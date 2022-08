(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"LA INVITACIÓN"

¿Sabéis que han abierto cerca un nuevo parque

de escalada de árboles? Sería estupendo que fuésemos todos.

Claro. Descubriréis por qué me conocen como Jaimito, el acróbata.

Uy.

(RÍE) Ay.

¡Tachán!

(RÍEN)

¿Queréis ir después del cole? Sí.

Imposible. Hoy está reservado para los que tienen

una invitación especial. ¿Qué?

¡Ay! ¿Tendremos que esperar hasta mañana?

Sí, pero hoy tenemos que ir al colegio.

No necesitamos una invitación para no asistir a clase, ¿verdad?

(RÍE)

(RÍEN)

Ah, ah.

Oh.

Bien, Jaimito... Espero que pongas tanta energía en investigar

el tema del informe que debías entregar...,

si no me equivoco, ¿ayer?

(RÍE) Lo siento. No quiero impresionarla.

Estoy buscando un tema interesante.

(RÍE) Me impresionaría si leyera tu informe antes de fin de año.

(RÍE)

Eh.

Eh, ah.

¿Eh?

Hala... Una invitación exclusiva para dos personas

para el parque de cuerdas solo para hoy.

Oh... Jaimito, gracias por la invitación.

Has recordado que me encanta el parque de cuerdas.

Me alegro, pero... Me encantaría ir contigo.

En cuanto termine la clase, iremos para poder recorrer

todos los senderos. Lo... siento.

Debe haber habido un error. Yo no te he invitado, Julia.

¿Eh?

Ah.

Pero... no te preocupes, ya encontraremos quién ha sido.

¡Eh! ¿Quién le ha enviado a Julia una invitación

para el parque de cuerdas?

(MURMURAN) ¿Quién habrá sido? Yo no he sido.

-Yo no. -Yo no he sido.

¿No ha sido nadie? ¿En serio? A ver,

¿quién es la persona afortunada que puede ir con Julia

al parque de cuerdas? Ah...

Vale, silencio, niños. Empezamos la lección.

Recuerdo que no está permitido tirar aviones de papel en clase.

-Oh...

Uh.

Colega...

(Timbre)

¿Por qué el invitador no destaca entre la multitud?

Es estupendo recibir invitaciones.

¿Será porque el que la ha invitado no lo dice porque es muy tímido?

¡Sí! Y si es tímido, es posible que no quiera confesarlo

ante toda la clase. Es posible que nunca diga quién es,

lo que significa que Julia nunca sabrá quién fue la persona

que la invitó y no irá a la apertura de la escalada del árbol

y no compartirá un gran un momento con el chico tímido.

Tengo que arreglar esto y os voy a necesitar.

(ASIENTEN)

Perdón por lo de antes, estaba un poco...

¿Sabes qué? Voy a encontrar a quien te ha invitado.

Eh, eh... No sé si quiero... No te preocupes,

soy un detective increíble. El juego está en marcha.

(RÍE)

(SUSURRA) Voy a ayudarle y me aseguraré de que tenga mucho tacto.

Vale. Pero sed muy discretos.

(RÍE)

En primer lugar, ¿con quién hablaste sobre tu pasión por la escalada?

Bueno, te lo dije a ti. Ya se ha eliminado a un sospechoso.

Mi investigación avanza rápido. Eh...

Y también se lo dije a Carol, Igor y Ana.

Y... tenemos nuestra lista de sospechosos o invitadores.

(RÍE)

¡No podemos estar en los pasillos durante el recreo!

El detective Jaimito está en ello.

Es hora de la telenovela de la directora

y las otras maestras están en el patio.

No tengas miedo.

(Portazo)

Tenemos que ser rápidos. Yassine, sigue vigilando.

Para descubrir quién lanzó el avión de papel,

rastrearemos su vuelo para...

(CARRASPEA) Encontrar su punto de partida.

¡Ah!

¡Ah!

¡Lo he descubierto! Este es el escritorio de Carol.

Fue ella quien lo lanzó. Es más, le encanta hacer aviones,

así... que es la invitadora. ¡Caso resuelto!

Le encanta hacer aviones, pero considerando cómo vuelan,

no creo que sea la invitadora.

Ah.

¡Ay!

(RÍE)

Espera, quizá era un mal lanzamiento.

(RÍE)

Vale, no ha sido ella.

¿Entonces ha sido Ana?

(SUSURRA) Yassine, se supone que debes vigilar en el pasillo.

Bueno, no te preocupes. Tú mismo lo dijiste.

Vamos a averiguar quién es ese invitador.

Solo un ligero ajuste del ángulo y... ¡ay!

¿Pero qué estáis haciendo aquí? Estamos... buscando

un tema para mi informe, el que debía entregar ayer.

¿Un informe sobre aviones de papel?

