"EN BUSCA DE ANIMALES"

(TARAREA)

Ah...

¡Ya está, todo listo para el picnic con Milton Musgo!

Tengo los mejores "cupcakes" con sabor...

a carne y queso,

la mejor botella de batido de...

chocolate de la villa...

¡Guau!

Y después de comer empezarán los auténticos fuegos artificiales.

¡Uh, a Milton le va a encantar!

Me ha dicho que eres muy especial.

¡Ah! ¿De verdad?

¡Ah! ¡Tengo que ir a Más que mascotas,

no hay tiempo para abrazos, adiós!

¡Perdona, es la emoción, me hace decir tonterías!

¡Te quiero!

Bueno, señor Brillo,

para un gusano como tú, este corazón parece estar bien.

Los que me preocupan son los otros cuatro.

Milton.

¡Ah!

Peque... Hola...

Hola. ¿Listo para ir de pícnic?

Ajá.

Me alegro.

Me alegro de que te alegres.

Me alegro de que te alegres de que me alegre.

Iré a por la ensalada de nube-tata que he preparado.

En... seguida...

vuelvo.

Ah...

¡Ay, mamá! ¡Todo está yendo a la perfección!

¿No os parece? (CHILLAN)

No tengo ni idea de lo que habéis dicho,

¡pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo!

Oh, oh.

(CHILLAN)

¡No, no, no, por favor, no os vayáis!

(CROA) (GRUÑE)

¡Ay, mamá! ¡Los animales de Milton han escapado!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

Vale, tranquila, Peque, si piensas con calma,

puedes arreglarlo todo antes de que Milton vuelva.

-¡He vuelto!

¡Ay, mamá!

(CHILLAN) -¡Oh, no!

¿Cómo han escapado los animales?

¡Lo siento mucho, Milton, es culpa mía!,

pero seguro que todo se arregla,

quizás todos vuelvan por su cuenta, ¿verdad?

¡Ah!

Vale, tal vez no.

¡Pero puedo arreglarlo,

seguiré las huellas y los traeré de vuelta!

Al final del camino encontraremos a tus dulces animalitos, ¿ves?

¡Te juro que los encontraré!

Tranquila, Peque, sé que ha sido un accidente,

¡los encontraré a todos! ¡Ah!

Con el tiempo... Oh...

Si tengo suerte... Oh...

Que no la tengo. Oh...

Pero antes, tengo que calmar el ambiente.

(CHILLAN) -Tranquilos, pequeños,

sé que estáis asustados, pero no os preocupéis.

Oh, oh. ¡No te acerques! (GRITA) (CHILLAN)

¡Vete a casa, te veo luego! (GRITA)

Lo siento, Milton, no me iré a casa.

No hasta que lo solucione.

(Música épica)

(Rugido)

¡Ja, ja, ja, ja!

Hola, Peque, ¿qué haces? Una pose dramática

antes de ir a atrapar a los animales de Milton

y arreglar mi pifiada.

¿Quieres venir? ¡Claro!

(Rugido)

Mm, los cuatro animales se han separado aquí.

Empecemos por el objetante de dos cuernos.

Nos hará falta ayuda.

Venga, Branch, te toca.

¿Qué le dice un árbol a otro?

Me dejaste plantado.

(Trompeta)

(PEDORREA)

(GRUÑE)

¡Poppy, ahora!

(Trompeta)

Uno menos.

El escarabajo obturador

no se resistirá a posar para la cámara.

Muy bien, Peque, sonríe en tres, dos, uno...

(GRUÑE)

¡Yuju!

Di: "Patata". ¡Patata!

Si dejas que un saltador nadador se meta en el agua,

dalo por perdido.

(CROA)

¡Vuelve aquí!

(CROA)

Un estanque falso. Sí, siempre pican.

Solo queda un animal: el perezoso sutil.

¡Ay, mamá! ¿Dónde está ese animal?

¡Ah! Llevamos aquí horas, Milton estará muy preocupado.

¡Aparece! ¡Aparece! ¡Aparece!

¡Oh! ¡Lo encontré! (GRUÑE)

Todo ha terminado.

Eh... ¿Qué?

Peque, no es un perezoso sutil,

es un... ¡perezoso azucarero!

¡Ay, mamá!

¿Eso es malo?

Los sutiles tienen una raya en la espalda

y ese no la tiene, ¿ves?

Además, si se exponen a la luna llena,

¡los perezosos azucareros se transforman en una fiera

con un deseo insaciable por los dulces!

