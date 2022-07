(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"GUERRAS DE COCHECITOS"

(Música)

Soy zen, muy zen.

-Tan pronto como llegó, ocupó mi despacho, mi despacho.

"Soy el señor Más, soy tu superior".

(SUSPIRA) Ah, el valor de un hombre

radica en su capacidad para renunciar a las cosas.

-Oh, sí, bien, puedo renunciar a algo,

pero no a mi despacho. -Relájate y respira.

Ah.

-¿Pero necesitabas también mi silla tú?

(RÍE) -¡Sí, corre, Jaimito!

Ja.

(RÍE)

(A LA VEZ) ¿Qué?

Vamos, vamos.

Espera, Jaimito. -Páralo.

-¡Oh, no!

(Música)

(SUSPIRAN ALIVIADOS) Ah.

-No puedes hacer eso con tu hermana, es muy... Es peligrosísimo.

-No más rum rum. ¡Oh!

(Claxon)

(Música)

Ah.

(Aplausos)

¿Oh?

-Jérome, muchachote,

jugando con un cochecito a control remoto, ¿eh?

-Sí, pero es mi hijo.

-Mm...

Oh, no creo que vayas muy rápido con eso, ¿eh?

Como en la oficina. -Eso es lo que usted cree.

En las condiciones adecuadas puedo ser bastante rápido.

-Muy divertido, pero, incluso en malas condiciones,

seguro que puedo ser más rápido, mucho más rápido que tú.

-Ah, ¿sí?

Puedo ir más deprisa que usted con una sola pierna.

-Puedo ser mucho más rápido que tú con las manos.

Hagamos una carrera y así vemos quién es más rápido.

¿Qué? -Jaimito, por favor, hijo.

(RÍE) Está bromeando.

Si pierde, devolverá su despacho a mi papá.

Muy bien, y si pierde, tu padre tendrá el despacho que yo elija,

el pequeño justo al final del pasillo.

(RÍE)

-¿Se refiere al que está al lado de los baños?

(ASIENTE) Oh.

(Música)

(Cisterna)

Pues delante, nos reuniremos mañana en el mismo lugar y a la misma hora.

Será su cochecito contra nuestro cochecito.

Le aconsejo que infle bien sus ruedecitas

porque mi padre apretará el pedal hasta el fondo.

Hasta mañana, Jerry, muchachote.

(RÍE)

Le vas a dar mucha caña. ¿Eh?

Oh, madre mía, nunca venceré a ese tipo.

Lo aplastarás, papá.

No hay tiempo suficiente entre ahora y mañana para mejorar.

-Relájate y respira. (RÍE)

Papá, no te preocupes,

nos preparemos como los profesionales.

Donde hay voluntad, hay un camino.

Gracias, Jaimito, es muy reconfortante,

pero aún no me siento seguro.

(Música)

Zen, zen. Yo soy muy zen.

Tres,

dos,

uno...

¡Ya!

(Música tensión)

¿Ah?

¡Papá!

-Oh. ¿Estás bien?

Bueno, no mucho.

Una vez, por mi cumpleaños, mi abuela me regaló un coche a control remoto

con el que había estado soñando durante mucho tiempo.

"Oh, no, he roto el coche".

Jugué con él durante unos cinco minutos

y desde entonces nunca he conducido un coche a control remoto.

Papá, si te vas a sentir mejor,

puedes comprarnos un coche a control remoto a cada uno ahora mismo.

Buen intento, Jaimito. Venga, sigamos.

"¡Ah! ¡Oh!

¡Oh, no, se ha roto! ¡Qué desgraciado soy!".

Papá no cree en sí mismo.

Tengo que encontrar la manera de ayudarle.

(Música)

Aquí tienes, el supermando a distancia multifunción 3000.

Te lo prestaré, pero ten cuidado, significa mucho para mí.

Gracias, Yassine.

¿Crees que con esto podré controlar el coche

y ayudar a mi padre a ganar la carrera?

No hay problema.

Incluso se puede encender el microondas con él.

(Timbre microondas)

Ya está, ¿lo oyes? Vaya...

