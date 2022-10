(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"PAPARAZZI"

Bien, los reporteros del próximo periódico escolar

serán Olivia y Yassine. (RÍE)

Sí. Necesitamos un voluntario más

para el próximo número.

(BOSTEZA)

Jaimito, ¿estás seguro? ¿No quieres pensarlo?

¿Eh? ¿Pensarlo? Oh. No, gracias, profe.

No quiero perderme el recreo ni la hora del almuerzo.

Te lo perderás de todos modos. ¿Eh?

Solo podrás trabajar en el periódico entre clase y clase.

(Aplausos)

¡Bienvenido al equipo de prensa, Jaimito!

Pero no puedo escribir para un periódico que nunca he leído.

Tú nunca lees...

(SUSURRA) Eh, Jaimito. ¿No leíste mi último artículo

sobre basura y reciclaje? Claro...

Lo tiré a la basura justo cuando llegué a casa.

¿Eh?

(RÍE) ¿Quiere que también recicle todo eso?

No, Jaimito. Quiero que leas estos artículos escritos

por tus compañeros para descubrir de qué van.

Te ayudarán a escribir tu artículo. Oh...

(SUSURRA) Si leo todo esto, tendrán que reciclarme a mí.

Cada periodista tendrá una cámara y una tarjeta de prensa

para moverse libremente por el centro durante el recreo.

¡Hala!

¡Podré hacer lo que quiera!

Dejad paso, soy un gran reportero.

(Timbre)

(Murmullo)

¡Muy bien! ¿sobre qué vamos a escribir?

Fácil... Ha dicho que encontraremos ideas por aquí.

(LEE) "'La cochinilla', de Igor. 'Mazmorras y catapultas', de Igor".

(CARRASPEA)

(TOSE) "'Polvo espacial', de Igor".

(TOSEN)

Ya he leído suficiente. Esto está tan mal ventilado

como el desván de mi abuela. Si nuestros amigos

van a leer nuestra versión, habrá que renovar este periódico

para que sea algo mucho más... mucho más...

¿Sensacionalista? Uh... No.

¡Sensacionalista! Oh.

¿Qué? Revelaremos cosas

que nadie sospechó nunca, ni siquiera nosotros.

¡Así todos querrán leer el periódico!

(A LA VEZ) ¡Sí!

¡Dejad paso a la prensa!

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡El almuerzo! Queremos cosas raras y maravillosas.

Curiosidades. Y una primicia escolar.

Id a buscar una gran primicia

y nos encontraremos en la cafetería, ¿vale?

(AMBOS) ¡Vale!

Soy Jaimito. Tras la pista del depredador más temible del colegio.

(Rugido tripas)

¿Eh? Hala... ¡Una primicia!

(Portazo)

¿Retortijones? No es primicia. Puré de brócoli,

arenque ahumado y salsa de cerezos...

Pues no es nada divertido. ¡Eh, señor! ¿Tiene una primicia?

Jaimito, eres peor que una plaga. Bueno, me temo que no es noticia.

¡Es maravilloso! Pero no es extraño.

¿Estoy soñando o es una puerta secreta?

¡Por fin! ¡Una primicia para las noticias de la portada!

(Clics)

¡Ah, ah!

Oh... ¡Jaimito! ¿Quién te ha dicho

que abras el armario de archivos de la escuela?

¿Un armario? Pero un armario no es una primicia.

Recoge estos archivos inmediatamente. Lo siento, señora Pescatún,

pero la prensa no espera, y tengo una primicia que encontrar.

(RÍE)

(Clic)

(CARRASPEA) Dime, Igor... Ah...

¿Puedo entrevistarte para el periódico del colegio?

(TRAGA) ¿Y por qué?

Porque, como hijo de la directora,

conocerás miles de anécdotas divertidas sobre el colegio.

Oh, nada importante. Excepto que hay una primicia.

¿Sí? Mi mamá ha pedido cartuchos de tinta

para la fotocopiadora. No tan rápido...

"Fotocopiadera". Eso es.

¡Oh! Y que el reloj del pasillo se ha ajustado esta mañana.

¿El reloj?

(Tictac)

(Clics)

(SUSPIRA) No hay nada raro en el colegio.

(Timbre)

¿Eh?

Esto es un colegio, no queremos nada de su...

Oh, discúlpeme, no le he reconocido. Por favor...

Un visitante inesperado. ¡Vale! Esto es extraño.

No se permiten niños. ¡Yo soy periodista!

¡Ni periodistas! ¡Fuera de aquí!

Más extraño que extraño con un extra de extraño.

Ha engrasado el mecanismo. Le ha dado cuerda y...

¡Oh! Vale...

¡Igor! ¿Tienes alguna primicia? Pregúntale a tu soñoliento amigo.

¿Pensabas encontrar una primicia entrevistando a Igor?

Da igual. Tengo una. Enséñamela.

Parecen las fotos que hace mi hermanita

cuando juega con el móvil de mi padre.

Espera... La señorita Salsa ha dejado de entrar a un tipo raro

y lo más extraño es que a nadie se le ha permitido seguirlo...

ni siquiera a un periodista.

¿Y no nos dejan saber quién es? Ni tampoco lo que hace.

Pues... si lo averiguamos... ¡La primicia del siglo!