-¡Poppy, menos mal que te encontramos,

DJ Suki necesita tu ayuda!

(AMBAS) Está... ¡pinchando dormida!

(Música electrónica)

(GRITAN)

Oh... Peque,

lleva los animales capturados a Más que mascotas,

te veré allí en cuanto pueda. ¡Pero aún no están todos,

no he arreglado el problema que le creé a Milton!

Lo sé, pero lo has intentado.

Si le dices eso, lo entenderá.

Oh... ¿por qué no tienes una raya en la espalda?

¡Ah! Un momento, sí...

¿por qué no la ibas a tener? (GRUÑE)

Gracias por traerme.

¿Seguro que podéis llevar a DJ a casa?

(AMBAS) Ajá.

(RONCA) ¡No os oigo! (RONCA)

Genial, quiero apoyar a Peque, estaba muy preocupara por Milton.

-¡Gracias, Peque!

¡Muchísimas gracias!

¡No me puedo creer que hayas encontrado a los cuatro animales!

¿A los cuatro animales? Mmm.

Ah... ahora que todo ha vuelto a la normalidad,

podemos hacer el pícnic.

Oh, bueno, Milton, esto no lo he hecho

para que pudiéramos hacer el pícnic.

Lo sé,

pero quiero hacerlo,

por favor. Está bien.

Gracias. No, gracias a ti.

No,

a...

ti.

Ay... ¡Peque!

¿Eh? Oh, oh.

Dime que has encontrado a todos los animales

y que no le has pintado una raya al perezoso azucarero.

¿Qué? ¡No!

Bueno, sí que lo he hecho,

pero, así, Milton se queda tranquilo,

luego buscaré al perezoso sutil.

Además, el perezoso azucarero no es un problema

si no hay luna llena, y, para eso, quedan tres semanas.

¡Peque, no esa clase de luna llena!

-¡Milton! ¡Ah!

¡Creo que he encontrado a uno de tus animales!

¡Esa clase de luna llena!

¡Eh, Milton!

¿Eh?

(GRUÑE)

(RUGE)

(RUGE)

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

¡Se va a comer todos los dulces de Villa Troll!

(RUGE)

(LLORA)

(LLORA)

(RUGE)

(GRITAN)

¡Eh, ni siquiera llevas puesta una venda!

(RUGE)

(GRITA)

¡Ah! ¡Oh, no!

¡Por ahí se va a la mina de fideos de colores!

¡La mina de fideos,

una fuente interminable de delicias azucaradas!

¿Eh? ¿Quién eres?

(RUGE) -(GRITA)

(Rugido)

(Gritos)

¡Oh, no! ¿Qué hacemos?

¡No podemos hacer nada, se va a comer todos los fideos!

Espero que os gusten los helados... sin ellos.

(AMBOS) ¡No!

¡No, no dejaré que lo haga!

Peque, ¿adónde vas?

Donde debería haber ido desde el principio:

a buscar a un experto en animales.

(Rugido)

(GRITAN)

Milton, ¿puedes hacer algo?

¡Sí!

Algunos animales se duermen si oyen la canción adecuada.

(Melodía aguda)

(RONCA)

Ups. Esa no es.

(Rugido)

¡Rápido, Milton!

(Rugido)

¡Ah!

(AMBOS) ¡Oh!

¿Puedo quedármelo?

Gracias, Milton. No hay de qué,

pero no entiendo por qué no has acudido a mí

desde un principio.

Porque me sentía mal

por el problema que te he causado antes,

no quería perder nuestra...

amistad.

Oh, Peque,

un pequeño error no va a cambiar eso.

Deberías tener la confianza

para ser absolutamente sincera conmigo.

¿De verdad?

En ese caso... deberías saber que, a veces,

se me olvida la letra de "Cumpleaños feliz".

Oh, no me refería a que lo hicieras ahora.

Y, a veces, se me cae la baba cuando duermo.

Eh... bueno, siempre. Eh... yo...

¡Ah! Y, una vez, me ensucié el pelo con glaseado

y estuve tres días sin lavármelo, no porque no me diera cuenta,

sino porque olía muy bien.

Es raro, ¿eh?

No es tan raro.

¿Eso es...? Glaseado.

Lleva ahí seis días. ¡Oh!

Asqueroso, pero ¡oh! (RÍE)

¿Sabéis, chicos?

Al final, no habéis hecho el pícnic.

¿Qué os parece un paseo a la luz de la luna?

(AMBOS) ¿A la luz de la luna?

(AMBOS) Oh...