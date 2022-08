Trolls - Angelito Brillantito

# Suelta el pelo. A disfrutar.

# Suéltate. # ¡Eh!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete. # ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire y a hacer volar.

# No queremos nada más.

# Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar. # Lo que somos es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suelta el pelo, a disfrutar. # TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO

ANGELITO BRILLANTITO

Trolls,

siento informaros que nuestra fiesta de gala

se ha convertido en un gran misterio.

Alguien me ha robado mi preciado collar de caramelo.

Debemos pensar y decidir quién de nosotros es el ladrón

antes de que vuelva a atacar.

¡Oh, santo cielo! Yo no he sido, querida.

Solo soy una joven sureña inofensiva.

Ja. ¿Yo para qué iba a robar?

Yo soy el troll más atractivo con esta distinguida marca de belleza.

Está claro que yo no he sido porque me he puesto ropa extraña

por motivos que desconozco.

¿Veis?

¡Cooper! Ay, mamá.

A ver, Cooper. Es la fiesta del misterio.

¿Recuerdas? Esto es un juego. Estamos fingiendo.

¡Oh!

Ya veo el problema. Alguien ha roto este espejo.

No, eso es una lupa. Pertenece al gran detective

Angelito Brillantito. ¿Recuerdas?

¡Oh! Pues alguien debería decirle que la tengo yo.

Estará muy preocupado. ¡Angelito, Angelito!

No, no. Cooper, espera. Tranquila, Poppy.

Cooper se lo toma todo muy literal. No es la primera vez que le pasa.

Nunca me venceréis, trollsqueteros.

Mi castillo es impenetrable.

Tu castillo no es impenetrable, Peque.

Ni siquiera es un castillo.

¿Ves?

Pero yo ya le he pillado el tranquillo.

¡Eh, Cooper!

¡Angelito! ¡Ven, Angelito! ¡Ay!

¡Angelito!

Eh, Cooper.

Cooper, no tienes que buscar a Angelito.

Porque tú eres Angelito.

¿Cómo puedo ser Angelito si ya soy Cooper?

Oh, porque te vas a olvidar de que eres Cooper.

¡Oh! Eso es.

Imagina que eres el troll más inteligente de toda la villa.

Sí, sería fantástico.

El gran héroe detective.

Un detective al que le encanta buscar pistas.

Y resolver misterios. Y darme muchos postres.

No he podido evitarlo.

¿Lo has entendido?

Por supuesto, madame. Soy...

Angelito Brillantito, el gran detective.

Me encanta buscar pistas

y resolver misterios

y me encanta hablar de postres. ¡Ah, cupcake!

Gracias, Cooper. Madame, no sé quién es Cooper,

pero sí sé

que hay un misterio por resolver.

Pues sí, Angelito. Ha habido un robo, pero el culpable

no ha dejado pistas.

Oh, ¿eso crees?

¿Veis las marcas de los bordes?

Sin duda, indican que el ladrón rompió el cristal

con un instrumento desafilado

y chapado en oro. Concretamente, el instrumento chapado en oro

que pertenece al golfista profesional de la villa.

Sí, me ha pillado.

¡Brownie!

Solo acabo de empezar. Pues en realidad,

el ladrón no es el golfista profesional de la villa.

Sino Branch,

el gruñón de la villa, disfrazado.

(TODOS) Espera, ¿qué?

Eso es.

De hecho, aquí nadie es lo que parece.

¿Verdad, Peque? ¿Poppy?

¿Guy Diamante?

Eh... Cooper, creo que no entiendes de qué va el juego.

Mi nombre no es Cooper.

Soy Angelito Brillantito y este caso...

está resuelto.

¡Tarta!

Eh... Guy, ¿has cambiado a Cooper?

Bueno, es que se mete muchísimo en el papel.

En algún momento, volverá, pero por ahora,

creo que Cooper se ha quedado como Angelito Brillantito.

Un momento.

¿Ahora es un gran detective?

Bien, Angelito.

Antes de reincorporarme a la sociedad troll,

era una especie de... ah...

¿Huraño paranoico? ¿Ermitaño cascarrabias?

¿Solitario descontento? Algo así.

El caso es que solía tender trampas en mi búnker.

(GRITAN) ¡Ah!

Ya sabéis, por si alguien entraba, pero hay una que no sé dónde está.

¿No lo sabes?

Podría estar en cualquier parte. Peque, tranquila.

Las probabilidades de que se active por accidente son mínimas.

Ayúdame.

Bueno, eso apenas es un misterio.

La solución está prácticamente escrita en la pared.