Con esto y mi conocimiento de cada rincón del parque,

ganaremos la carrera. ¡Sí!

(Música intriga)

¡Comprobando equipo!

"Comprobado, comprobado".

Perfecto, todo está bien.

¡Uf! Zen... Totalmente zen.

Mantente zen.

(Motor)

¿Eh? Vale. ¡Allá vamos!

(Motor)

(Música acción)

¡Bravo, papi! Estás listo, papá.

Tu entrenamiento ha sido un éxito. Donde hay voluntad, hay un camino.

(Música)

¿Por qué no está aquí, papá? Se ha rajado.

Me alegro de que lo haya hecho. Fue una mala idea.

Vamos a casa.

(Bocina)

¡Ah! ¿Eh?

(A LA VEZ) ¡Oh!

Oh... Huyendo, ¿es eso, muchachote? ¿Tienes miedo?

-Eh... En absoluto. -¿No? Pues mira este monstruo.

El cochecito turbo superdeluxe con un forro polar extrasuave,

calentador de biberones, ruedas todoterreno...

Puede transportar hasta cinco bebés al mismo tiempo.

Da igual. Eso no nos impresiona.

Bueno, tal vez un poco.

El objetivo es simple. El primero en dar tres vueltas

alrededor del estanque, gana la carrera.

Las trampas están totalmente prohibidas.

(Campana)

(TRAGA)

En sus puestos, listos...

¡Ya!

(Motor)

¡Bien, papi! ¡Vamos, papi!

Oh.

(Música tensión)

(Música animada)

(RÍE) Ah...

¡Ajá!

(RÍE)

(Continúa la música)

(AMBOS) ¡Oh!

(RÍE) Uh... ¡Ah, ah!

¿Eh? ¿Qué pasa ahora? -¿Eh? ¡Eh!

(Frenazo)

¿Ah?

(Música acción)

Ah.

(Música suspense)

¡Eh! ¡Hemos dicho que sin trampas! -¡No hago trampas!

Soy rápido... y furioso.

¡Si hay voluntad, hay camino! -¡Bravo, papi!

(Zumbido)

Eh, ah... ¡Largo de aquí, avispa!

¿Qué?

Ah.

(RÍE) Sabía que no lavarme los dientes me ayudaría.

(Música)

¡Nunca me adelantarás, muchachote!

(RÍE)

(CANTURREA) "Qué hermoso día, qué hermoso para siempre".

¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah!

(Música tensión)

¡Qué, qué, qué!

¡Ah!

Oh... ¡Uf!

(Pitido)

Oh, no... La batería está agotada.

Perdone, señorita Máscaña. ¡Pero qué os pasa!

Domingueros... -¡Déjame esto a mí, hijo!

-Señora, tiene cierto atractivo y detecto en su encanto natural un...

-¿Diamante en bruto? La próxima vez

que le vea le aplastaré como un trozo de carbón.

(HACE UNA PEDORRETA)

¡Y tenemos un ganador! ¡Papá!

Yo digo que no es justo. No ha cruzado la línea de meta.

(Motor)

¿Eh? Oh, no... Donde hay voluntad, hay un camino.

(A LA VEZ) ¡Bien!

(Música intriga)

(A LA VEZ) ¡Sí!

(CANTURREA) "He recuperado mi despacho, he recupera mi despacho".

Ah, choca. -Juguemos a otra carrera.

Doble o nada. No solo recuperarás tu despacho,

sino que también conseguirás mi nuevo coche de empresa.

¡Trato hecho!

No, Jaimito. Hay que saber cuándo dejarlo.

-Uh.

¡Brum, brum!

-¡Ah!

-¡Uh!

Pero sé que podemos vencer de nuevo, papá.

¿No me digas que tienes miedo, muchachote?

-Escucha...

Tenemos que irnos a casa. Adiós, señor Más.

Ha sido muy divertido, encantado de haberle conocido.

Bueno, admito que son agradables. ¡Pero unos grandísimos cobardes!

¡Ah, no! -¡Si te cojo...!

-¡Ah!