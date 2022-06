Trolls - La aprendiz del fiestero

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suéltate. # ¡Eh!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete. # ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire y a hacer volar.

# No queremos nada más.

# Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar lo que somos y es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo, a disfrutar. #

TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO

"LA APRENDIZ DEL FIESTERO"

Ah...

Todo va a ir bien, Peque.

Peque, he ido a preguntarles a todos

qué les parece la fiesta que has organizado.

¿Y qué han dicho? ¿Que es espectacular?

¿Alucinante? ¿De locos?

Dicen que está...

bien. ¡Ah!

Brutal.

Trae al... alma de la fiesta.

(Música épica)

No temáis, Guy Diamante está aquí.

(RÍE)

(Vítores)

(Música animada)

Guy, gracias. Muchísimas gracias.

No ha sido nada, Peque.

Bueno, parece que otra fiesta me necesita.

¡Oh! ¡Guy!

¿Te encuentras bien? Sobreviviré.

Pero ser el alma de la fiesta de la villa cada noche es agotador.

A veces siento que me quedo sin energía.

¡Oh! No del todo.

¡Ah! Pero ya sabéis lo que dicen,

una gran fiesta conlleva una gran responsabilidad.

Me parece que necesitas un descanso.

Deberías enseñar a alguien a ser el alma de la fiesta.

(NIEGA) Lo que debería hacer es enseñar a alguien

a ser el alma de la fiesta.

Así tendría a alguien que me cubriera para poder tener una noche libre.

(RÍE)

¿Os podéis creer que se me acaba de ocurrir esta gran idea?

No, no me lo creo.

Encontrar a un aprendiz no será fácil, Poppy.

El elegido debe tener una cualidad especial,

un cierto "je ne se" Guy, como dicen.

¿Qué me dices de Satén y Chanel? Ellas tienen mucho estilo.

Sí, pero ser el alma de la fiesta implica crear armonía social

y las gemelas... -Yo un muffin glaseado.

Yo quiero un cupecake. -¡Muffin glaseado!

¡Cupecake! -¡Muffin glaseado!

¡Cupecake! (AMBAS) ¡Ah!

La armonía no es su punto fuerte.

Tienes razón. ¿Qué tal Grandullón?

Él es amable con todos.

Mi aprendizaje tiene que ser capaz de entablar conversaciones.

Grandullón suele estancarse en un tema.

Y este es Dinkles durmiendo.

Y este es Dinkles patinando.

¡Ah! Y este es Dinkles viendo un álbum de fotos de Dinkles.

¡Ah, es inútil!

Las grandes fiestas requieren esfuerzo.

Hace falta el troll adecuado para ayudarlas a...

crecer.

(TARAREA)

¿Quién es esa?

¿Te refieres a Flora Ramos, la florista de la villa?

Hacer que las fiestas crezcan.

(TARAREA)

(Música animada)

¡Guau!

(Bullicio)

¡Oh! ¡Oh!

(Bullicio)

Es la... perfecta. Sí. Flora es fantástica,

pero hay una cosa que deberías saber sobre ella.

¡Ah! No hay tiempo para eso, he pasado a las conclusiones.

¡Guy!

(TARAREA) ¡Ah!

Hola, soy Guy Diamante.

Estaba admirando tu trabajo desde allí y...

Espera, ¿los trolls han estado mirándome?

Oh, qué vergüenza.

(SUSURRA) ¿Ves? Es muy tímida.

¿Tímida? Perdona, pero no conozco ese término.

Ya sabes, que no le gusta ser el centro de atención.

Sí. Veo que están saliendo palabras de tu boca, pero...

Flora, me gustaría ofrecerte...

Me gustaría ofrecerte...

Me gustaría ofrecerte la...

¡Me gustaría ofrecerte la oportunidad de ser mi aprendiz

y convertirte en el alma de la fiesta!

No. Lo siento. Eso no es lo mío.

Con los trolls no me siento segura como con las plantas.

Fin de la historia.

Pero ¿no lo ves?

Cuidar de las fiestas es como cuidar de las plantas.

¡Siembras las semillas de la alegría, las fertilizadas con refrescos,

las nutres con el cálido resplandor del baile

hasta que todo florezca de diversión!

(FLORA) ¡Vaya!

Nunca lo había visto de esa manera.

Estoy segura de que no eres la única.

Bueno, me vendría bien sentirme más cómoda

en situaciones sociales.

Sí, lo haré. -¡Fantástico!

Empecemos por lo básico.

Ah... ¿Vamos a empezar ahora?

Hay cinco niveles en las fiestas.

Primero está agradable,

prácticamente cualquier fiesta en la que no estoy yo.