Con solo mirar estas raciones,

puedo decir que eres un troll muy práctico y cauteloso,

¿pero qué haría un troll así con un tarro de galletas extravagante

colocado tan a la vista? A no ser que fuera...

una trampa.

¡Guau, lo has resuelto!

Sí, aunque podrías haberlo hecho sin romper mi tarro, pero...

El caso

está resuelto.

¿"Parfait"?

¿Sabéis? Me muero por recuperar a Cooper,

pero mientras sea Angelito, podría ser muy útil.

¡Ajá! El caso del bastón deambulante está resuelto.

El malhechor perdido.

La fiambrera perdida.

La "nubitata" desaparecida

encontrada.

En nombre de todos los trolls, quiero darte las gracias

por resolver tantos misterios inquietantes

y nos gustaría darte un regalo poco común.

El famoso ingrediente secreto: la tarta del revés.

¿Ingrediente secreto? Eso ya lo veremos.

¡Oh! El ingrediente es...

¡gominolas negras!

¡A nadie le gustan las gominolas negras!

-Lo siento, pero apenas se notan.

-¡Confiábamos en ti!

Trolls, vámonos.

-¡No, esperad!

Cooper,

no deberías habérselo dicho a nadie.

Bueno, estoy seguro de que ese tal Cooper está arrepentido

por lo que ha hecho, pero Angelito Brillantito

no descansará hasta que todos los misterios estén resueltos.

Este caso...

está resuelto.

¡Helado!

¡Oh, oh!

Son los mejores cupcakes que he probado, Guy.

Oh. ¿Seguro?

Entonces,

¿por qué has escondido cupcakes en el pelo?

Quizás porque...

no te gustan los "red velvet".

Resuelto.

¡Qué vergüenza!

-Es hora de darse regalos en grupo.

¿Quién tiene ganas de saber qué hay dentro de estos regalos?

(TODOS) ¡Yo, yo, yo!

¡Oh! ¿Seguro?

Calcetines, un vestido, un chaleco.

Un lazo, un "scratch book".

Un marco, un peine caro y...

un peine aún más caro.

Caso...

resuelto.

Oh.

¿Que Cooper ha hecho qué?

Se está cargando la diversión en la villa.

Ha saboteado 15 fiestas sorpresa en la última hora.

¿15?

Creo que hacemos demasiadas. ¡Poppy, ayuda!

Cooper me persigue, va a fastidiar

mi gran sorpresa. Llevo los últimos seis meses

haciendo en secreto un vestido especial para Satin.

¡Oh!

Un momento. ¿Cómo se lo has podido ocultar?

Ah. Cuando quiero ponerme a trabajar, le hablo de libros

que aún no ha leído.

-¡La, la, la, la, la, la, la! Chanel, ¿has acabado ya?

-Y luego, el príncipe se enfrenta al dragón con un poderoso grito.

-¡Ah! ¡La, la, la, la, la, la, la! -Por favor, Poppy.

Estoy a punto de acabar el vestido. No puedo dejar que Cooper

lo arruine todo. Hay un misterio

por resolver.

Y lo voy a resolver.

¡Corred! ¡Ah!

¡Por aquí! ¡Vamos, Satin!

-¡Chanel, escóndete!

Creo que lo hemos perdido.

¿Tú crees?

¿Vais a alguna parte?

Cooper, ¿qué está pasando?

Te diré lo que está pasando.

El caso de la falaz modista está...

Espera.

Espera un momento.

Angelito,

no has resuelto el misterio más difícil de la villa,

el caso del Cooper desaparecido.

Continúa.

Cooper, el troll que llevaba esta gorra,

desapareció anoche y nadie ha sido capaz de encontrarlo.

¿Este es el misterio más difícil?

Reina Poppy,

esto está chupado.

Fíjate, hay un mechón de pelo de la víctima dentro de la gorra

y después de llevar a cabo una inspección muy rápida,

ya he llegado a la conclusión de que ese tal Cooper,

desaparecido,

soy yo.

Oh.

Cooper, ¿eres... tú?

Sí. Qué raro ha sido.

Hasta para mí.

(SUSPIRAN)

Oh. ¡Oh, Chanel!

Gracias. -¡Oh!

-Voy a probármelo. -Te quedará genial.

Bueno. Al final, todo ha salido bien.

Satin ha recibido su sorpresa

y no hay señales de Angelito Brillantito.

Ya te digo.

¿En serio? ¿Seguro que no hay ninguna señal?

Sí. Angelito se ha ido para siempre.

¡"Crème brulée"!

¡A tomarlo!

