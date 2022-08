Asalto al bunker

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suéltate. # ¡Eh!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete. # ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire y a hacer volar.

# No queremos nada más,

# muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar, lo que somos es genial.

# La armonía suena ya.

# ¡Suelta el pelo, a disfrutar!

# ¡Suelta el pelo, a disfrutar! # "TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO"

"ASALTO AL BÚNKER"

¡Vamos a ganar, equipo!

¡Es imposible que Poppy consiga nuestra bandera!

(RÍE)

¡Uh!

Tranquilo, Branch,

con un experto en seguridad como tú de capitán,

Poppy nunca conseguirá la bandera. ¡Ja!

Lo que dices es totalmente cierto, Poppy.

Mmm, ¿Poppy?

En carne y hueso, pero no por mucho tiempo.

¡No ganarás!

(GRITA) (RÍE)

¡Suerte la próxima vez, Branch! Mmm.

¡Victoria!

(TODOS) ¡Muy bien! ¡Yuju! ¡Sí!

¡Eres increíble, Poppy, nadie puede contigo!

Eh... Bueno, solo he venido a divertirme.

¡Exacto! Esto solo es un juego,

ganar no demuestra nada sobre quién puede proteger a quién.

Eh, yo no he dicho eso, Branch,

aunque, por cierto, te he ganado seis veces seguidas.

¡En un juego! ¡Ambientado en un campo abierto!

Alguien se ha puesto a la defensiva con respecto a sus defensas.

(TODOS) ¡Uh!

¡Ja! Si usara seguridad de verdad, no tendrías nada que hacer.

(TODOS) ¡Uh!

¿Tienes algo en mente?

Pues, a decir verdad, sí.

Juego nuevo.

He colocado mi bandera en la caja fuerte de mi búnker.

Tenéis todo el día para cogerla y sacarla al exterior,

a menos que queráis daros por vencidos ya.

Venga ya, Branch.

¿Tu búnker? Nos hemos colado mil veces.

(TODOS) Ajá.

Anoche te observé mientras dormías.

(TODOS) ¡Aj!

Porque desde que somos amigos de los bergens,

mi sistema de seguridad está en modo solitario sospechoso.

Hoy lo voy a volver a cambiar al modo ermitaño paranoico.

¿Y qué? ¿Has puesto más trampas?

Trampas, alarmas, sensores, y, si activáis algo de eso,

el búnker se cerrará por completo.

(TODOS) ¡Ah!

(RÍE) Da igual, desactivaremos el cierre de emergencia.

(RÍE) ¡Qué gran idea!

Para hacerlo, solo necesitaréis dos llaves hechas a medida...

que llevo siempre conmigo. (RÍE)

(GRUÑE) Lo único que tenemos que hacer es... mmm...

Es... mmm...

Muy bien, cuando tengas claro lo que quieres decir, llámame.

Estaré en mi búnker celebrando mi inevitable victoria.

¡Ja, ja!

(GRUÑE) ¡Muy bien, chicos!

¿A quiénes de vosotros os importa Branch?

(GRUÑEN) Bien, dicho eso,

¿quién quiere borrarle esa sonrisa engreída de la cara?

(GRUÑEN) ¡Bien, necesitamos un plan!

"¿Y si entramos por el túnel de destripamiento?

Suele funcionar".

"Eh... Yo no lo haría por el tema del...

destripamiento".

(GRITA)

"Ah, pero ¿Branch no ha instalado

una entrada secreta menos letal hace poco?

¡El túnel de espagueti!".

"No servirá, es un laberinto insoluble

que solo Branch sabe atravesar".

(GRITA) ¡Por aquí, no, por aquí!

"No sabrás si estás yendo o viniendo".

¡Por los dos! Oh...

Aceptadlo, solo hay una forma de entrar en el búnker.

Branch tendrá que dejarnos pasar.

"Por favor, acógeme, no tengo hogar".

¿"Y solo soy un bebé"?

(BALBUCEA) Ay, mamá, gaga, gugu.

(SUSPIRA) ¿En serio, Peque? ¿Este es vuestro plan?

Yo, Pequeñina, yo, bebé. ¡Sí!

(BALBUCEA) ¡Ah! ¡Para! ¡Esto da muy mal rollo!

¡Lleva bebé dentro!

Vale, ¿quieres estar dentro?

¡Ay, mamá!

¡Uh! Digo... ay, agugu, gaga.

(GRITA)

(RÍE)

Mmm... Necesitamos un disfraz mejor.

Vale, ¿cuál era la emergencia?

¡Oh, es una epidemia!