No sé de qué estáis hablando, pero... ¡de acuerdo!

¡Adelante!

Ah. ¿Usted otra vez? -Sí, yo... otra vez.

Lo entiendes, ¿verdad? Debes distraer a la señora Salsa

mientras yo busco a ese tipo. No te preocupes, tranquilo.

¡No se permite prensa! No queremos entrar, señora Salsa.

Queremos entrevistarla. ¿Entrevistarme?

Es para el periódico escolar. Queremos saber más

sobre lo que usted hace. Oh, si es para el periódico del cole,

estaré encantada de ayudaros. Os lo enseñaré.

(RÍEN)

Gran primicia, allá voy.

Quiero ver esto y, luego, esto. Antes de esto y esto.

-Pero ya vino la semana pasada y dijo que no tenía nada de qué informar.

-Es verdad, pero mi última visita fue planificada

y la de hoy es una inspección sorpresa, directora.

-Adelante, no tenemos nada que ocultar.

-¿De verdad? Cuando se ve el comportamiento

de algunos de sus alumnos, no puede negar que hay problema.

-Oh... Jaimito... -Sí, como sea que se llame.

Oh, colega, aquí no hay primicias. No pasa nada, no hay nada.

¿Es que es una primicia fantasma?

(Puerta)

¡Oh! ¡Lo tengo! Él es mi primicia.

Al menos, déjeme mostrarle los alrededores.

-¡No será necesario! Descubriré los problemas

de esta escuela por mí mismo.

(Portazo)

Ay. -Perdone.

(RÍE)

(Música intriga)

(Clic)

Ah. Esta no es una foto decente para la portada.

Lástima... No he oído lo que quería, pero no parece bueno.

Ah, ah, ah.

(Continúa la música)

(Chirrido)

¡Ajá! ¡Una cartera escolar perdida! ¡Una flagrante violación

de las reglas de la escuela! Uh... Perfecto.

(Cadena inodoro)

Uh. -¡Buenos días, señor! ¡Adiós, señor!

¡Oh!

Ay... ¡Eh, cuidado! ¡Oh, no! Se ha escapado.

Rápido, rápido.

La abro y la cierro, la abro, la cierro.

Y hago esto, tal vez, unas 20 veces.

Es casi peor que Igor. Sí... Espero que Jaimito

encuentre esa primicia pronto.

¡Ah!

¡No puedo creer que mi primicia haya desaparecido!

¡Ahí está!

¡Espere!

¡Ah!

Uh, ay.

(Música acción)

¡Para, para!

¡Uh!

¡Ah!

(Portazo)

¿Qué ha sido eso? ¿Infracción?

¿Uh? Oh, no... Vaya...

Ya que no hay problemas,

me parece que los voy a crear yo mismo.

(RÍE)

(Chirrido)

(Clics)

Eso no está bien. Está acortando el recreo.

¡Eh! Es el mismo inspector que vino la semana pasada.

(RECUERDA) "¿Es inspector de policía?

¿Va a detener a la señora Pescatún?".

Te he visto. Cuando le enseñe a la profe

que, con mi primicia, tiene un problema aún mayor...

no se lo creerá.

(Tictac)

Hagas lo que hagas, vigila a Jaimito.

La última vez que vino el inspector fue casi una catástrofe.

Y yo no quiero eso.

(Timbre)

¡Oh! ¿Es la hora?

Es la primera vez que mi reloj se equivoca.

Rápido, vuelve a clase antes de que el inspector

nos diga que empezamos tarde. -Cuenta conmigo para vigilar Jaimito.

(Murmullo)

Vamos, ya es la hora. -Yo soy más rápida.

-Verá, cuando ha sonado el timbre, he notado una diferencia

de media hora entre el tiempo real y el horario oficial del colegio.

¿Se da cuenta de que estos descuidos comprometen seriamente

el ritmo de la jornada escolar? -Pero le puedo asegurar

que el reloj se ha ajustado esta mañana,

como todos los días. -Lo siento, señora Pescatún.

Voy a tener que abrir un expediente a su centro.

-Oh... ¡Ups!

Este es el inspector saboteando el reloj para que sonara el timbre

cuando no era el momento. Vamos,

es injusto acortar el recreo de los niños.

(AMBOS) ¿Ah?

¿Qué? ¡Me ha robado mi primicia!

¿Hay algún problema? -Mira lo que ha encontrado Jaimito

mientras buscaba una primicia. -¿Eh?

¡Eh, señor inspector! Un momento, por favor.

Antes de que se vaya,

quiero mostrarle un informe que Jaimito ha hecho sobre usted.

(TITUBEA) Ah, ah...

Ah, se me olvidaba. El título para el artículo es...

"¡El inspector saca un 0 por manipular el reloj!".

-Eh... ¿Sabe qué, señora?

(RÍE) Mientras estaba viendo la foto,

he pensado que debería haber visto mal la hora.

Subiré su calificación. -Por una vez,

Jaimito ha arreglado el día. ¿Qué te parece?

-Para el próximo número de nuestro periódico escolar,

la señora Pescatún y yo hemos decidido escribir juntas un artículo

sobre... ti, Jaimito. "El héroe de la escuela".

¿Eh? Gracias a tu investigación,

el inspector le ha dado a la escuela la calificación más alta posible.

(Vítores)