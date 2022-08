(Música cabecera)

(TODOS) ¡Bien!

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"LA SUSTITUTA"

Por favor, daos prisa, vamos a llegar tarde.

Nunca he entendido por qué es tan importante

llegar al cole puntual.

Hoy presento mi proyecto sobre el sistema solar.

Y no quiero dar una mala impresión a la nueva profesora.

No te preocupes, Olivia, llegaremos a tiempo.

Lo conseguimos.

Lo ves, ya te dije que llegaríamos puntuales.

Daos prisa, llegáis cinco minutos tarde.

Lo siento, Olivia.

Para compensarte intentaré no dormirme en tu presentación.

"¿Qué? ¿Yo?

¿Quiere que reemplace a la señorita Bellarrama?".

-"La señorita Bellarrama llegará muy tarde hoy".

Usted es la única que puede sustituirla.

-Pero eso significa: ciencias, historia, son temas que no domino.

¿No puede hacerlo otra persona?

-Sé que puede hacerlo,

hágalo como una de sus clases de gimnasia

y todo irá bien.

¿Habéis oído lo mismo que yo?

La señorita Máscaña va a sustituir a la señorita Bellarrama.

¡Eso es terrible!

Aún así tendré que presentar mi trabajo.

¡Es más que terrible!

¿Cómo me saldré con la mía sin hacer ningún trabajo?

"Pero ¿quién dará mi clase de educación física?".

-"Tal vez el señor Salsa podría hacerlo".

Hasta que vuelva la señorita Bellarrama.

-¿Qué? ¡Pero si no sabe nada de deportes!

Le pregunté si quería jugar al baloncesto

y me dijo si necesitaba traer una raqueta.

-Todo irá perfectamente.

Y tal vez la señorita Bellarrama llegue antes de lo planeado.

-Oh... ¿Yo? ¿Matemáticas? Haré el ridículo.

¡Hoy la señorita Máscaña sustituirá a la señorita Bellarrama!

¿Qué? ¡Eso es terrible!

-¡Tengo miedo!

-Oh, no, nos va a gritar muchísimo.

¡Uh, genial! Nos pondrá un montón de deberes.

Hola, niños, parece que estáis muy callados.

Vuestra profesora no puede venir hoy,

por lo tanto, la señorita Máscaña dará la clase.

-Llegará un poco más tarde, es solo algo temporal,

podría llegar enseguida.

-Niños, os pido que os portéis muy bien con la señorita Máscaña.

Buena suerte.

-Bien, os lo advierto,

en mi clase trabajamos con orden y disciplina.

¿Comprendido?

(TODOS) Sí, señorita.

-No toleraré el más mínimo mal comportamiento.

Una respuesta incorrecta, diez flexiones,

hacéis ruido, diez sentadillas,

un estornudo, diez vueltas al campo de deporte.

Si respondemos bien, ¿podemos comer diez postres en el almuerzo?

Bueno, ya veo, Jaimito, eres el payaso de la clase.

¿Me quieres hacer una bromita más para que me hagas 100 flexiones?

Eh, no, señora, no quiero hacer otra broma.

Y lo que quiero es seguir ahora la lección.

Bien, vamos a comenzar repasando las divisiones.

(LEE) "Hoy Olivia presentará un trabajo".

Olivia, espero que lo lleves bien.

No toleraré ningún error.

A ver, bien,

¿cómo pongo ahora una división?

Hace mucho que no hago algo así.

Dile a Igor que baje la mano,

la molestará y todos haremos flexiones.

¡Eh! ¡Silencio!

¡Tengo que concentrarme!

¿Quién hará flexiones?

Oiga, oiga.

¿Qué? ¿Alguna pregunta, Igor?

Disculpe, señorita Máscaña.

Dígame, ¿dónde guarda usted las raquetas?

Las necesitaré para la clase de baloncesto del próximo período.

-Señor Salsa, ya le he explicado esto,

el baloncesto no se puede jugar con raquetas.

-Oh, sí, es cierto.

Perdone, creo que me he liado con el voleibol.

-¿Eh?

(AMBOS) Creo que ya ha pasado la peor parte.

Estoy muy preocupada por mi trabajo.

No quiero sacar una mala nota.

No te preocupes, Olivia.

Seguro que sacas buena nota.

Tengo un plan,

todos nos comportaremos bien.

Yassine, ayúdame a avisar al resto de la clase.

Vale.

Que nadie enfade a la señorita Máscaña.

Tenemos que ser muy espabilados.

