(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"EL ENSAYO"

(Música animada)

Como aún no has entregado tu ensayo sobre...

Ya le he dicho que tengo una buena razón.

Mi perro se lo comió. No tienes perro, Jaimito.

Cuanto antes termines, antes podrás ir al recreo.

Y si necesitas ayuda, estoy aquí al lado.

¿Eh?

¿Qué haces aquí, Igor? ¿Tú también estás castigado?

¿Castigado? No conozco ese significado.

Como siempre me adelanto, le pido a la señorita

que me ponga más deberes. ¿Que tú pides más deberes?

No te entiendo.

¿Por qué te han castigado ahora, Jaimito?

No he hecho mi ensayo sobre el colegio.

La verdad es que no sé qué escribir.

Es fácil. Este es un gran colegio,

especialmente la clase de la señorita.

Bueno, si prestas atención en clase. (RÍE)

¿Qué quieres decir? A veces atiendo en clase.

Bien, los reporteros del próximo periódico escolar

serán Olivia y Yassine.

Necesitamos un voluntario más para el próximo número.

Jaimito, ¿estás seguro? ¿No quieres pensarlo?

¿Eh? ¿Pensarlo? No. Gracias, profe. No quiero perderme el recreo

ni la hora del almuerzo. (TODOS RÍEN)

(RÍE) Estás exagerando.

Yo siempre disfruto del tiempo en la clase.

¿Siempre? ¿También cuando fallas las pruebas?

(Música animada)

¿Qué? ¿Qué? ¡Esto es imposible! ¡Yo nunca cometo errores! ¡Nunca!

Pues lo has hecho. Has cometido un error al principio,

así que todo lo demás está mal. No pasa nada.

Lo compensarás en el próximo.

¿Me ha calificado mejor que Igor? ¡Sí! Tengo mejor nota que Igor.

Tengo mejor nota que Igor.

No puede ser, incluso Jaimito ha sacado más nota que yo.

(BALBUCEA)

"No recuerdo que pasara eso". ¿Estás bien, Igor?

"¿No recuerdas cuando tuviste que beber una poción

porque casi pierdes tu cerebro?".

(Música tensión)

Ah...

¡Igor, cógelo!

(Música acción)

¡Sí!

¡Lo tengo! ¡Bébetelo!

(Timbre)

¡Bien!

¿Igor?

(RÍE)

(Música animada)

Vaya, bien hecho, Igor.

Sé cómo piensas, Jaimito, y sé cómo demostrarte que el colegio

es genial. Aquí todo el mundo es bueno con los alumnos,

empezando por la señorita Bellarrama.

Hoy hace 10 años que los Salsa trabajan aquí

y queremos organizarles una fiesta sorpresa.

10 años. No lo sabía. ¿Sabéis qué? Que os voy a ayudar.

Todos los alumnos de nuestra clase ayudarán a preparar una fiesta

que tendrá lugar en el aula durante la última hora de clase.

(A LA VEZ) ¡Bien!

Será la mejor hora de clase de nuestras vidas.

Mamá... ejem, la directora, es una gran mujer.

"¿Recuerdas la fiesta en tu casa?".

Hola, chicos, ¿va todo bien? Hola, mamá.

¿En qué pensabas poniendo la música tan fuerte?

-A mí me encanta. Esto es lo que bailamos

en mi clase de hiphop. ¿En su clase de hiphop?

¿No tienen límite de edad?

Uno, dos, tres...

(Música animada)

-Muy bien. ¡Dale caña!

Me duele tener que decir esto, pero tu mamá es realmente genial.

"¿Y qué me dices de los Salsa?". "Jo, tienes razón, son geniales".

Y la señorita Máscaña también.

Queridos y adorables alumnos, hoy vais a tener que elegir

entre practicar yoga o jugar al deporte que queráis.

Mientras tanto, disfrutad.

Vale, Igor, tú ya has hablado, pero ¿recuerdas el día

en que reemplazó a la señorita Bellarrama?

¡Ay! Casi olvido ese día.

No puede venir hoy, por lo tanto, la señorita Máscaña dará la clase.

-Llegará un poco más tarde. Es solo algo temporal.

Podría llegar enseguida.

-Niños, os pido que os portéis muy bien con la señorita Máscaña.

Buena suerte.

(CASTAÑETEAN LOS DIENTES)

Bien, os lo advierto. En mi clase trabajamos con orden y disciplina.

