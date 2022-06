Trolls - Congelados

# Suéltate.

(TODOS) # ¡Bien!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete.

(TODOS) # ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

(TODOS) # Todos juntos a bailar.

# El pelo al aire hay que hacer volar.

# No queremos nada más.

# Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar

# lo que somos, es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo, a disfrutar. #

"TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO"

"CONGELADOS"

(OFF) "En Villa Trolls

nos gustan los trolls de todas las formas y tamaños".

(TODOS) ¡La diversidad nos da fuerza!

¡Sí!

"Pero hay un troll que es un poco más diferente al resto".

"Su nombre es Celos".

"Os contaré su historia".

"Y, como comprobaréis,

es la historia más divertida, emocionante y conmovedora

que se ha contado jamás".

"Veréis".

"Celos era de..."

¡Poppy!

¡Oh! Eh... Peque, estaba contando una historia.

Tendrá que esperar.

Date prisa, es Cooper. ¡Ay, mamá!

Peque, ¿qué ha pasado aquí?

¿Por qué han restringido la zona?

Porque cuando he venido antes

he encontrado algo.

(TODOS) ¡Oh!

Grandullón estaba dibujando con tiza.

¡Hola, Poppy!

Oh.

Pero luego he encontrado esto.

¡Ah!

¿Es lo que creemos que es, Poppy?

Eso parece.

¿Ves su cara de sorpresa y sus patas preparadas para correr?

No hay duda.

Alguien ha empezado una partida de congelados.

(LOS TRES) ¡Ah!

Oh, vale, vale, vale.

Eh...

(LOS TRES) ¡Ah!

Ya me he calmado.

Bueno, ¿quién la lleva?

Chicos, un momento.

¿Nadie sabe quién la lleva?

No.

Y nunca lo vais a saber.

Esa es la gracia.

Branch, ¿qué quieres decir con eso?

Mira, fíjate bien.

A Cooper lo han limpiado.

No hay huellas dactilares ni pelos sueltos

ni restos de pedos de purpurina.

Quien quiera que sea

quiere permanecer en el anonimato.

(Murmullo)

Espera un momento. ¿Cómo sabes todo esto?

Porque... Cooper no es el único al que han congelado.

(TODOS) ¡Oh!

¡Oh!

No... no me lo puedo creer.

Ha congelado a muchos en poco tiempo.

Sí.

¿Y ves que cada uno corre en una dirección?

Nadie sabía de dónde venía.

A ese lo ha pillado con un dedo en la nariz.

Con la de posturas que hay.

No me lo puedo creer.

Esto es...

¡magnífico!

El que la lleva es un genio de la alegría.

Un fenómeno de la diversión, un prodigio de...

un prodigio de...

Del placer.

Lo tenía en la punta de la lengua.

Bueno, la cuestión es que si no sabemos quién la lleva

no sabemos de quién hay que huir.

¿No lo ves?

Podría ser cualquiera.

Hora del abrazo.

(TODOS) ¡Hora del abrazo!

¡Oh!

¡Un momento!

Podría llevarla cualquiera.

(TODOS) ¡Oh!

¡Nunca me pillarás!

Vamos a movernos también y mejor de forma irregular.

Cuesta más que te pillen si no te quedas quieto.

¡Paso de lado!

No, Branch.

Las prácticas convencionales esta vez no servirán.

Nos saca demasiada ventaja.

La única forma de ganar la partida

es descubriendo quién la lleva

antes de que nos pille.

Eh... no sé, Poppy.

¡Zigzag!

No sabría por dónde empezar a buscar.

¡Rosquilla!

Bueno, se me ocurre una idea.

No sé si funcionará.

¿Eh? ¡Espera!

¡Bola va!

¿Dónde estamos?

¡Shh!

En un club clandestino de trolls.

Algo me dice que el que la lleva podría venir aquí.

¿Cuál es la contraseña?

¿Podemos entrar, por favor?

Es correcto, bienvenidos.