Encima de ese está divertido.

Todas las fiestas a las que asisto suben automáticamente a este nivel.

Luego pasa a ser un fiestón,

cuando aplico mis habilidades fiesteras

y le doy vida.

Después de eso está por todo lo alto.

La fiesta se hace con los invitados y forman una silla de pelo

y elevan al líder de la fiesta con majestuosidad.

Y después...

cuenta la leyenda que hay un nivel de fiesta supremo,

el fuera de con-trol,

cuando el pelo de todos reluce espontáneamente

en un magnífico dorado.

Pero solo es una leyenda.

Tú aspira a divertido. ¿Alguna pregunta?

Suelo acostarme a las 18:00. ¿Será un problema?

Ah.

Muy bien. He organizado una fiesta para practicar.

Bien. Sal ahí fuera y dale un poco de vida.

Ay, estoy muy nerviosa.

Tranquila. Imagínate que son plantas.

Rápido. Sorpréndelos con una charla ingeniosa.

(SUSURRA) Estoy muy incómoda. Estoy muy incómoda.

Estoy muy incómoda.

Más alto, Flora.

(SUSURRA) Estoy muy incómoda. Estoy muy incómoda. Muy incómoda.

Muy incómoda. Extremadamente incómoda.

No te sientas así. Sí, lo estás haciendo genial.

Esto es un desastre.

¡Ah! Cooper tiene razón.

Lo siento mucho, Guy. -No es culpa tuya.

Ser el alma de la fiesta solo es una piñata que tengo que romper...

solo.

Listo un frappé de arco iris dulce para Guy Diamante.

Ah, estoy aquí.

¡Oh! Es bastante tarde para un café.

Sí, me espera una noche larga.

¿Ves?

Espera. ¿Acaban de apagar la señal de fiesta?

¿Qué está pasando?

Guy, Poppy, ha sido alucinante. Esta fiesta estaba muerta

y de repente ha aparecido de la nada.

(AMBOS) ¿Quién?

Pues el alma de la fiesta. ¿Quién si no?

(RÍE)

(Música animada)

¡Flora! Pero ¿cómo? Esta fiesta es un fiestón.

(Bullicio)

(RÍE) Ha sido tu última lección, en la que fingías darte por vencido

para animarme a sentirme segura.

Ah... Sí, eso es justo lo que he hecho.

Luego he recordado lo que has dicho de los fiesteros:

"Imagínate que son plantas".

(RÍEN)

(RÍEN)

Ahora, si me disculpas, tengo una fiesta que atender.

¡Yuju!

¡Ay, troll mío! Qué orgulloso estoy.

Deberías estarlo. Ha florecido de verdad.

Sí, has hecho que Flora sea un alma de la fiesta

igual de buena que tú, Guy.

(RÍE) ¿Cómo? ¿Qué?

Claramente no es tan buena como yo. Claro que sí.

La quiero en mi fiesta de búsqueda.

He pensado perderme luego.

(RÍE)

¿De verdad Flora es tan buena?

Tranquilo, Guy, no lo han dicho por algo en concreto.

Nada hace pensar que Flora sea igual de buena que tú.

(FLORA) ¡Eh, fiesteros!

¿Quién quiere ver cómo llevo esta fiesta al siguiente nivel?

(Bullicio)

(Música animada)

¡Funky! ¡Yuju!

(GUY) ¡Ah! ¿Una silla de pelo?

¿Ha llegado por todo lo alto?

¡Nadie supera a Guy Diamante!

¿Qué decís? ¿Queréis que me siente en la silla?

(Bullicio)

¡Allá voy!

(GUY) ¿Alguien quiere ver un truco de fiesta?

Pues deleitaos con Guy.

(RÍE)

(Bullicio)

(FLORA) ¡Muy buena, Guy!

Observad esto.

(Bullicio)

A ver si superas esto.

¡Vaya! Haré lo que pueda.

¡Uh!

(TODOS) ¡Uh!

¡Oh!

(Música animada)

(RÍE)

(Continúa la música animada)

(TODOS) ¡Ah!

¡Oh, sí!

(GRITA) ¡Ah!

(RÍE)

(Bullicio)

¡Oh!

¡Oh!

¡Oh! Ya... ya no puedo más.

Supongo que ya no soy el alma de la fiesta.

Ahora ya no.

Guy, eso no es cierto.

Mira lo que has hecho.

¿Qué?

(Música suave)

Es... -Fuera de control.

(Vítores)

Pensaba que nunca lo conseguiría y lo hemos hecho juntos.

No me puedo creer que estuviéramos compitiendo.

¿Qué? ¿Estábamos compitiendo? -Es cosa del pasado.