¡Los trolls de la villa dicen que sus piñatas están llenas de...

verduras!

Tienes que dejarme pasar para inspeccionar la tuya.

¿En serio? El rey Peppy necesita entrar en mi búnker justo hoy

para hacer algo que cualquier otro troll podría hacer.

Jovencito, creo que no me gusta ese tono.

En realidad, sí, es suave,

pero te aseguro que soy el rey Peppy.

Vale.

Entonces, ¿qué me dijiste

la última vez que fuimos a pescar juntos?

Eh... Pues... eh... Te dije...

Branch,

sé que a veces sientes que nadie te entiende,

pero los trolls...

te necesitan.

quizá no lo reconozcan, es más, es probable que no lo sepan,

pero te necesitan,

hijo.

Nunca hemos ido a pescar.

¿Eh? ¡Oh, no!

(GRITA)

Tendremos que probar algo menos... complicado.

Vale, esto es patético.

Va en serio, Branch, ¡mira detrás de ti!

Ya, claro, quieres que me gire

para que no te vea entrar en el búnker.

Branch, te lo digo totalmente en serio, mira.

De eso nada.

¡Hazme caso, tienes que mirar ahora mismo!

¡Basta!

(RÍE)

¡Ya has perdido a tres, Poppy!

¡Acéptalo, nunca vais a conseguir entrar!

Ahora.

(Puerta)

Mip. ¡Adentro!

Solo es cuestión de tiempo,

pero Poppy no se rendirá fácilmente,

así que, poneos cómodos.

No lo dudes.

(TODOS) ¡Ah! -¡La caja fuerte!

Solo se abre con un código de acceso.

¿Crees que puedes abrirla?

¿Mmm?

¡Ah!

Mmm.

Con la herramienta adecuada.

No.

No.

Bingo.

(LLORA) ¡Qué adorable es!

(LLORA)

Jaque mate.

Uf, cristal indestructible.

Eso ya lo veremos. Me llaman "Guy Diamante" por algo.

Toda tuya, Poppy.

(SUSPIRA)

(TODOS) ¡Sí!

(SE ESFUERZA)

Ah... no puedo sacarla sin activar la alarma.

(ALTAVOZ) "Fallo de seguridad".

"Iniciando cierre de emergencia del búnker".

¡Ah! ¡La bandera!

¿Eh?

¿Poppy? (RÍEN)

¡No saldréis de aquí mientras el búnker esté cerrado!

Eh... no es... cierto, ¡aún hay una posibilidad!

¡Al túnel espagueti!

¿Queréis escapar por un laberinto indescifrable

que solo yo sé atravesar?

¡No he dicho que fuera una posibilidad!

¡Entrad, entrad, entrad!

(GRITA)

¡Je, je! ¡Ahora estáis en mi territorio!

(RESPIRAN AGITADAMENTE)

(TODOS) ¡Cerrado!

(RESPIRAN AGITADAMENTE)

(TODOS) ¡También cerrado!

(GRITAN)

(TODOS) ¿Cómo salimos de aquí?

(GRITAN) -¡Ay!

¡Ah! ¡Ah!

Se... acabó.

Ah...

(RÍE) Y la salida del túnel de espagueti

está aquí.

Poppy, Poppy, Poppy...

te lo dije, mis defensas son invencibles.

(RÍEN) ¿Seguro, Branch?

¿Seguro?

Sí, aún tengo mi bandera.

¿Seguro, Branch? ¿Seguro?

¡Deja de hacer preguntas retóricas! ¡Y sí, está justo aquí!

¿Qué?

Esta no es mi bandera, pero ¿por qué llevabas la que no es?

Porque la buena estaba demasiado bien vigilada.

Antes de entrar en el búnker,

sabíamos que no podríamos cogerla sin activar la alarma.

"Así que la activamos a propósito".

¡Vamos, vamos!

Entonces... ¿qué, habéis dejado mi bandera dentro

con el cierre activado?

Da igual, habéis perdido.

No si tenemos dos llaves especiales.

(GRITA) "Una en un bolsillo".

"Y otra en el otro".

Pe... pe... pero aún así da igual,

la bandera no puede salir por sí sola.

Estáis todos aquí y he capturado a Peque, DJ y Cooper.

¿Seguro?

¿Has capturado a Cooper?

"¿O has capturado a otros trolls?".

"Otros trolls que están yendo a por tu bandera

mientras hablamos".

"¡No, no puede ser!".

"¡No es posible!".

"Ya, pero lo es, Branch".

¡Ah!

¡Toma!

Pero... pero eso no...

(GIME) ¡Ja, ja!

