Muy buena partida de las estatuas.

Pero vamos con retraso. Tenemos fiestas que proveer, chicos.

¿Cómo recuperamos el tiempo?

-No lo sé. Es una semana de trajín,

hoy es el día de los terceros mejores amigos.

Y el de la historia del pudding está al caer.

-Escúpelo, el soplido lo sueltas en tu tiempo libre.

-Mire ahí, este viernes.

-Por el amor de Villa Troll.

Tengo que hablar con la reina.

No, no me lo puedo creer.

¿Un día entero?

Sin nada planeado.

¿No hay ninguna festividad,

cumpleaños, aniversarios, reuniones?

No.

¡Cómo es posible! Una combinación de anomalías.

El éxito en ocio empieza una semana más tarde este año.

Y el día de San Escrabug es un martes.

¡Guau!

Vaya, es un día en blanco.

Podríamos crear una nueva festividad.

-¿Una nueva festividad? ¡Sí!

-No, no, reina Poppy,

antes de compartir esta información piénsalo bien.

Crear una nueva festividad es el sueño de todo Troll.

¡Oh! Pero solo puedo hacer realidad el sueño de un Troll.

Correcto, si esto no se hace con discreción,

podrías acabar decepcionando a toda la villa.

Es cierto, lo mantendremos en secreto por ahora.

Buena idea, dicho eso, se lo he contado a todos.

-Poppy, dicen que alguien va a crear una nueva festividad,

tienes que elegirme a mí, ¡tengo una gran idea!

Ah, hola, DJ. No, no, elígeme a mí,

tengo un montón de ideas para festividades.

¿Ah, sí? -Yo, también.

Y yo.

Huy, se me ha caído.

Las ideas están muy bien, pero elegir una es muy difícil.

¡Ah!

¿Cómo tomo una decisión?

No quiero destruir los sueños de tantos Trolls.

Así que he acudido a la única persona que puede ayudarme.

Vaya, me siento halagado. Pues claro.

Eres el único Troll frío y sin emociones

con quién puedo contar. ¡Ah!

Lo acepto.

De hecho, creo que tengo la solución.

¡Ta-chan, mi selectotron!

Ah, no entiendo nada.

(SUSPIRA) Un dispositivo que he inventado

para tomar decisiones difíciles que se basa en datos objetivos.

Ahhhh, he perdido el interés.

Tú observa, me ayudar a decidir qué cultivos plantar

para conseguir una buena cosecha,

introduzco unas variables como la lluvia actual, la humedad,

la calidad del suelo, tiro de la palanca y...

"Deberías plantar nabos".

"¡Hurra!".

¡Branch! Tengo derecho a ser extravagante.

Puedo modificarlo para asignar un valor de puntos

a la festividad de cada troll.

El que tenga más puntos gana. ¡Oh!

Si la máquina lo hace por mí, no heriré los sentimientos de nadie.

¡Hazlo!

Vale, ya está. Pongámoslo a prueba.

¿Tu festividad favorita? La de los abrazos.

Día de los abrazos, traje perfecto,

con su matriz, cociente de festividad,

más pi, más tarta.

"99 puntos de festividad".

"¡Hurra!"

Branch, lo has conseguido.

Has reducido la tradición y la nostalgia a números puros y duros.

Bueno, no ha sido tanto.

Genial, me estoy sonrojando.

Muy bien, Trolls, ¿quién está listo para elegir

una nueva festividad aquí arriba?

(Vítores)

¡Bien! Estoy encantada de escuchar vuestras ideas. ¿Quién empieza?

Yo, yo. Vale, DJ, cuando quieras.

Porque todos sabemos que hay un segundo paso para dar las gracias,

os presento el día de acción de nada.

(TODOS) ¡De nada!

-De nada. -De nada.

(RÍE) De nada.

-¡De nada!

-De nada.

¡Tres, dos, uno!

-¡Uhhh, es noche purpurina!

Y cuando caiga la bola,

los trolls podrán esparcir purpurina mágicamente,

solo por una noche especial.

¡Guau!

Mágicamente, ¿cómo funcionaría exactamente?

Yo solo doy la idea general, los detalles te los dejo a ti.

Recuerda, no hay brillito sin el culito.

Bueno, pues vale.

-Se llama el día en honor al calamar mimoso.

¡Oh!

Un día entero en el que un calamar mimoso te da abrazos a ti

y a siete de tus amigos.

-Es el día de la independencia de gemelas.

Un día en el que finges que tu hermana no existe.

