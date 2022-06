Trolls - Avispas alegres

"AVISPAS ALEGRES"

(Música electrónica)

¿Qué hay, forastera?

Nunca habría visto una criatura como tú.

¡Chicos, mirad esto!

Le gusta nuestra fiesta.

Coge los cupcakes que quieras.

(Júbilo y griterío)

¡Eh!

¡Eh!

(Júbilo)

(TODOS) ¡Oh!

¡Ay, mamá!

Estos bichos se están cargado nuestra fiesta.

Eh, eh, sé optimista, Peque.

No se la están cargando.

Solo han hecho que la fiesta del baile

pase a ser la...

"FIESTA DE INFESTACIÓN"

Fies, fies, fies, fiesta de infestación.

(Música y bullicio)

¡Alto!

¡Parad esta deliciosa frivolidad ahora mismo!

¿Tenéis idea a qué nos enfrentamos?

Fuera.

¡Son las infames!

¡Las desastrosas!

Las preciosas.

¡Avispas alegres!

(LOS TRES) ¡Oh, no!

¿Las qué?

Vale, somos todo oídos.

Necesitamos más información.

Está en este "scrapbook" sobre la naturaleza.

A las avispas alegres les atrae el júbilo.

Como a las polillas la luz.

¡Venga ya!

¿Un bicho al que le atrae la diversión?

Biológicamente, no tiene sentido.

Da igual.

Cada 20 años, su ruta migratoria pasa por la villa.

¡Un enjambre de miles!

¡Ya vienen!

Si perciben el más mínimo olor a júbilo,

se abalanzarán y...

devorarán la villa entera.

(TODOS) ¡Oh!

¡Sí! ¡Sí!

¡Toma ya!

Branch, ¿estás disfrutando de esto?

Vamos, tenéis que ver el lado positivo.

Por fin debéis enfrentaros a un dilema

que no se soluciona con canciones, bailes

ni pedos de purpurina.

¡Oh! Creo que eso lo ha dicho por mí.

Esta vez el problema es serio.

Y para solucionarlo tendréis que poneros serios.

Como yo.

¿Entendéis lo que digo?

Vosotros tenéis que ser como yo.

Oh, no me gusta tu actitud.

Sí, estás más insoportable de lo normal, tío.

Por no mencionar que nos estás subestimando.

Lo único que tenemos que hacer

es reducir nuestro nivel de júbilo.

¿Qué decís, chicos?

Reducir el nivel de ju, ju, júbilo.

(TODOS) ¡Reducir el nivel de júbilo!

(Júbilo)

¡Oh!

Eh... ¿qué decías?

(CARRASPEA)

Plan de defensa contra enjambres.

Paso 1: Grandullón, toda la villa debe saber el peligro que corremos.

Corre la voz y recuerda: esto es serio.

¡Grr!

¡Harper, tengo que decirte una cosa!

Paso 2:

Satin y Chenille, para evitar el enjambre,

tejed una red como esta que cubra la villa entera.

(AMBAS) ¡Ah!

Paso 3:

Peque, Guy, rociad este repelente de insectos

por todos lados.

(AMBOS) ¡Ah!

¿Ves, Poppy? Con una actitud como la mía,

los trolls solucionarán esta emergencia enseguida.

¿Estás seguro?

Creo que Grandullón todavía está advirtiendo a Harper.

Y luego le dije:

"Me da igual si los gusanos modernos la llevan".

"No pienso comprarte una chaquetita de cuero".

¡Grandullón, deberías estar corriendo la voz!

Eh... eso hago, Branch.

Pero hacía tiempo que Harper y yo no hablábamos.

No puedo ir a avisar al resto sin ponernos al día.

¿Qué clase de informador sería?

¡El perfecto!

Ya hemos acabado la red.

Ah, genial.

Al menos alguien hace bien su trabajo.

¡Oh!

¿Agujeros?

¿Habéis hecho agujeros?

Pues claro.

Tu red era demasiado aburrida.

Le hemos dado un poco de estilo.

(AMBAS) ¡Tachán!

¡Ah!

¿Eh?

¡Eh, parad!

¡No podéis comeros el repelente de insectos!

Obvio, Branch.

Sí, Branch, obvio.

hemos cambiado el repelente por glaseado.

Apestaba que no veas.

De nada.

¡Ah!

No funciona, Branch.

El enjambre se está acercando.

Vale, nueva estrategia.

Tenemos que hacer que los trolls dejen de estar alegres.

Sí, pero ¿cómo?

A los trolls les gustan las fiestas y la diversión por naturaleza.

No podemos controlarlo.

¿Ves?

(Música dance)

¿Y si no intentamos controlarlo?

¿y si hacemos una fiesta tan bestia

que haga que la alegría desaparezca temporalmente de su sistema?

Oh, una fiesta a lo bestia.

Oh, acepto el desafío.

Escuchad.

Necesitamos una fiesta que supere todas las fiestas.

Quiero ideas atrevidas

y muy descabelladas.

