We are not related!

149112

Las travesuras de Jaimito en inglés

6627146

We are not related!

Jaimito e Igor descubren que tienen un antepasado en común, lo que les convierte prácticamente en primos. Ambos van a hacer todo lo posible para demostrar que no tienen nada que ver el uno con el otro y que realmente no están emparentados de ninguna manera.



11 min, 4 sec

24-08-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6627146/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/travesuras-jaimito-ingles/video/we-are-not-related/6627146/

https://www.rtve.es/v/6627146/

Las travesuras de Jaimito en inglés - We are not related!