-¿Qué? Eso no es lo que habíamos hablado.

-¿Habéis oído algo?

Yo lo llamo el día non sequitur.

Ajá y ¿cómo se celebra?

Nunca me he comido una zanahoria.

Genial.

¡Unas ideas muy fascinantes, chicos!

Me han gustado todas.

Sí, ¿pero qué idea vas a elegir, Poppy?

Eh, no lo sé, eso lo decidirá la máquina.

Branch.

El día de acción de nadas, el primero, recibe...

-Allá va. -"87 puntos".

"¡Hurra". -¡Toma ya!

-¡Enhorabuena!

El siguiente, día de juegos de palabras en la playa.

-Es una verdadera maravilla.

(RÍE)

-"¡87 puntos, hurra"! -¡Sí!

(ABUCHEAN) ¿Qué, los mismo puntos?

Ehhh. No, seguro que ha sido casualidad.

(RÍE)

El día del cup cake más grande.

-"¡87 puntos, hurra!"

¡Ay!

El día de flores a montones.

"¡87 puntos!"

-¡Oh! ¡Ah!

El día de pintura facial.

"¡87 puntos, hurra!"

(ABUCHEA) ¡Ah!

Día del revés, día del peinado, día de la reacción exagerada.

"¡87, 87, 87 puntos, hurra!"

-¡Estamos acabados! (GRITA)

¿Qué le pasa a la máquina? Nada.

Parece que las festividades se merecen los mismo puntos,

el selectotron es perfecto.

No, es inútil.

Perfectamente inútil.

Poppy, tienes que decidir, el día en blanco es mañana.

Desempata, Poppy. -Sí.

-¿Cuál eliges?

Ehhhh...

Pues... ¡Ay, ay!

Si tengo que elegir, supongo que celebraremos...

¡Las festividades de todos el mismo día!

¡Bien!

¡Viva el día de los animadores!

-¡Feliz día de salto de sacos!

-¡Adoro el día de dar vueltas como loco!

-¡Feliz día del esgrima con caramelos!

Básicamente, ¿has decidido no tomar una decisión?

No me avergüenzo de ello, mira los resultados.

¡Feliz día del banana split!

Se puede complacer a todos.

¡Eh! ¡Oh, oh!

¿Qué clase troll tapa un hoyo el día de cavar hoyos?

-¿Qué clase de trol cava un hoyo el día de tapar hoyos?

¡Eh!

Podemos llegar a un acuerdo.

Quizá elegir todas las festividades haya sido mala idea.

-Feliz día de caminar con zancos, ¡ahhhh!

-Abrazarse todo el día es lo mejor.

Peque, ¿qué llevas puesto?

Un disfraz de numúfalo,

es el día de ser adorables.

Los calamares mimosos tienen miedo de los numúfalos.

-¡Oh!

(GRITA)

Pero si no soy un numúfalo.

(GRITA)

¡Tranquilo no tengas miedo!

Esto es un desastre.

Tengo que poner fin a esto.

¡Estatua!

¡Estatua, estatua, estatua, estatua!

¡Estatua, estatua!

¡Estatua!

Esto va a llevar un rato.

¡Estatua, estatua!

Hoy no ha sido mi mejor día como reina.

He evitado tomar una decisión, respecto al día en blanco,

para no destrozar el sueño de nadie.

Pero me he dado cuenta de que una líder

debe tomar decisiones difíciles.

Entonces, ¿qué festividad has elegido?

Sí, qué maravilla.

(RÍE) Para, deja de hacer eso.

Todas las ideas son geniales, pero para mí, sin duda, una es la mejor.

-¡Ohhhh!

O sea, que elijo...

-Reina Poppy. ¡Ah!

Debería saber que ya es medianoche, el día en blanco ha terminado.

¿Qué, ha terminado?

(TODOS) ¡Oh!

¿Y qué día es hoy?

El día de aplausos incontenibles.

(APLAUDEN)

Bueno, pues nada.

"CELOESPOSADOS"

Y, ahora, se prepara para su último lanzamiento.

Analizando los bolos,

con un pleno conseguirá la primera jugada perfecta de Villa Troll.

La tensión aumenta.

Se oye un pelo caer al prepararse para lanzar.

Ahora verás. -¡Dime lo que has hecho!

¡Ehhhh!

-¡Ya está bien!

(AMBOS) ¡Poppy, tienes que solucionar esto ahora mismo!

Ah, por favor, chicos, otra de vuestras absurdas discusiones, no.

Esto no tiene nada de absurdo, me ha robado un mordisco.

