(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"EL PELUQUERO ZOMBI"

(Música)

Ah.

Jamás, jamás, jamás, jamás.

En su día ya decidimos que nunca iría al peluquero.

¿De verdad? ¿Y con quién decidiste eso?

Conmigo mismo. Bueno, tienes que ir, cariño,

pero ¿sabes qué?

Es un peluquero nuevo y me han dicho que es muy bueno.

Me da igual, me veo fatal cada vez que voy a la peluquería.

Jaimito el caniche, Jaimito cepillo de dientes,

Jaimito el champiñón.

Vamos, necesitas un buen corte. Iremos juntos, será muy divertido.

Hola, sí, quisiera cita para mí y mi hijo, por favor.

(SUSPIRA) Ah.

Vale, tendré que ir.

Por favor, mamá,

prometo solemnemente hacer todos mis deberes.

Ya deberías estar haciendo todos tus deberes.

Sí, mañana me va estupendamente. Te...

Te prometo que nunca volveré a hacer pipí

al lado de la taza del váter. ¡Ja! ¿Lo ves? Te dije que no era yo.

-Sí, hasta mañana.

-Ja. -Menudo miedo ir al peluquero.

Bueno, mientras no se parezca a este tipo.

El peluquero zombi. Ay.

Es un zombi que se disfraza de peluquero

para comerse el pelo de sus clientes.

Parece ser que está basado en una historia real.

Hala.

Fabrice, basta, Jaimito no quiere ir al peluquero

y ese cómic no ayuda en nada.

Es verdad, yo siempre he creído en los cómics

y los peluquero son monstruos horrendos con tijeras.

¿Puedo leerlo? ¿Has acabado todos tus deberes?

Ah...

No debe responder a una pregunta con otra pregunta.

Puedes leerlo cuando termines tus deberes, Jaimito.

De lo único que hablas es de mis deberes.

Si es tan importante para ti, ¿por qué no los haces por mí?

No, Jaimito, tú tienes que hacer tus deberes de matemáticas.

-Bueno, iré a preparar la sopa para la cena.

Espero no dejar caer ningún pelo dentro. ¡Uh!

(RÍE) Mm...

(Chirrido de puerta)

(Música suspense)

"Oh, ven aquí". -"No, por favor".

-"Dame tu pelo".

(Gritos)

¡Ay!

(Risa malvada)

(Música)

Vamos, Jaimito, arriba.

Tenemos una bonita cita con el peluquero.

Oh, no.

Sí, claro, venga, allá vamos, estoy impaciente por llegar.

Oh, bueno, me alegra ver que con un buen descanso

has cambiado de opinión.

(Campanilla)

¡Vaya! Mira qué elegante es este lugar.

Oh, ¿Jaimito? ¿Olivia? ¿Qué estás haciendo aquí?

¿Tú qué crees? Vengo con mi papá para cortarme el pelo,

como todos los demás.

¿Mm? ¿Como todos los demás?

(RÍE)

No se ofenda, señor,

quiero decir que usted no sabe la suerte enorme que tiene.

Gracias, Jaimito.

Hola, Silvia, espero que tengas mucho tiempo,

este nuevo peluquero hace un buen trabajo,

pero es un poco lento. -Hola, ¿lleva mucho tiempo esperando?

-Afirmativo, 77 minutos.

Ah, corrección, 78 minutos.

-Uh, eso significa que no podremos quedarnos.

Lo siento muchísimo, cariño,

pero tengo que hacer algunas compras muy importantes.

Pero, papá, esto es importante. ¿Un corte de pelo es importante?

Nunca lo entenderé. ¿Quieres que cuidemos de Olivia?

-Oh, eso sería estupendo. Gracias.

Tengo que irme, pero volveré tan pronto como pueda.

-Bueno, ya puedo atenderle a usted, coronel.

Hola a todos.

(SE ASUSTA)

(BOSTEZA)

"Es exactamente como el peluquero zombi".

(GRITA)

Mami, no quiero que ese peluquero me corte el pelo.

Puede que sea un poco lento, pero por eso es tan bueno.

(BOSTEZA)

No, mamá, no es eso.

Se parece mucho al peluquero zombi.

Francis dijo que está inspirado en una historia real,

debe de ser sobre él.

Así que leíste ese cómic, aunque te dije que no lo hicieras, Jaimito.

Pero que sepas que era solo eso, un cómic.

Los zombis no existen, ahora, contrólate.

Recuerda, mami está aquí para salvarte,

no seas miedica. Muy gracioso.