Disculpad. Toda precaución es poca.

El que la lleva anda suelto.

Te entiendo.

¡Voltereta!

¡Hala!

¿Qué es este sitio?

El club de los juegos modificados.

Vienen los trolls

que se aburren con las estructuras tradicionales de los juegos.

Aquí juegan con sus propias reglas.

Al concurso de miradas fijas estos chicos le han dado la vuelta.

Es un concurso de miradas cerradas.

¡Has mirado primero! ¡He ganado!

¡Ah!

Y allí está el dibuja y adivina surrealista.

¿Es... la trascendencia?

La intemporalidad.

La ambigüedad. -¡Sí!

Y, por supuesto, el tres en raya sin sentido.

¡Ja!

Tres círculos, cinco patos, ocho chuletas

y unas gafas de bucear.

He ganado.

¡Papá!

¡Oh, Poppy!

¡Papá!

¡Poppy!

(AMBOS) Un momento.

¿Cómo sé que no la llevas?

¡A la vez, a la vez!

(AMBOS) ¡Oh!

Escucha, papá.

Estamos intentando averiguar quién es el que la lleva.

¿Sabes si en este club hay miembros especializados

en congelados?

Mmm.

Hay un grupo.

Se rumorea que han desarrollado ideas muy originales.

Está en el "scrapbook" de los miembros del club.

Está el ocho loco infantil.

El cuarteto de las cuatro esquinas.

Oh, aquí el equipo de congelados.

Si hay un troll capaz de iniciar una partida como esta,

os aseguro que es uno de ellos.

Mmm.

¿Sabes dónde podrían estar?

Ahora que lo pienso,

se han ido corriendo antes de que vinierais.

Han dicho que iban a la vaina de flora, a una reunión urgente.

¡Bingo!

¡Atención, Poppy ha hecho bingo!

¡Yuju! ¡Bravo, Poppy!

Ah, no lo siento, chicos.

No era bingo.

Muy bien.

Uno de los trolls de ahí dentro la lleva.

Para pillar a los desprevenidos

he llamado a los mejores fiesteros sorpresa.

El equipo de sorpresas alegres y muy buena actuación.

¿El equipo Samba?

No son tan buenos.

¿Estás seguro?

¿Eh? (TODOS) Sorpresa.

¡Sorpresa!

Preparaos para entrar.

¡Vamos, vamos, vamos!

¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!

¡Venga, las manos arriba! ¡Soy una planta!

¡Ja!

Os hemos pillado.

Que nadie se mueva.

¡Oh!

En realidad no creo que eso vaya a ser un problema.

(AMBOS) Están todos congelados.

El cangrejo.

No tiene ningún sentido, Branch.

Todo el equipo no puede estar congelado.

Seguro que debe ser uno de los trolls del dibujo.

Espera.

¿Qué es eso?

No... no lo veo bien.

Amplíalo.

¡Amplíalo!

¡Amplíalo!

DJ Suki.

Es el sexto miembro del equipo de congelados.

Seguro que ella la lleva.

Hay que avisar a la villa.

Branch, se me ha ocurrido una idea mucho mejor.

Reúne a todos los que no estén congelados

en la mazmorra de la diversión.

Muy bien, chicos. Acercaos todos.

¿Ya no queda nadie más?

Eso me temo. La responsable ha estado ocupada.

¿Cuál es el plan, Poppy?

Dime que sabes cómo ganar.

Ya te digo.

Mientras la responsable DJ Suki esté ahí fuera,

aquí tendremos comida y diversión

para quedarnos el tiempo que haga falta.

A DJ no le quedará más remedio

que gritar: "Ya sois libres, chicos".

Y entonces ganaremos.

¡Oh!

Chicos.

Vaya, vaya. Mirad quién ha venido.

Menos mal que estáis aquí.

Temías ser la única

que no estuviera congelada.

¡Dejadme entrar!

Buen intento, DJ.

Pero sabemos que la llevas.

