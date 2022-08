"EL DÍA DE ACCIÓN DE DIVERSIÓN"

Muy bien, chicos, hora de decidir

quién será el anfitrión del Día de Acción de Diversión.

(TODOS) ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien!

Te va a encantar Acción de Diversión, Branch.

Los trolls de toda la villa se reúnen con sus mejores amigos

para hacer un gran festín. Eh...

Oye, sé que estáis acostumbrados a explicarme estas cosas,

pero sé lo que es Acción de Diversión.

Con "Acción de Diversión" nos referimos a la única comida

en la que se nos anima a jugar con comida.

¡Ya lo sé, dejad de explicármelo! Y con "comida"

nos referimos a cualquier sustancia nutritiva que ingerimos.

¡Ya lo sé! ¡No soy un crío!

Uh, me muero porque sea Acción de Diversión,

¿recordáis el año pasado lo bien que jugué a Quesos y damas?

Qué delicioso es ganar.

-"¿Y recordáis los pinchos del año anterior?".

Con una brocheta Guy Diamante siempre lo peta.

"¿Recordáis mi gran victoria contra Cooper de hace tres años?".

¿Tenéis lenguado?

Roba un palito de pescado.

¡Oh, lenguado! ¡He ganado!

Ah... Qué tiempos.

Bien, he decidido que este año elegiremos al anfitrión

girando a pelos. ¿Pelos?

(TODOS) ¡Pelos, pelos, pelos, pelos, pelos, pelos, pelos, pelos!

Y el ganador es...

¡Grandullón! ¡Ah!

¿Yo? Nunca me ha tocado ser anfitrión.

¿Esto está pasando de verdad?

¡Ya te digo!

Y, además, ya he ido al mercado

y he traído nuestro plato principal tradicional.

¡Dado de fruta! (TODOS) ¡Oh!

¡Es el dado más grande que he visto en mi vida!

¡Guau, menudo honor, chicos!

¡Os prometo que prepararé una cena perfecta!

Ya tengo pensado el plato especial,

¡"Dumplings" de Dinkles!

Porque se parecen a él, no por el sabor, ya lo veréis.

¡Suena genial, colega!

Estas son algunas de nuestras recetas favoritas

para ayudarte.

Sobre todo, que las marionetas de pollo

estén bien crujientes.

Y solo ponle nata espesa al tres en patata.

Digamos que soy indulgente a la lactosa.

¡No olvides las galletas blancas y negras...

para el dulcequete!

¡Caray, son demasiadas recetas!

Oh, no te preocupes, si no puedes hacer todos los platos,

no pasa nada. ¿Qué? ¡Je!

Poppy, por supuesto que voy a hacer todos los platos.

No organizaré una Acción de Diversión mediocre,

organizaré una Acción de Diversión perfecta.

Verás, Branch, con "Acción de Diversión"

nos referimos... (GRITA)

Muy bien, señor Dinkles,

solo quedan 12 horas para la cena.

Si queremos cocinar estas recetas complejas,

cada minuto cuenta.

¡Allá vamos!

Los bollitos de sillas musicales de Peque.

"Paso uno: en un recipiente, añade un vaso de leche,

dos huevos,

y azúcar".

¿432 312 granos?

¡Vale! Uno, dos, tres, cuatro, cinco...

(Alarma)

Paso 24: sácalo del horno y sírvelo.

¡Un bollito de silla musical perfecto!

¡Uh, lo hemos conseguido, señor Dinkles!

Y solo hemos tardado...

¡seis horas!

¿Cómo ha podido pasar tanto tiempo?

Grandullón, ¿va todo bien?

No, nada va bien.

Me preocupa no acabar todas las recetas para la fiesta.

Tranquilo, tranquilo, Grandullón,

tú respira hondo y haz lo que puedas.

Pero Poppy, Acción de Diversión es un día muy esperado,

si no lo hago bien, será un desastre.

No. Grandullón, aún podemos preparar la cena,

solo debemos seguir motivados.

¿Tú crees?

¡Marchando una canción motivadora en tres y dos y uno y...!

# ¡Uh!

# Mira cuánta pasión,

mezclamos con amor,

# es vital.

# (TODOS) ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

# Especias hay que echar, azúcar y algo más,

# va a ir genial.

# (GRANDULLÓN) Con mucho amor trabajad,

# si tenéis que parar, volved a empezar,

# en tu mano está si quieres ganar.

# (TODOS) Como uno hay que trabajar,

# el trabajo en equipo os hará mejorar,

# junto a tus amigos lo vas a lograr.

# Ya, ya, ya, ya, ya, cocinamos.

# Cocinamos juntos muy bien

# y, si ahora preguntáis, diré que estamos cocinando. #

(AMBOS) ¡Uh!

Y ahora, la joya de la corona:

¡el dado de fruta! (AMBOS) ¡Ah!

Mmm, no está bien centrado.

Así.

¡Ah!

¡Oh, no, no, no, no, no!

No pasa nada, está un poco abollado,

no tiene importancia.

¡Claro que tiene importancia! Ya sabes lo que dicen:

"Sin un buen dado de fruta, Acción de Diversión

es un vergonzoso cataclismo de humillación.

Nadie dice eso. Ah...

En realidad sí, pero no deberían.

¡Voy a ir a buscar otro!

(AMBOS) ¡No! Grandullón,

conseguir un dado de fruta en Acción de Diversión

es casi imposible. ¿Qué?