La cuestión es que todo este tiempo estaba buscando un aprendiz,

pero quizás lo que necesitaba era un compañero.

¡Oh!

¿Aún quieres tomarte la noche libre?

Va, tal vez mañana. ¿Vamos?

(Música épica)

"EL BAILE DE PELO"

"De vez en cuando a los trolls

nos gusta dejar las fiestas cotidianas

y organizar una velada formal

a la que llamamos: 'El baile de pelo'".

(TODOS) ¿Eh?

"Sí, el nombre no es el mejor, pero tiene clase".

"Y si quieres tener clase, tienes que hacerte el pelo".

# Un, dos, tres.

# Me siento muy, muy bien porque voy a salir.

# Quiero estar elegante. Es lo más normal en mí.

# Pues si te sientes bien, no hay límites, ya ves.

# Como una reina tú te puedes vestir.

# No hay nada como la belleza natural,

# pero se puede mejorar.

# Lo hacemos de una forma u otra, no nos importa.

# Es genial.

# Y nos divertiremos siempre.

# Disfrutaremos de verdad.

# Hagámoslo sin más. #

Poppy, no te lo vas a creer.

Venía de camino hacia aquí cuando de repente...

me he encontrado con...

¿Peque? Milton Musgo.

(Música suave)

Hemos estado así dos horas.

Me ha pedido que vaya con él al baile de pelo

y le he dicho que sí. ¡Ah!

Vale. Primero...

(TODOS) ¡Ah!

Y segundo, ¿no has dicho que ibas a ir con Guy Diamante?

¡Ah! ¡Ay, mamá! Es verdad.

Tenía muchas ganas,

pero me he dejado llevar por el momento.

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

Tranquila, Peque, respira. Sin duda, esto se puede solucionar.

Habla con Guy. Seguro que lo entenderá.

¿Quién lo entenderá?

Siento la interrupción, chicas,

pero he venido a darle a Peque... esto.

Ah... ¿Para mí? ¿Por qué?

Por venir conmigo al baile de pelo. Después de todo,

eres la mejor bailarina de toda la villa.

Podremos hacer grandes pasos.

¡Ah! Esta noche seremos el centro de todas las miradas.

Así que gracias, Peque.

Significa mucho para mí.

Bueno, ¿de qué querías hablar?

¡Ah! Pues quería decirte que...

¿Sí?

Me muero de ganas. ¡Sí!

¡Ah!

Pues ya somos dos. Hasta la noche.

Adiós. Chao. Chao.

Vale. Nuevo plan. Iré con Guy y con Milton.

Los mantendré en lados opuestos del baile

e iré alternando, ¿de acuerdo? (TODOS) ¿Cómo? ¿Qué?

Qué bien que os parezca bien. Adiós.

Mirad, llega alguien. -¡Sí!

(Música animada)

¡Yuju!

¡Qué pasada!

(Continúa la música animada)

Muy bien, chicos. Salgamos a la pista de baile.

¡Uh!

La ponchera está medio llena.

Me aseguraré de que esté bien llena para que no pare la fiesta.

Poppy, lo estás volviendo a hacer.

En todos los bailes de pelo te centras demasiado

en asegurarte de que el resto se divierta

y te olvidas de bailar.

¿Ah, sí? (ASIENTEN)

Bueno, en mi opinión

lo que hace Poppy no es descabellado.

Los bailes elegantes son aburridos,

por eso me quedaré aquí toda la noche.

(TODOS) ¡Ah!

Branch se va a marginar, chicas, se va a marginar.

(NIEGA) No.

Me voy a encargar de que salgas a la pista de baile, señorito.

¡Uh! Cuando acabe de colgar más decorado.

¡Mirad qué pasada de limusina!

(Gritos)

(Música animada)

¡Guau! Esto es alucinante, Guy.

Antes de que la noche siga su curso, necesito saberlo.

¿Nos están mirando?

Sí.

¿Ves? Ya somos el centro de atención.

Bien. ¿Entramos ya?

(Bullicio)

(RÍEN)

¿Qué?

¡Ah! Milton Musgo.

¿Has dicho algo?

He dicho: "Mira los trolls que hay en la mesa de refrescos".

¿Les has contado esa encantadora y larga anécdota tuya?

Pues no, Peque, no lo he hecho.

Veréis, para entender la historia

tenemos que volver al comienzo... de los tiempos.

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

Hola, Milton.

(Música suave)

¡Guau!

¿Me permites?

(Música animada)

¿Te apetece tomar un refresco?

Claro.

¡Un momento! ¿Un refresco?

Y entonces dije: "¿Esa purpurina era tuya o era mía?".

(RÍEN)

No, no puedo. Ah...

