(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"MISIÓN CASTIGO"

(Música)

(RÍE)

El fenomenal Jaimito hace su famoso regate.

Pasa a Yassine el magnífico... ¡Yia!

¡Y gol!

¡Uh! ¡Ah!

Perdona, Igor.

(TITUBEA)

No te he visto.

Oh. ¡Oh!

¡Mi enciclopedia de animales está perfectamente!

Vaya, realmente te encanta ese libro.

No es solamente un libro.

Gracias a ella voy a hacer la mejor presentación

sobre la historia de las hormigas.

Bueno, tal vez no, a ver...

¡Hey!

¿Por qué esa cara tan larga?

¿Tenemos que hacer una presentación? Siempre soy el último en enterarme.

El problema es que no podré terminarla.

¿Mm?

Porque mi madre me llevará al concierto de Johnny Pulaki.

(Música tensión)

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Ah!

# Un verdadero rollo. #

(Vítores)

"Johnny, eres un ángel".

Colega...

Por ello mi presentación nunca alcanzará la perfección.

Mm... ¿Y si le dices a tu madre que estás enfermo?

Eso no funcionaría porque yo nunca estoy enfermo.

Bueno, ¿y si tienes que hacer un crédito extra

porque sacaste una nota muy mala? ¿Una nota muy mala? ¿Yo?

No puede hablar en serio. Ah... Tengo otra idea,

pero estoy seguro de que no te gustará mucho.

Prueba, Jaimito, haré lo que sea.

Bueno, un castigo significa que te castigan.

Vas a recibir un gran castigo

y tu madre no te dejará ir al concierto.

Imposible, yo... yo... yo no sé cómo hacer eso.

Haz lo que yo hago.

Recuerda, soy el rey de las travesuras.

"¡Ah!". "¡Ah!".

"Perdón".

Pero ¿quién me va a castigar?

Veamos, ¿qué profesora pone más castigos?

(A LA VEZ) La señorita Máscaña.

(Música)

La de cosas interesantes que tiene confiscadas.

El despacho de deportes es como la cueva de Alí Babá.

Igor, tu misión es conseguir las llaves

para recuperar las cosas del despacho y entonces...

Te pillará y te pondrá un castigo. Exactamente.

Vaya, a veces creo que sois más inteligentes que yo.

Uy. Ah.

Sí.

Espero que estéis listos para el día deportivo del mes.

Esta mañana empezaremos con un poco de fútbol americano.

Demostración. Otro voluntario, por favor.

¡Yo, yo, yo!

(Música)

Es mía.

¡Uy, perdón!

¡Pst! Igor, rápido, saca el balón y coge las llaves.

(Música tensión)

Ah. ¡Lo tengo!

¿Ah?

Oh, Igor...

No pasa nada, si Igor no se atreve a coger las llaves,

le enseñaremos para que lo haga. ¿Vale, Igor?

Oh, sí, me esforzaré más esta vez.

(Melodía aviso)

"¡Hora del almuerzo!".

(Música)

¿Oh?

¿Qué hacéis aquí? ¿No es la hora de comer?

Sí, pero Jaimito y yo nos preguntábamos

si un profe de deportes estudia todos los deportes.

Por supuesto que sí, qué pregunta.

¿También sabe hacer capoeira? ¿Capoeira?

Pues claro, os lo acabo de decir, he estudiado todos los deportes.

¡Qué pasada!

¿Podría hacernos una demostración? Por favor.

¿Qué? ¿Ahora mismo? Tengo cosas que hacer.

Pues a mí me parece que tal vez no sepa hacerlo.

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Uala! ¡Señorita, es increíble!

Yassine, el bolso. Sí, a la orden, capitán.

(Música)

(Silbido)

Oh.

Mm...

(TITUBEA)

Señorita, tenga, se le han caído las llaves.

¡Oh! Gracias, Igor.

Puede que no seas mi mejor alumno, pero eres un buen chico.

Te pondré un punto extra en tu próxima evaluación.

Buen trabajo. Oh, gracias, señorita.

(RÍE)

Oh... Ay, madre.

(A LA VEZ) ¡Ay!

¡Ups!

(Música)

Ay...

Lo siento mucho, chicos, me entró el pánico.

¿Tienes otro plan, Jaimito? Ah... Siempre.

Estupendo.

En la clase de educación física,

la señorita Máscaña le confiscará su enciclopedia

y la guardará en el despacho de deportes.

Y hará cualquier cosa por recuperarla.

Jaimito, eres un genio. Cierto.