Sí, recordad, estad tranquilos y no hagáis nada de ruido.

(TODOS) Entendido.

¡Vamos! ¡Démonos prisa!

Y no lo olvidéis, no hagáis preguntas a la profe.

¿No hacer preguntas en clase?

No puedo.

Bien, vamos a escribir alguna división.

De hecho, es muy fácil, ponemos el...

primer número en este lado.

Y luego en el otro lado ponemos el otro número, llamado el...

El otro.

¿Dónde he leído eso?

Shh.

¡No!

Uf.

Si me hubieran dado algo de tiempo para estudiar un poco.

¡Ah! ¡El divisor! Eso.

Ha pasado mucho tiempo desde que utilicé estos términos.

Y el resultado de esta división se llama...

el...

¿Por qué acepté sin hacer ningún...?

Se llama resto señorita.

Y el primer número es el cociente.

No lo ha mencionado.

¡Estoy muy estresada por el trabajo!

¡Estoy acabada, creo que lo he olvidado todo!

Yo tengo otro plan.

A ver...

¡Ni siquiera recuerdo los nombres de los planetas.

No pasa nada, puedes decir:

planeta número uno,

planeta número dos.

Quizá la señorita Bellarrama llegue pronto.

Si convencemos a la señorita para que nos obligue a hacer deporte,

retrasaríamos la presentación hasta que llegue la señorita Bellarrama.

Pero no será nada fácil.

¡Escuchadme bien!

A partir de ahora, cada vez que un alumno interrumpa,

habrá una prueba sorpresa.

¿He hablado suficientemente claro?

-Perdóneme, necesito saber esto.

Exactamente, ¿cuántos jugadores se necesitan

para jugar al baloncesto?

Sin contar al portero, por su puesto.

-Ya se lo dije...

El baloncesto requiere de tres jugadores con un casco

cuando van en bicicleta, creo.

Además al baloncesto siempre se juega yendo al revés.

¡El baloncesto es un deporte de equipo con dos equipos

compuestos por cinco jugadores cada uno,

en una cancha rectangular y sin raquetas!

El objetivo de cada equipo es introducir el balón

en un aro de 46 centímetros de diámetro

fijado a un panel colocado a 3 metros y 5 centímetros del suelo.

¿Queda claro?

(TODOS) Sí.

¿Está segura de que no se juega con las raquetas?

Creo que necesito pruebas.

Bien, vamos todos a la cancha de baloncesto.

Me parece que es una misión cumplida,

hoy no vas a presentar tu trabajo.

¡Prestad atención, niños y señor Salsa!

Os enseñaré el lanzamiento perfecto.

Se coloca la mano sobre el balón

formando un ángulo recto con la muñeca.

Creo que nos espera una lección de baloncesto completa.

¿He dicho algo gracioso, Jaimito? ¿Qué os acabo de explicar?

Oh, Jaimito.

Bien,

como Jaimito prefiere divertirse hablando con sus compañeros

en vez de oír la lección,

nos hará un trabajo sobre baloncesto que entregará la semana que viene.

¡Eso me recuerda a una cosa!

¡Olivia! ¿No tienes que presentarnos tu trabajo?

Pues bien, es ahora la presentación.

El sistema solar contiene varios planetas,

el primero es el planeta número uno,

luego el planeta número dos,

luego el planeta número cuatro...

¡Ah, no! El planeta tres. Y luego...

Tengo un plan.

¡Jaimito! ¿Qué haces?

Vale, tú sígueme el rollo.

Imaginemos por un momento que este balón de baloncesto es el Sol

y la Tierra estaría...

¡Ahí!

Y sería del tamaño de esta pelota de croquet.

Y el planeta número tres estaría aquí.

Bueno, este sería Júpiter.

¡Oh, vaya! Ahora vas muy bien, ya lo entiendo.

Y esta pelota de tenis que tengo aquí es Mercurio.

Eso es muy acertado, Olivia, cuéntanos más.

Si sigues así tendrás una calificación excelente.

-Perdone la interrupción,

solo quería avisarle

de que la señorita Bellarrama regresará mañana.

Espero que no sea un problema, señorita Máscaña.

-¡Por supuesto que no!

Todo va muy bien.

-Ha conseguido tomar el control,

sabía que era capaz de hacerlo.

-Por favor, continúa, Olivia, esto es muy interesante.

Estoy muy de acuerdo.

Olivia va por la mitad de su trabajo y todavía no me he quedado dormido.

(RÍEN)