Id a clase de gimnasia ahora mismo si no queréis que os castiguen.

Y no quiero volver a veros en el aula durante el recreo.

Bueno, todavía tenemos dos sospechosos, Ana e Igor.

Al invitador le tienen que gustar los árboles

y también los parques de cuerdas. Y ser bastante ágil.

¡Eso me da una idea! ¡Ah! ¡Oh!

Oh... No me sorprende que os caigáis. Estos brazos y piernas

son tan débiles como espaguetis. Tiene razón.

Por eso, debe endurecer la carrera de obstáculos

para ayudarnos a estar más ágiles. ¡Muy bien!

Eso es lo que me gusta oír.

(Silbato)

(AMBAS) Ah, ah, ah...

(RÍEN)

Aquí vienen nuestros sospechosos.

¡Ah! ¡Ah!

(RÍE) ¡Son geniales! Como dos ardillas.

Lástima que no podamos hacer este examen en los árboles.

¿Eh? Yassine, eres un genio, amigo mío.

¿Eh?

(SUSURRA) Y nos pondremos más fuertes.

Ah.

(Silbato)

¡Muy bien! ¡No está mal! Pero para ayudaros a ser más ágiles,

vamos a ir un poco más lejos. Gracias, Jaimito,

por tus sugerencias. En el fondo, sabía que valdrías para algo

uno de estos días. ¿Eh?

Gracias por el... cumplido, señorita Máscaña.

Ay, oh...

Ay.

¡Guau!

(SUSURRA) Igor ha pasado la prueba. A ver Ana...

Ay, ay.

(A LA VEZ) ¿Eh?

¡Ay!

Lo siento, no puedo. Tengo miedo a las alturas.

Ana... eliminada.

Ya... tenemos a nuestro invitador. ¡Eh!

¿Eh? ¡No! No lo fuerces,

si no, nunca se atreverá a ofrecérselo.

Pues tendrá que ofrecerse sin ofrecerse del todo.

Chicos, tengo un plan.

(CHISTA) Igor, necesitamos tu ayuda para nuestro plan ultrasecreto.

¿Qué plan?

(SUSURRA) Queremos conseguir la invitación

que la señorita Bellarrama le confiscó a Julia.

Está en su despacho. Si conseguimos esa entrada,

nos divertiríamos trepando a los árboles.

Sería una pena para el invitador. ¡Esperad!

Esa invitación no es para vosotros, es para Julia.

Lo sentimos mucho por ella. Especialmente,

porque le encanta trepar a los árboles,

pero ella dejó que la confiscaran. Distrae a la señorita Bellarrama,

habla con ella de tu presentación sobre enciclopedias...

Ay... ¿Pero por qué yo? No quiero involucrarme en esto.

Lo entiendo. Encontraremos otra forma,

pero no se lo dirás a nadie, ¿verdad, Igor?

Oh.

Ah...

(Música intriga)

(RÍEN)

Julia, no te lo creerás. El invitador va a ir al aula

para coger la invitación y devolvértela.

¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Eso no importa.

Imagínate si lo atrapan, seguro que lo van a castigar.

Oh... No quiero que lo castiguen por mí.

Entonces, corre, ve a clase. ¡Corre, Julia, corre!

(A LA VEZ) ¡Bien!

(RÍE)

Cuando se reúnan Igor y Julia, se verán obligados a confesar

su pasión mutua por los árboles... ¡Ah!

¿Uh? Los castigarán,

se perderán la subida al árbol y adiós a la nueva amistad.

Ah, ah. Uy... Ay.

Ah, ah. Tienen que avisar enseguida a la directora.

Los ejercicios de la señorita Máscaña

son muy difíciles. Mis piernas no tienen fuerza para seguir andando.

Oh... Bien, Jaimito, vuelve fuera.

(A LA VEZ) Ay, ay, ay.

Oh, Dios mío... Habrá que ver a la señor Pescatún,

pero ahora no será. Ah.

¡Igor! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué tienes en las manos?

Yo... yo... Señorita Bellarrama,

no expulse a Igor de por vida. Es una invitación

para la inauguración del parque. Igor no quería perderla.

Pensaba que esa invitación era para Julia.

Ah... ¡No! O sea, sí. Quería invitarla,

pero... estaba muy asustado. Se me ocurrió la idea

de enviársela volando. Ah... Eres tú quien me ha invitado.

Bueno, sí. Yo... ¿Te gustaría ir conmigo al parque de escalada?

Oh, por supuesto. Me encantará ir contigo, Igor.

(RÍE)

Jaimito, ¿qué te pasa? Ah...

Esto siempre me pasa cuando resuelvo un caso.

Hablando de casos, Jaimito, ¿qué tal el caso del informe desaparecido?

Estoy investigando, señorita. Por el momento, no tengo ni idea.