Y, aunque tu destreza congeladora me ha sorprendido,

lo siento pero a mí no me engañas.

No, no soy yo.

Para empezar, quien la lleva se ha currado mucho la estrategia.

Yo nunca me esforzaría tanto.

Por favor.

Además, si la llevo yo, ¿qué hace Peque congelada?

¡Ah! ¡Oh, no!

Quien la lleva está entre nosotros.

(Griterío)

También ha congelado a DJ.

(Silencio)

¿Qué? ¿Por qué hay tanto silencio?

He caído en la trampa sin darme cuenta.

Poppy, ven conmigo. He encontrado una salida.

¡Tú, tú la llevas!

¿Qué?

¡Qué callado te lo tenías!

Ahora todo tiene sentido.

No, Poppy, te juro que no soy yo.

Oye, sé por dónde vas, pero no tenemos tiempo

para resumir en un "scrapbook"...

Primero.

Está bien.

Tú eres el que ha examinado a Cooper

y ha alegado que no había ninguna prueba.

¡Lo ha limpiado!

Confiad en mí y no le deis más vueltas.

Lo has hecho para despistarnos.

Y segundo.

Seguro que has ido a la vaina de flor antes que yo

para congelar a todo el equipo y evitar que pudiera interrogarlos.

Espera, hemos estado juntos todo el tiempo.

No tiene ningún sentido.

¡Esta teoría no tiene sentido!

¡Yupi!

Tengo que haber pasado algo por alto.

Solo...

Dame un segundo, Branch.

¿Branch?

¡Oh!

¿Lo han congelado mientras recapitulaba?

Pero... pero ¿cómo?

¿Y quién?

Todos los trolls están congelados.

O...

fingen estar congelados.

¡Oh!

¿Cooper?

Eres bueno.

Lo sé.

Congelada.

¡Oh, no! Me has pillado.

Solo queda un troll.

"AVISPAS ALEGRES"

(Música electrónica)

¿Qué hay, forastera?

Nunca habría visto una criatura como tú.

¡Chicos, mirad esto!

Le gusta nuestra fiesta.

Coge los cupcakes que quieras.

(Júbilo y griterío)

¡Eh!

¡Eh!

(Júbilo)

(TODOS) ¡Oh!

¡Ay, mamá!

Estos bichos se están cargado nuestra fiesta.

Eh, eh, sé optimista, Peque.

No se la están cargando.

Solo han hecho que la fiesta del baile

pase a ser la...

"FIESTA DE INFESTACIÓN"

Fies, fies, fies, fiesta de infestación.

(Música y bullicio)

¡Alto!

¡Parad esta deliciosa frivolidad ahora mismo!

¿Tenéis idea a qué nos enfrentamos?

Fuera.

¡Son las infames!

¡Las desastrosas!

Las preciosas.

¡Avispas alegres!

(LOS TRES) ¡Oh, no!

¿Las qué?

Vale, somos todo oídos.

Necesitamos más información.

Está en este "scrapbook" sobre la naturaleza.

A las avispas alegres les atrae el júbilo.

Como a las polillas la luz.

¡Venga ya!

¿Un bicho al que le atrae la diversión?

Biológicamente, no tiene sentido.

Da igual.

Cada 20 años, su ruta migratoria pasa por la villa.

¡Un enjambre de miles!

¡Ya vienen!

Si perciben el más mínimo olor a júbilo,

se abalanzarán y...

devorarán la villa entera.

(TODOS) ¡Oh!

¡Sí! ¡Sí!

¡Toma ya!

Branch, ¿estás disfrutando de esto?

Vamos, tenéis que ver el lado positivo.

Por fin debéis enfrentaros a un dilema

que no se soluciona con canciones, bailes

ni pedos de purpurina.

¡Oh! Creo que eso lo ha dicho por mí.

Esta vez el problema es serio.

Y para solucionarlo tendréis que poneros serios.

Como yo.

¿Entendéis lo que digo?

