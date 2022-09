(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"LA GRAN ESTRELLA"

(Música suave)

¡Perfecto! Todo está en su sitio.

Listos para participar en el casting.

¿Te refieres al casting intergaláctico del siglo?

Es posible que uno de nosotros

actué en la próxima película del señor Incorregible.

(RÍE)

He soñado hoy con esto.

Uno de nosotros tendrá que ser seleccionado primero, ¿verdad?

¡Vamos allá!

(SE ESFUERZAN)

¡Toma esto, invasor alienígena, y esto!

¡Ya!

¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu!

¡Ah! ¡Ay!

Oh, no, por favor. ¡Ah!

Ah... Vete de aquí, monstruo.

Hemos terminado con ellos.

No permitiremos que un ejército de invasores alienígenas

se apodere de nosotros.

¡Desde la Tierra a las estrellas protegeremos la paz!

¡Y ya!

Es totalmente creíble.

¿Un invasor alienígena? Nos tendrían miedo.

Un invasor que parece una silla, tal vez.

Me encantaría que esto funcionara

y que uno de nosotros consiguiera el papel.

Vale, estoy enviando nuestro video.

Y zoom, está camino del Club de Fans de "El señor Incorregible".

¡Sí!

Ahora hay que esperar los resultados.

¿Tardará mucho? Voy a cargar la página.

Jaimito, acabamos de publicar el video.

(Música animada)

¡Ah!

¡Yassine! ¡Ya están aquí!

¡Ya están los resultados!

Tú eres el gran ganador. Oh.

¡Oh, es genial!

Pero si he ganado yo significa que tú no

y tu sueño era estar en una película de "El señor Incorregible".

Yo estoy muy contento de que uno de los dos haya ganado.

Oh, esto va a ser épico.

¡Mi mejor amigo va a salir en la pantalla!

Vas a ser una estrella, lo sé.

Bah, no exageres, Jaimito.

Este primer papel es muy importante.

Voy a conseguir que seas una estrella.

Palabra de Jaimito.

Voy a prepararte para que todos te conozcan.

Bienvenidos a la Operación "Yassine la Estrella".

Gracias a mí te verás como una estrella,

caminarás como una estrella y hablarás como una estrella.

Ahora sorprendido.

Feliz.

Triste el perrito.

Mono astuto.

Supermodelo.

Oh, sí.

Eres el más elegante de los elegantes.

Así es como caminan las estrellas.

Tienes que vocalizar bien

para que las abuelas entiendan todo lo que digas.

¡A por ello!

¡A! ¡E! ¡O!

¡Ah! Abre la boca aún más.

(BOCA LLENA) "Desde la Tierra hasta las estrellas

protegeré la paz". (SUSPIRA)

Es genial trabajar contigo para ser actor, amigo.

No solo actor, Yassine. Una estrella.

Y verás mañana en el colegio.

Nos espera una nueva vida, amigo. ¡Sí!

(Música animada)

¡Vamos allá!

(TODOS) ¡Oh!

(Música suave)

¡Felicidades, Yassine! Sé que has ganado el casting.

(CARRASPEA) Sí, Yassine.

Yassine aparecerá en la próxima película

de "El señor Incorregible".

¡Apartaos!

Dejad pasar a la estrella, por favor.

Ah...

Desde la Tierra hasta las estrellas protegeré la paz.

¡Ah!

¿Lo ves? Ya está pasando.

Oye, algo ha cambiado en Yassine. ¿No es así?

No, qué va.

Simplemente explota su potencial natural.

Ah...

¡El más elegante de los elegantes!

Buenos días a todos.

He corregido vuestros dictados.

Por favor, venid a recogerlos.

Yassine.

Un momento. ¿Qué está pasando aquí?

Eh, si no le importa, señorita,

a partir de ahora me ocuparé de los autógrafos de Yassine.

¡Uh! Y una cosa más.

En lugar de ver la película de Historia,

podríamos ver hoy episodios de "El señor Incorregible".

Eso ayudaría a Yassine a meterse en el personaje.

¿Qué os parece, chicos? (TODOS) ¡Sí! ¡Sí!

-Me temo que esto no es normal.

Y también cancelar los deberes de Yassine y los míos

para que la estrella se concentre en aprender su guion.

¿Por qué no servimos también palomitas?

Eso sería perfecto.

Y un zumo de kiwi para Yassine.

Con pajita de bambú, gracias. ¿Eh?

Bien, tenemos deberes extra, pero eso no es problema, ¿verdad?

Todas las estrellas tienen.

No te preocupes. Esto no es nada. Yo me ocuparé.

Luego le enviaré una foto tuya firmada a Bellarrama.

(Murmullos)

(TODOS) ¡Mirad, es Yassine! ¡Es Yassine!

(SUSURRA) Tómatelo con calma.

Ya sabes, una estrella, pero no una estrella.

¡Ya!

Desde la Tierra hasta las estrellas protegeré la paz.

