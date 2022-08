El día de la locura de las carreras

(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"EL DÍA DE LAS LOCURAS DE LAS CARRERAS"

(Música)

Eh, esperad.

Chicos, el nuevo cómic del Señor Incorregible sale hoy.

Bueno, ¿seguimos nuestro plan?

Lo compraremos después y lo leeremos juntos.

Lo que más me gusta es cuando representáis las mejores partes.

(RÍE)

(IMITA) "Soy el Señor Incorregible,

y salvaré al planeta de las cosas terribles y de los villanos".

Esta vez no me atraparás gracias a mi nueva amiguita,

la ardilla malvada.

(RUGE)

(RÍEN)

No olvidéis que hay que terminar los trabajos de geografía.

Tomé muchas notas,

¿tienes los mapas? Sí.

Y, Jaimito, tú puedes... Haré la presentación

y sacaremos una gran nota.

(Música)

(Timbre)

Antes del recreo,

voy a daros los resultados de la prueba sobre las carreras.

(TODOS) A ver, a ver.

Para mí es obvio,

sé que voy a ser el director general de una gran empresa.

Quién sabe, tal vez sea cantante de opera.

(CANTA) "La, la, la, la".

(RÍEN)

Yo me veo siendo una gran científica.

Y yo, veterinario.

En cuanto a mí, siempre he querido ser abogada.

Espero no ser profesor,

¿te imaginas que tenga que pasar el resto de mi vida en el colegio?

Puaj.

Muy bien, tranquilizaos, aquí están los resultados.

¿Eh? ¿Creativa? Por ejemplo, ¿artista?

¿Director general?

¿Comediante?

Debe de ser un error.

¿Voy a ser científico?

Eso significa trabajar muchísimo. ¿Eh? Yo también soy científica.

Seremos colegas. ¡Oh, no!

Eh, profe, ¿estas pruebas son en serio?

Muy en serio.

De hecho, todos los profesores han hecho la prueba esta mañana.

(Murmullos)

(Timbre)

Toma, Jaimito, este es el último cómic del Señor Incorregible.

Tengo el resultado, voy a ser médico,

no tengo tiempo para leer esto. Oh, espera,

tú tampoco podrás.

Vas a ser científico.

¿Debería ser bailarina o pintora?

Yassine, el director, suena bien.

¿Para nuestro trabajo empezamos con esto?

No, no, tenemos que reorganizarlo todo, así que yo seré quien hable.

¿Tú, Yassine?

Ahora soy el jefe, estoy al mando.

Tengo una idea mejor. ¿Y si...?

Gracias, Olivia, pero puedo ocuparme de esto.

Oye, dale a Olivia la oportunidad de hablar.

Gracias, Jaimito, tenemos que ser más creativos.

Vamos a cantarlo todo, con secuencias tocadas con flauta.

No, no, no, tenemos que ser serios.

Necesitamos algo artístico.

¿No os estáis tomando estas pruebas demasiado en serio, chicos?

Bueno, si así es como va a ser,

que cada uno haga su propia presentación.

Por mí bien.

Pero tiene que ser un proyecto de grupo.

Ay...

(Música alegre)

Yassine, tú quieres ser veterinario,

cuando el perro de Olivia se puso enfermo, te diste cuenta.

Ese perro te necesita y Olivia también.

Lo siento, no tengo tiempo para perritos,

tengo cosas más importantes que hacer.

(CANTURREA)

Podría trabajar siempre con Jaimito,

¿Puedes creerlo?

Es que lo estaré viendo todos los días.

Oye, Olivia, yo...

Disculpa, sigo mi camino. (AMBOS) ¿Eh?

¿Qué?

¡Tachán!

Tengo que encontrar gags que sean más visuales.

¿Puedes darme unas lecciones de malabares?

La prueba dice que seré bibliotecario,

ya no practico deportes.

Puedo prestarte unas enciclopedias.

¿Qué esta pasando aquí?

¡A clase!

(Música)

Jaimito, ya que voy a ser bromista como tú,

¿montamos un espectáculo para todos?

