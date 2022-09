(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"SOS RELAX"

¡Ya! ¡Coge!

¡Ya!

¡Ah!

¡Jaimito se la devuelve como un campeón hipergaláctico

y su pelota cae en un agujero negro!

Ay.

¿Para qué son todas esas cajas?

Eh, Francis, ¿vas a vender cosas del garaje?

No, son trastos de los que tenemos que deshacernos.

Un camión se los va a llevar. Llegará dentro de un rato.

Estas cajas me dan una idea.

Podríamos montar un juego de cañonazos en el mar.

¿Un juego de qué? Con las cajas y las pelotas de tenis

podemos montar una gran batalla naval.

¡Guau! Eres un genio, Jaimito.

Deberías dedicarte a inventar juegos geniales del mundo

cuando seas mayor.

(RÍEN)

Pues, oye, quizá debería hacerlo.

Todo está tranquilo, todo está en paz.

¡Sí! ¿Eh? ¿A qué se debe tanto ruido?

¡Mi barco está listo para la batalla, capitán!

¡Listo!

(Música acción)

Marineros, disparen sus cañones.

Muy bien. ¡Fuego!

Torpedo interceptado.

¡Ahora contraatacando!

(Música suspense)

¡Ah! ¡Ah!

¿Eh?

(Golpe, grito)

¿Están ustedes locos?

¿Creen que esto es una caseta de tiro de feria?

-Hola, señor Porras. ¿Qué pasa? ¿Tiene algún problema?

-¿Que si tengo algún problema?

¡Este tiesto me ha golpeado en la cabeza!

Usted es el que tiene un problema haciendo estas actividades.

-¡Oh! No entiendo cómo ha podido haber...

-¿Cree que es divertido tirar macetas a la cabeza de la gente?

-No, un momento, yo no he tirado nada,

seguro que debe de haber una explicación lógica.

-Ahí está la explicación.

Si no hubiera dejado todos esos trastos por la acera,

nada de esto habría pasado.

La próxima vez que me ponga usted en peligro,

pienso presentarle una denuncia por ser usted un mal vecino.

-¡Oh! Ah.

¿Qué significa una denuncia?

Es como ponerle a alguien una nota muy mala,

pero con graves consecuencias.

Por ejemplo, como tener que mudarnos a otro lugar.

-El señor Porras grita siempre, pero ¿crees que llegaría tan lejos?

Yo lo siento mucho por él, nunca está contento.

Es muy triste.

Es cierto, rara vez lo vemos sonreír.

Supongo que nadie le enseñó cuando era un niño pequeño.

Debería relajarse, parece muy estresado.

Y hablando de estrés, sé exactamente lo que le relajará a Yassine,

un buen partido de cañonazos en el mar.

¡Ja! ¡Alto!

Si queremos evitar problemas con el señor Porras,

debéis manteneros alejados de su jardín.

Pero acabamos de inventar un juego genial.

Podéis jugar a todos los juegos que quieras, pero ahora no,

tenemos que esperar a que las cosas se enfríen con el vecino.

(SUSPIRAN)

(Música suave)

(NINA) ¡No tengo sueño!

¡Ah, mami!

(LLORA)

(GRUÑE) ¿Quién ha arrojado este meteorito en mi jardín?

(RÍE) Te pareces mucho al señor Porras.

(NINA LLORA)

(MADRE) ¡Chis! Cálmate, Nina, cálmate.

(A LA VEZ) ¿Mm?

Si tu madre es capaz de calmar a Nina,

podemos hacer una pelota antiestrés para el señor Porras.

"Y así fue como Jaimito

se convirtió en el mayor inventor de juegos geniales del mundo".

Tienes razón, si el señor Porras estuviera relajado,

no se quejaría más y podríamos jugar en el jardín.

¿Qué hacen nuestros padres cuando quieren relajarse?

Mm...

Cuando Francis quiere descansar, se pone pantuflas,

se sienta en un sillón con una almohada

y lee una novela. Ya está.

¡Espera! El señor Porras no puede notar nada.

La misión SOS Relax es ultrasecreta.

¡Ah! Ah.

¡Ay!

¡Vaya!

¡Puf!

Perfecto.

Ya está, con estas cosas el señor Porras se relajará

como un lindo gatito.

¡Ajá! Uy.

Y con esta música dormirá como un bebé.

(Música rock)

Nos hemos equivocado de música.

(Gruñido)

Yassine, ¿has oído eso?

¡Ay!

¡Uy!

(SR. PORRAS) ¿Qué está pasando?

¡Vamos!

(REFUNFUÑA)

¡Ah! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Uh!

Ah. ¡Ay!

(Nana)

No, esto ya es demasiado.

(Música tensión)

(GRUÑE) ¡Eh, usted!

-Eh... ¿Sí? -Venga a ver esto.

-¡Oh!

-¿Cree usted que mi jardín es un vertedero público?