Muy bien, cuando tengas claro lo que quieres decir, llámanos,

estaremos aquí celebrando nuestra gran victoria.

(TODOS) ¡Sí!

(GRUÑE)

La verdad, lo habéis hecho muy bien.

"EN BUSCA DE ANIMALES"

(TARAREA)

Ah...

¡Ya está, todo listo para el picnic con Milton Musgo!

Tengo los mejores "cupcakes" con sabor...

a carne y queso,

la mejor botella de batido de...

chocolate de la villa...

¡Guau!

Y después de comer empezarán los auténticos fuegos artificiales.

¡Uh, a Milton le va a encantar!

Me ha dicho que eres muy especial.

¡Ah! ¿De verdad?

¡Ah! ¡Tengo que ir a Más que mascotas,

no hay tiempo para abrazos, adiós!

¡Perdona, es la emoción, me hace decir tonterías!

¡Te quiero!

Bueno, señor Brillo,

para un gusano como tú, este corazón parece estar bien.

Los que me preocupan son los otros cuatro.

Milton.

¡Ah!

Peque... Hola...

Hola. ¿Listo para ir de pícnic?

Ajá.

Me alegro.

Me alegro de que te alegres.

Me alegro de que te alegres de que me alegre.

Iré a por la ensalada de nube-tata que he preparado.

En... seguida...

vuelvo.

Ah...

¡Ay, mamá! ¡Todo está yendo a la perfección!

¿No os parece? (CHILLAN)

No tengo ni idea de lo que habéis dicho,

¡pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo!

Oh, oh.

(CHILLAN)

¡No, no, no, por favor, no os vayáis!

(CROA) (GRUÑE)

¡Ay, mamá! ¡Los animales de Milton han escapado!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

Vale, tranquila, Peque, si piensas con calma,

puedes arreglarlo todo antes de que Milton vuelva.

-¡He vuelto!

¡Ay, mamá!

(CHILLAN) -¡Oh, no!

¿Cómo han escapado los animales?

¡Lo siento mucho, Milton, es culpa mía!,

pero seguro que todo se arregla,

quizás todos vuelvan por su cuenta, ¿verdad?

¡Ah!

Vale, tal vez no.

¡Pero puedo arreglarlo,

seguiré las huellas y los traeré de vuelta!

Al final del camino encontraremos a tus dulces animalitos, ¿ves?

¡Te juro que los encontraré!

Tranquila, Peque, sé que ha sido un accidente,

¡los encontraré a todos! ¡Ah!

Con el tiempo... Oh...

Si tengo suerte... Oh...

Que no la tengo. Oh...

Pero antes, tengo que calmar el ambiente.

(CHILLAN) -Tranquilos, pequeños,

sé que estáis asustados, pero no os preocupéis.

Oh, oh. ¡No te acerques! (GRITA) (CHILLAN)

¡Vete a casa, te veo luego! (GRITA)

Lo siento, Milton, no me iré a casa.

No hasta que lo solucione.

(Música épica)

(Rugido)

¡Ja, ja, ja, ja!

Hola, Peque, ¿qué haces? Una pose dramática

antes de ir a atrapar a los animales de Milton

y arreglar mi pifiada.

¿Quieres venir? ¡Claro!

(Rugido)

Mm, los cuatro animales se han separado aquí.

Empecemos por el objetante de dos cuernos.

Nos hará falta ayuda.

Venga, Branch, te toca.

¿Qué le dice un árbol a otro?

Me dejaste plantado.

(Trompeta)

(PEDORREA)

(GRUÑE)

¡Poppy, ahora!

(Trompeta)

Uno menos.

El escarabajo obturador

no se resistirá a posar para la cámara.

Muy bien, Peque, sonríe en tres, dos, uno...

(GRUÑE)

¡Yuju!

Di: "Patata". ¡Patata!

Si dejas que un saltador nadador se meta en el agua,

dalo por perdido.

(CROA)

¡Vuelve aquí!

(CROA)

Un estanque falso. Sí, siempre pican.

Solo queda un animal: el perezoso sutil.

¡Ay, mamá! ¿Dónde está ese animal?

¡Ah! Llevamos aquí horas, Milton estará muy preocupado.

¡Aparece! ¡Aparece! ¡Aparece!

¡Oh! ¡Lo encontré! (GRUÑE)

Todo ha terminado.

Eh... ¿Qué?

Peque, no es un perezoso sutil,

es un... ¡perezoso azucarero!

¡Ay, mamá!

¿Eso es malo?

Los sutiles tienen una raya en la espalda

y ese no la tiene, ¿ves?

