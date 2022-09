(Música cabecera)

(TODOS) ¡Bien!

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"EL DESAFÍO"

¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!

(SE ESFUERZA) ¡Hop!

Quien derribe un obstáculo, fastidiará a todo el equipo.

¡Siguiente!

Oh...

Todos sabemos que es fácil que derribe un obstáculo.

Sugiero que cada uno derribe una valla

para que así vayamos todos a la par.

Estás soñando.

-Lo siento, pero debo sacar buena nota

si quiero ser uno de los mejores atletas.

Bueno, yo lo he intentado.

(SE ESFUERZA)

¡Ah!

(RÍE)

(APLAUDEN) ¡Muy bien!

-Ja.

(SE ESFUERZA)

Oh...

Oh.

-Lo siento, Jonas,

pero voy a ponerte una mala nota.

Venga, colócala y muévete.

(TRISTE) -Mm...

-¡Siguiente!

¡El señor Jaimito

va va yendo!

¡Oh!

Ay.

Oh.

¡Uh!

Ay. Oh...

¡Tachán!

¿Qué me pone?

Oh.

¡Tienes un cero!

No los he derribado yo.

Han sido mis pies. (RÍEN)

-¡Guarda las vallas con Jonas!

-¡Sí! Ahora soy el rey de las vallas.

(RÍE)

-Pero yo saco mejores calificaciones.

-Es mi primera mala nota en atletismo.

No entiendo cómo he podido derribar el obstáculo.

Tranquilo, Jonas.

Una mala nota en pista

es como una mala nota en matemáticas.

No es nada.

No para mí, Jaimito.

Le doy importancia a obtener buena nota en deportes.

Oh...

48, 49...

¿Tiene que ponerle una mala nota a Jonas?

Es culpa mía.

Lo he distraído accidentalmente.

Esta es la primera vez que comete un error

en cualquier disciplina deportiva.

Las reglas son las reglas.

¿Y si logramos completar mañana la misma carrera

con cinco vallas?

¿Le cambiaría su mala nota

y la mía?

Mm...

Está bien.

Si mañana conseguís los dos saltar 10 obstáculos,

cambiaré vuestras malas notas.

¡Estupendo! Lo haremos.

Ya veremos.

Que sepas que nunca lo haré solo.

Tendremos que entrenar mucho.

Prepárate para sudar, Jaimito.

48.

49.

50 y... Descansa.

Muy bien, vale.

50 flexiones más por diversión.

Jolines...

No tengo ni idea de cómo podré saltar 10 vallas sin tirarlas.

Tranquilo, Jaimito. Después de lo que has hecho por mí

te entrenaré como nunca has entrenado.

Yo te ayudaré. ¡Genial, chicos!

Y deberíamos hartarnos de patatas para coger fuerzas.

Tienes que comer mejor para estar en forma.

Vas a necesitar vitaminas. Te traeré brócoli.

Mm... ¿Tengo que hacerlo?

Vamos, es por una buena causa.

Estás haciendo algo muy bueno por Jonas.

Sí, vale,

pero las patatas parecían muy sabrosas.

Mm... Oh, sí, ya lo creo. (RÍEN)

¡No!

Te he preparado una carrera de obstáculos.

Si dominas esta carrera,

saltarás esos 10 obstáculos como si nada.

Vale, Jonas. Me gusta tu actitud optimista.

Primero calentamos,

cruzas el barranco del peligro y saltas el árbol.

Mm...

¡Oh!

(SE ESFUERZA)

¡Ah!

(RÍE)

Vaya, eso es un gran salto para Jaimito.

(RÍE)

En realidad, lo he hecho a propósito para comprobar si el suelo es firme.

(RÍE)

No está mal, no está nada mal.

Bien. Ahora que has calentado, darás un gran salto.

(ASIENTEN)

(SE ESFUERZA)

¡Tachán!

¡Es muy fácil!

¡Uh!

Lo siento, se me ha escapado la pelota.

No te preocupes por mí.

¡Y ahora, el megasalto con giro!

¡Jaimito, detrás de ti!

(CARRASPEA) ¿Qué estás haciendo exactamente?

Admirando las vistas, señora. Realmente es una escuela muy bonita.

(RÍE)

Bájate de ahí ahora mismo.

-Bueno, vamos a tener mucho trabajo,

pero no puedo ayudarte esta tarde porque tengo baloncesto.

Lo dejo en tus manos.

Puedes hacerlo, Yassine. Sé que puedes.

Gracias, maestro Jonas.

(RÍE)

Eso es, señor.

He codificado 5438769. (TARAREA)

¡Hola, papá! ¡Hola, Nina!

(CHISTAN)

(SUSURRA) No te preocupes. Entrenaremos en silencio.

¿Qué es eso de "entrenaremos"?

¿Qué? Oh, por supuesto.

