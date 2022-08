(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"EL RUMOR"

(Música)

Jaimito, ¿vienes a jugar?

¡Ya voy! (JADEA)

Las clases aún no han empezado y ya estoy cansado.

Si salieras antes, no tendrías que correr todas las mañanas.

¡Ah! Quizás tengas razón.

He trabajado en esta escuela mucho tiempo,

estoy agotada. Creo que necesito un cambio.

-¡Oh! ¿Qué quiere decir? -No lo sé, tal vez debería...

¡Uy!

(RÍE)

(Música)

¿Está segura? -Sí, lo he pensado mucho.

¿Estás bien, Jaimito? ¿Por qué estás tan triste?

Me parece que, si la señora Pescatún no descansa un poco,

cambiará de escuela. ¡Ah! ¡Imposible!

Debes de haberlo entendido mal. Ha dicho que está muy cansada

y que necesita un cambio.

¿De quién habláis? ¡Pues no quiero que se vaya!

¡Quiero a nuestra directora!

Sí, yo también, nos pone los mejores castigos.

(Música)

Tenemos que hacer algo para que la señora Pescatún no se vaya.

Tengo una idea.

Si está cansada, encontraremos una manera de relajarla.

Y vamos a necesitar a Yassine.

¿Sabías que tu madre va a cambiar de cole?

¡Oh! ¡Imposible! Este cole lo es todo para ella.

Puede que esté cansada porque siempre hacemos alboroto.

¿Eso significa que vas a cambiar de escuela tú?

¡No! ¡No, no! Quiero quedarme aquí. Tenemos que idear un plan.

A ver, vosotros tres, estamos esperando para empezar la clase.

Tengo una idea, ¿me ayudaréis, chicos?

(ASIENTEN)

(CHISTA)

(SUSURRA) ¡Eh! Es casi el recreo. ¿Preparado?

Por supuesto que sí.

(RÍE) ¡Uhm!

(Timbre)

¡Yassine! ¡Yassine! Perdona, tengo que hacer una cosa.

No pasa nada, lo haremos nosotros dos.

(Música)

(Música)

Con esto estaremos relajados y la directora también.

(Continúa la música)

¿Qué diantres es ese ruido?

(Continúa la música)

(RÍE)

¿Eh? ¡Oh, no!

(Continúa la música)

(SUSPIRA) Estos alumnos me agotan.

¿Quién ha ideado esta broma horrible y molesta?

Oh, vaya, parece que no le ha gustado.

¿Qué hacemos ahora?

Vete a la cafetería, tengo una idea mejor.

Para convencer a mi madre de que se quede

hay que demostrarle que tiene cosas que arreglar aquí.

He planeado travesuras para meternos en problemas.

Colega, pensaba que eras alérgico a las travesuras.

No, solo soy alérgico a los cacahuetes, al heno

y a las malas notas.

Esto es una elección personal. Muy bien, ¿cuándo empezamos?

¡Ahora mismo!

(Música)

¡Au! ¿Qué estáis haciendo aquí?

Señora Salsa, la estábamos buscando.

Nos gustaría hacer feliz a la señora Pescatún

ofreciéndole su postre favorito.

¿Podría hacerle un pastel de chocolate para hoy?

Eso no estaba planeado, otro día, si queréis.

¿Aunque sea muy pequeñito, solo para ella?

No tengo tiempo para hacerlo, lo siento, niños.

¡Oh!

¿Qué le parece si pedimos a todos los alumnos

que terminen sus platos del almuerzo de hoy?

Ni siquiera lavará los platos, estarán brillantes y limpios.

Bueno, está bien. Haré un pastel para vosotros.

¡Sí!

¡Oh!

(Música tensión)

¡Colega!

Si la señorita Pescatún ve esto, seguro que se enfadará mucho.

Y ahora estará más cansada. Tenemos que limpiar esto.

(Música)

Estamos limpiando lo que ha ensuciado otra persona,

¡el mundo está al revés!

(RÍE) ¿Dónde habéis estado?

En la cafetería,

haciendo una entrevista a la señorita Salsa

para el periódico escolar. Nos ha contado la primera vez

que hizo patatas fritas, ha sido conmovedor.

Entrad y sentaos inmediatamente.

(Música)

Quisiera saber quién ha hecho esas bromas.

¡Ah!

(Timbre, música)

¿Eh? Cuando hayas pegado los chicles

en las cerraduras, no se podrán abrir las taquillas.

Y así no tendrá tiempo de aburrirse.

¿Así que sois vosotros?

No queremos que mi madre deje este colegio,

Yassine nos dijo que la oíste decir que quería irse... a otro cole.

¿Eh? No es eso, Igor, tu madre no quiere dejar el colegio,

solo necesita descansar más.

¡Uf! Qué alivio. Aún tendréis que aguantarme por algún tiempo.

(RÍE)

¡Oh! Jaimito, tenemos un gran problema.

Niños, ya deberíais estar en la cafetería.

(JADEAN)

(Música)

¡Uhm! ¡La comida está muy buena hoy!

¿No os dan ganas de terminaros todo el plato?

A ver, ¿dónde está ese gran problema, Igor?

(SUSURRA)

¿Qué?

No puedes hacer esto. Igor, si tu madre lo ve,

querrá dejar la escuela. ¿Qué?

(TARTAMUDEA) (SUSPIRA)

Me ocuparé de todo ahora mismo. Primera parada: su despacho.

Oh, no, qué he hecho. ¡Oh, no, qué he hecho!

Todo irá bien, tengo un plan.

Simplemente tienes que hacer lo que te diga.

Jaimito, ¿te has metido otra vez en algún otro lío?

(TRAGA) No, madre, soy yo.

Oh, mi cielo, ¿qué te pasa? Quería...

que no te perdieras el comienzo de tu telenovela favorita,

es eso. ¡Oh!

Muchas gracias, Igor. Eres el hijo perfecto.

Eh...

(Música)

¡Uy!

Ahora que tu madre está ocupada,

podemos montar tu broma, déjalo en manos de profesionales.

(Chirrido)

¡Hala! Igor, mis respetos.

Ya ves, Jaimito, también soy un genio para las tonterías.

"Nunca te olvidaré, Pamela".

-¡Eh! He oído que quiere que la sustituya.

-¿Dónde ha oído esa tontería?

Uhm...

(Ruido)

¡Uf!

Misión cumplida.

¿Qué? ¿Yo?

(Portazo)

Viene del despacho de tu madre.

¿No le habréis hecho una broma a la señorita Máscaña?

No, pero quizá han sido Arnold y Yassine.

Le aseguro que no tengo intención de dejar esta escuela.

-Pero no quiero ser directora.

-Sí, sí, y por eso acabo de decir que no tengo intención de irme.

-Esto es terrible. -¡Oh!

Es culpa mía. ¿Eh?

Para demostrar que es indispensable para el colegio

Igor hizo algunas bromas.

Igor, ¿travesuras? Imposible.

(Música suave)

Madre, Jaimito no ha hecho nada malo.

Al contrario.

Yo había hecho muchas tonterías, pero él lo arregló todo.

No te preocupes, Igor,

no tengo intención de dejar esta escuela,

solo quiero un poco más de calma, eso es todo.

-¡Señora Pescatún!

He oído que la señorita Máscaña me va a sustituir.

¡Oh!

No, no he sido yo,

pero, ¿podríamos comer patatas fritas todos los días?

(RÍE)

(RÍEN)