Además, si se exponen a la luna llena,

¡los perezosos azucareros se transforman en una fiera

con un deseo insaciable por los dulces!

-¡Poppy, menos mal que te encontramos,

DJ Suki necesita tu ayuda!

(AMBAS) Está... ¡pinchando dormida!

(Música electrónica)

(GRITAN)

Oh... Peque,

lleva los animales capturados a Más que mascotas,

te veré allí en cuanto pueda. ¡Pero aún no están todos,

no he arreglado el problema que le creé a Milton!

Lo sé, pero lo has intentado.

Si le dices eso, lo entenderá.

Oh... ¿por qué no tienes una raya en la espalda?

¡Ah! Un momento, sí...

¿por qué no la ibas a tener? (GRUÑE)

Gracias por traerme.

¿Seguro que podéis llevar a DJ a casa?

(AMBAS) Ajá.

(RONCA) ¡No os oigo! (RONCA)

Genial, quiero apoyar a Peque, estaba muy preocupara por Milton.

-¡Gracias, Peque!

¡Muchísimas gracias!

¡No me puedo creer que hayas encontrado a los cuatro animales!

¿A los cuatro animales? Mmm.

Ah... ahora que todo ha vuelto a la normalidad,

podemos hacer el pícnic.

Oh, bueno, Milton, esto no lo he hecho

para que pudiéramos hacer el pícnic.

Lo sé,

pero quiero hacerlo,

por favor. Está bien.

Gracias. No, gracias a ti.

No,

a...

ti.

Ay... ¡Peque!

¿Eh? Oh, oh.

Dime que has encontrado a todos los animales

y que no le has pintado una raya al perezoso azucarero.

¿Qué? ¡No!

Bueno, sí que lo he hecho,

pero, así, Milton se queda tranquilo,

luego buscaré al perezoso sutil.

Además, el perezoso azucarero no es un problema

si no hay luna llena, y, para eso, quedan tres semanas.

¡Peque, no esa clase de luna llena!

-¡Milton! ¡Ah!

¡Creo que he encontrado a uno de tus animales!

¡Esa clase de luna llena!

¡Eh, Milton!

¿Eh?

(GRUÑE)

(RUGE)

(RUGE)

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

¡Se va a comer todos los dulces de Villa Troll!

(RUGE)

(LLORA)

(LLORA)

(RUGE)

(GRITAN)

¡Eh, ni siquiera llevas puesta una venda!

(RUGE)

(GRITA)

¡Ah! ¡Oh, no!

¡Por ahí se va a la mina de fideos de colores!

¡La mina de fideos,

una fuente interminable de delicias azucaradas!

¿Eh? ¿Quién eres?

(RUGE) -(GRITA)

(Rugido)

(Gritos)

¡Oh, no! ¿Qué hacemos?

¡No podemos hacer nada, se va a comer todos los fideos!

Espero que os gusten los helados... sin ellos.

(AMBOS) ¡No!

¡No, no dejaré que lo haga!

Peque, ¿adónde vas?

Donde debería haber ido desde el principio:

a buscar a un experto en animales.

(Rugido)

(GRITAN)

Milton, ¿puedes hacer algo?

¡Sí!

Algunos animales se duermen si oyen la canción adecuada.

(Melodía aguda)

(RONCA)

Ups. Esa no es.

(Rugido)

¡Rápido, Milton!

(Rugido)

¡Ah!

(AMBOS) ¡Oh!

¿Puedo quedármelo?

Gracias, Milton. No hay de qué,

pero no entiendo por qué no has acudido a mí

desde un principio.

Porque me sentía mal

por el problema que te he causado antes,

no quería perder nuestra...

amistad.

Oh, Peque,

un pequeño error no va a cambiar eso.

Deberías tener la confianza

para ser absolutamente sincera conmigo.

¿De verdad?

En ese caso... deberías saber que, a veces,

se me olvida la letra de "Cumpleaños feliz".

Oh, no me refería a que lo hicieras ahora.

Y, a veces, se me cae la baba cuando duermo.

Eh... bueno, siempre. Eh... yo...

¡Ah! Y, una vez, me ensucié el pelo con glaseado

y estuve tres días sin lavármelo, no porque no me diera cuenta,

sino porque olía muy bien.

Es raro, ¿eh?

No es tan raro.

¿Eso es...? Glaseado.

Lleva ahí seis días. ¡Oh!

Asqueroso, pero ¡oh! (RÍE)

¿Sabéis, chicos?

Al final, no habéis hecho el pícnic.

¿Qué os parece un paseo a la luz de la luna?

(AMBOS) ¿A la luz de la luna?

(AMBOS) Oh...