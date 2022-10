(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"EL SELLO DE LA SUERTE"

Mañana es el Día del Intercambio y del Comercio.

Cada uno traerá un objeto que signifique algo para vosotros

y lo cambiaréis por uno de vuestros compañeros.

¿Eh?

¡Jaimito ha traído su pijama!

(RÍE)

¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¡Yo no!

¿Alguien quiere cambiar algo por su pijama?

(RÍEN)

Mira, va en pijama. ¿Qué?

¡No!

(RÍEN)

Uh, uh.

(Alarma)

¡Ah!

(RESOPLA) No digo esto muy a menudo, pero hoy me alegra oírte sonar.

Bueno, ¿has encontrado algo que te apetezca para intercambiar

con tus compañeros? ¿Eh?

Oh, vaya... No ha sido solo una pesadilla.

¡Ah!

No.

No, no. Ay.

No, no, no.

¡No! ¡Oh!

¡No y no! ¡Ah, ah!

¿Eh?

Debe de haber algún juguete que ya no te guste.

Bueno, no. Es que... soy un poco sentimental, papá.

¿Y esto? ¿Estás loco?

Vale... ¿Y ese chaleco de vaquero?

Ni hablar.

Ah, bueno, si no es un juguete, podría ser otro objeto

que ya no utilices. Pues sí, claro, pero... ¿cuál?

Estoy seguro de que encontrarás algo. Uh.

(Tráfico)

Ah, ah, ah,

¡Eh, espera!

Esto funcionará.

¡Ñam, ñam! Ya está, Clara.

Ya tengo mi objeto, pero llego muy tarde.

Tengo que irme, hasta luego.

(BALBUCEA) Adiós, Jaimito.

¡Eh, Jaimito! ¿No nos vas a decir cuál es tu objeto?

Es... algo viejo e inútil.

(RÍE)

(ASIENTE)

Oh.

(Música)

(Murmullo)

(ASIENTE)

¿Y podías hacer saltos dobles con esto?

Pude hacer un doble bajo y con cruces.

Tengo varios récords saltando a la cuerda.

(RÍE)

Eh... Oh...

(RÍE)

¡Eh, mirad esto! ¡Jaimito quiere intercambiar

un viejo trozo de papel roto!

(A LA VEZ) ¿Ah?

En primer lugar, se llama sello y, en segundo,

es del antiguo Stampistad, un país real que ya no existe.

Por eso, es superraro y solo se lo daré a alguien

que realmente lo merezca. Oh, oh. Ah...

¡Yo sí!

(Música intriga)

Vaya... Es un espécimen realmente raro.

Tanto como la edición especial de "El señor Incorregible vs. Maestro".

Sí, así es. Por cierto, con mucho gusto te lo cambiaré.

¡Trato hecho!

(Música)

¡Señor Incorregible al rescate!

(RÍEN)

¿Qué? ¡Jaimito!

¡Has olvidado tu cuaderno esta mañana!

Gracias, Clara. Mira lo que he cambiado hace un rato.

(AMBOS) ¡El señor Incorregible!

Estupendo... ¿Qué has dado tú a cambio?

Ah, un viejo sello tirado en el escritorio de papá.

(RÍE)

Jaimito, ¿de qué sello estás hablando?

¿El que ha enmarcado en su escritorio?

¿El que vale una fortuna? ¿El que tu padre quiere

más que a nada? Oh... Puede que sea ese.

Es posible. ¿Qué?

Dios mío, Jaimito, ese es el primer sello

de la colección de tu padre. Se lo dio su bisabuelo,

es su sello de la suerte. Si ese sello no vuelve a estar

en su lugar esta noche, le dará algo.

(RÍE) No te preocupes, Igor es buen chico.

Le explicaré la situación y me devolverá el sello.

No hay problema.

Ni en tus sueños. Fin... de... la... discusión.

Ah... ¿Y si también te doy mi revista

sobre robots espaciales? ¿Se lo devolverías entonces?

¡Por favor!

No.

¿Y si te presto mi figura del señor Incorregible, Igor?

¡Por un día entero!

Uhm...

No. No, espera. Día y medio.

No, Jaimito. Se trata de principios.

Cuando decides renunciar algo, primero,

piensas en las consecuencias. Ay, estoy muerto...

Eso es cierto. Tu padre te castigará de por vida.

Ah...

(IMAGINA) "No debo regalar cosas ajenas,

no debo regalar cosas ajenas, no debo regalar cosas ajenas...".

Estoy tan... tan muerto. Igor merece que ese sello

le traiga muy mala suerte. ¡Yassine, eres mi héroe!

