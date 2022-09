(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"LA FOTO DE LA CLASE"

(Música)

Y ahora el señor Incorregible se sube al helicóptero del gánster

en pleno vuelo. ¡Bien!

¡Otra misión exitosa para el señor Incorregible!

¡Sí! ¡Ya!

(RÍE) Deberíais estar trabajando la pose para la foto de la clase.

Oh, ¿eso es hoy? Oh, sí.

Anoche limpié este cacharrito

y ya está listo para inmortalizar a los mejores amigos del colegio

para siempre.

Bien, chicos, ¿habéis elegido una pose para este año?

(ASIENTEN)

(HACE ESFUERZOS)

Y con Olivia en medio quedará perfecta.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Sí, bien, genial, pero...

¿Dónde está Olivia? ¿Ha llegado tarde?

¿Nuestra Olivia tarde?

Nunca, estará con Bellarrama

ayudando a organizar la foto de la clase.

Oh, no, Jaimito.

Sus padres han llamado para decir que está enferma.

Hoy no vendrá.

Pero, señorita, ¿y la foto de la clase?

Lo siento, Jaimito, creo que este año Olivia no estará en la foto.

Oh.

¿Sin Olivia? Eso no es posible.

No puedes inmortalizar a tres amigos con dos.

Es como intentar jugar al fútbol sin balón.

O como ver un episodio de "El señor Incorregible"

sin el señor Incorregible. ¿Qué vamos a hacer?

Mm...

Tendremos que posponer la sesión de fotos.

¿Eh?

Señorita Bellarrama, su clase se hará las fotos antes del recreo,

en cuanto el señor Salsa termine de colocar las sillas en el patio.

-Muy bien.

Disculpe, ¿cree que es un buen día para tomar las fotos de la escuela?

Con esa luz no quedarán muy bonitas,

¿no le parece?

La luz es perfecta.

Perfecto si le gustan grises y feas.

Mientras que mañana dicen que el tiempo será muy soleado.

Eso lo soluciona todo. Haremos las fotos mañana.

Imposible, la agenda de la escuela está muy llena.

El señor Salsa tiene que hacer todas las fotos hoy.

Colega.

Oh, qué mal.

¡Ay!

No habrá fotos sin que estemos los tres.

Oh, vaya, Yassine,

¿has dicho que tienes un pequeño dolor de estómago?

¿Eh?

¡Ah, sí!

(RÍE)

Si un metro es igual a 100 cm, entonces un centímetro es igual a...

Ay, ay, ay, ay. ¿Ah?

Oh, vaya, ¿estás bien, Yassine?

Ay, ay, ay. Tiene dolor de estómago,

debe de haber contraído el mismo virus que Olivia,

¿puedo llevarlo a la enfermería? ¿Ah?

Ay, ay, ay. Me duele mucho.

Ay, ay, ay. ¡Oh! Yo también.

Lo siento, pero no me siento nada bien, señorita Bellarrama,

este virus debe ser muy infeccioso.

(TOSE)

Uh, Jaimito, ¿podrías guardarte los gérmenes?

No quiero ponerme enfermo y faltar a clase.

Muy bien, Jaimito, Yassine, id a la enfermería

y regresad cuando estéis mejor.

(A LA VEZ) ¡Ay, ay, ay!

(Música)

Bueno, ¿cuál es el gran plan?

El plan es crear el efecto Jaimito.

(CACAREA)

¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí?

¿Mm? No te vas a salir con la tuya.

(RÍEN)

A la de tres. El camino está despejado.

Uno, dos, tres.

"¡Vamos!".

(Música acción)

Ah, no tengo tiempo para buscar animales,

tengo que hacer fotos. -Y yo tengo que llevar una cafetería.

Tienes que ayudarme a encontrar la bestia

que ha entrado en mi cocina. Hacía así: "Ah, ah, uh, uh".

-Ah... ¿Un alce con resfriado?

(HACEN ESFUERZOS)

Bien, empieza la operación

Si no hay sillas, no hay fotografías.

(RÍE) "¡Vamos!".

(HACEN ESFUERZOS)

Bien, genial, esa es la última.

Eh, mis sillas. Alguien se ha llevado las sillas.

-Y ahora tenéis que convertir 10 km en...

Oh, no parece que estéis mucho mejor.

Oh, sí, nos sentimos mucho mejor,

pero es agotador estar en tan buena forma.

Atención todos, hemos tenido un contratiempo.

Lo siento mucho, pero la sesión de fotos se ha pospuesto.

Tendrá lugar después del recreo, de este modo el señor Salsa

dispondrá de tiempo para instalar las nuevas sillas.

Jolines.

(Timbre)

Yassine, amigo mío, no tengo intención de rendirme ahora.

Guay, parece que tienes una idea.

Operación Si no hay fotógrafo, no hay fotografías.

Señora Pescatún. ¿Eh?

