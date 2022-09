Misión: proteger a Olimpus

(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"MISIÓN: PROTEGER A OLYMPUS"

(Música animada)

(Trinos)

Ayer estuve estudiando toda la noche.

(BOSTEZA) Pero estoy listo para el examen de esta mañana.

¿Y tú qué?

Yo siempre estoy preparado, pero recuérdame

¿de qué va el examen de hoy?

"Son el Atlántico, el Pacífico, el Antártico y luego...".

Eh, capitana Olivia.

Lo siento, estoy un poco estresada por el examen de los océanos.

Oh, sí, ahora recuerdo ese examen. Y lo que recuerdo del océano

es que podemos surfear.

(RÍE) ¡Sí!

Sí... ¿Eh? Mirad, un perro. (LADRA)

Qué gracia, Olivia, se parece al tuyo.

¡Espera, ese es mi perro! ¡Y no tiene ninguna gracia!

Olympus, ¿qué estás haciendo aquí? Ven aquí, ven, perrito.

(RÍEN)

Y he calculado las masas de los océanos, por eso sacaré

un 12 sobre 10 en el examen.

(ESTORNUDA) Aléjate de mí, bola de pelo.

Deprisa, entremos en el colegio, donde los animales están prohibidos.

(ESTORNUDA)

(A LA VEZ) ¿Eh?

Será mejor que me lo lleve a casa.

No tienes tiempo, el examen de geografía va a empezar.

(Timbre)

¡Ahora mismo!

Oh, no. ¡Esto es horrible!

No puedo dejar a mi perro todo el día solo.

¿Qué voy a hacer? Quedarte en el cole.

Y Olympus... pues también. ¿Olympus? ¿En el cole?

Jaimito, ¿no has oído a la directora?

No se permiten animales.

Si nadie lo ve es como si no estuviera allí.

¿Pero cómo esperas que nadie lo vea? ¡Si está aquí!

Durante el día llevaremos a Olympus a lugares donde no haya profesoras.

A la pista de deportes, a la sala de archivos

y el despacho de la directora.

¿Te sabes los horarios del profesorado? Estoy impresionado.

La primera regla de un bromista es conocer su territorio.

Moveos, chicos, todos a clase.

Señora Pescatún, he encontrado el bolígrafo favorito de Igor

en el suelo. Sin él podría suspender el examen.

¡Igor, tu bolígrafo!

(IMITA A UN AVE)

Buena suerte en el examen.

Muévete, muévete, 20 km por el parque,

muévete otra vez. (RESOPLA)

¿Qué estáis haciendo aquí?

Como siempre dice usted, ejercicio matutino para empezar el día.

Bueno, me alegra ver que por fin sigues algunos de mis consejos.

Nos turnaremos para cuidar de Olympus.

Yo seré el primero mientras hacéis el examen.

Volveré muy pronto, sé un buen chico, ¿vale?

Te lo prometo, estaré bien. (RÍE)

Olivia, date prisa.

¿Qué? ¿No está Jaimito contigo?

Ya viene, es que ha olvidado la mochila.

Señorita, ¿puedo ir al baño? Está bien, pero date prisa.

Olympus, suelta la pelota. Olympus, acuéstate.

De espaldas. ¡Da vueltas!

(Música animada)

Eh, oye, eres superrápido. A la profe le gustarías.

¡Corre!

Jaimito, estoy aquí. ¡Ya me encargo yo!

(GRITA)

Ay...

¡Suerte con el examen!

(Megáfono)

¡No! ¡Eso no! ¡Está lleno de gérmenes!

Siento llegar tarde. Olvidé que debemos llevar

las mochilas escolares al cole. (TODOS RÍEN)

(CHISTA) No tiene gracia, Jaimito.

Bueno, no, pero uso mi mochila tan poco que a veces

se me olvida traerla.

Si esconder a mi perro fuera una asignatura

serías el mejor de la clase.

(Música animada)

(Ladridos)

(Música animada)

(Gruñidos)

Tengo que esconderte antes de que la señorita Máscaña

vuelva a correr.

(Timbre)

¡Vamos! -¡Corred!

