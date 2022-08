(Música cabecera)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"EL MEJOR REGALO"

Bueno, Yassine, ¿qué tienes planeado para tu cumpleaños?

Una gran tarta, muchos juegos y una búsqueda del tesoro.

(SUSURRA) Oye, ¿has encontrado un regalo para Yassine?

(SUSURRA) No, aún no.

¡Pero su cumpleaños es mañana! Y dijiste que te encargarías.

Conozco a Yassine desde siempre.

Le he regalado todas las cosas que le gustan.

Esta vez quería conseguirle algo muy especial.

Sí, pero ahora aún no tenemos nada.

La figura de coleccionista del señor Incorregible.

Por supuesto, Yassine la quiere desde hace meses.

Incluso la pidió por Navidad. ¡Impresionante!

Se pondrá muy contento

y no será nada complicado encontrarla.

La verdad es que es muy rara.

Arnold es el único que consiguió una.

¡Ah! Se me ocurre una idea.

Eh, chicos, ¿os vais sin mí?

¡Arnold, espera!

Estoy dispuesto a cambiarte tu señor Incorregible

por lo que quieras. Eh, no creo que alguna vez lo haga.

Es exclusivo.

Yassine lo ha soñado durante meses

y queremos regalarle algo especial por su cumpleaños.

Yassine es nuestro mejor amigo.

Tenemos que darle el mejor regalo de todos los tiempos.

Estoy dispuesto a cambiártelo por cualquier cosa.

Podría hacerlo, tendré que pensar en lo que quiero a cambio.

Te lo diré después.

Espero que no nos pida nuestras patatas fritas del almuerzo

hasta fin de año. Eso no sería tan malo.

¿Mm? ¿Estás loca? ¡Eso sería terrible!

Lo he pensado.

Os daré la figurita exclusiva

si me dais todas vuestras patatas fritas hasta el final de año.

¡Lo sabía! No, eso es demasiado.

Ay, pero ¿qué voy a hacer?

(RÍE) Estaba bromeando, Jaimito.

Tengo una idea mejor. ¡Uf!

Te lo daré con la condición

de que me hagas mis deberes de Matemáticas,

los que nos ha entregado hoy la señorita Bellarrama.

¡Perfecto, eso está hecho! (NIEGA)

Eso no es todo.

Quiero una nota perfecta. ¡Ah!

¿Quieres sacar un 10?

Pero, vamos, eso es una misión imposible.

¡Trato hecho! Por Yassine.

¡Sí!

Aunque lo hagamos juntos,

no podemos asegurar conseguir una puntuación tan alta.

¡Hola! Hola, Yassine.

Feliz cumpleaños. Gracias, Arnold.

Hola, amigos. (A LA VEZ) Eh, hola, Yassine.

¿Eh?

Vaya...

Lo siento, Carol, lo has vuelto a hacer sin mi permiso.

Te voy a confiscar tu balón. -Uh.

-Puedes reunirte con los demás.

¡Sigamos calentando! ¿Eh?

Mantén los brazos extendidos, Jaimito.

¡Ah!

Debe tener una calificación perfecta

y ninguno de nosotros es un genio de las matemáticas.

Siete por siete, 49.

Siete por ocho, 56.

Si hacemos matemáticas al mismo tiempo, el deporte mola.

Puede que no seamos genios, pero sí conocemos a uno.

Y ahora dad 10 vueltas alrededor del campo.

Igor, necesito un favor muy grande.

Lo siento, Jaimito, pero hoy estoy muy ocupado.

¿No podrás encontrar un poco de tiempo para ayudarnos?

Le prometí a mi madre

que le ayudaría a organizar todos los archivos de su despacho.

Para eso estamos aquí. Problema resuelto.

¡Ah! Nos encargaremos del archivo

y tú nos ayudas con la tarea de Arnold.

Vale.

Rápido, Jaimito, empieza el recreo.

Tenemos que ir al despacho de la directora.

Chicos, para mi fiesta he pensado que podríamos...

¡Hola! Es fantástico. Adiós.

¿Eh?

¡Oh, no!

Nunca había visto un desorden tan grande.

Parece mi habitación.

No tendremos tiempo de organizarlo todo.

No tenemos otra opción.

Igor no hará los deberes de Arnold hasta que todo esto esté archivado.