RISA RICA

Aquí está, Branch.

Bienvenido a tu primera fiesta de tartas de Villatroll.

Una celebración dedicada a las tartas

como diseños de arte abstracto.

(VOCES) ¡Guau!

Los jardines tartánicos.

Y el zoo de glaseado.

Ya. ¿Y el tobogán de agua?

Eso no tiene nada que ver con tartas.

Ah, ¿no?

Ay, mamá. No me lo puedo creer.

Es terrible. Peque.

¿Estás bien? No, no estoy bien.

Aquí no hay nadie que sirva glaseado brillante de melón

y es mi favorito. Oh, oh.

Lo siento mucho, Peque. La fábrica de diversión

ya no hace glaseado brillante de melón.

Ay, mamá.

Espera, ¿qué? ¿Por qué han dejado de hacer melón brillante?

Porque no es popular

y es muy difícil de fabricar. En esta fábrica

ofrecemos más de 6.000 sabores de glaseado.

Vainilla, fresa, chocolate,

doble chocolate, chocolate al cuadrado,

chocolate al cubo.

El de melón brillante

es el más complicado para mi personal.

Está todo aquí archivado.

Para fabricarlo, envío a un equipo a una travesía peligrosa

a la única plantación de melón brillante.

Puede que no volváis. -¡Sí!

-Que los lleva hasta el corazón del... Territorio Desdichado.

(AMBAS) ¡Oh, no!

-Oh, sí. Y allí se enfrentan a los paisajes más aburridos

conocidos por los trolls como...

el pantano del Trabajo.

En el valle debe secarse la pintura.

El gran...

soso.

Siento que os quedéis sin vuestro... sabor favorito.

Debo tener en cuenta lo que comporta.

Pobres trolls aburridos. No puedo pedirle a nadie

que haga ese sacrificio.

Oh, melón brillante. Gracias por tantos recuerdos.

¡Ay, mamá!

Adiós.

Viejo amigo.

¡Ah, no! No puedo aceptarlo. Tiene que haber otra manera.

¿Y si encuentro otra receta que sepa igual que el melón brillante

y sea más fácil de hacer?

¿Hacer melón brillante sin usar melones brillantes?

Diría que tu plan no puede fallar.

Oh. ¿De verdad?

No, quería decir lo contrario. Mi monotonía lo hace imposible

el ser sarcástico.

Oh. Hemos acabado.

Y le he dicho:

Ah, ¿sí, Sky? Encontraré otra receta

y sé qué troll me puede ayudar".

Y hemos venido a preguntarte

si podríamos buscar ingredientes en tus...

Vale. Esa parte la he vivido.

Y sí, claro que podéis usar mis raciones.

Si es comestible, tengo un tarro lleno.

¿Musgo de pantano crujiente?

Mucho más bueno que el musgo de pantano cremoso. Pruébalo.

No, hablo en serio. Probadlo.

Lo siento, no hay tiempo. Empieza el musical

en el que probamos a hacer el melón brillante.

¿Qué?

Uh. Oh.

# Sigamos. Sigamos.

# Creo que al final # lo vamos a lograr.

¡Oh, sí!

¡Oh!

Oh. # Genial.

Genial, chicos. # Trabajando juntos

# va a salir genial. Tú, tú y yo.

# Si algo no sale bien

# y crees que es difícil,

# vamos siempre a seguir, # seguir cantando.

Uh. Oh.

# Sigamos. Sigamos.

# Creo que al final # lo vamos a lograr.

Lo vamos a lograr.

# No nos rendiremos

# hasta conseguirlo. # No hay dudas

# si tú estás aquí conmigo.

# Y si vamos ganando, # todo será genial.

# Si nos centramos en el premio,

# vamos a ganar.

# Unidos # al final lo vamos a lograr. #

Bueno, Peque. Este es el último intento. Lo hemos usado todo.

Aún le falta algo. ¡Ah!

Estamos cerca. Creo que sé lo que le falta.

Fruta risa.

Eh... Branch, yo no veo ninguna fruta.

Claro que no. Todavía.

Para cosecharla, tienes que hacer reír a los árboles.

¿Qué le dice un árbol a otro?

¡Me dejaste plantado!

¿Lo pillas? Plantado. Como un árbol.

No lo entiendo, es un chiste muy gracioso. Ah...

Un árbol, un arbusto y una flor

van al campo y la flor dice... Espera, ¿o era un viñedo?

Ay, mamá. Apártate.

Plátano, cáscara, caída.

Así de fácil.

Bueno, Peque.

No sabe a melón brillante,

pero es mucho mejor que el melón brillante.