Vosotros tenéis que ser como yo.

Oh, no me gusta tu actitud.

Sí, estás más insoportable de lo normal, tío.

Por no mencionar que nos estás subestimando.

Lo único que tenemos que hacer

es reducir nuestro nivel de júbilo.

¿Qué decís, chicos?

Reducir el nivel de ju, ju, júbilo.

(TODOS) ¡Reducir el nivel de júbilo!

(Júbilo)

¡Oh!

Eh... ¿qué decías?

(CARRASPEA)

Plan de defensa contra enjambres.

Paso 1: Grandullón, toda la villa debe saber el peligro que corremos.

Corre la voz y recuerda: esto es serio.

¡Grr!

¡Harper, tengo que decirte una cosa!

Paso 2:

Satin y Chenille, para evitar el enjambre,

tejed una red como esta que cubra la villa entera.

(AMBAS) ¡Ah!

Paso 3:

Peque, Guy, rociad este repelente de insectos

por todos lados.

(AMBOS) ¡Ah!

¿Ves, Poppy? Con una actitud como la mía,

los trolls solucionarán esta emergencia enseguida.

¿Estás seguro?

Creo que Grandullón todavía está advirtiendo a Harper.

Y luego le dije:

"Me da igual si los gusanos modernos la llevan".

"No pienso comprarte una chaquetita de cuero".

¡Grandullón, deberías estar corriendo la voz!

Eh... eso hago, Branch.

Pero hacía tiempo que Harper y yo no hablábamos.

No puedo ir a avisar al resto sin ponernos al día.

¿Qué clase de informador sería?

¡El perfecto!

Ya hemos acabado la red.

Ah, genial.

Al menos alguien hace bien su trabajo.

¡Oh!

¿Agujeros?

¿Habéis hecho agujeros?

Pues claro.

Tu red era demasiado aburrida.

Le hemos dado un poco de estilo.

(AMBAS) ¡Tachán!

¡Ah!

¿Eh?

¡Eh, parad!

¡No podéis comeros el repelente de insectos!

Obvio, Branch.

Sí, Branch, obvio.

hemos cambiado el repelente por glaseado.

Apestaba que no veas.

De nada.

¡Ah!

No funciona, Branch.

El enjambre se está acercando.

Vale, nueva estrategia.

Tenemos que hacer que los trolls dejen de estar alegres.

Sí, pero ¿cómo?

A los trolls les gustan las fiestas y la diversión por naturaleza.

No podemos controlarlo.

¿Ves?

(Música dance)

¿Y si no intentamos controlarlo?

¿y si hacemos una fiesta tan bestia

que haga que la alegría desaparezca temporalmente de su sistema?

Oh, una fiesta a lo bestia.

Oh, acepto el desafío.

Escuchad.

Necesitamos una fiesta que supere todas las fiestas.

Quiero ideas atrevidas

y muy descabelladas.

Cañones de purpurina.

Bien, más descabellado.

Disfraces de Bingles para todos.

Más descabellado. ¡Una montaña de chuches!

Diez tocadiscos tocando canciones diferentes.

(AMBOS) ¡Más descabellado!

# cubiertos de glaseado que va en la música electropop suiza.

Buena idea.

Bailar en el tejado.

Una rifa de jirafas.

¡Una jirrifa!

Una tarta con forma de pantalones horneada en una tuba.

Karaoke de bichos. -Un spa de cupcakes.

Dos de peladiscos. Pelea de perros.

(Bullicio)

(Música dance)

¡Atención!

Me han informado de que hace falta más gente

que baile en el tocadiscos 16.

Bengalas, fluorescentes, gafas de fiesta.

Vamos, vamos.

Por un momento hay demasiada diversión.

No, Grandullón, no pares.

No hasta que te quedes sin alegría.

¡Ah!

¡Atrás!

¡Ya!

Más vale que funcione.

¡Eh! ¡Eh!

Eh... ¿chicos?

