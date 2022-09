(Música cabecera)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"UNA BUENA INFLUENCIA"

Estupendo, Olivia ya no está enferma.

Hola, Olivia. Hola, chicos.

Uf, toda una semana en cama. ¿Cómo te encuentras ahora?

Muy contenta de poder venir al colegio.

Estoy impaciente por volver a clase.

Vaya, la sola idea de enfermar me preocupa mucho.

Faltar a clase, a los exámenes...

Todo ello me produce urticaria.

Ah, ¿lo veis? Lo pienso y ya me pica todo.

Perdóname, Olivia, debería haberte llevado tus deberes,

pero jugaba al baloncesto todas las noches.

No te preocupes por eso, Jaimito y Yassine lo han hecho.

Me han tenido al tanto de todas las clases

que me he perdido.

Y ayer hasta inventaron un divertido juego sobre mosqueteros

para animarme. (RÍEN)

-Qué bien, pero no veo cómo han podido hacerte reír

con la historia de los mosqueteros.

Eso es porque no nos has visto actuar como Porthos, Athos y Aramis.

Sí, sé que sois muy buenos actuando,

pero que ayudéis a alguien con los deberes... Eso lo dudo mucho.

-Hola a todos.

Antes de empezar hoy necesito que todos entreguéis nuestro trabajo

sobre el libro de "Los tres mosqueteros".

¿Qué tarea de un libro?

Jaimito, ¿teníamos deberes que hacer?

Dos páginas de preguntas y respuestas.

Eh, ¿no habéis hecho los deberes, chicos?

(A LA VEZ) ¿Eh?

Oh, oh. ¿Lo ves?

Como ya he dicho, no puedes contar con Jaimito para cosas así.

Profe, el propósito era conocer la lección

y nosotros la sabemos, es solo que, en lugar de escribir cosas

en nuestros cuadernos, lo interpretamos en la vida real.

Porque uno para todos... (A LA VEZ) Y todos para uno.

Ese es nuestro lema. ¿No es así, D'Artagnan?

(RÍE)

Y, además, para encontrar el increíble collar de la reina

cruzamos todo el reino a caballo.

¡Yija! ¡Yija! (RÍEN)

-Qué pena no haber podido estar allí para verlo, mosquetero,

pero, sobre todo, porque no es la tarea que te pedí que hicieras.

Lo sé, es mejor.

Jaimito, hacer los deberes del cole no es un juego.

Debería serlo.

Lo importante es que conozcamos la materia, ¿verdad?

Lo siento, Jaimito, pero no haber hecho los deberes

significa un cero para ti y Yassine.

Olivia, te daré hasta el final del día

para que me devuelvas los deberes de lectura.

Tendrás tiempo durante el recreo.

Oh, no, ya tengo otro cero. Esto es un desastre.

(Música acción)

Y ahora Superjamimito se desliza y...

¡Anota!

Y ahora, ¿a quién le decimos "bravo"? ¿Eh?

No lo entiendo, Jaimito.

¿Cómo puedes estar tan de buen humor teniendo un cero?

Pues porque acabo de encestar. Ay, madre.

(Silbato)

Ya basta de baloncesto, chicos. Ahora, todos a saltar. Vamos.

Un, dos. Un, dos. Un, dos. Vamos, amigo,

una mala nota debe mejorarse, ¿verdad?

Y estoy totalmente seguro

de que podemos convencer a Bellarrama

de que nos ponga una nota mejor que cero,

lo que pasa es que aún no he descubierto cómo hacerlo.

Sí. ¡Ja!

Jaimito, ¿quieres decirme qué estás haciendo?

Ejercicios de mosqueteros, señorita.

Necesito inspirarme para nuestros deberes.

Bueno, deja de jugar o te pondré un castigo.

Bien, empezad todos los estiramientos y estirad con fuerza.

Un, dos. Un, dos. Vale, tenéis razón,

divertirse no es la respuesta a todo.

Ay. ¿Pero por qué no podemos hacer las cosas diferentes?

Porque hay reglas y tenemos que seguirlas.

Así es como funciona.

Bueno, cuando veo las reglas las evito. Así funciono yo.

(Silbato)

(A LA VEZ) ¡Ay!

Jaimito es una mala influencia.

Si sigues juntándote con él, vas a terminar con notas tan malas

como las suyas.

Eh, Carol, no soy una mala influencia para ella.

Jaimito, ¿aún estás en la época de los mosqueteros?

Bueno, como eran tres,

vas a dar ahora tres vueltas a la pista.

Mm... Eran cuatro, se olvida de D'Artagnan.

Bien, entonces darás cuatro vueltas. ¡Ah!

Nunca pensé que saberme la lección me daría tantos problemas.

(MEGAFONÍA) "Hora del almuerzo".

Olivia, ya sé cómo subir nuestras notas.

Aprovecharemos el recreo para jugar...

¿Jugar?

Jaimito, no tengo tiempo para jugar, tengo que hacer mis deberes.