Me dan miedo los brownies.

¿Los brownies? Sí, muchísimo miedo.

Oye, tengo que hablar con un troll sobre un nubúfalo, ya me entiendes.

(RÍEN)

(RÍE) Qué gran historia, Guy.

Peque, vamos a la pista de baile.

¡A bailar! (MILTON) ¿Peque?

¿Eh? ¡Peque!

Peque, ¿dónde estás? ¡Ay, mamá!

Eh... Guy, tienes algo en los dientes.

¡Oh! ¿Aquí? No, ahí.

¿Dónde, aquí? No, no, por ahí.

¿Ahora? Justo ahí.

¿Dónde está? Ahora está más arriba.

¡Ah, qué pesadilla!

Dame un segundo, Peque.

No hay problema.

He vuelto.

¡Genial! Estaba preocupado.

¡Oh, no!

Peque, no quiero alarmarte, pero hay un brownie detrás de ti.

Sí. ¿Y qué? Ah...

(GRITA) ¡Ah!

¡Corre, Peque, yo lo detendré!

¡Un brownie! ¡Un brownie!

Ay, mamá. Está funcionando de verdad.

Vale. Solo queda colocar el último,

arreglar un poquito los centros de mesa y...

¡Branch!

A bailar tú ya.

Tú no estás bailando.

Ya, porque me estoy ocupando de otras cosas.

¡A por Guy! ¡A por Guy! ¿Peque?

¡Milton! ¡Milton! Peque. ¿Estás bien?

Estoy genial, Poppy. Mi plan funciona a la perfección.

Mientras mis acompañantes estén separados, no puede fallar.

Muy bien, chicos. ¡Es la hora del concurso de baile!

(Vítores)

Quiero ver a todo el mundo en la pista de baile.

(Música animada)

Ah... ¿A todo el mundo?

¿Peque? ¡Peque!

¿Peque? ¡Peque!

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

Peque, por fin.

Creía que íbamos a perdernos el gran baile.

No, de eso nada. Sube al giro.

¡Peque! Aquí estoy. ¡Y ahora arriba!

¡Ah! ¿Te has cambiado el vestido?

¡Ah, sí! (RÍE)

¡Uh!

(Continúa la música animada)

Bueno, los jueces han tomado una decisión.

Han ganado Peque y su acompañante, Guy Diamante.

¡Oh! -Y...

¿Peque y su acompañante, Milton?

(TODOS) ¡Oh!

No es lo que parece.

(LLORA)

(LLORA)

Supongo que sí es lo que parece.

¡Espera! ¡Milton!

(LLORA)

Guy, yo... No te acerques más.

¿Cómo has podido? (TODOS) ¡Ah!

Si no querías venir conmigo, podrías haberlo dicho.

Lo sé, Guy. Lo siento mucho, pero sí que quería venir contigo.

Es que todo fue muy rápido.

¿Puedes perdonarme, por favor?

¿Perdonarte?

Peque, si crees que unas cuantas palabras

borrarán todo este dolor,

entonces solo tengo una cosa que decirte.

(SUSURRA) ¿Están mirando? ¿Nos están mirando?

¿Qué? Ah, pues...

(Bullicio)

Pues sí, nos están mirando. ¿Ves?

Volvemos a ser el centro de atención. Un momento. ¿No estás enfadado?

¿Me tomas el pelo?

Un momento superdramático en público es un final de baile de película.

¡Oh! ¡Nunca volveré a estar bien!

(LLORIQUEA)

(SUSURRA) No te quedes ahí parada mirándome.

Ve a hablar con él.

¡Ah! Mi vida ha acabado.

La purpurina ha perdido su brillo. ¡Ah!

¿Milton? Yo...

Mira, Peque, estaba muy disgustado con todo lo que has hecho...

pero luego he pensado que si estabas dispuesta

a hacer todo eso para venir al baile conmigo...

es porque soy especial para ti.

Entonces me he dado cuenta de que eso es una estupidez.

Oh.

Porque sé que no está bien engañar a los demás.

¡Ah!

Aunque también sé que todo el mundo comete errores.

Lo siento, Milton.

¿Qué tal un último baile?

Parece que hay una postfiesta.

(Música animada)

Muy bien. ¿Qué queda? Branch, se acabó.

Voy a sacarte a la pista de baile ahora mismo.

Vale.

¿Qué?

¡Uh!

¿Branch? Creía que no te gustaban los bailes elegantes.

No, los bailes elegantes me encantan,

pero siempre te preocupas tanto por los demás

que sabía que el único modo de sacarte a la pista de baile

era hacer que me hicieras bailar contigo.

Ah. Ah. Ah.