Lo sé. Es mi nuevo sabor favorito.

Y el mío.

Atención, dejad lo que estéis haciendo

y empezad a hacer enseguida...

Lo llamamos risa rica. ¡Risa rica!

(TODOS) ¡Bien!

-No sabemos lo que es.

-Un cupcake con risa rica por encima, por favor.

-Oh, tienes unos gustos muy raros.

Un cupcake con risa rica por debajo, por favor.

-Ah.

-Una tarta de risa rica con extra de risa rica sin tarta.

Oh.

¡Oh!

¡A eso me refería!

-Gracias, reina Poppy. La risa rica

es el sabor favorito de todos. Los márgenes de júbilo

nunca han sido tan altos.

Me alegro, Sky. Y sobre todo, de que tengas un nuevo sabor favorito,

Peque.

Ahora a disfrutar.

¡Ahí voy!

¡Ay, mamá!

Un cupcake de risa rica, por favor.

Lo siento, se ha terminado.

¿Risa rica? No, lo siento.

Ay, mamá.

¿Risa rica? Se me ha acabado.

¿Risa rica? Ah, ah.

¿Risa rica?

¡Ah, ah, ah!

Ya no queda risa rica.

Tranquila, Peque. Seguro que traerán más.

Lo lamento, no van a traer más.

¿Qué? La demanda de risa rica

es tan alta que mi equipo no da abasto.

Ay, mamá.

Después de todo, ¿Peque no puede comer su glaseado favorito?

Es peor que eso. Hemos creado una escasez

y la escasez tiende a causar...

pánico.

¿Pánico? Ah... Piensa, piensa.

Sky, ¿hay algún modo de hacer más?

Haría falta toda la energía troll de mi personal, pero sí.

Sí que podemos.

Aquí hay risa rica, toda la risa rica

que podáis imaginar.

(TODOS) ¡Bien!

Oh. Bueno, Peque.

Ahora ve a por ella. Gracias, Poppy.

¡Gracias!

Uf, por fin se ha acabado.

Reina Poppy, no se ha acabado. Casi no queda fruta risa.

¡Oh, venga ya!

Atención, atención todo el mundo.

Me acaban de informar de que casi no queda fruta risa.

Si no dejamos de comer tanta risa rica, nos quedaremos sin...

Eh, eh. Tranquilos. Daremos con una solución.

Que no... cunda el pánico.

¡Ha dicho que cunda el pánico!

(GRITAN) ¡Ah!

¡Ah, pánico!

No, he dicho que no cunda el pánico. Chicos.

¡Es solo un sabor!

¡Pero es el mejor sabor!

¿Esperas que me lo coma con vainilla,

como un salvaje?

-Bueno, reina Poppy.

A pesar de cómo han acabado

las cosas, he de decir que admiro el trabajo que has hecho.

¿De verdad? No, era sarcasmo.

Oh. ¿Cómo ha podido salir todo tan mal?

Fácil. Has intentado darle a un troll su sabor favorito,

que es... ¿Cómo decirlo? Eh...

Dulce. Pero es peligroso consumir mucha cantidad de algo dulce.

¿Mucha cantidad de algo dulce?

Oh.

¡Atención todo el mundo!

¡Escuchad!

Ha habido un error.

Sky me acaba de decir que, a pesar de todo, en realidad,

no hay escasez.

De hecho, para celebrar el exceso,

voy a organizar

una fiesta risa rica.

¿Qué estás haciendo? Confía en mí.

Tú trae toda la risa rica que tengas. No os cortéis, chicos.

El bufé de risa rica es para que comáis cuanto queráis.

Y todos tendrán su turno para darle a la piñata de risa rica.

¡Bien!

Y no olvidéis atrapar bolas de risa rica...

en risa rica. ¿Eh?

-Eh, Poppy. La fiesta es genial,

¿pero hay algo de comer que no sea un postre?

¿Qué tal una pizza? ¡Sí!

Cubierta de risa rica.

¡Ah!

-Bien, reina Poppy. Es la última entrega.

Cuando se acabe, no podremos hacer más risa rica

hasta que vuelva a ser temporada de fruta risa.

No creo que sea un problema.

¿Quién quiere galleta con risa rica?

(SE QUEJAN)

-Basta, estoy harta de la risa rica.

¿Ves? No hace falta hacer más risa rica.

Risa rica. Me las quedo.

Basta que haya para un troll. ¿Qué opinas, Branch?

¿Branch?

¿Lo pilláis? A ver. Un árbol le dice al otro

que lo dejó plantado, en el suelo.

Plantado.