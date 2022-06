Trolls - El baile de pelo

"EL BAILE DE PELO"

"De vez en cuando a los trolls

nos gusta dejar las fiestas cotidianas

y organizar una velada formal

a la que llamamos: 'El baile de pelo'".

(TODOS) ¿Eh?

"Sí, el nombre no es el mejor, pero tiene clase".

"Y si quieres tener clase, tienes que hacerte el pelo".

# Un, dos, tres.

# Me siento muy, muy bien porque voy a salir.

# Quiero estar elegante. Es lo más normal en mí.

# Pues si te sientes bien, no hay límites, ya ves.

# Como una reina tú te puedes vestir.

# No hay nada como la belleza natural,

# pero se puede mejorar.

# Lo hacemos de una forma u otra, no nos importa.

# Es genial.

# Y nos divertiremos siempre.

# Disfrutaremos de verdad.

# Hagámoslo sin más. #

Poppy, no te lo vas a creer.

Venía de camino hacia aquí cuando de repente...

me he encontrado con...

¿Peque? Milton Musgo.

(Música suave)

Hemos estado así dos horas.

Me ha pedido que vaya con él al baile de pelo

y le he dicho que sí. ¡Ah!

Vale. Primero...

(TODOS) ¡Ah!

Y segundo, ¿no has dicho que ibas a ir con Guy Diamante?

¡Ah! ¡Ay, mamá! Es verdad.

Tenía muchas ganas,

pero me he dejado llevar por el momento.

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

Tranquila, Peque, respira. Sin duda, esto se puede solucionar.

Habla con Guy. Seguro que lo entenderá.

¿Quién lo entenderá?

Siento la interrupción, chicas,

pero he venido a darle a Peque... esto.

Ah... ¿Para mí? ¿Por qué?

Por venir conmigo al baile de pelo. Después de todo,

eres la mejor bailarina de toda la villa.

Podremos hacer grandes pasos.

¡Ah! Esta noche seremos el centro de todas las miradas.

Así que gracias, Peque.

Significa mucho para mí.

Bueno, ¿de qué querías hablar?

¡Ah! Pues quería decirte que...

¿Sí?

Me muero de ganas. ¡Sí!

¡Ah!

Pues ya somos dos. Hasta la noche.

Adiós. Chao. Chao.

Vale. Nuevo plan. Iré con Guy y con Milton.

Los mantendré en lados opuestos del baile

e iré alternando, ¿de acuerdo? (TODOS) ¿Cómo? ¿Qué?

Qué bien que os parezca bien. Adiós.

Mirad, llega alguien. -¡Sí!

(Música animada)

¡Yuju!

¡Qué pasada!

(Continúa la música animada)

Muy bien, chicos. Salgamos a la pista de baile.

¡Uh!

La ponchera está medio llena.

Me aseguraré de que esté bien llena para que no pare la fiesta.

Poppy, lo estás volviendo a hacer.

En todos los bailes de pelo te centras demasiado

en asegurarte de que el resto se divierta

y te olvidas de bailar.

¿Ah, sí? (ASIENTEN)

Bueno, en mi opinión

lo que hace Poppy no es descabellado.

Los bailes elegantes son aburridos,

por eso me quedaré aquí toda la noche.

(TODOS) ¡Ah!

Branch se va a marginar, chicas, se va a marginar.

(NIEGA) No.

Me voy a encargar de que salgas a la pista de baile, señorito.

¡Uh! Cuando acabe de colgar más decorado.

¡Mirad qué pasada de limusina!

(Gritos)

(Música animada)

¡Guau! Esto es alucinante, Guy.

Antes de que la noche siga su curso, necesito saberlo.

¿Nos están mirando?

Sí.

¿Ves? Ya somos el centro de atención.

Bien. ¿Entramos ya?

(Bullicio)

(RÍEN)

¿Qué?

¡Ah! Milton Musgo.

¿Has dicho algo?

He dicho: "Mira los trolls que hay en la mesa de refrescos".

¿Les has contado esa encantadora y larga anécdota tuya?

Pues no, Peque, no lo he hecho.

Veréis, para entender la historia

tenemos que volver al comienzo... de los tiempos.

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

Hola, Milton.

(Música suave)

¡Guau!

¿Me permites?

(Música animada)

¿Te apetece tomar un refresco?

Claro.

¡Un momento! ¿Un refresco?

Y entonces dije: "¿Esa purpurina era tuya o era mía?".

(RÍEN)

No, no puedo. Ah...

Me dan miedo los brownies.

¿Los brownies? Sí, muchísimo miedo.