No te reirás cuando haga una ensalada

con nuestro cabello y se lo coma todo.

Muy bien, ahora, siéntate.

Pronto será el turno de Olivia para cortárselo.

¿Olivia?

Tengo que avisarle.

Si no veo nada, no puedo decirle qué debe hacer.

-Y si usted no se las quita, no puedo afeitarle, ¿vale?

-Bueno, está bien, si no tengo otra opción...

¡Ah!

Jaimito, ¿puedes parar ya con esas historias sobre zombis,

por favor? Un cómic es un cómic.

En serio, es exactamente como el peluquero zombi

de ese libro. (GRUÑE)

Que los zombis no existen. Ah, ¿sí?

¿Y cómo estás tan segura? ¿Tienes alguna prueba?

Oh, bueno, no, pero...

Si no puedes probarlo, a lo mejor, estás equivocada.

Tú estás chiflado.

Nadie me cree, necesito conseguir que me crean.

Uf, después de haber esperado tanto,

pensé que al menos me ofrecería una taza de café.

-Claro, ¿le gustaría un café, coronel?

-Señor, sí, señor. Paso ligero.

(SUSURRA) Es hora del sabotaje.

"¿Dónde está mi café?

Debes acabar siempre tu trabajo, hijo".

¿Por qué todo el mundo me grita para que haga siempre mis deberes?

Uh, uh.

Déjate ya de tonterías y córtame el pelo al estilo militar,

bien corto. Paso ligero, hijo. Uy.

Uy. Pero ¿qué está pasando aquí?

-"No es necesario que grite, ya voy". -¿Eh?

Me encanta tu corte de pelo, te queda genial.

¡Ay!

-¡Ah!

Oh, uh.

(Música)

(Maquinilla)

Perfecto, como lo llevábamos en los viejos tiempos.

Gracias, señor. -Ha sido un placer.

"Siguiente, por favor".

No te cortes el pelo aquí, Olivia, no te arriesgues.

Ese es el peluquero zombi. ¿De verdad?

¿Y cómo es que no se ha comido el pelo del coronel?

Todavía no tiene hambre, pero eso no significa

que no se lo comerá esta noche para cenar.

Madre mía, Jaimito, vamos, ni siquiera parece un zombi.

Mira, si demuestro que es un zombi,

me harás mis deberes el resto del año.

Vale, de acuerdo.

Veremos quién come pelo por aquí.

Bien, vamos a lavar el pelo de la señorita.

Oh, dígame, señor,

¿qué hace con todo el pelo que corta?

¿Todo el pelo? Me lo como, por supuesto.

(RÍE) ¡Ah! ¿Lo ves?

Necesito más pruebas.

(Música)

¿Eh?

¡Eh!

Esto es "Peluquero zombi".

Uy. Vamos a ello.

¡No! Me niego a que te comas el pelo de mi mejor amiga.

¡Jaimito! Disculpe, le ha confundido con un zombi.

Con el peluquero zombi.

-Oh, no me importa porque yo soy el peluquero zombi.

(GRUÑE)

¡Ay!

(RÍEN)

(Música)

Siguiente, por favor.

Todo bien, Jaimito, no se ha comido mi cabello.

Es porque estaba vigilando. Puedes agradecérmelo, Olivia.

Mi misión ha sido un éxito.

Bueno, parece que mi próxima víctima eres tú.

¡Ay!

Vas a comerte mis pelos.

Sé que parece apetitoso, pero no te comas mi pelo.

(RÍE) No te preocupes, acabo de almorzar.

Lo sabía, ¡eres un zombi! Eh, cálmate, amiguito.

Eso es solo un cómic.

Pero se inspiró en una historia real.

No, no, no, mira, soy el modelo del zombi peluquero,

pero eso no significa que sea un zombi,

es solo un cómic.

Fue creado por un amigo mío que se inspiró en mi aspecto,

eso es todo, pero solo soy peluquero.

Corto el pelo, no me lo como.

Entonces, ¿yo estaba equivocado?

(Campanilla)

Oye, te queda muy bien, Olivia. Muchas gracias, señor.

-Es un placer. Bien, ahora es tu turno, amigo mío.

Pues si no eres un zombi,

supongo que Olivia no hará mi tarea el resto del año.

(Música)

Mm...

¿Qué estás viendo, Francis? Una película.

Se llama "El ataque de las ostras asesinas".

¡Ay! Ah, sí.

La señorita Bellarrama nos la contó en clase.

¿Sabías que se inspiró en una historia real?