¿Eh? Le haremos creer que el sello

le dará muy mala suerte. ¡Oh!

Así no querrá tenerlo cerca de él nunca más.

Y me lo devolverá sin que yo tenga que darle

mi figura articulada del señor Incorregible.

(AMBOS) ¡Sí!

¡Ya casi he terminado!

Plan A, activado.

El triángulo tiene tres lados y los llamamos A, B y C.

¿Eh?

(RÍEN)

Está bien, calma todo el mundo. A cualquiera le puede pasar esto.

(RÍEN)

Igor, ve a lavarte la cara y vuelve cuando estés limpio.

Ah... Lo siento, Igor. Debería haberte advertido,

ese sello que te di fue lamido por un brujo vudú

y mi tatarabuelo dijo que siempre traería mala suerte.

Igor, date prisa. Estás molestando a la clase.

Uh... También va para ti, Jaimito.

¿Eh?

(RÍE)

¿Estás seguro de que esto funcionará?

No te preocupes, lo probé con Francis.

Funcionó perfectamente.

(Murmullo)

(Música intriga)

Papá siempre dice: "Todo va mejor con un poco de pimienta".

¿Eh? ¡Ah!

¡Eh! ¿Qué me pasa?

¡Ay, ah!

¡Ah! Ah, ah.

¡Igor! ¿Qué problema tienes?

Lo siento mucho, Olivia, pero en esa posición

había un 2 % de posibilidades de que en mis espaguetis

aterrizaran en tu cabello. Oh...

(RÍEN)

(Chirrido)

Fase 3. Esto tiene que funcionar.

(Estruendo)

¡Ah! Igor... ¡Lo has hecho a propósito!

Pues yo no entiendo nada, no lo he lanzado tan fuerte.

No sé vosotros, pero yo no voy a jugar con él.

Ha sido gafado con la mala suerte. Ah...

(Murmullo)

(Música intriga)

¿Qué está pasando?

Ah, ah... Ay...

Me estoy volviendo loco, esto no puede ser normal.

Oye, ¿y si Jaimito tenía razón? ¿Y si el sello está maldito?

¡Ah!

¡Ay!

Oye, dame eso. Fue mi idea. Bueno, pero es mi sello.

¡Uh!

¿Eh?

(GRUÑE) ¿Quiénes son los niños que me impiden leer el periódico?

Uy.

(A LA VEZ) ¡Ah!

Oye, Jaimito...

Te estaba buscando. Creo que tienes razón,

este sello trae mala suerte. Haz lo que quieras con él,

pero ya no lo quiero. Cógelo.

(Música tensión)

¡Ah! Ya te tengo. Ah.

¿Piensas engañarme con el viejo truco del espejo?

Es mi... mi espejo de bolsillo. Tengo acné.

Olvídalo. Fui niño mucho antes que tú.

¡Oh! Ay...

¡Has sido tú todo el tiempo! ¿Verdad?

Nunca tuve mala suerte. Os estabais burlando de mí.

No era nuestra intención. Y en cuanto a tu precioso sello,

nunca lo recuperarás. ¡Nunca!

¡Ah!

¡Tenéis 12 segundos para decirme quién ha hecho esto!

¿12 segundos?

Ah, ah... Creo que necesitaremos más tiempo.

Jaimito...

Esta vez no hemos sido nosotros. ¿Por qué no les acusas, Igor?

¿Estás metido tú?

Ah...

(ASIENTE) ¿Eh?

Le he dado una patada, pero he comido tantas verduras

que no he controlado mi fuerza y... ¡bum!

Ha terminado en su despacho. Vamos, castígueme.

Merezco ser castigado. Jaimito...

(Música suave)

Oh...

(Timbre)

¡Ay!

Siento molestarla tan tarde, pero mi hijo ha insistido

en traerle este sello a Jaimito. -¿Eh?

-No tengo ni idea de por qué, pero Igor está convencido

de que el sello trae mala suerte. Teme que rebaje sus opciones

en el torneo de ajedrez. En resumen, aquí tiene.

(RÍE) Oh. ¡Bien!

(RÍE) ¡Tachán!

Y, por favor, no le dé tantas verduras a Jaimito.

-¿Oh?

(Chirrido)

(BESA) ¡Sí!

Prometo que, a partir de ahora, solo cambiaré o intercambiaré cosas

que me pertenezcan. Hola, pequeña familia.

Bueno, Jaimito, ¿qué has conseguido en el gran día de intercambio?

Una buena lección. ¿Eh?

(RÍEN)