¡De anibocinalla!

¿Robado? Las bocinallas son de la madre naturaleza,

no puedo robar una, igual que no puedo robar un arco iris

o una brisa de verano.

¡La planté yo!

Estás minimizando el papel del sol y la tierra, ¿no crees, colega?

A ti sí que te voy a minimizar.

¡Basta ya, chicos!

Todos están hartos de vuestras constantes discusiones.

-¿Siguiente?

Oye, oye, yo era el siguiente en la fila.

En la naturaleza no hay líneas.

(GRUÑE)

Esa es mi estrella fugaz.

Yo también puedo pedir un deseo.

¡No, solo un deseo por estrella!

(RUGE)

Se nos va a tragar a todos.

Error, nos masticará primero.

(GRITAN)

La verdad, Creek, que, a veces, puedes ser insensible.

¡Ja! Y, Branch, tú puedes ser

muy estricto con tus reglas.

¡Oh! (RÍE)

No espero que seáis mejores amigos,

pero, os aseguro, que si no os lleváis bien,

me veré obligada a tomar medidas drásticas.

Poppy, te entiendo.

Tienes que llevarte bien conmigo.

Tú te tienes que llevar bien conmigo.

Eso no es lo que ha dicho, nunca la escuchas.

Se estaba mejor cuando estabas lejos de todo.

¿Qué estás diciendo, colega? Deja de llamarme colega.

(AMBOS) ¡Olvídalo, eres imposible!

(AMBOS) ¿Pero qué?

¡Ah!

Santa postura del perro. ¿Qué es eso?

Estáis unidos con un lazo de la amistad.

Algo que nació durante el reinado de mi padre,

diseñado para enseñar a ciertos trolls a conciliar sus diferencia.

Según él tiene un poder asombroso. ¿Eh?

-Toma ya, bienvenidos a nuestro mundo, chicos.

¡Sí! -¡Ah!

(AMBOS) ¡Ahhh!

Se aprieta solo, así que cuanto más tiréis, peor se podrá.

De hecho, si tiráis demasiado, se hará permanente.

Nos vemos cuando os valoréis el uno al otro.

¡Oh, no, no puede ser! Esto se pasa de la raya.

Jugada perfecta. (RÍE)

No me lo puedo creer,

tengo mucho que hacer y estar unido a ti,

no se interpondrá en mi camino.

¡Ya está!

¿Cómo es posible?

¡Oh, bravo! ¿Y si canalizas tu chip?

¡Eh!

Ah, Poppy le ha puesto laca de pelo,

de máxima fijación.

¡Oh, qué diabólica!

Bueno, ya está, todo un día echado

a perder. No si seguimos...

Un horario.

La verdad es que me encantaría seguir tu estricto horario,

pero creo que el universo prefiere

que pase los días con un poco más de libertad.

En vez de eso, deberíamos turnarnos para hacer lo que teníamos planeado.

Eso es un horario.

¿Tenemos que poner etiquetas a todo? (GRUÑE)

Está bien, pero empezaremos con una de mis cosas.

¡Eh! Hay un puzle que quiero acabar.

¿Qué? Esto llevará horas.

Oye, ha sido tu idea.

No nos iremos hasta que coloque la última pieza.

¡Oh! Mira por donde,

última pieza colocada. Me toca.

(GRUÑE)

Inhala.

Y exhala.

(ERUCTA)

¿Cómo te atreves?

Venga, me toca.

¡Oye! Que te sirva de lección.

¡Ah!

(GRITAN)

(SUSPIRAN)

¿Qué clase de troll tira a alguien por un precipicio?

Tú me has tirado primero. ¡No!

Paso de escucharte, voy a buscar la paz de mi mente interior.

¡Sí que me has tirado primero!

¡Lo has hecho! ¡Poppy es increíble,

cómo ha tenido el valor de juntarme contigo!

¡No hace falta que me lo digas,

ella tiene la culpa de todo este desastre!

¿Ah, sí? ¡Sí!

Pues si estamos enfadados con ella,

¿por qué nos gritamos entre nosotros?

¡No lo sé!

(AMBOS) ¡Ah!

(TODOS) ¡Branch, Creek!

Cielos, dónde estarán,

espero que no les haya pasado nada por culpa del lazo de la amistad.

¿Qué es eso?

¡Oh!

