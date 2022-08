The perfect school

The best gift ever

Las travesuras de Jaimito en inglés

Jaimito y Olivia quieren regalarle a Yassine por su cumpleaños la figura de coleccionista del Señor Incorregible, pero resulta que Arnold tiene la única copia que hay. Para conseguirla, los dos amigos deberán hacer muchos favores, no sólo a Arnold sino también a muchos otros compañeros.

09-08-2022