(TODOS) ¡Sí! ¡Sí, Yassine!

Para el periódico del colegio.

¿Me dices cómo conseguiste ser seleccionado?

Bueno, sinceramente... ¡Yassine!

(SUSURRA) La gente pronto se desmayará cuando pases.

Ya verás. Venga, chicos.

Esto se está poniendo demasiado raro.

Oh, es que eres genial.

(NERVIOSA) Eres genial.

(ESTORNUDA) Ag.

No enfermes a la estrella antes del rodaje.

Sí, lo entiendo.

(TODOS) ¡Yassine! ¡Ya! ¡Muy bien!

Eh, eh. Sin flases.

Es malo para sus ojos. ¡Yassine, porfa!

Guárdate los gérmenes para ti. ¡Ja!

¿Eh? Oh...

(Música suave)

Yassine está hoy en la lista de almuerzos VIP.

Lo siento, no puede esperar en la fila.

¿De qué están hablando?

¿Qué es eso de una lista?

No lo sé, pero yo también soy VIP.

Ah...

¿Voy a tener que comer solo?

Tienes razón. Pasa algo de tiempo con tu público.

Y, de postre, ¡un autógrafo! Aquí tenéis.

(AMBAS) ¡Yassine!

(BOCA LLENA) Ah, Yassine. Me encanta hacerte una estrella.

Señora.

¿Tiene patatas fritas con menos grasa?

¿Qué? ¿Patatas fritas menos grasas? Lo que me faltaba.

Vale, esto es demasiado.

¿Puedo hacerme una foto contigo?

Claro, pero la haremos cuando salgamos de aquí.

¡Lo siento, Yassine!

Se me ha escapado esta fan tan ansiosa.

Oye, si vamos a hacer fotos,

necesito una para el periódico del colegio, por favor.

¡Fotos no, por favor!

Jaimito, esto es demasiado. Ya no lo aguanto más.

¿Qué pasa? ¿Son las patatas fritas?

Oh, lo sabía.

¡Disculpadnos, por favor!

(Música suave)

Yassine, mi cumpleaños es... ¡Eh, eh! Lo siento, Sam.

Yassine necesita espacio.

Solo quería invitarlo el sábado a mi fiesta de cumpleaños.

Miraré su horario y veré qué podemos hacer.

Jaimito, no tengo nada planeado para el sábado.

Querrás decir que no tienes nada aún

porque la vida de una estrella siempre está llena de nuevos planes.

Mm... Ya... Genial.

(Música animada)

¿Estás bien, Yassine? Oh...

Necesito algo para distraerme un poco.

El recreo no ha terminado. ¿Entrenas con nosotros?

¡Buena idea!

Yassine, no me digas que piensas hacer deporte hoy.

¡Asistente! ¡Asistente!

¿Qué está pasando aquí?

Necesito un doble de acción para Yassine.

Bueno, ¿y por qué no buscar a alguien que le dé un masaje?

Precisamente se lo iba a pedir a usted.

¡Toma, tu castigo!

Verás qué les pasa a las personas que piden masajes aquí.

¿Quieres un sorbo? (ASIENTE)

Primero debo verificar si la pajita está totalmente limpia.

Ah...

Eso es, así no sufrirás de insolación.

Jaimito, tengo que ir al baño y me gustaría poder ir solo.

(Música suave)

(CHISTA) ¿Yassine?

(SUSURRA) ¿Estás sola? ¿No hay nadie?

Jolines, ¿sabes qué? Ser una estrella no es para mí.

¿No quieres decir: "De la Tierra a las estrellas

protegeré la paz"?

Pensé que eso era lo que quería,

pero Jaimito me ha hecho darme cuenta

de que realmente no.

El problema es que no sé cómo decírselo.

Deberías decirle cómo te sientes.

Jaimito es tu amigo y solo quiere que seas feliz.

¡Oh, estás ahí!

Verás cuando oigas lo que he planeado

para el resto del día. Mm... Oye, Jaimito.

La cuestión es que ser una estrella no es para mí.

Es por las patatas fritas. No, es por todo lo demás.

Has conseguido convertirme en una estrella en el colegio,

y es genial, pero ser una estrella es agotador

y me impide hacer lo que quiero

y quiero divertirme, sea en una película o contigo.

¡Uf, qué alivio! Yo también. Estoy agotado.

No eres la más fácil de las estrellas, ¿sabes?

(RÍEN)

(SE ESFUERZA)

Bueno, ¿cómo ha ido el rodaje? Cuéntamelo todo.

Ha sido genial.

No estaba nada nervioso gracias a ti.

Han dicho que ha sido un gran trabajo,

incluso me han pedido que fuera extra un día más.

¿Eh? ¡Hala! Eso es fantástico.

¡Por favor, dejad espacio a la estrella!

Jaimito, solo he sido un extra en la película.

No soy ninguna estrella. Oh, muy bien.

¡Por favor, dejad espacio al extra! Oh, no.