# Nos veréis día y noche siempre juntos,

# vamos de la mano y somos tal para cual.

# Nada puede interponerse, somos uno.

# Y nos sentimos como Chantal y Chanel.

# Nos gusta estar juntos sin parar, nos gusta lo mismo imaginar.

# Me doy cuenta que al final.

# Eres tú, solo, solo, tú.

# ¡Oh, oh!

# Eres tú, solo, solo, tú.

# ¡Sí!

# Hermanos seremos ya y nada lo impedirá.

# Pues eres tú, solo, solo, tú.

# Tú eres mi otra mitad. #

¡Guau, guau!

Es increíble, chicos. ¿Qué os ha pasado?

Ha sido el lazo.

Pensábamos que te habías pasado,

pero esta cosa tiene poder

porque desde que nos ha unido con el lazo...

(AMBOS) De pronto todo encaja.

¡Oh, chicos!

Creo que me vais a hacer llorar.

(LLORA)

¡Ay, mamá!

Estoy muy contenta de que este experimento haya funcionado.

Hora de desatar el lazo.

(AMBOS) ¡No! ¿Qué?

El lazo nos ha convertido en hermanos de otra madre.

En compadres de otra madre.

No estamos listos para separarnos todavía.

¡Pum! ¡Pum!

¡Pum! ¡Pum!

Esto es fantástico.

Un segundo.

Esto es muy raro, ¿no os lo parece? -Sí, muy raro.

Nadie elegiría estar unido

por el pelo. -Nadie.

(GRUÑEN)

¡Es fantástico!

Oh, pero tengo una duda.

¿Qué haréis cuando queráis pasar tiempo con otro amigo a solas?

(RÍE) Eso no será necesario.

Como puedes ver en el horario

que he hecho. (ASIENTE)

Todas las horas están dedicadas a Branch y a Creek

y es todo gracias a ti.

¡Oh, genial!

Hablando de eso, llegamos tarde a nuestra hora de meditación.

Después de ti, Creekito No, tú primero, Branchito.

(RÍEN)

¿Van a pasar todo el tiempo ellos dos solos?

No sé si es buena idea, Poppy.

No, no pasa nada.

Solo están emocionados

por esta nueva fase de su amistad, se les pasará.

(RÍEN)

Branch, ¿quieres jugar?

No puedo, Creek y yo estamos liados.

(AMBOS) ¡Iguales!

(RÍE) ¡Oh!

(RÍEN) ¡Otra vez!

(RÍEN) ¡Otra vez!

(RÍEN) ¡Otra vez!

Caray, ¿estaréis cansados de subir

a eso juntos una y otra vez?

(HABLA OTRA LENGUA)

Significa, para nada, en el lenguaje secreto que nos hemos inventado.

(RÍEN)

Yo me llevo más bien contigo.

No, yo me llevo más bien contigo.

No, yo me llevo más bien contigo.

¡Ay, mamá!

Esto se está yendo de madre, tienes que decir algo.

¿Decir qué? ¿Que ahora son demasiado buenos amigos?

¡No puedo hacer eso! ¡Eh, Poppy!

Hemos tomado una decisión y nos gustaría que nos ayudases.

"Ceremonia a la permanencia de la amistad".

¿Qué es una ceremonia de permanencia de la amistad?

Queremos que hagas oficialmente que nuestro nudo de pelo.

Dure para siempre.

Mmmm.

¡Ohhh!

(AMBOS) Abrid paso a los mejores amigos.

(Aplausos)

Eh, bueno.

Después de solo dos días de amistad.

Con un fuerte tirón,

Creek y Branch, unirán sus pelos para siempre.

Para siempre, para siempre.

Yo les doy un mes.

A menos que alguien tenga algo que objetar, ¿alguien?

¿Alguien tiene algo que objetar? Poppy.

¿Hay algún problema?

Supongo que no.

(AMBOS) ¡Genial!

¡Vale, parad!

¿A qué viene? ¿Por qué has hecho eso?

No sé qué ha pasado, pero esto es una locura.

Quería conseguir que os llevaseis bien,

no que cambiaseis vuestra personalidad.

Teníais razón desde el principio, me pasé al ataros con un lazo.

Y lo siento mucho.

(RÍE) Es todo lo que queríamos oír.

Espera, ¿qué? ¿No sois mejores amigos?

No, solo pretendíamos darte una lección.

Y decidimos trabajar juntos para fingir la amistad.

¿De verdad? Sí.

Lo hemos bordado. ¡Toma ya!

Lo de la ceremonia de permanencia de la amistad

ha sido una idea genial.

Gracias, colega.

¿Te has dado cuenta de que al compincharse contra ti,

ahora se llevan de maravilla?