Oye, tengo que hablar con un troll sobre un nubúfalo, ya me entiendes.

(RÍEN)

(RÍE) Qué gran historia, Guy.

Peque, vamos a la pista de baile.

¡A bailar! (MILTON) ¿Peque?

¿Eh? ¡Peque!

Peque, ¿dónde estás? ¡Ay, mamá!

Eh... Guy, tienes algo en los dientes.

¡Oh! ¿Aquí? No, ahí.

¿Dónde, aquí? No, no, por ahí.

¿Ahora? Justo ahí.

¿Dónde está? Ahora está más arriba.

¡Ah, qué pesadilla!

Dame un segundo, Peque.

No hay problema.

He vuelto.

¡Genial! Estaba preocupado.

¡Oh, no!

Peque, no quiero alarmarte, pero hay un brownie detrás de ti.

Sí. ¿Y qué? Ah...

(GRITA) ¡Ah!

¡Corre, Peque, yo lo detendré!

¡Un brownie! ¡Un brownie!

Ay, mamá. Está funcionando de verdad.

Vale. Solo queda colocar el último,

arreglar un poquito los centros de mesa y...

¡Branch!

A bailar tú ya.

Tú no estás bailando.

Ya, porque me estoy ocupando de otras cosas.

¡A por Guy! ¡A por Guy! ¿Peque?

¡Milton! ¡Milton! Peque. ¿Estás bien?

Estoy genial, Poppy. Mi plan funciona a la perfección.

Mientras mis acompañantes estén separados, no puede fallar.

Muy bien, chicos. ¡Es la hora del concurso de baile!

(Vítores)

Quiero ver a todo el mundo en la pista de baile.

(Música animada)

Ah... ¿A todo el mundo?

¿Peque? ¡Peque!

¿Peque? ¡Peque!

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

Peque, por fin.

Creía que íbamos a perdernos el gran baile.

No, de eso nada. Sube al giro.

¡Peque! Aquí estoy. ¡Y ahora arriba!

¡Ah! ¿Te has cambiado el vestido?

¡Ah, sí! (RÍE)

¡Uh!

(Continúa la música animada)

Bueno, los jueces han tomado una decisión.

Han ganado Peque y su acompañante, Guy Diamante.

¡Oh! -Y...

¿Peque y su acompañante, Milton?

(TODOS) ¡Oh!

No es lo que parece.

(LLORA)

(LLORA)

Supongo que sí es lo que parece.

¡Espera! ¡Milton!

(LLORA)

Guy, yo... No te acerques más.

¿Cómo has podido? (TODOS) ¡Ah!

Si no querías venir conmigo, podrías haberlo dicho.

Lo sé, Guy. Lo siento mucho, pero sí que quería venir contigo.

Es que todo fue muy rápido.

¿Puedes perdonarme, por favor?

¿Perdonarte?

Peque, si crees que unas cuantas palabras

borrarán todo este dolor,

entonces solo tengo una cosa que decirte.

(SUSURRA) ¿Están mirando? ¿Nos están mirando?

¿Qué? Ah, pues...

(Bullicio)

Pues sí, nos están mirando. ¿Ves?

Volvemos a ser el centro de atención. Un momento. ¿No estás enfadado?

¿Me tomas el pelo?

Un momento superdramático en público es un final de baile de película.

¡Oh! ¡Nunca volveré a estar bien!

(LLORIQUEA)

(SUSURRA) No te quedes ahí parada mirándome.

Ve a hablar con él.

¡Ah! Mi vida ha acabado.

La purpurina ha perdido su brillo. ¡Ah!

¿Milton? Yo...

Mira, Peque, estaba muy disgustado con todo lo que has hecho...

pero luego he pensado que si estabas dispuesta

a hacer todo eso para venir al baile conmigo...

es porque soy especial para ti.

Entonces me he dado cuenta de que eso es una estupidez.

Oh.

Porque sé que no está bien engañar a los demás.

¡Ah!

Aunque también sé que todo el mundo comete errores.

Lo siento, Milton.

¿Qué tal un último baile?

Parece que hay una postfiesta.

(Música animada)

Muy bien. ¿Qué queda? Branch, se acabó.

Voy a sacarte a la pista de baile ahora mismo.

Vale.

¿Qué?

¡Uh!

¿Branch? Creía que no te gustaban los bailes elegantes.

No, los bailes elegantes me encantan,

pero siempre te preocupas tanto por los demás

que sabía que el único modo de sacarte a la pista de baile

era hacer que me hicieras bailar contigo.

Ah. Ah. Ah.