A no ser... ¿Qué estás pensando?

Para que Arnold tenga esa nota perfecta

le hemos pedido ayuda al mejor alumno de la escuela, ¿verdad?

Pues para ordenar los papeles de la directora,

pediremos ayuda al mejor organizador que conocemos.

¡Carol! ¡Sí!

¡Vamos!

¡Eh!

Carol, para la fiesta de Yassine,

necesitamos de tu capacidad para la organización.

Tienes que ayudarnos. ¿Qué?

¡No puede ser! Es imposible. Lo siento.

Pero es muy importante. Por favor, ayúdanos.

No es que no quiera, Olivia. Es que no puedo.

No veo el problema.

Le pedí a Jonas que, después de clase,

me ayudara a lanzar mejor.

Aprovecharé el recreo para convencer a la señorita Máscaña

de que me devuelva el balón. Y no será nada fácil.

(TARTAMUDEA) Jaimito, ¿os estáis burlando de mí?

Lo sé, Igor, aún no hemos terminado de ordenar el despacho.

Querrás decir que no habéis empezado.

Puedes confiar en nosotros.

Por favor, sentaos, niños.

Hoy repasaremos estas divisiones.

Necesito un voluntario para la pizarra.

(SUSURRA) Carol,

si convencemos a la seño para que te devuelva el balón,

¿accederías a ayudarnos? (SUSURRA) Sí.

¡Estupendo! Vamos a hacerlo.

Pero qué...

Ah, Jaimito, qué bonita sorpresa.

De acuerdo.

Pero ¿qué está pasando hoy, colega?

¡Hola!

Jaimito, Olivia, ¿puedo ayudaros? Ah...

Queríamos decirle

que nos ha encantado su clase de hoy.

Hoy no tengo tiempo para tus tonterías, Jaimito.

Tengo que sustituir al señor Salsa.

Sé que los castigos que pone son siempre muy muy justos

y la respeto mucho por eso, pero...

¿podemos pedirle que nos devuelva el balón de baloncesto de Carol?

Ha sido confiscado por un buen motivo.

Pillé a Carol reorganizando mi sala de profesores sin mi permiso.

Ahora todo está en su lugar y no encuentro nada.

(SUSURRA) Ve hasta el final para convencerla.

Por favor, la razón por la que quiere el balón

es para practicar el tiro y mejorar el equipo.

¿Eh?

El futuro del equipo de baloncesto del colegio depende de usted.

Mm. Eso es ir demasiado lejos. ¡Oh!

Jaimito, estoy esperando una llamada telefónica.

Además, debo sustituir al señor Salsa, que está enfermo,

y eso significa sacar la basura.

Lo haremos nosotros. (ASIENTE)

¿De verdad? ¿Haríais eso?

Si nos devuelve el balón, sería un verdadero placer.

Mm.

(OLIVIA Y JAIMITO) ¡Bien! ¿Eh?

¡Sí! Un 10 sobre 10. Estoy muy contento.

Os merecéis la figura.

(A LA VEZ) ¡Bien! Gracias.

¡Gracias, Arnold! Te lo agradezco mucho.

Uy, que no se vaya.

¡Eh, Yassine! ¡Yassine, Yassine, Yassine!

¡Espera!

(A LA VEZ) ¡Feliz cumpleaños!

Ah, os habéis acordado de que hoy es mi cumpleaños.

Pues claro que sí.

Espera, incluso tenemos un regalo. Cierra los ojos.

¡Tachán!

¡Ah!

La figura de acción de coleccionista del señor Incorregible.

¡Es fantástico! ¿Dónde la habéis encontrado?

Qué raro. Pensaba que os habíais olvidado de mi cumpleaños.

Me habéis evitado todo el día. (A LA VEZ) Mm.

Estábamos tan ocupados intentando encontrar esta figura...

Que nos hemos olvidado por completo de ti

y del día más importante, tu cumpleaños.

No pasa nada.

Ahora entiendo por qué corríais sin parar por todo el colegio.

Para compensarte,

queremos organizarte la megafiesta de cumpleaños más genial.

Será inolvidable. Me parece estupendo.

Lo que quiero es una piscina llena de bolas,

una máquina de helado de chocolate y un castillo inflable.