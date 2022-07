(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"SORPRESA, SORPRESA"

(Música)

(RÍEN)

Voy a hacer tantos toques que llegaremos tarde.

Puedes despedirte de tu récord.

Uno, dos, tres...

¡Ja! Ni en sueños.

Con esos pies tan lentos no me ganarás.

¡Hola, amigos!

Qué pena, has fallado otra vez.

Hoy hace 10 años que el señor y la señorita Salsa

empezaron a trabajar en nuestro colegio.

¿10 años? ¡Vaya!

Les debe de gustar mucho para estar tanto tiempo.

Seguro que la señorita Pescatún ha organizado una fiesta

para celebrarlo. ¡Los Salsa son estupendos!

¿Una fiesta? Oh, fantástico,

porque una fiesta siempre significa que no tendremos deberes.

(Música)

Hola, Igor.

¿Sabes qué ha planeado tu madre para la fiesta de los Salsa?

Pues no.

Y, además, está haciendo un curso de formación fuera del colegio.

(Timbre)

Eh...

Esto no me gusta nada.

Si la directora no ha planeado nada, nadie lo ha hecho.

Oh, vaya, y su aniversario no se celebrará.

10 años es muchísimo tiempo. Pobres Salsa...

Si yo fuera ellos, estaría muy decepcionado.

Es mucho peor que eso, pensaría que nadie me quiere y...

me iría a trabajar a otro sitio.

¡Ah! ¿Crees que dejarían el cole por eso?

¡Ah!

(Música)

(Herramientas)

"Ajá".

Todo el mundo los quiere.

Gracias a ellos este cole es maravilloso.

Y por esa razón vamos a organizar ¡una superfiesta!

¿Y quién es el afortunado?

Hoy hace 10 años que los Salsa trabajan aquí

y queremos organizarles una fiesta sorpresa.

¡10 años! Oh, no lo sabía.

¿Sabéis qué? Que os voy a ayudar.

(A LA VEZ) ¡Ah!

Todos los alumnos de nuestra clase ayudarán a preparar una fiesta

que tendrá lugar en el aula durante la última hora de clase.

(A LA VEZ) ¡Bien!

Será la mejor hora de clase de nuestras vidas.

(Puerta)

Perfecto, la puerta está bien.

(RÍEN INCÓMODOS)

Pero será un reto complicado que sea una sorpresa.

Siempre están deambulando por el colegio,

¿cómo vamos a decorar el aula sin que el señor Salsa nos pille?

Y será más difícil hacer una tarta

con la señora Salsa en la cocina continuamente, muy difícil.

Tenemos que mantenerlos ocupados.

Y todos nosotros vamos a organizar su gran fiesta.

(TODOS) ¡Bien!

¿Cómo se ha podido olvidar mi madre de este aniversario?

No puedo entenderlo.

Estaría tan contenta de pasar un día fuera del cole

que se habrá olvidado.

(RÍE)

Bien, después del recreo, nos dividiremos en dos grupos.

Sam, Arnold, Ana y yo preparemos la tarta de aniversario,

Mientras, Jonas, Julia, Sofía y Carol decorarán la clase.

Perdone, señorita, ¿y nosotros qué? ¿Qué hacemos?

Mi misión secreta: mantener ocupados a los Salsa.

¡Impresionante! Siempre he soñado con ser un director general

que, en realidad, es un agente secreto.

(RÍEN)

(TARAREA)

¡Señor Salsa!, un profesional de la fotografía.

Me gustaría comprar una cámara y necesito consejos

que me ayuden a elegir la mejor. Oh, la fotografía no es una broma.

En primer lugar, ¿qué quieres fotografiar?

¿Animales, hacer retratos, de día o de noche?

Ah... Mis enciclopedias.

(RÍE)

¿Mm?

(RÍE)

(Música)

Misión Caos en la Escuela cumplida.

(RÍEN)

Pero lo mejor es ponerle un filtro.

¡Señor Salsa, señor Salsa! ¿Qué ocurre, niños?

Están pasando cosas extrañas, señor.

Se han movido varios objetos o han desaparecido.

Te he hecho una lista.

Oh, no lo entiendo, esta mañana todo estaba en orden.

Alguien me está gastando una broma.

Oh, no, señor Salsa, eso no es posible,

todos le aprecian en el colegio, señor.

Oh, eres muy amable, Jaimito.

Es muy amable, pero...

¡Ah!

(TITUBEA) Pero, no, no, mi madre estaría muy disgustada

si encontrara su escuela tan desordenada.

Sí, seguro que usted es el único capaz de arreglarlo, ¿eh?

(ASIENTEN)

Vaya, esto me llevará un tiempo.

(Timbre)

(Música)

Si queremos que la tarta esté lista para la fiesta,

tendré que ir a la cocina pronto.

Pues ahora es el momento de iniciar

la operación Señora Salsa y los Platos Perdidos.