Pero si estaba hablando de los deberes. ¡Ah!

Conocemos el libro,

se lo demostraremos a la señorita Bellarrama

y especialmente a Olivia.

Los mosqueteros lucharon contra los soldados

del mezquino cardenal para recuperar el collar de la reina.

Y evitar una guerra importante.

Sí, lo sé, pero no hicimos los deberes y ya está.

No, no se trata de eso.

No voy a dejar que mi amiga crea que soy una mala influencia

para ella.

Uno para todos...

Sí, pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Te contaré mi plan.

Hoy me gustaría comer un puré de brócoli, unos espárragos,

una salchicha y unas coles de Bruselas, por favor.

Oh, y zanahorias, por favor. Jaimito, ¿estás bien, chico?

Porque habitualmente odias las verduras.

Excepto porque hoy no son verduras. No sé si te he entendido,

pero mientras te lo comas está bien.

Oye, yo tampoco estoy muy seguro de entenderte.

¿Tu plan es hacer nuestra tarea con verduras?

Aún mejor.

Este es solo el plan en miniatura de la megaobra que haremos aquí,

en el cole.

Estos son los cuatro mosqueteros, estos, los guardias del cardenal

y este es el cardenal y este es el collar de la reina.

Así la profesora verá que conocemos la historia

y que nos merecemos un 20 sobre diez.

Mm... Aumentaremos la media y les demostraremos a todos

que somos las mejores influencias en el cole.

Uno para todos y todos para uno. Y eso no es todo,

para ello necesitamos reclutar a nuestro D'Artagnan.

Ah, ah, ah.

Olivia está haciendo sus deberes, así que vosotros dos podéis iros ya.

Si debo pasar sobre ti para enfrentarme a este problema,

pienso hacerlo. En guardia.

Ah...

Jaimito, ¿por qué no intentas entender que para Olivia

sacar buenas notas es superimportante?

¿De verdad quieres que se convierta en un fracaso total en el colegio

como tú? ¿Eh? Touché. Tú ganas otra vez,

pero no olvides que un mosquetero nunca jamás

abandona a sus compañeros.

Jaimito, no podemos representar la obra con solo dos mosqueteros.

Tienes razón, por eso vamos a conseguir unas espadas

y unos caballos.

(Gritos)

Uno para todos y todos para mejorar la nota media.

"¡Yija!".

(RÍEN)

Y ahora, al castillo. ¡Sí!

Ay. Ay...

-48, 49, 50.

(HACEN ESFUERZOS)

(Timbre)

(Música)

¿Eh? (A LA VEZ) ¡Oh, vaya!

(RÍEN) ¡Sí! Tachán.

Señorita, puede llamarnos Athos, Porthos y...

¿Quién quiere ser mosquetero? (A LA VEZ) ¡Yo, yo!

¡Bien! ¡Oh!

Tú serás Aramis.

Mosqueteros, en nombre del rey de Francia,

debemos frustrar el plan del terrible cardenal

y encontrar el collar de la reina

antes de que el cardenal la encarcele.

¿Ah? Y también derrocar al rey.

Ajá, aquí están mis colchonetas. (A LA VEZ) ¿Eh?

¡Oh, no, el terrible cardenal Richelieu nos ha encontrado!

Cuidado, villano, nosotros, los mosqueteros del rey,

defenderemos el reino de tu maligna influencia

con nuestras propias vidas.

En guardia, señor.

La esgrima no es un deporte escolar oficial.

Esto no está permitido en las reglas.

Sí, pero algunas reglas están hechas para romperlas, ¿verdad?

Olivia, no irás a participar en esta farsa, ¿verdad?

Esto no es una farsa, estos son los deberes.

Y, como bien sabéis, en realidad los tres mosqueteros eran cuatro.

Y aquí está D'Artagnan.

Uno para todos... (A LA VEZ) Y todos para uno.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Bien, bravo!

Y al oponerse al cardenal y proteger al rey y a la reina

los mosqueteros evitaron una gran guerra.

Bien, si el circo ha terminado, me llevaré mis colchonetas.

En guardia, cardenal.

Nunca os permitiré acercaros al castillo de nuestro rey.

(A LA VEZ) ¡Bien, sí!

(RÍE) -Ah, bravo. No puedo poneros un diez,

pero debo reconocer que no os mereces un cero.

(A LA VEZ) ¡Sí!

(RÍEN)

Jolines, Jaimito,

solo tú podrías hacer los trabajos tan divertidos.

¿Qué sentido tiene ir al cole si no nos divertimos

de vez en cuando? Sí, tienes razón.

Eres una muy buena influencia. (ASIENTE)

Sí, bueno, digamos que eres una influencia única.

Oye, Jaimito, me preguntaba si podría unirme a vuestro equipo

para el último proyecto que Bellarrama nos ha dado,

el de la Edad Media.

Por supuesto, para eso los tres seremos un caballero,

una princesa y un rey, pero supongo que podrías ser el dragón.

(RUGE)

(RÍEN)