-No, claro que no. Yo no he sido quien...

-Voy a llamar al Ayuntamiento.

-No, no, no se moleste por algo sin importancia.

Yo arreglaré su jardín, no se preocupe.

Parece más un tigre que un gatito.

Hemos sido demasiado amables, necesita un tratamiento de choque.

¿Estás seguro, Jaimito? ¡No hay derecho, es una vergüenza!

Me parece que cada vez está más estresado.

Pidamos ayuda.

Conozco a alguien muy bueno ayudando a que las personas se relajen.

(CLARA) Soy zen... (JÉRÔME) Mm...

-Muy zen. -Hola, Jaimito.

(TITUBEA) Creo que no nos tocaba esta semana, ¿verdad?

No, pero necesitamos consejos sobre cómo es estar más relajados.

Oh, pobres chicos.

La competencia en la escuela los pone cada vez más estresados.

¡Oh! Os enseñaré una posición para abrir los chacras

y liberar las energías.

Jérôme, enséñales la posición del pelícano.

-Eh... ¿Quién, yo? -Vamos.

Brazos arriba y levanta la otra pierna.

Así. Ahora aguanta.

-Ah, ah...

Puedo hacerlo. No olvides respirar,

¿vale, papá? Y este es mi pequeño secreto

para sumergirme en una meditación intensa.

-Ah...

(RONCA)

-Y este es el pelícano durmiente.

Gracias por el consejo, Clara, nos ayudará mucho.

El gong de Clara es muy pequeño.

Con lo estresado que está el señor Porras,

necesitaremos algo mucho más grande.

Vale, necesitamos algo para que suene.

(A LA VEZ) Ah.

(Música animada)

¡Ah, hola!

Por fin has venido a devolverme el cucharón.

Has tardado un poco.

Perdone, pero venía a pedírselo prestado otra vez.

¡Oh, no, ya son demasiadas veces!

(Música suave)

-Ay, pobrecitas mías,

con toda esta agitación no florecéis adecuadamente.

¡Ah!

Mira, Yassine, lo hemos conseguido,

el señor Porras está totalmente relajado.

Sí, y yo estoy totalmente sordo.

Bueno, almirante Yassine,

¿listo para unos cañonazos en el mar?

¡Al puente y sin cuartel!

¡Ah del barco! ¡Esto ya es demasiado!

(A LA VEZ) ¿Ah?

¡Presentaré una denuncia contra esta familia de locos!

(Pitidos)

¿Oiga? ¿Es el Ayuntamiento? Quiero poner una denuncia.

(Sonido acelerado)

No. No, no, no, póngame con alguien ahora.

(Música suave)

(GRITA)

¡Odio esa musiquita estúpida cuando esperas!

No podemos dejar que presente una denuncia.

Yassine, rápido, invéntate algo. Pensaré en un plan.

Colega.

¡Yuju, Jaimito!

Oh, no, el cucharón. ¿Y qué hago yo ahora?

(Música tensión)

(Música suave)

Oh, oh.

(GRITA)

¡Esto no puede estar pasando!

¡Oh, oh, oh, oh!

¡Ah!

Vamos a ver a quién tiráis ahora.

¡Ay! ¡Que alguien me ayude!

¿Ay?

(GRITA) ¡Señor Porras!

Eh, ese es mi cucharón. Devuélveme mi cucharón.

-Lo he encontrado en mi jardín, lo he confiscado.

-¿Qué quiere decir con confiscado? ¡Es mío!

Y le exijo que me lo devuelva inmediatamente.

-¿Y qué estaba haciendo en mi jardín? -Es lo que yo quiero saber.

¿Qué... qué está haciendo con mi cucharón en su jardín?

-Ah, bueno, eh...

Estoy seguro de que es otra broma que me han gastado esos niños.

-No tiene sentido culpar de eso a esos pobres niños.

-Bueno, en mi época, los niños no se comportaban así.

-¡Ah! En eso estoy de acuerdo con usted,

hoy se deja que los niños hagan lo que quieran.

-Gracias, eso es lo que digo yo siempre.

-¡Ah! Y sé unas cuantas cosas sobre los jóvenes,

yo fui profesora en su día. -¿Ah, sí?

¿Le gustaría tomar un té en mi casa

y charlar sobre la educación de los niños?

-No hasta que me haya devuelto mi cucharón.

Es una cuestión de principios, ¿comprende?

-Bueno, los principios son todo lo que tenemos.

Aquí tiene, querida señora.

-En ese caso, vamos a tomar esa taza de té.

¿Puedes decirme qué ha pasado? Creo que lo hemos hecho muy bien,

el señor Porras se ha tranquilizado mucho.

¿Qué tal si jugamos un partido de "futgong"?

¿"Futgong"? ¿Qué es eso?

Es esto. ¡Yia!

(NINA LLORA)

Oh, no, ahora tendremos que encontrar una manera

para que Nina se relaje.

(RÍEN)