LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"RADIO JAIMITO"

(Música)

¡No me coges, no me coges!

(Continúa la música)

Te sigo... (GRITA)

¿Estás bien, Jaimito?

¿Qué ha sido eso? Parecía el rugido de un dinosaurio.

Oh...

Creo que ha sido la radio de la señora Tatin.

Lástima, hubiera sido genial que fuera un dinosaurio.

Oh, limpieza de la playa, salvar los pájaros,

protección de los bosques tropicales, todo está demasiado lejos.

No puedo hacer mucho para ayudar desde aquí.

¿Por qué dice eso, señora Tatin?

Oh, mi querido Jaimito,

me encantaría poder ayudar, pero estoy muy cansada.

-¿Como aquella vez que salvó el árbol más viejo del parque?

-Oh, sí, todos los niños de mi clase

participaron en esa actividad.

¿Pero cómo es que conoce esa historia?

-En esa época era locutora de radio en Focus FM,

la emisora local. (A LA VEZ) ¡Oh!

¿En qué época, en la edad media?

(RÍE) Casi.

Debía de tener unos 15 años.

(RÍEN) -¿Sabes, Jaimito?

Fue Focus FM quien organizó esa demostración,

y fue maravilloso.

(Música)

¿Cuando eras joven eras una locutora famosa?

(RÍE) No, yo no era tan famosa.

Oye, mi transmisor portátil todavía está en casa,

en alguna parte.

(Música)

"Superradio Jaimito"... ¡Sí!

(Música)

Esta es una misión para Superradio Jaimito.

¡Vamos, Olivia, vamos!

Tengo una idea para que la señora Tatin

se sienta mejor y me vas a ayudar. ¡Sí!

No, no, no... ¡Oh!

¿Ya, puedes contarme ya tu plan?

¡Chan!

¿Este es tu plan,

en la señora Tatin se vaya de vacaciones?

No es una simple y sencilla maleta, observa.

(Música)

Oh, una radio.

Usaremos este transmisor para alegrar a la señora Tatin.

¿Lista para que vibren las ondas?

¿Lista para convertirte en la primera presentadora

de Radio Jaimito?

Radio Jaimito, la radio de distrito. ¡Sí!

Nuestra primera misión, darle unas ideas

a la señora Tatin para mejorar el parque.

Genial, sentirá que está ayudando de nuevo.

¿Pero crees que todavía funciona?

(Música)

Lo descubriremos enseguida.

(TARAREA)

RADIO) "Amigos de la naturaleza,

del césped perfectamente nivelado

y de los setos sublimemente recortados,

amantes del orden y la belleza, vengan y acompáñenos al parque

para hacerlo aún más limpio y hermoso".

Hace años que digo que hay que mejorar ese parque.

"¿Es un ciudadano responsable, tiene alguna habilidad?".

Sí, la tengo, tengo muchas.

"¡Todos al parque, vamos!". Entendido.

(Música)

No está mal para un transmisor

que ha estado guardado durante siglos.

(Música)

(Música)

Olivia, vas a triunfar en tres, dos, uno...

"Amigos del parque, saludos. Hoy necesitaremos ayuda.

Las mariposas del parque son numerosas, pero frágiles,

por eso necesitamos que todos hagan algo por ellas

para protegerlas. ¡Oh!

(Música)

Oh, preciosa, tú debes de ser... -Una Morpha didius, es obvio.

-Vaya, qué ignorancia cuando se trata de mariposas.

No es una didius, es una morpho hellenor.

-Didius. -Hellenor.

-Didius. -Hellenor.

-Viendo esta mariposa, probablemente es una Morpho telemachus.

-Qué tontería, mi madre colecciona mariposas,

créame, sé de lo que estoy hablando. -No creo que lo sepa,

ni siquiera que usted entienda el... -Habré atrapado

todas las mariposas de este parque

antes de que termine de explicar todo eso.

-¡Oh! -Soy mucho más rápida que usted.

¡Eh! Acabo de ver una amarilla y azul

y tiene cuernos. ¿Les suena de algo? (A LA VEZ) ¿Eh?

-Eso no es posible, es una... ¿Dónde la has visto?

Allí. (RÍE)

Señora Tatin, ¿y la mariposa?