Y sin embargo, no entiendo este ejercicio de matemáticas.

Es porque es un ejercicio de gramática, Jaimito.

¿Eh?

(RÍE)

(Música)

(Silbato)

Oye, Igor, ¿tu enciclopedia puede decirnos

cuánto peso pueden levantar tres hormigas una encima de otra?

Oh, vaya, nunca lo había considerado.

Ah... ¡No lo sé!

Pero lo voy a descubrir.

(Música)

Muy bien, tu turno, Igor.

¿Igor?

¡Igor!

¡Confiscada!

Y te voy a quitar el punto,

así aprenderás a prestar atención en la clase.

Ah...

¡Mi enciclopedia!

(Música acción)

No, no.

Oh, no, no dejes que se la lleve al despacho de deportes.

Me temo que es ahí adonde va.

Sin duda alguna, este no es mi día.

Aún no has perdido, Igor,

puedes recuperarla antes de que termine la clase.

Tienes razón, Jaimito.

(Música intriga)

Pero ¿cómo haré para entrar y cogerla?

Solo tenemos que averiguar cómo abrir.

No puede ser tan complicado. ¡Oh!

(CANTA) "Yo amo al amor, amo al amor".

Oh, ¿qué estáis haciendo aquí?

Ah... Ayudamos a Igor con su presentación.

Ah, ¿en serio?

(RÍE) Mi conejito afortunado, ¿preparado para esta noche?

¡Oh!

(CANTA) "Yo amo el amor".

(RÍEN)

He estado esperando este concierto durante mucho tiempo.

Bueno, voy a archivar esto y ahora volveré a buscarte.

(TARAREA)

Colega, seguro que tu madre tiene un montón de llaves.

Por supuesto, tiene llaves de todo el cole.

¿Qué? ¿Mm?

(A LA VEZ) ¿Las llaves de todo el cole?

Ahí está la solución. ¿Qué?

Dile a tu madre que guardarás las carpetas

¡y te quedas con las llaves! ¡Brillante!

¡Madre, déjame ayudarte!

(Música suave)

(RÍE)

Lo siento, tengo que irme, tengo cosas que hacer.

Luego os veo, chicos.

¡Ahí estás!

¡Profe, profe! ¿Qué pasa, Yassine?

Hay alguien en el despacho de material deportivo.

¿Qué? ¿Quién se atreve a entrar en mi despacho sin permiso?

Vamos, Jaimito, tenemos que irnos. Espera un momento,

aún no me has dicho cuánto peso pueden levantar tres hormigas.

Ah, sí, cierto, tres hormigas... Ah, veamos, ah...

(RÍE) No puedo creerlo,

a la señorita Máscaña también le gusta Johnny Pulaki.

¡Oh! ¡Jaimito! ¡Igor!

¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Si castiga a Igor,

impedirá que salga esta noche con su madre!

Deja de actuar, Jaimito,

seguro que has sido tú quien ha arrastrado a Igor.

No, señorita, es culpa mía y tengo que ser castigado,

así no podré ir al concierto, qué pena.

Porque Igor tenía que ir con ella al concierto de Johnny Pulaki.

¡Ah! Oh, ¿Johnny Pulaki?

Estaba desesperada por ir a verlo, pero no quedaban entradas.

-Bueno, Igor, ¿estás listo?

No, señora, Igor está castigado. ¿Eh?

Pero a la señorita Máscaña le encanta Johnny Pulaki

como a usted.

Y como es un muchacho estupendo, le ha cedido su lugar.

¡Oh! He aprendido de ti, madre,

siempre me has enseñado a ser generoso.

¡Este es el mejor regalo que me han hecho nunca!

-Señorita Máscaña, ¿usted también es fan de Johnny?

Oh, Jaimito, ¿puedo ver eso, por favor?

(CANTA) "Yo amo al amor".

¡Oh, oh! Adoro esta canción. -¡Oh! Es mi favorita.

-Qué maravillosa idea, vamos a ir juntas, pero...

¿Seguro que no estás triste?

Lo más importante es que las dos paséis un rato maravilloso juntas.

(CANTAN) "Yo amo al amor, amo al amor".

(RÍE)

-Por cierto, ya os pondré un castigo.

Gracias a vosotros podré terminar mi presentación.

Y, además, ya te han castigado por primera vez.

(RÍE) Sí, y no fue fácil.

Bueno, sí, Igor, tienes que concentrarte

y trabajar mucho si quieres que te castiguen.

(RÍEN)