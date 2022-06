(Música cabecera)

(TODOS) ¡Bien!

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"NADIE ES PERFECTO"

¡Ah! ¡Mi canción favorita!

(RÍEN)

-No olvidéis preparar el trabajo sobre el animal que elijáis.

Acordaos de traer algunas imágenes.

Presentareis el trabajo mañana.

(MURMURAN) -¿Qué animal has elegido?

-¿Para mañana? -¿Eh?

¿Mañana?

¡Mañana!

¡Mañana!

¡Ah!

¡No he preparado nada!

(RÍEN)

Profe, ¿puedo hacer mi presentación la semana que viene, porfa?

Por favor. Se lo pido por favor.

¡Ja, ja! Buen intento, Jaimito, pero no.

Uhm...

No te preocupes, yo tampoco he terminado mi trabajo.

¡Uhm!

Con todo lo que tengo que hacer, no sé cómo voy a terminarlo.

Hay toneladas de imágenes para clasificar.

Sin duda, organizar es lo mío.

Si quieres, podemos reunirnos en mi casa, y te ayudaré.

¿Harías eso? ¡Gracias, Olivia!

¡A cambio, haré tus deberes de toda una semana!

¿Uhm? ¡Colega! ¡Eso es mucho trabajo!

Los deberes no me molestan, simplemente, los ignoro.

(RÍE)

¡Ah!

¿Preparado para el partido después de clase?

(NIEGA) Tengo trabajo que hacer.

¿Eh? ¿Estás enfermo, Jaimito?

¡Claro que no!

Estoy en buena forma y preparado para terminar mi trabajo.

(RÍEN)

¡Nos veremos mañana! ¡Trabajad mucho!

Voy ahora a casa a buscar los documentos sobre los lobos.

¡Olivia! (AMBOS) ¿Eh?

-¡Espera un segundo! ¿Qué te pasa?

Necesito mi boli de la suerte

para que me ayude en la presentación de mañana.

Te lo presté hace unas semanas. ¿Eh?

Sin ese bolígrafo, mi trabajo tendrá un cero.

¿Es... un bolígrafo especial para dar buenas notas?

¡No! Es mi amuleto de la buena suerte. Es eso.

Ah... Pero ¿es que, entonces, no te lo devolví?

No. Y realmente lo necesito. ¡Oh!

Te lo prometo, te lo devolveré, Carol.

Cuento contigo.

Hasta luego, Jaimito.

¡Uhm!

¡Hola, Jaimito! ¡Hola!

Olivia ya está trabajando en su habitación.

¡Bien! (RÍE)

"¡Olivia!". ¿Eh?

"¡Olivia!".

¡Ya estoy aquí!

¡Oh!

¡Ah!

¡Oh, vaya! Tienes que ordenar muchísimas cosas.

(RÍE)

¡Oh! ¡Vaya, ese gráfico es chulísimo!

Y superbién organizado.

Tienes que enseñarme cómo lo haces.

¡Oh!

¿Uhm? ¿Estás bien?

¿Qué pasa entre Carol, tú y su bolígrafo?

Ah... Ah...

¡Mira esta foto!

Quedaría perfecta en el centro de tu panel.

¡Uhm!

Si necesitas ayuda, puedes pedírmela.

Puedes decirme lo que sea. Bueno...

(SUSPIRA)

Cuando tomo cosas prestadas, me olvido de devolverlas.

¡No lo hago a propósito! Pero se me olvida completamente.

Y luego, pasa el tiempo...

(RÍE)

Eso no es tan malo.

¡Oh!

Claro, pero pasa el tiempo, y no recuerdo de quién es cada cosa.

Le pasa a todo el mundo. Todos olvidamos cosas.

Se me olvida la mochila todos los días.

Esto no es lo mismo.

¿Te imaginas si todos supieran que tengo la cabeza ida y pierdo cosas?

Prométeme que nunca se lo contarás a nadie.

¿Me lo prometes? Te lo prometo, Olivia.

Y te ayudaré a encontrar los objetos que te han prestado.

(RÍE)

¡Oh!

¡Eh! ¡Mi fiambrera!

(RÍE) Mi madre cree que me la dejé en el campamento.

¡Ajá!

Este será el boli de la suerte de Carol.

¿Y... este libro?

¡No sé! ¡No puedo recordar de quién es!

Te ayudaré a averiguarlo.

Tengo una idea.

¡Oh!

¡Uhm! (RÍE)

Verás, es fácil.

Vas a vaciar tu mente de todo.

Recuerda el día en concreto

en el que viste este cómic por primera vez.

Juraría que fue en clase.

¡No, en el parque!

¡Fue Yassine! ¡Sí!

¡Fue Yassine quien me dio el cómic!

¡Oh, no, fue Sam!

¡No! ¡Fue la señora Pescatún!

¡Oh! ¡Realmente, no lo sé!