"Este es Jaimito". "Este es Igor".

(AMBOS) "Y este es el show de Jaimito e Igor".

Recuerda, ahora soy científico.

(Silbato)

Tenéis que correr y pasaros la pelota al mismo tiempo.

Después...

¿Quién ha lanzado ese balón?

(SILBA)

Otra gracia de Jaimito.

¡Vamos, diez vueltas!

Hazlas bien, deprisa.

Pero eso no es justo porque no he sido yo.

Soy culpable, sí.

Ahora seré el gracioso de la clase.

En las clases no se bromea, Igor.

(Música)

Eh, Jaimito, ¿crees que existe una enciclopedia de bromas?

Deberías empezar a leer cómics.

¡Oh! Me has dado una idea.

Voy a buscar a Arnold.

Saca la lengua, por favor. -Ah.

-Bueno, todo está bien.

Nos vemos el próximo mes a la misma hora.

¡Arnold! ¿Aún tienes el último cómic del Señor Incorregible?

Se lo di a Igor. ¿Eh?

Igor, ¿puedes darme el cómic de Arnold?

Es muy importante.

Vale, te lo cambio por una buena broma.

¡Genial! Trato hecho.

(Música)

¿Cuál es la gran noticia importante? Voy a llegar tarde a la reunión.

Bueno... ¡Tachán!

Es el último cómic del Señor Incorregible.

¿Qué tal si lo leemos juntos?

Lo siento, Jaimito, de verdad, no tengo tiempo.

¿Y tú, Olivia?

Lo siento, Jaimito, pero si quieres podemos leer poesía juntos.

¿Y nuestro proyecto de grupo?

Ya no tenemos las mismas áreas de interés.

Colega.

(RÍE)

¡Igor! No se juega con la comida.

¡Al despacho de la directora!

¡Sí! ¡Por fin mi primer castigo!

¿Has visto? Se han reído.

(Música)

Señora Pescatún.

Jaimito, estoy muy ocupada.

Por culpa de esas pruebas todos los alumnos están perdidos.

Esas pruebas son muy serias, estás exagerando.

¡Madre, madre! He hecho reír a todos y me han castigado.

(RÍE) ¡Ha sido increíble!

Se lo he dicho.

Eh... Ve a disfrutar del recreo.

Necesito tener una charla con Igor.

(SUSPIRA)

"¡Estas pruebas son ridículas!".

¿Cuáles son tus resultados?

-Profesora de educación física. ¿Y tú?

-Criadora de gatos.

¿La señorita Bellarrama será nuestra nueva profesora de gimnasia?

Eh... Espero que no. -¡Yo tampoco!

¡Vamos! Tenemos que hablar con la señora Pescatún.

(RÍE)

Ha habido una confusión con estas pruebas.

-Eso es imposible.

Porque los resultados de mis pruebas dicen

que el trabajo para el que estoy más capacitada es...

(EXTRAÑADA) ¿Payasa?

Creo que debe de haber un error.

Volveré a comprobarlo.

¡Sí!

(Música)

Cuando un volcán está a punto de quedar inactivo,

significa... Eh...

Bueno, se pone su pijama.

No.

(RESOPLA)

(Puerta)

Perdón,

ha habido un error en los resultados de las pruebas sobre las carreras.

Deben ignorarse por completo.

¿Me has oído, Igor?

Oh... Ajá.

Y... ¿No será usted payasa, señora?

(RÍEN)

Silencio, niños, seguid con la clase en silencio.

(Murmullos)

(SUSPIRA)

Ay, colega,

¿Puedo hacer mi presentación con Jaimito?

¡Yo también!

Lo preparamos juntos.

Por supuesto.

Perdona, Jaimito,

dijimos muchas tonterías después de ver los resultados.

Sí, deberíamos haber confiado más en ti.

Para compensarte haremos una presentación asombrosa.

(Música)

¡Hala! Una presentación increíble.

¿Sabes? Serías un magnífico profesor.