La mía se ha ido hace un rato.

Hay muchas otras mariposas que estudiar,

el parque le necesita.

No puedo correr tanto para poder ser útil.

Soy demasiado mayor para hacer este tipo de cosas.

(Música)

Tenemos que encontrar algo que la motive.

Algo personal que sienta suyo.

Oh, como el árbol viejo.

Ya lo tengo. Prepárate para nuestra segunda transmisión.

(SE ESFUERZAN)

(RADIO) "Amigos del parque, saludos.

El árbol más viejo ha desaparecido de nuestra memoria.

Es urgente que volvamos a ponerlo en el centro de atención.

Debemos arreglar el letrero tan desgastado por el tiempo".

Oh... Ese árbol es demasiado precioso.

Arreglar el letrero, eso es un trabajo para mí.

-Puedo hacerlo yo. -No, yo lo haré mejor.

(SILBA)

(RÍE)

(Música suave)

(AMBOS) ¿Eh?

Oh... Ha pasado mucho tiempo, viejo amigo.

Sigues siendo muy hermoso.

-¡Primera!

Gano yo.

-Deme eso. No debería hacer eso.

-Soy la primera. Lo he encontrado yo.

-¿Alguno de ustedes sabe que este árbol es...?

Oh...

Obviamente, ya nadie tiene interés en escucharme.

Pobre señora Tatín.

Toda su vida ha sido maestra de escuela

y ya no puede transmitir sus conocimientos.

¡Pues claro!

Eres la mejor presentadora de Radio Jaimito

y esa es una gran idea.

¿No me vas a contar el plan, Jaimito?

Acabo de hacerlo. Empieza el "jingle".

Vas a hacer un nuevo programa.

(RADIO) "Radio...".

¡Oh, no! Ha apagado su radio.

Oh.

Creo que van a transmitir un mensaje muy importante en la radio.

Oh... Ya no tengo más ganas de escuchar la radio.

En realidad la radio somos nosotros. ¿Eh?

Las llamadas para mejorar el parque, las mariposas, el árbol.

No es una radio de verdad, somos Olivia y yo.

Sí.

Nosotros queríamos ayudarle a recuperar su motivación.

Es decir... Y ha funcionado muy bien.

¡Ay! Bien hecho, fue una broma muy buena.

No, no ha sido una broma tonta, fue para usted,

para promover cosas y para mejorar el parque,

como hicieron usted y mi madre en el pasado.

Eres muy amable, pero ya no me quedan energías.

Ahora, a mi edad, me canso enseguida.

Claro, puede que tenga menos energía que antes,

pero tiene muchos más conocimientos. Oh, tienes razón.

¿Qué le parece utilizar la radio para inspirar a la gente

enseñándoles algo?

Anda, enséñame ese transmisor.

¡Abran paso a Radio Tatín!

(FORCEJEAN)

(RÍE)

(RADIO) "Amigos del parque. Saludos.

¿Sabíais que los árboles se comunican entre sí?

Ayudan advirtiendo a otros del peligro.

Robles centenarios, castaños majestuosos,

esbeltos sicomoros.

Depende de nosotros protegerlos.

Nuestro parque alberga unos magníficos árboles.

Imaginen las historias que podrían contarnos

y todas las mariposas que conocen.

Lo primero que debemos hacer

si queremos que nuestro parque sea hermoso otra vez

es respetarnos y ser amables.

El parque necesita nuestra ayuda.

Amigos del parque, ¿están preparados?".

(LOS DOS) ¡Sí! (RÍE)

(Música animada)

"Ya estamos al final de nuestro programa.

Felicidades a todos, amigos, y hasta pronto".

(SUSPIRA) Ah...

Hace mucho tiempo que no me sentía tan productiva y útil.

Le he preguntado a mi madre y quiere darle esto a usted.

Va a seguir siendo presentadora de programas de radio.

Oh, gracias.

Tienes razón, aún hay mucho que podemos hacer

para limpiar y mejorar el parque.

Nos veremos el próximo sábado. ¿Qué?

¿Tenemos que estar aquí todos los sábados?

Oh, depende de ti, querido. ¿Por qué me preguntas eso?

Porque ser una persona buena y útil es demasiado agotador,