Cañones de purpurina.

Bien, más descabellado.

Disfraces de Bingles para todos.

Más descabellado. ¡Una montaña de chuches!

Diez tocadiscos tocando canciones diferentes.

(AMBOS) ¡Más descabellado!

# cubiertos de glaseado que va en la música electropop suiza.

Buena idea.

Bailar en el tejado.

Una rifa de jirafas.

¡Una jirrifa!

Una tarta con forma de pantalones horneada en una tuba.

Karaoke de bichos. -Un spa de cupcakes.

Dos de peladiscos. Pelea de perros.

(Bullicio)

(Música dance)

¡Atención!

Me han informado de que hace falta más gente

que baile en el tocadiscos 16.

Bengalas, fluorescentes, gafas de fiesta.

Vamos, vamos.

Por un momento hay demasiada diversión.

No, Grandullón, no pares.

No hasta que te quedes sin alegría.

¡Ah!

¡Atrás!

¡Ya!

Más vale que funcione.

¡Eh! ¡Eh!

Eh... ¿chicos?

¿La fiesta ha funcionado?

¿Has sacado la...?

Punto 23 del orden del día:

el comité de evaluación sobre la eliminación del júbilo

va a comunicar sus hallazgos.

Eh... Cooper.

Oh.

Sí, nuestra evaluación inicial es la siguiente.

La fiesta cumplió los objetivos.

Los trolls han experimentado una pérdida total de alegría.

Qué serio.

El comité recomienda pasar al tema de las defensas de la villa.

Yo lo secundo. ¡Y yo!

Perdonad, y yo.

Y yo. -Y yo.

Y yo. -Y yo.

(BOSTEZA) Ah.

Yo también.

¡Eh, chicos!

¡Tenéis que ver esto!

Todos a favor de seguir a Abraham.

¡Vamos!

¡Se marchan!

Ha funcionado.

¿No os parece genial?

Pues sí.

De hecho, creo que no hace falta que lo diga,

pero ¡ay, mamá!

(TODOS) Ajá.

¿Lo veis, chicos?

Cuando os ponéis serios, todos vuestros problemas

se van volando...

¡Ah!

Vaya, eso ha sido inesperado.

(TODOS) Ajá.

¡Ay!

Pero ¿qué es esto?

¿Es otra plaga?

(Griterío)

¿Qué son esas criaturas?

Oh, sí, escarabajos aburridos.

Son lo contrario a las avispas alegres.

La diversión los espanta y el aburrimiento los atrae.

Objeto.

¿Criaturas a las que les atrae el aburrimiento?

Es absurdo.

Pero, Peque, has olvidado mi refutación anterior.

Ya veo, sí, sí, lo retiro.

¡Ah!

Vale, chicos, podemos con esto.

Si son escarabajos aburridos,

para espantarlos solo tenemos que recuperar la alegría.

Buen plan.

Crearemos un comité para valorar la propuesta.

¿Cómo? ¿Qué? Secundo la moción.

¿Moción? ¡No!

Y yo. -Y yo.

Parad todos. No hay tiempo para esto.

Bien, tenéis que salir de aquí y...

y ser trolls.

Ah, pero ¿qué implica ser un troll?

(Murmullo)

¡Oh, tenéis que hacer una fiesta!

Branch, te aseguro que nos estamos tomando el problema muy en serio.

Pero aquí no hay ningún troll

porque puedo hacer lo que tú quieres.

Te equivocas. Hay uno que sí puede.

(Música dance)

¡Sí!

¡Vamos!

¡Guau!

# La alegría

# corre por mi interior todo el día.

# ¡Sí!

# Y los muros va a derribar.

# Voy a brillar más que nunca, ya veréis.

# Toda esta magia conmigo sentiréis.

# Quiero mostrarlo ya.

# Ya lo voy a hacer

# con lo aburrido que esté solo.

# Lo conseguiré.

# Voy a compartir al mundo alegría.

# Me sienta de maravilla.

# Sí.

# Lo compartiré todo el día.

# Solo has de creer.

# Y quiero mostrarlo ya.

# Estoy alegre. #

Por fin.

Ya estamos a salvo.

Bien. Gracias, Branch.

Sí, claro.

No hay de qué.

Oh, Branch necesita ayuda.

¿Todos a favor? Sí.

Sí. Sí.

Bueno, trolls.

Me alegra anunciaros que tras un pequeño descanso

todos hemos vuelto a la normalidad.

No, no, normalidad.

(Música y júbilo)

Bueno, creo que tenías razón.

Lo siento, os he subestimado.

A veces es mejor ser un troll alegre.

Sí, pero tú también tenías razón.

A veces es mejor ser un troll serio, ¿no?

Mmm... sí.

Supongo que lo que queremos decir es que lo mejor es buscar

un punto intermedio. Exacto.

Todo con moderación.

(AMBOS) ¡Ah!

¡Retróncholis!

¡Son los topos de la moderación!

Les atrae el equilibrio y el compromiso.