Si dominas el megagiro,

puedes saltar cualquier obstáculo sin tirarlo.

¡Sí, entrenador!

Con este supertrampolín

será muy fácil girar. ¡Sí!

¡Girar y Girar! (RÍE)

-¡Basta! No des vueltas en la sala de estar.

(LE CONTESTAN POR TELÉFONO)

-Bueno... Sí.

58132.

¿Y bien?

¡Sí!

¡Oh, sí! -¿Qué estás haciendo?

No, no se lo digo a usted, señor director, señor...

(SUSURRA) Deja de hacer el mono.

(LE CONTESTAN POR TELÉFONO)

-No, usted no es un mono, señor. No me refería a usted.

(LOS TRES) ¿Mm...?

¡Ah!

(Cristales)

¡Vete a tu cuarto!

Eh... Hola, señor. ¿Sigue ahí?

Oh...

¡Es verdad, papá! Mi cama rebota mucho más.

No hay duda de que dominaré ese gran giro.

¡Oh! Es supertarde.

Tengo que volver a mi casa ahora mismo.

¡Pero sigue entrenando! Se lo prometí a Jonas.

Vale, amigo. Estaré entrenando toda la noche.

¡Yassi! ¿Eh?

(RÍE)

(SE ESFUERZA) La cosa es, mi pequeña Nina,

que hay que ser muy responsable.

Tengo que hacerlo por Jonas, pero también por mí.

¡Ah!

(RÍE)

Creo que aún tengo que mejorar mucho.

Jaimito gracioso.

Jaimito hace ¡pum!

Sí. Esperemos que mañana Jaimito no acabe haciendo boom.

"¡Dondón!". ¡Uh!

¡Nina! Eres la mejor hermana del universo.

Entrenaré aún mejor con el balón.

Jaimito, ¿estás en la cama?

¿Qué...? ¿Qué estás haciendo?

Mis deberes, papá. (RÍE)

-Oh...

¿Qué? ¿Estás listo?

He entrenado con esto toda la noche.

Casi no he dormido. (RÍE)

¡Cuando estés listo!

Pero te recuerdo que el trato

es que no debes derribar ni un solo obstáculo.

(LES ANIMAN)

-Os lo digo desde el fondo de mi corazón.

Sé que vas a fallar totalmente. (RÍE)

No importa, Jonas. No lo escuches.

Este es nuestro momento.

Les demostraremos lo que podemos hacer.

(TRISTE) No lo sé, Jaimito.

Ayer tropecé con un obstáculo.

Fue por mi culpa.

Te distraje haciendo tonterías.

Escúchame con atención.

Eres Jonas, nuestro mejor atleta.

Si alguien puede hacer esto, eres tú.

Bueno.

Gracias, pero...

-¡Vamos! ¿A qué estáis esperando, a Navidad?

No hay pero que valga, Jonas.

Tú puedes hacerlo.

Imagina un suculento plato de brócoli

esperándote en la línea de meta. Ya...

¿Sabes? Como brócoli para mantenerme en forma,

pero en realidad no me gusta demasiado.

Bueno, piensa en algo que te guste mucho,

pero mucho.

Hay un gran plato de patatas fritas

esperándote en la línea de meta. ¡Sí!

Gracias, Jaimito.

Eso es lo que necesitaba oír.

(SE ESFUERZA)

¡Vamos! ¡Tú puedes, sí!

-¡Muy bien!

Eh... (TODOS) Eh...

¡Bien!

Bravo, Jonas.

Eres un verdadero atleta.

Ayer cometiste un error,

pero hoy has logrado recuperarte.

¡Estoy orgullosa de ti!

Te mereces una buena nota

y te daré un 10 sobre 10.

-Gracias, señorita Máscaña.

-¡Muy bien, Jaimito! Ahora tú.

Imagina que hay una montaña de patatas fritas.

¡Vamos, Jaimito!

Mm...

(LE ANIMAN)

¡Muy bien! -¡Sí!

¡Sí!

Oh.

Oh...

(RÍE)

(TRISTE) Lo siento, señorita Máscaña.

Lo he intentado de verdad.

Bueno, acepto mi mala nota.

¡No tan deprisa! ¡Oh!

Es la primera vez que te tomas en serio

un ejercicio deportivo.

Además, sé que ayudaste a Jonas a recuperar su confianza.

De eso trata el deporte.

Mereces una buena nota.

¡He sacado un 10 en pista!

¡Yuju!

No te emociones, Jaimito.

Has derribado todos los obstáculos.

Un siete estará bien. Sí.

Ha sido una gran carrera, Jonas. Gracias.

Eh, tú también me has impresionado, Jaimito.

A mí también.

Tienes una buena nota en pista.

¡Deberíamos celebrarlo!

Os diré algo, amigos.

Nunca subestiméis