¿La fiesta ha funcionado?

¿Has sacado la...?

Punto 23 del orden del día:

el comité de evaluación sobre la eliminación del júbilo

va a comunicar sus hallazgos.

Eh... Cooper.

Oh.

Sí, nuestra evaluación inicial es la siguiente.

La fiesta cumplió los objetivos.

Los trolls han experimentado una pérdida total de alegría.

Qué serio.

El comité recomienda pasar al tema de las defensas de la villa.

Yo lo secundo. ¡Y yo!

Perdonad, y yo.

Y yo. -Y yo.

Y yo. -Y yo.

(BOSTEZA) Ah.

Yo también.

¡Eh, chicos!

¡Tenéis que ver esto!

Todos a favor de seguir a Abraham.

¡Vamos!

¡Se marchan!

Ha funcionado.

¿No os parece genial?

Pues sí.

De hecho, creo que no hace falta que lo diga,

pero ¡ay, mamá!

(TODOS) Ajá.

¿Lo veis, chicos?

Cuando os ponéis serios, todos vuestros problemas

se van volando...

¡Ah!

Vaya, eso ha sido inesperado.

(TODOS) Ajá.

¡Ay!

Pero ¿qué es esto?

¿Es otra plaga?

(Griterío)

¿Qué son esas criaturas?

Oh, sí, escarabajos aburridos.

Son lo contrario a las avispas alegres.

La diversión los espanta y el aburrimiento los atrae.

Objeto.

¿Criaturas a las que les atrae el aburrimiento?

Es absurdo.

Pero, Peque, has olvidado mi refutación anterior.

Ya veo, sí, sí, lo retiro.

¡Ah!

Vale, chicos, podemos con esto.

Si son escarabajos aburridos,

para espantarlos solo tenemos que recuperar la alegría.

Buen plan.

Crearemos un comité para valorar la propuesta.

¿Cómo? ¿Qué? Secundo la moción.

¿Moción? ¡No!

Y yo. -Y yo.

Parad todos. No hay tiempo para esto.

Bien, tenéis que salir de aquí y...

y ser trolls.

Ah, pero ¿qué implica ser un troll?

(Murmullo)

¡Oh, tenéis que hacer una fiesta!

Branch, te aseguro que nos estamos tomando el problema muy en serio.

Pero aquí no hay ningún troll

porque puedo hacer lo que tú quieres.

Te equivocas. Hay uno que sí puede.

(Música dance)

¡Sí!

¡Vamos!

¡Guau!

# La alegría

# corre por mi interior todo el día.

# ¡Sí!

# Y los muros va a derribar.

# Voy a brillar más que nunca, ya veréis.

# Toda esta magia conmigo sentiréis.

# Quiero mostrarlo ya.

# Ya lo voy a hacer

# con lo aburrido que esté solo.

# Lo conseguiré.

# Voy a compartir al mundo alegría.

# Me sienta de maravilla.

# Sí.

# Lo compartiré todo el día.

# Solo has de creer.

# Y quiero mostrarlo ya.

# Estoy alegre. #

Por fin.

Ya estamos a salvo.

Bien. Gracias, Branch.

Sí, claro.

No hay de qué.

Oh, Branch necesita ayuda.

¿Todos a favor? Sí.

Sí. Sí.

Bueno, trolls.

Me alegra anunciaros que tras un pequeño descanso

todos hemos vuelto a la normalidad.

No, no, normalidad.

(Música y júbilo)

Bueno, creo que tenías razón.

Lo siento, os he subestimado.

A veces es mejor ser un troll alegre.

Sí, pero tú también tenías razón.

A veces es mejor ser un troll serio, ¿no?

Mmm... sí.

Supongo que lo que queremos decir es que lo mejor es buscar

un punto intermedio. Exacto.

Todo con moderación.

(AMBOS) ¡Ah!

¡Retróncholis!

¡Son los topos de la moderación!

Les atrae el equilibrio y el compromiso.