LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"NIÑO GRANDE"

Deprisa, empezará enseguida.

Gracias, Yassine.

De nada, gracias por invitarme a ver el nuevo episodio doble del...

(A LA VEZ) ¡Señor Incorregible!

¿Puedes apartarte, Nina? No podemos ver la tele.

No.

Una pregunta, ¿tu hermanita hace lo contrario de lo que dice?

Últimamente dice que no cuando quiere decir que sí.

Compruébalo. ¿Quieres galleta, Nina? (RÍE) No.

Ajá... ¿y todavía no imprime nada de nada?

Puedo ir a echar un rato si quiere.

Oh, ¿es muy muy urgente?

Muy bien, voy enseguida, señor Porras.

Jaimito, ¿puedes cuidar de Nina mientras ayudo al vecino

con la impresora? Por supuesto. Cuenta conmigo, mamá.

Oh, lo olvidaba. Estoy esperando que traigan el regalo para Francis.

Si llaman recoge el paquete. ¿Vale, Jaimito?

Por supuesto, cuenta conmigo, mamá.

Y puedes limpiar tu habitación. Mua.

Por supuesto que no, no cuentes conmigo, mamá.

Vamos Nina, ven a ver un episodio de "El señor Incorregible".

¡No! Sabía que iba a decir que sí.

Eh... Sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, ¡sen!

¿Qué está diciendo? Pues que quiere sentarse.

Ah, claro. Si las clases fueran el lenguaje infantil,

tú serías el mejor alumno.

Eh, voy a sugerir eso el lunes por la mañana.

Oh, nuevos créditos de apertura. ¿Los has visto, Jaimito?

No, pero está bien, sube el volumen.

(A LA VEZ) ¡Bien, bien!

-Jaimito jugar, jugar.

Sí, jugaremos después del episodio, Nina.

¡Nina, devuélvenos el mando!

Au...

Jaimito, hay que ir a buscarla o nos perderemos el episodio.

Eso no pasará porque me conozco todos sus escondites.

(Continúa la música)

¿Dónde habrá metido el mando? Ya no sé dónde buscar.

¿En tu cuarto?

No se atrevería...

No puedo creer todo lo que Nina esconde bajo tu cama.

Mm...

Pero fue muy amable escondiendo este examen.

No, fui yo.

Espera, ¿también escondes cosas debajo de la cama?

Oh, sí. Nina habrá encontrado mi escondite.

Y estoy orgulloso de ella. ¿Quieres?

No, no, gracias, amigo. No tengo hambre.

Eh, hay algo más por aquí detrás.

¡Ya lo tengo! ¿Has encontrado el mando?

No, he encontrado mi figura del señor Incorregible.

Afrontemos los hechos, Nina es muy lista,

nunca vamos a encontrar el mando.

A menos que yo le dé mi figura a cambio.

Claro, daría cualquier cosa por jugar con esto.

Jaimito, eres un genio.

¿Eh? Perdona, señor Incorregible, es por una buena causa.

Saludos a su alteza Nina.

¿Te gustaría cambiarme mi muñeco articulado,

que normalmente nunca te dejo tocar, por el mando?

Este es el trato del siglo, Nina. Si yo fuera tú, diría que sí.

Si no te importa...

Muy bien, puedes vestirlo como una princesa

con la ropa de tus muñecas.

Jaimito caballo.

¿Caballo? ¿Eso es bueno o malo?

Quiere que yo finja ser un caballo a cambio del mando.

Sabe que aborrezco a hacer eso.

Piensa en el nuevo episodio de "El señor Incorregible"

que queremos ver.

Vale, Nina, estoy de acuerdo con tu propuesta,

pero con una condición, que Yassine sea el caballo.

Vale, vale, lo haré. No hay que ser un genio

para darse cuenta de que sois hermanos.

No, no, no.

¡Ah! ¡Au!

Gracias, Nina, buen escondite para el mando.

Ese debe ser el paquete de Francis.

(Motor)

Colega, no hemos llegado a tiempo.

¡Me pondrán un castigo bien gordo! ¡Mi vida ha terminado!

Jaimito, ¿es esto?

Oh, sí.

Hemos vuelto, señor Incorregible. (A LA VEZ) ¡Sí!

(TV) "Oh, gracias, coronel, por ese increíble remedio".

(A LA VEZ) ¡Nina!

Oh, no.

Esto es malo.

Nina ha cogido el regalo de Francis. Si mi madre se entera,

tendré que despedirme de todos los episodios

de "El señor Incorregible" para siempre.

No te preocupes, Jaimito, hemos recuperado el mando

y podremos recuperar la caja del regalo.

Tienes razón, Yassine.

Oh, no, Nina...

Vamos, dámelo para que vuelva a guardar el juego de Francis.

Y también tenemos que devolver lo demás.

Luego lo envolveré para que mamá no vea que lo has abierto.

¡Lo tengo! Buena parada, Jaimito.

¡Jaimito, a tu izquierda! ¡A la derecha!

¡Bien!

¡Cógelas!

Muy buena, Jaimito.

Por una vez me ha servido de algo la mochila del colegio.

Sen, sen, sen, sen, sen, sen, ¡sen! Ya lo sé, quiere sentarse.

No, quiere las canicas para jugar. ¿Eh? ¿Estás seguro?

Bueno, sí, porque ya está sentada.

Dime, Nina, ¿y si jugamos a ver lo rápido que guardamos

las bolas en vez de lanzarlas?

(MADRE) "Yuju, mami ha vuelto".

Seguid guardando el juego de Francis, os daré algo de tiempo.

Hola, mamá, ¿qué tal con la impresora?

No ha sido fácil, el señor Porras no es un as de la tecnología.

Te ahorraré los detalles.

Oh, no cuéntamelo todo. Los problemas de la impresora

me parecen fascinantes.

Jaimito, ¿me estás ocultando algo? Nada, yo solo...

(SEÑOR PORRAS) "¡Señora, todavía no funciona!".

-Ah... Vuelvo enseguida, hijo.

¿Y bien?

Falta una canica, no la encuentro por ningún lado.

Jaimito caballo.

No, Nina, no quiero jugar ahora.

Mira, tienes que decirme dónde pusiste la última bola.

Es importante, es el regalo de mamá para Francis.

No es nuestro juego, no debemos jugar con él.

Hala, Jaimito...

Sé que quieres jugar y te prometo que jugaremos juntos

todo el día si quieres, pero necesito encontrar esa bola.

Gracias, Nina.

Señor Incorregible, ¡prepárate, que voy!

Veo que has cuidado de tu hermana como un hermano mayor.

Felicidades, Jaimito, estoy orgullosa de ti.

Ha sido fácil. ¿Verdad, Yassine?

Por cierto, Jaimito, ¿pudiste recoger el paquete?

Por supuesto, está ahí.

Oh. ¿Qué? ¿Quién lo ha envuelto así?

Pues lo entregaron así.

Nina, ¿crees que tu hermano dice la verdad?

-Mm...

¡Sí!

-Muy bien, Nina, dejemos que los niños jueguen solos un rato.

Lamento que no hayas podido ver todo el episodio

de "El señor Incorregible". ¿Estás enfadado por eso?

¿Estás de broma?

Cuidar de tu hermanita ha sido mucho más emocionante.

Tienes razón. Nina es incluso más incorregible

que el señor Incorregible.

(RÍEN) (A LA VEZ) ¡Sí!