¿Comprendido? (A LA VEZ) Sí, señorita.

-No toleraré el más mínimo mal comportamiento.

Una respuesta incorrecta, 10 flexiones.

Hacéis ruido, 10 sentadillas.

Un estornudo, 10 vueltas al campo de deporte.

Ahora entiendo por qué somos tan malos deportistas.

Eh, habla por ti, Igor. "A mí me gusta el deporte".

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(Música animada)

Tú nunca te tomas nada en serio, pero, Jaimito,

te aseguro que el colegio es lo mejor del mundo.

Enseña normas y orden. Sí...

"Aunque te recuerdo que no siempre lo has visto así".

(Música animada)

Intentas que parezca un alborotador. Eso no está bien, Jaimito.

Venga, Igor, solo estamos riéndonos. Pues haz el trabajo solo, Jaimito.

¿Por qué está tan enfadado?

Creo que porque le he recordado la vez en el que Yassine y él

desordenaron el despacho de la directora.

Ahora que tu madre está ocupada, podemos montar tu broma.

Déjalo en manos de profesionales.

Hala... Igor, mis respetos.

Ya ves, Jaimito, también soy un genio

para las tonterías.

(Estruendo)

Uf... Misión cumplida.

¿Recuerdas por qué hizo esas travesuras?

Lo recuerdo porque estaba allí.

¿Sabías que tu madre va a cambiar de cole?

Oh... Imposible. Este cole lo es todo para ella.

Puede que esté cansada porque siempre hacemos alboroto.

¿Eso significa que vas a cambiar de escuela tú?

¡No! No, no. Quiero quedarme aquí. Tenemos que idear un plan.

Vosotros tres, estamos esperando para empezar la clase.

Tengo una idea. ¿Me ayudaréis, chicos?

Ahora entiendo por qué Igor está enfadado.

Si hizo algo malo fue porque temía dejar la escuela.

Vaya, Jaimito, ¿ahora comes con alborotadores?

Sé que no lo eres.

¿Recuerdas cuando ayudamos a tu madre con el inspector?

Esto es un colegio. No queremos nada de su...

Oh, discúlpeme, no le he reconocido. Por favor...

Este inspector es lo peor de lo peor, de lo peor.

Tendremos que ser muy inteligentes.

Sí, y sé lo que debemos hacer.

Para empezar, hay que ir a buscar los walkie-talkies del señor Salsa.

(A LA VEZ) Nosotros lo haremos. Perfecto.

Y, Sam, convertirás los walkie-talkies

en miniauriculares indetectables. Cuando estemos preparados

Igor podrá susurrar en nuestros oídos lo que hay que responder.

Vámonos, deprisa.

Todo tiene que estar listo antes de que llegue el inspector a clase.

Jope, en qué lío me he metido...

(Timbre)

Probando, probando.

"Probando, probando".

Bien. Parece que todos vosotros sois una clase de genios, ¿eh?

Bueno, yo voy a juzgar eso. Y ahora mismo.

Tú, ¿cuál es la capital de Honduras? "Tegucigalpa".

¿Tegucigalpa?

-Correcto.

¿Cómo es el color turquesa? A ver... -Azul verdoso.

-Y... tú, ¿cuántas sinfonías compuso Mozart?

"41". 41.

-Mm... ¿Dos por dos? Cuidado, tiene truco.

Cuatro, cuatro. No es una trampa.

(A LA VEZ) ¡Cuatro!

Respondimos bien gracias a ti.

Jaimito, ¿ahora soy uno de tus mejores amigos

como Olivia y Yassine? Sí, por supuesto.

¿Recuerdas cuando yo quería hacer las cosas como tú

para tener buenas notas?

(RÍE)

"En esa época sacaste un cero en...".

"¡Yo nunca he sacado un cero en clase!".

"¡Ya lo sé! Hablo de cuando sacaste una nota muy mala en gimnasia".

Vamos, Igor, ¿ni siquiera puedes lanzarla a la portería?

"Oh, sí, al final me ayudaste sacar una buena nota.

Como un buen amigo".

(GRITA)

(Música acción)

¡Sí! ¡Muy bien, Igor! ¡Así se hace!

¿Sabes qué? Tienes razón, Igor. Nuestra escuela es genial.

¿Necesitas ayuda con el trabajo? No, gracias, Igor.