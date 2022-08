(Música cabecera)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"LA MALA SUERTE"

¿Qué te pasa, Olivia?

No sé a quién entrevistar para el periódico escolar.

¿Tenéis alguna idea?

Por supuesto, a mí.

Puedo hablarte de una película que vi ayer en la tele.

Fue increíble.

El héroe, amigo, tenía muy mala suerte.

En cuanto conocía a alguien, algo salía mal.

¿Te imaginas que te pueda pasar eso?

No, gracias. Eso sería horrible.

Sería genial, Olivia.

Cada vez que viniera a verte con mis deberes, algo saldría mal.

(RÍE) Sería la excusa perfecta.

No te preocupes, Olivia. Eso solo pasa en las películas.

Eso espero, Jaimito.

¿Va todo bien, Jaimito? Sí, sí.

Bien, empezaremos el ejercicio de deletrear.

(RÍE) Oye, he tropezado por culpa de Olivia.

¿Eh? (RÍE) Como en la película.

La de anoche, la de "El pirata desafortunado".

Ah, pues sí, muy divertida.

Me encantan estas películas con mucha fantasía.

Bien, vamos a... ¿Eh?

¿No cree en la mala suerte, señorita?

No, creo en las coincidencias.

¿Por qué no empezamos ya a deletrear?

¿Está absolutamente segura de que es imposible?

¿No cree que deberíamos debatirlo en vez de hacer el ejercicio?

Agradezco tu esfuerzo por cambiar de tema,

pero haremos ese ejercicio de deletrear.

Coged ahora un bolígrafo y un folio. Había que intentarlo.

Oh. ¡Hala, si no he traído folios!

(CHISTA) Igor. ¡Igor!

Vale, puedes quedártelo si quieres.

Yo lo he cogido primero.

-¿Quién ha lanzado un frisbi a mi despacho?

Oh, oh.

Arnold, pasarás el próximo recreo limpiando el desorden de mi despacho.

Ay, todo sale mal, como en esa película.

¿Estoy maldita o qué?

Mm...

-¡Corre! ¡Así, así!

-Oh. -Hala.

¿Estás bien? Oh...

-¡Vamos, vamos! ¡Bien!

¡No puedo creerlo!

Cada vez que toco a alguien, le doy mala suerte.

Debería evitar el contacto con todos.

¡A almorzar!

Buena carrera, Olivia. Estoy impresionado.

Es una pena que a Sam se le cayera el testigo.

¿No vas a comer con nosotros?

Yo... No. Necesito silencio para pensar.

¿Por qué te vas? ¿Hemos dicho o hecho algo?

No, es porque yo... Yo traigo mala suerte.

¿Crees que tu equipo perdió la carrera por tu culpa?

Bueno, sí. Es como en la película,

en cuanto entré en contacto con Igor, Arnold y Sam

pasó algo malo.

Eso son solo coincidencias, como nos dijo la señorita Bellarama,

aunque ella siempre dice que no cree en estas cosas.

Prefiero alejarme de vosotros.

No quiero que os pase nada por mi culpa.

¡Olivia, cuidado! ¡Ah!

¡Oh!

Oh... Oh.

(LLORA) ¡No te vayas, Olivia!

Oh, colega. Tenemos que hacer algo.

Le demostraremos que no es una maldición.

Me da pena que siga aislándose.

Buscaremos la manera de que se sienta bien

rodeada de personas

y sé a quién podemos conseguir que entreviste.

Hay que llevar a Olivia hasta Igor y Carol.

Es muy buena. Debe de haber otra forma.

Tienes razón. Cambiaremos de táctica.

Igor, leí en el periódico del colegio

que crees que las moscas pueden nadar.

¿Qué? Yo nunca he dicho eso. Está en el artículo de Olivia.

Parece que incluso dijiste que suelen nadar braza.

Y de espaldas. Eso es una tontería.

No puedo dejar que diga eso. ¿Dónde está Olivia?

Muy bien.

No entiendo. ¿Por qué me estás hablando de moscas

que nadan de espaldas? No, eso es una tontería

porque no saben nadar. ¡Ah!

¿Quién ha dejado esto tirado en el patio?

Esta enciclopedia está confiscada.

(TARTAMUDEA)

Aún nos queda Carol.

Olivia nos ha invitado al parque de animales el sábado.

¿Vienes con nosotros? No, no me ha invitado.

Qué raro. ¿Estás segura?

Olivia. (ASUSTADA) Ah...

¿Es verdad que vais al parque de animales sin mí?

Eh, no.

¡Ah!

¿Me devuelves la silla, por favor?

Bien, niños. Sentaos todos.

(SUSURRA) Tenemos que encontrar la forma de ayudar a Olivia.

No podemos dejarla así. Ah...

¡No, era mi último marcador! Qué mala suerte.

¡Eh! Vamos a demostrarle a Olivia que aquí todos tienen mala suerte.

Yo no, ¿eh? Yassine.

¿Tienes algo interesante que contarnos?

Oh. Bien, a la pizarra.

Colega. Muy bien, Yassine.

Oh.

Oh...

Nunca fallo dos tiros seguidos.

¿Puedo intentarlo?

Sí. No es tu día.

Es mala suerte. Es eso.

¡Tiene razón, tengo mala suerte!

No he tenido contacto con Jonas.

Profe, ¿puedo hacerle una pregunta relacionada con deportes?

Sí, pero deprisa. Tengo que limpiar antes de que acabe el descanso.

¿Cuáles son las dimensiones de una cancha de bádminton?

6,10 m de ancho. Es una pregunta bastante específica.

¿Quieres apuntarte a mi equipo de bádminton?

Eh... No lo sé. Me lo tendré que pensar.

Lo tomaré como un sí. Verás, te va a encantar.

Ven el sábado por la mañana a las siete y media.

¡Oh! Ay.

Muy bien. Me gusta estar en buena forma.

¿Mm? No he tocado a la señorita Máscaña.

¡Ay! Lo siento, Igor.

No te preocupes. Seguramente es culpa mía.

Hoy no es mi día.

Olivia, no has estado en contacto con Jonas,

la señorita Máscaña o Igor, ¿verdad?

Bueno, no. ¿Estás segura?

Pues sí.

Pues ya lo ves, no has sido tú quien les ha dado mala suerte.

Hoy están teniendo un día desafortunado.

Tienes razón. Quizá no le doy mala suerte a nadie.

Ya puedo volver a jugar con vosotros.

¿Estás segura?

¿Ya no tienes miedo de darnos mala suerte?

En absoluto.

Esto me ha dado una idea para un artículo.

Voy a entrevistar a los alumnos sobre su momento más desafortunado,

incluso a los profesores.

Todo el mundo tiene mala suerte algunas veces.

(SUSPIRA) Ah, bueno, pues había planeado un examen sorpresa,

pero lo he... Olvidado en casa.

¡Oh, no!

¿Quién tiene ahora mala suerte?

(RÍEN)