(LOS NIÑOS GRITAN)

Vamos.

Ha sido buena idea esconderlo en la sala de archivos.

¡Ah! Uf... ¿Va todo bien? ¿Habéis acabado el examen?

(ASIENTE)

Sí, y es más, creo que me ha salido bien.

Y a mí. Bueno, al menos he logrado entregarlo.

Está bien, me toca cuidar a Olympus, podéis ir al recreo.

(Silbidos)

# Es hora de archivar. # Es hora de archivar. #

Igor... ¿estás archivando carpetas?

Por supuesto. Como de costumbre, durante el recreo,

ayudo a archivar algunos documentos de mi madre.

Jaimito, ¿tienes un plan para esto? Claro que... no.

Eh, para el periódico del cole busco un archivo

sobre el sistema eléctrico del colegio.

Se lo dije a Jaimito y Yassine, pero tú serás más eficiente

que ellos. Obviamente.

Anda, Igor, dame esa caja. Archivaré las carpetas por ti.

Será un placer. Gracias, es muy amable de tu parte.

(Ladridos)

Uf, ha estado cerca.

(Estornudo)

¿Puedo saber qué lleváis en...? (ESTORNUDA) ¿En esa caja?

Son libros para la señorita Bellarrama,

pero debería tener cuidado. Tiene usted una alergia muy fuerte.

Debe de haberse infectado con un montón de gérmenes.

(Ladridos)

(IMITA A UN PERRO) Vaya, también debo haber cogido

esos dichosos gérmenes. (RÍE NERVIOSO)

Espero que no haya una epidemia de gérmenes en la escuela.

Oh, no, no, porque si hay un solo germen aquí lo encontraré.

(A LA VEZ) Uf... (EL PERRO ESTORNUDA)

¿Va todo bien? Es la hora de su siesta.

Debería estar mucho más tranquilo ahora.

¡Hora de la siesta! Es exactamente lo que necesito.

Dita clase de educación física.

Mientras la directora hace su inspección,

Olympus y yo dormiremos un rato.

Luego volveré para que la señorita Máscaña no sospeche por mi ausencia.

Ve a dormir ahí y yo aquí... ¿Eh?

No veo a Jaimito. ¿Por qué no está aquí?

Está en el despacho de la directora. Es que está terminando un...

un castigo. ¿Por qué no me sorprende?

Bien. ¡La hora de los obstáculos!

Deberíamos ir a ver a Jaimito. Tienes razón. Tengo una idea.

¡Ay, ay!

Bueno, ve a la enfermería. Y ve allí con alguien responsable.

Em... Igor.

Profesora, ¿puedo ir con Yassine?

Así aprendo hacer primeros auxilios en caso de que alguien

del equipo de bádminton reciba un golpe.

De acuerdo.

Vale, perfecto. Los dos haremos un turno.

No quiero ningún microbio en mi escuela.

Me dan dolor de cabeza.

Hablando de eso, necesito ir a descansar a mi despacho.

¡Olympus, bájate de ahí!

Tenemos que irnos. ¡Viene la directora!

(Megáfono)

¡Oh, no!

¡Eh! ¿A eso le llamáis correr?

(OLYMPUS LADRA) ¿Y qué es esto?

¡Oh! ¡Mi megáfono! ¡Devuélvemelo! (TODOS RÍEN)

-¿Quién es el dueño de este perro? Vais a dar 100 vueltas alrededor

del campo. Es mío, señorita.

Y mío. Ese es Olympus. Es de toda la clase.

-Sí, es verdad.

-¿Creéis que podéis burlaros de mí, verdad?

Nada de eso, señora. Es Olympus, un perro de entrenamiento.

Si no me cree, observe esto. Olympus, corre, chico.

(TODOS RÍEN)

Vaya, tendré que pensar en reemplazar mi megáfono por un perro como este.

(Timbre)

¡Lo conseguimos! Muchas gracias. Chicos, sois los mejores.

Vamos, Olympus, nos vamos a casa.

(Estornudo)

(RESOPLA) Todavía hay gérmenes en la escuela y tengo mucha alergia.

(ESTORNUDA) No está sola, señora Pescatún.