Ya está anotado. Mañana me traes las verduras

y no te olvides las zanahorias como la última vez.

¿Eh? ¿Mm?

¡Hum!

¡Uf!

(Música)

Por favor, decidme que esto es una pesadilla.

¿Chicles en las taquillas? Es increíble.

-¿Mm? ¡Chis!

Perfecto. Llévate la cubertería lo más lejos que puedas.

Mientras tanto, yo enviaré a la señora Salsa

tras el rastro de los platos perdidos. ¡Sí!

(CACAREA)

¿Eh? ¡Ah!

Pero ¿qué es esto?

¿Dónde están los platos?

Cuando atrape al bribón que ha hecho esto,

estará lavando los platos todo el año.

El plan para mantener ocupada a la señora Salsa

está funcionando perfectamente.

(RÍEN)

Ah... Bueno, vamos a hacer la tarta.

Sam, Arnold y Ana, a la cocina.

Tened cuidado de que no os pille la señora Salsa...

(CANTA) "Está al acecho".

(A LA VEZ) Señora, sí, señora.

¡Ah, ah, ah!

¡Cuidado! -¡Oh, oh!

-¡Oh, oh, oh!

(A LA VEZ) ¡Uf!

¿Qué hacen los platos esparcidos por el pasillo?

-Me gustaría mucho saberlo.

¿Y tú por qué estás corriendo por ahí?

-Voy a poner todo en su lugar porque un bribón ha montado un caos.

-Mm... Tengo la sensación de que alguien nos está mareando

y no me gusta ni un pelo. -Muy bien.

Te ayudaré a recoger estos platos para que puedas volver a la cocina.

Colega, colega, si lo hacen entre los dos,

la señora Salsa volverá demasiado pronto.

No hay problema, tengo un plan B. ¿Mm?

Sam, tú ocúpate de los huevos. Arnold, de la harina y el azúcar.

Y, Ana, tú puedes... ¡Emergencia urgente!

¿Mm?

-¡Eh, mi carrito!

-Con estas bromas pesadas,

este colegio se está convirtiendo en un caos.

Adelante, haznos tu mejor imitación de la señora Pescatún.

Muy bien.

(CARRASPEA)

(VOZ DE PESCATÚN) "Señora Salsa,

vaya inmediatamente a las puertas de la escuela.

El repartidor me acaba de llamar.

Acaba de traerle las verduras.

Y que le ayude su marido".

Bien.

(Acople)

(RÍE)

¿Qué está haciendo ese repartidor?

Aún me quedan un montón de cosas por hacer a mí.

-Toda esta historia de la entrega rápida

no tiene ningún sentido.

Si quieres oír mi opinión,

creo que alguien se está burlando de nosotros.

Si esto sigue así, dejaré esta escuela.

-Yo también.

Esto no estaba planeado.

Eh... Hola, ¿están esperando a alguien?

-Eh... ¡Señora directora!, ¿no estaba usted en su despacho?

-¿Cómo voy a estar ahí? Acabo de llegar.

Oh, no, esto tampoco era parte del plan.

Mm...

Tengo la sensación de que algo extraño

está pasando en mi escuela.

Voy a comprobar si todo va bien.

(Música)

¡Eh! ¿Hueles a tarta de chocolate? Viene de mi cocina.

¡Vamos! Si no nos damos prisa, no olerá a tarta, sino a castigo.

¡Eh!

Justo a tiempo, Jaimito, acabamos de sacar la tarta del horno.

Escuchadme, tenéis que salir de la cocina ahora mismo.

¿Quién está usando mi cocina sin mi permiso?

Tarde.

(GRUÑE)

(Música tensión)

Ya lo verán, mi sentido del olfato me llevará a los culpables.

(Música)

¿Eh? ¿Qué... qué está pasando aquí?

(A LA VEZ) ¡Sorpresa!

¡Feliz aniversario por sus 10 años en la escuela!

¡Oh! -¡Oh, vaya! ¿Cómo lo sabíais?

Tienen razón, es nuestro aniversario,

lo habíamos olvidado por completo. -Oh... Oh...

Por supuesto, yo no lo he olvidado.

Ah... Tengo el regalo perfecto para los dos.

Debe de estar aquí.

De todas maneras, felicidades, señorita Bellarrama,

por esta gran sorpresa.

Ah. Ah... Tomen.

Feliz aniversario. -Ah...

(A LA VEZ) Gracias.

Gracias a todos.

Los dos pensábamos que eran unos sinvergüenzas

que querían hacernos correr y correr en círculos.

Hemos tenido que mantenerles ocupados.

Quizá nos hemos pasado un poquito. ¡Qué va!

Nunca te pasas cuando es por la gente que quieres.

Desgraciadamente, solo podemos hacer esto cada 10 años,

si no, sería demasiado trabajo.

(RÍEN)