-¡Ya estamos aquí! -¡Oh!

¡Feliz Acción de Diversión!

¡Cuidado, comida, vamos a jugar contigo!

¡Oh! Encontraré otro dado de fruta como sea,

¡entretenedlos!

¿Dónde está Grandullón? ¿La cena no está lista?

¡Sí, estoy "diverienta"!

¡Hambrienta de diversión!

Es algo que dicen los niños.

Eh... la cena está prácticamente lista,

pero, mientras le da los últimos toques,

Grandullón nos ha pedido...

¿Que juguemos a una ronda de mímica?

¡Sí!

Vale, si solo es una ronda...

¡Genial, empiezo yo!

¡Primera palabra!

¡19 sílabas!

Ajá. (TODOS) ¡Oh!

¿Dado de fruta? -Lo siento.

¿Dado de fruta? -Lo siento.

¿Dado de fruta? -Lo siento.

¡Rufus, por favor, dime que te queda un dado de fruta!

Oh, se han agotado.

¡Ah! ¿Alguien tiene un dado de fruta?

-¡Yuju!

Yo tengo lo que necesites, hijo. -¡Ah!

¿Tienes un dado de fruta?

Toma, una buena flauta, como has pedido.

¿Qué? ¡No, he dicho: "Un dado de fruta"!

¡Oh, perdona!

Aquí tienes, una bota helada.

¡Dado de fruta, dado de fruta!

¡Ah, ahora lo he entendido!

Lo que quieres es ropa de ratas.

(CHILLAN)

¡No, no, no!

Oh...

Por favor, en otras circunstancias, la confusión me parecería adorable,

pero ahora necesito un dado de fruta.

Lo siento,

he donado el último a la obra de Acción de Diversión infantil.

¡Oh, a la obra!

¡Ay de mí!

Yo, el rey Peppy, deseo crear una nueva festividad,

pero no sé cómo hacer que sea divertida,

pues ahora soy mayor y me cuesta pensar.

(RÍEN)

(RÍE) Es verdad, estoy mayor.

Y el rey cayó en un sueño profundo

y soñó con alimentos, cada uno con una idea divertida.

-¡Oh, disculpa! ¡Perdona, voy a pasar!

-Nació el famoso día de Acción de Diversión.

¡No es demasiado tarde!

¡En cuanto acabe la obra, el dado de fruta será nuestro!

¡Alimentos divertidos, contadme vuestras ideas!

¡Quiero 100 ideas!

¿Ha dicho 100 ideas?

Soy una patata, puedes esculpirme.

Yo soy una sandía,

puedes jugar conmigo al béisbol

y también puedes jugar al baloncesto.

También puedes jugar conmigo al voleibol.

¡Oh, venga ya!

Ah... Tengo que encontrar un modo de acelerar esto.

También puedes jugar conmigo al golf.

También puedes...

-Ejem, ejem.

Hola.

(Murmullo)

Eh... ¿qué estás haciendo tú aquí?

Yo soy el...

el...

el fantasma del futuro de Acción de Diversión.

¡Vengo a contaros

el significado real de Acción de Diversión!

¿Qué dice? -¿Fantasma del futuro?

Veréis...

Acción de Diversión no solo trata de diversión,

sino también de dar. (TODOS) ¡Oh!

Eso ha sido precioso.

Así que, conforme a ese espíritu,

¡debéis de darme esto! ¡Se acabó la obra, adiós!

(TODOS) ¡Bien! (APLAUDEN)

¡Llegaré, llegaré,

Poppy y Branch solo tienen que conseguirme más tiempo!

¡Basta de mímica, quiero empezar Acción de Diversión!

¡Oh, oh, oh!

(TODOS) ¡Acción de Diversión! -¡Feliz Acción de Diversión!

(TODOS) ¿Eh? -(RESPIRA AGITADO)

La cena... está... servida.

(TODOS) ¡Uh!

¡Grandullón, esta cena es fabulosa!

¡Sí que lo es!

Al final has conseguido que sea un Acción de Diversión perfecto.

¡Gracias! Venga, vamos a comer antes de que haya más...

¿sorpresas?

¡Y fue un milagro de Acción de Diversión!

(AMBAS) ¿Eh? ¿Eh?

(TODOS) ¿Eh?

¿Qué ha pasado con la obra?

Eh... ¿Alguien quiere explicarme qué está pasando?

-¡Ah, yo lo haré!

Lamento decir...

que he intentado que Acción de Diversión fuera perfecto,

como vosotros en años anteriores,

pero solo voy a servir el plato...

del fracaso.

Podéis serviros.

Hay para todos.

Grandullón, tú no eres un fracaso.

Los días de Acción de Diversión de los que hablas

puede que te parecieran perfectos, pero...

todos cometimos muchos errores.

Ah, ¿sí?

¡Ay, mamá! Sí, cuando fui anfitriona

se me cayeron las patatas al suelo.

En mi pasta con queso no había pasta, solo queso.

Nosotras calentamos las sobras del año anterior.

Es verdad, colega.

No tenía ni idea.

Lo importante de Acción de Diversión

no es la cena, sino divertirte con tus amigos.

Oh...

No nos pongamos sentimentales, ¿podemos jugar ya con la comida?

¿Qué dices, Grandullón?

Pues digo...

feliz Acción de Diversión a todos.

(TODOS) ¡Feliz Acción de Diversión!

Verás Branch, con "Acción de Diversión"