Señora Pescatún, tengo la sensación de que el señor Salsa

está muy cansado hoy, ¿no le parece?

¿De qué estás hablando, Jaimito?

El señor Salsa está como siempre, con energía

y haciendo bien su trabajo.

Sí, pero ha perdido las sillas esta mañana

mientras buscaba un alce en la cocina.

¿Qué? ¿Un alce?

Tal vez ha contraído el virus que tiene Olivia

y eso podría significar que hoy sus fotos serán horribles.

¿Mm?

Gracias por tu preocupación, Jaimito, pero tengo total confianza en él.

Las fotos quedarán perfectas. ¿De verdad?

Pues la cámara apunta en sentido contrario.

El señor Salsa se toma muy en serio su papel de fotógrafo,

solo está un poco estresado. Exactamente.

Está estresado y lo que necesita es tomarse el día libre y relajarse.

Ah, está bien, el señor Salsa tendrá su día libre,

pero no será hoy.

Ay.

Bueno, no hemos podido deshacernos de las sillas ni del fotógrafo,

pero todavía podemos deshacernos de los alumnos.

Prepárate para la operación Sin alumnos, no hay fotos.

¡Siempre tienes otra idea, Jaimito! Es impresionante.

¡Ja!

¿Quién quiere pasar a libro de los récords

jugando al escondite gigante más grande de la historia del cole?

Quien gane en este juego se llevará mi almuerzo de mañana

y el de Yassine.

Ah, ¿sí? Y el de Olivia también.

Me encanta jugar al escondite. -Y a mí la comida.

A mí me encanta contar.

Bueno, eso es perfecto porque tú contarás.

Quedaos escondidos hasta el final del día si es necesario.

¡Vamos allá!

(RÍEN)

Uno, dos, tres...

No, es muy fácil. ¡En latín!

"Unus, duo, tres...".

Hay que asegurarse de que Igor no encuentre a nadie.

Eso no es problema, pero el recreo termina pronto

y cuando suene la campana todos volverán a clase.

Salvo que nadie escuche sonar el timbre.

¡Sí!

(RÍEN)

"Novem, decem".

¡Allá voy!

(Música acción)

(RÍEN)

¿Oh?

Mm...

¡Oh!

¡Ah!

¡Te tengo! ¡Ah!

¿Pero qué haces? ¡Fuera! ¡Ay!

¡Ah! Ay.

¡Ay!

Pues, nada.

Mm... ¿Y si están en el despacho de mi mamá?

Bueno, claro que no.

Ah, pues yo había oído algo por aquí.

¡Ja, eso es lo que he oído esta mañana!

Has hecho: "Uh, ah, ah". Parece un alce resfriado.

¿Dónde están mis alumnos?

-¿No está siendo el recreo un poco largo hoy?

(RÍE)

Oh, será mejor que compruebe el timbre.

¿Qué?

¿Oh?

(Timbre)

(A LA VEZ) ¡Bien! ¡Sí!

No entiendo nada, está funcionando correctamente.

-"El recreo ha terminado". ¡Uy!

Oh, no, aún no. No he encontrado a nadie.

Vamos, daos prisa. Sentaos en las silla.

Es hora de la foto.

Espera, ¿dónde está Jaimito?

-Estábamos jugando al escondite, aún debe de andar por ahí.

-Jaimito. ¡Uy!

¡Hala, mi madre ha encontrado Jaimito!

Es muy buena jugando al escondite.

Eso no es justo, ni siquiera ha contado hasta diez.

Ve a sentarte.

(GRUÑE)

Ahora que todos los alumnos están aquí ya puede hacer la foto.

Vamos, todo el mundo, una gran sonrisa.

-¿Mm? Jaimito, Yassime, ¿dónde está vuestra pose?

Lo siento, no es contra usted, señor Salsa,

pero no podemos hacer una foto sin Olivia, nuestra mejor amiga.

Venga, chicos, es nuestra delegada de clase,

no podemos hacer una foto de clase sin nuestra delegada.

Esto es, Yassine tiene razón.

Puede tomar la foto, pero no nos pida que sonriamos.

¿Eh?

¿Qué? -Ah.

No puedo posar cuando todos mis alumnos están tan tristes.

-Lo siento, pero esto es inaceptable, tenemos que obligarles.

-No, no podemos hacer eso.

Dicen que el colegio es como una familia

y las familias se mantienen unidas. Hagamos las fotos mañanas con Olivia.

-Usted también... (A LA VEZ) ¡Sí, bravo!

¡Viva!

-Mm...

(Música)

Estoy muy contento de que hayas vuelto.

(RÍE)

Oye, Olivia, tienes que darnos tu postre mañana.

¿Qué? Jaimito, ¿qué has hecho esta vez?

Ah...

Todos atentos.

Si. (A LA VEZ) ¡Sí!

(Continúa la música)