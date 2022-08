(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"LA PÁGINA VACÍA"

(Música)

¡Yuju, vamos a la piscina! ¿Eh?

¿Esta tarde? Oh, lo entiendo.

Sí, haré lo que pueda. Adiós.

Lo siento, Jaimito. ¿Por qué?

¿Está cerrada la piscina? No, pero...

Me temo que tendremos que esperar un poco.

¿Por qué?

He hecho los deberes y todo lo que me has pedido.

¿De verdad? No, pero lo haré.

Te lo prometo.

Mi editor vendrá esta tarde para recoger el guión

del cuento que estoy escribiendo.

Pero, ¿no podemos ir a nadar antes de que venga?

Primero tengo que terminar mi guión.

Me falta la parte más importante, el final.

(SUSPIRA) No lo guardes aún.

Si lo termino pronto, tendremos tiempo para ir a la piscina.

(RÍE)

¡Fantástico!

¿Vamos dentro de cinco minutos?

No, Jaimito, no tengo ideas para el final, así que tardaré un rato.

Oh...

Yo puedo ayudarte, siempre estoy inventando cuentos.

No creo que eso sea tan...

Tengo una gran idea y podremos ir antes a nadar.

Espera un segundito.

(Música)

¡Sí! (RÍEN)

No tengo tiempo para jugar, tengo que concentrarme.

Aquí está lo que necesito. Adelante, cuéntame tu historia.

(SUSPIRA) Vale, Jaimito.

Erase una vez una niña llamada Cleo que se propuso liberar la ciudad

del gigante, triste y gruñón.

Después de muchas aventuras, la valiente Cleo

se encuentra frente al castillo del gigante, triste y gruñón

y entonces... necesito un final.

Creo que tengo una idea.

Este es el gigante, triste y gruñón. (GRUÑE)

Cleo lo está espiando.

Será su última fechoría.

Está planeando otro acto malvado. ¡Sí!

¡Oh, una niña jugando a la pelota!

Eso es ilegal, nadie puede divertirse en ciudad triste.

(RÍE) (GRUÑE)

¡Eh, callaos de una vez! ¿No puedo tener un solo día

al año en el que no me estropeéis la siesta con tanto ruido?

Nos estamos divirtiendo un poco.

Nunca es momento para divertirse.

-Es por mi culpa. Los niños estaban intentando ayudarme con mi trabajo.

-Es por eso...

Hablando de ayudar, recuerda que me prometió ayudarme

a escribir una carta de queja por mi televisor roto.

Eh, por una vez no fue culpa mía.

Lo había olvidado por completo.

Estoy muy ocupada, pero lo voy a hacer.

¿Cuál es la fecha límite? -Pues es hoy.

(ASOMBRADA)

Muy bien, Jaimito, cuida de tu hermanita,

volveré enseguida.

Pero aún perderemos más tiempo. Una promesa es una promesa,

y el señor Porras también nos hace muchos favores.

De acuerdo.

Bueno, mamá tiene que terminar esto a tiempo.

¿Qué podemos hacer para ayudar?

¡Tengo una idea!

Haremos lo posible por ayudarla a inspirarse.

Paso uno, ordenar.

(Música)

¡Sí!

¡Vaya, qué ordenado! Ahora puedes escribir el cuento.

Muchísimas gracias.

¿Quieres un café, un vaso de agua, leche?

Un café sería fantástico.

Gracias, Jaimito.

Si necesitas algo más, solo tienes que pedirlo.

(ASIENTE) (BOSTEZA)

No, yo lo haré.

(ESFORZÁNDOSE)

(Teléfono)

¡Voy!

Jaimito al habla. En qué puedo ayudarle.

(Música)

(GRUÑIDO)

No te muevas, yo lo hago. (GRITA)

¡Oh, no! Lo siento, mami.

Las páginas están empapadas, tendré que escribirlas otra vez.

Lo siento.

(Sollozos)

¡Tengo un plan!

¡Vamos, seca, seca, seca! ¡Ay!

¿Eh? ¿Qué demonios?

¡Oh! ¡Confiscado!

Lo siento mucho, pero lo necesito. No quiero escucharte.

¡No!

¿Tú otra vez?

¿Podría devolverme ahora esos papeles, por favor?

¡Pues no! De eso nada.

Eso te enseñará a no interrumpir. Pero son de mi madre.

Ah, sí, claro, y yo soy Mozart.

Vaya, ¿de verdad que es usted tan viejo?

(Portazo)

¡Ay!

Tengo que recuperar esas páginas.

(Música)

(RONCA)

(Música suspense)

¿Eh?

-Oh, gracias por la pelota.

Mi hija no duerme sin ella, es como si fuera un osito.

-Todo lo que cae en mi jardín está confiscado.

¡Ha sido culpa mía!

La he lanzado muy fuerte. No deberías haberlo hecho.

-Bien, para compensarlo, Jaimito puede ayudarle en algunas tareas.

Quizá con la jardinería. -De acuerdo.

Pero será mejor que lo haga bien. Se lo prometo.

Perfecto.

Y ahora yo seguiré escribiendo.

(Música)

(RONCA)

Ha llegado el momento de entrar en acción.

(Golpe)

(GRITA) ¿Eh?

¿Qué estás haciendo aquí? (TITUBEA)

Quería guardar el rastrillo.

-No puedes estar aquí. No, claro que no.

Déjalo en el garaje, si has acabado.

(RONCA)

(SUSPIRA)

Por fin, Nina se ha dormido.

-He secado los papeles. -Gracias, Jaimito.

(Timbre)

¡Yo voy!

¿Dónde están los papeles? ¿Papeles?

Mi mamá los necesita para hacer su cuento de hadas.

¿Cómo?

¿Usted ha escrito ese cuento del gigante triste y gruñón?

-Sí... ¿Cómo sabe usted eso? -Yo...

Lo había confiscado.

Pero me encantaría saber el final del cuento.

-Esa es la cuestión, es que no consigo encontrar un buen final.

-Yo podría ayudarle.

No sé por qué pero tengo muchas ideas para ese personaje.

Sí... ¿Ah, sí?

Bueno, ¿por qué no?

-Y el gigante podría decir: "No interrumpas mi siesta".

¡Sí!

¿Qué te pasa? ¿Ya no quieres ir a la piscina?

Sí.

Oye, pero te lo advierto, solo voy a flotar

porque estoy muy cansado para nadar.

Ayudar a la gente es agotador. (SUSPIRA)