Vamos, respira y cierra los ojos.

(INSPIRA)

¡Fue en el parque! Sí, eso es, estoy segura.

Una persona me dio el cómic.

"Y esa persona fue...

¡Arnold!".

¡Este cómic es de Arnold!

Me lo prestó porque le ayudé con unos deberes del cole.

Es el mayor coleccionista de cómics que conozco, debe de ser suyo.

Buen trabajo, Olivia.

Sigamos.

¿Dónde viste por última vez este animal de peluche?

¡Es de Julia! ¡Sí! Lo ganó en la feria.

Fuimos juntas.

(SUSPIRA) Gracias, Jaimito, esto funciona muy bien.

Mañana, devolveremos estas cosas disimuladamente.

¡Hasta mañana, Olivia!

¡Eh! ¿Eh?

¿No te olvidas de algo?

Ah...

Tu trabajo sobre los lobos, Jaimito.

¡Oh!

Llamaré la atención de Arnold, y tú meterás el cómic en su mochila.

¡Hola, Arnold!

¿Qué animal has elegido para tu trabajo?

Elegí caballos.

¡Ah! ¡Qué chulo!

¡Eh ¡Espera!

Siempre me he preguntado cuántos dientes tiene un caballo macho.

Eh... Sí.

Entre 40 y 44.

Y las yeguas, 36.

Ah... ¿Y cuántas veces se cepillan los dientes cada día?

¿Qué?

¡Olivia! ¡Uh!

(GRITA)

¿Qué estás haciendo?

Yo...

Es que tu mochila es muy molona.

Sí. Lo sé.

(SUSPIRA)

Misión cumplida.

Y ahora, Julia.

Está muy bien. -oh, qué bien.

Tendremos que ser astutos con el peluche.

(ASIENTE)

¿Eh?

¡Hola, Jaimito! (GRITA)

¿Qué estás haciendo aquí?

Ah... Estoy...

impaciente por hacer mi presentación.

Me alegra oír eso.

En ese caso, serás el primero en subir a la tarima.

¡Mola!

¡Ah!

¡Espere!

¿Tenemos un caballete para presentar las fotos y todo?

Pues no, pero es una buena idea, Jaimito.

Voy a buscar uno al trastero y vuelvo enseguida.

(SUSPIRA)

¡Misión cumplida! Ha sido pan comido.

(RÍEN)

Toma, Carol, tu boli de la suerte.

Seguro que no es mío.

Ese es mi viejo osito.

Se lo presté a Olivia hace mucho tiempo.

¡Oh! ¡Oh!

¡Uhm!

¡Y este no es mi bolígrafo de la suerte!

Bueno, al menos, Arnold tiene su cómic.

¿Eh?

Esto no puede ser mío.

-¡Eh! Eso es mío.

Recuerdo que se lo preste a... ¡Olivia!

¡Oh!

Es posible, pero todavía no me has devuelto mi cómic

de El señor Incorregible.

Solo había un cómic en la caja de objetos prestados de Olivia.

¿Eh? Eh...

¿Qué es eso de una caja?

¿Y dónde está mi bolígrafo?

No... tengo ni idea de dónde puse tu bolígrafo.

Es porque soy una persona desorganizada.

Lo siento, chicos.

Si suspendo mi presentación, será por tu culpa.

¡Oh! ¡Eh, Arnold!

¿Tu cómic era el 126 de El señor Incorregible?

Eh... ¿Ah?

-¿Preparado para tu presentación?

Eh...

(NIEGA) Pues...

sí.

Los lobos viven en manadas para ayudarse unos a otros.

Si un lobo está débil, otro le ayudará.

Todos los lobos tienen sus habilidades

y también debilidades.

Eso significa que son como nosotros, nadie es perfecto.

Eso es todo. Gracias.

(APLAUDE) ¡Bravo!

(RÍE) ¡Buen trabajo, Jaimito!

Puede que un poco corto, pero...

¡Todo, gracias a Olivia!

Sin ella, todavía estaría ordenando las imágenes.

Jaimito tiene razón.

Siento haber sido tan dura contigo.

Entes desordenada y pierdes todo, pero eso no es tan malo.

Yo también tengo fallos. Así que, ¿a quién le importa mi boli?

¿Tu boli? ¡Ah! Lo tengo yo, Carol.

¡Oh, vaya! ¡Gracias, Yassine! De nada.

¿Eh?

¿Eh? Chicos, ¿qué pasa?

(RÍE)

¿Arnold? ¿Eh?

Olivia me prestó tu cómic,

pero es que no recuerdo dónde lo puse.

(RÍE)

¿Has pensado buscarlo en tu mochila, Jaimito?

¡Uhm!

¡El cómic!

¡Eh! ¡Gracias, Olivia!

No se me ocurrió mirar en mi mochila.

En realidad...

(RÍE) Porque es que nunca la abres.