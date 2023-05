¡Hala, guay!

(RUGE)

¡Oh, no! Un enorme monstruo ha destruido mi hogar.

Ojalá apareciera un héroe de la verdad y la justicia

para proteger Witwicky.

Hola, me alegro mucho de haberos encontrado.

Tenéis que ayudarme.

He leído todos estos cómics

y sigo sin saber cómo elegir un modo alterno.

¿Por qué un deportivo es mejor que un tranvía?

¿O que un camión de tacos?

¿O que una pulidora de hielo?

(CHISTA) ¡Oh!

(RUGE)

¡Oh, no, otro "kaiyu"!

¿Qué es un "kaiyu"?

¿Es un modo alterno que debería considerar?

¡Sigue grabando! No recuerdo haber leído sobre eso.

¿Cuántas ruedas tiene?

¡Ka... Boom!

¡Oh, lo siento, Trash!

¿Necesitas un abrazo?

Mamá dice que el amor lo cura todo.

Nos hemos salvado.

Pero ¿a qué precio? Este nuevo "kaiyou"

tiene un poderoso ataque de abrazo.

¡Tan, tan, tan!

¿Ataque de abrazo?

Bueno, si tú lo dices...

(RÍE)¡No!

(RÍE) ¡No!

LA CHISPA DE LA TIERRA

Casi está... Solo un poco más. TOMAS FALSAS.

¡Oye, mamá! -¡Oh!

¡Oh!

-Mamá, ¿estás bien? -Ya voy, Jawbreaker.

¿Qué es lo que ocurre? -Bueno,

Trash actuaba raro esta mañana.

Mo me ha dicho que era porque estaba haciendo una peli,

pero no sé por qué tenía que pelear conmigo.

-¿Tu hermano intentó pelear contigo?

-Ajajá, y empezó a gritar muy fuerte.

-Así... (GRITA)

-Me parece que Trash estaba alardeando ante la cámara.

-¿Eso qué significa?

-Verás, es cuando la gente actúa diferente

porque la están mirando.

Con una cámara cerca, pueden hacer trucos,

como intentar luchar o hablar de temas personales

que normalmente no mencionaría.

-¿Significa que tener una cámara

me ayudará a que la gente me cuente cosas

de modos alternos?

¿Puedo usarla también? (RÍE)

Por supuesto. Pero ten cuidado, ¿vale?

Tu padre adora ese trasto.

-¡Ja, ja, ja, sí!

Gracias, mamá.

Te daría un abrazo, pero no quiero volver a romper la pared.

¡Bumblebee!

-¿Jawbreaker? ¿Qué estás...? (JAWBREAKER RÍE)

¡Es una cámara!

Mamá dice que te hará hablar.

-¡Ah! ¿Una entrevista?

Eso sí puedes. -Esto...

-No sabes lo que es una entrevista, ¿verdad?

-No.

-Vale, tú me haces preguntas

y yo te deslumbro con respuestas extraordinarias.

-Oh, genial, vale.

¿Cómo eliges el modo alterno perfecto?

Porque tú cambiaste el tuyo, ¿no?

Pasaste de ser un escarabajo chiquitito

a un supercoche.

-Eh, sí, pero no sé qué tiene que ver eso.

-Me gustaría elegir bien a la primera.

Prefiero no tomar la decisión equivocada.

Como hiciste tú.

(DECEPCIONADO) Oh...

¿Es que no lo entiendes?

No puedo casarme contigo.

-Pero la guerra ha terminado.

Me prometiste que dejarías todo eso atrás.

-La verdadera batalla aún continua en mi corazón.

-¿Eso duele?

-¿Eh? ¡Ah! ¡Hola, Jawbreaker!

¿Quieres ver la serie conmigo?

-Lo siento, Hashtag, ahora mismo no puedo,

estoy buscando el botón de hacer hablar de la cámara.

-¡Hala! ¿Eso de ahí es una cámara de cine?

-Sí, pero creo que no la he encendido bien

porque Bumblebee no ha querido hablar sobre el modo alterno.

-Ah, ya lo pillo.

Estás preparando un documental usando el poder del cine.

-Eh... ¿Qué es eso exactamente?

-Usando esa cámara,

se pueden crear imágenes en movimiento

y sombras electrizantes capaces de perdurar en el tiempo,

de inmortalizar historias para las futuras generaciones.

O al menos una trilogía que ayude a la venta de juguetes.

-¿Todo eso puede pasar con esta cosita?

Pero ¿cómo?

-Bueno, solo tienes que...

Buscar el manual de instrucciones.

¡Genial, ya lo tengo!

Venga, intenta entrevistarme.

-Eh... ¿Cómo elegiste tu modo...?

-Espera, tienes que empezar a grabar.

-¡Pues claro!

Eh... -El botón rojo.

No, ese no. Está en el otro lado.

Eso. Púlsalo y...

¿Sabes qué?

Creo que no estás listo para manejar el poder del cine,

pero yo sí. A ver, si tú quieres.

-Oh, gracias por ayudarme.

(GRITA EMOCIONADA) No te arrepentirás, JB.

En mi corta existencia,

he devorado cientos de horas de material audiovisual.

Este cualificada al 100 % para ser directora.

Este documental será mi largometraje de debut.

Y tú vas a ser mi estrella.

-¿Yo? ¡Yo no!

Gracias.

-Agradécemelo luego,

ahora el futuro del cine nos espera, sígueme.

(TOSE) ¡Pero no tengo un modo alterno!

¡Por eso hago esto! (TOSE)

Conozco la historia de Twitch,

pero ¿cómo elegiste tu modo alterno, Trash?

-Oh, no hay tiempo para preguntas, Jawbreaker,

hay que grabar una intro a tope de acción.

-Pero ¿cómo voy a aprender algo sin preguntar?

-Ah, tranqui, es el primer acto, ya lo compensaremos.

-¿Y qué significa todo eso?

-Twitch, Trash, necesitamos inspirar a Jawbreaker

para que encuentre un modo alterno.

No hay coreografía,

así que improvisad un poco de magia para mí.

Seguro que puedo inspirarle más que tú.

¡Ah, ja!

Busca "inspirador" en el diccionario.

Dice...

"Trash estuvo aquí primero".

Vale, reservad las bromas para cuando estemos rodando.

Twitch, tú vas a hacer esto.

Y, Trash, vas a... ¡Ah!

Lo haréis perfecto, ¿vale?

¡Va a ser alucinante!

Esperad, que le doy a grabar y...

¡Acción!

¡Corten!

¡Hala! No sabía que podíais hacer eso.

Habéis hecho... ¡"uosh", boom, ka... Boom!

Difícil pero no imposible.

¡Au!

Eh... Puede que no hayamos grabado parte.

Da igual, lo arreglamos en postpo.

Cuéntame, ¿cómo te ha hecho sentir esa actuación épica, JB?

-Ha sido de lo más guay. Me ha...

Pero, no sé...

Si alguna vez podré cambiar de modo como ellos.

-Genial. Cambiamos de localización.

(GRITA ASUSTADO)

¿Podemos ir más despacio, por favor?

-Lo siento, JB, no podemos hacer esperar a nuestras estrellas.

(GRITA)

Abrimos en el exterior de un astillero.

Una escena lúgubre.

Aracnamecs esparcidos entre las ruinas de la batalla.

(RÍE) El making-off dará más valor a la producción.

-¡Oh!

¿Sería posible que tuviéramos escudos de privacidad como este

en casa?

(SUSPIRA) ¿No hay ningún camión barredor por aquí cerca

que pueda escanear?

-¿Por qué no me has dicho que íbamos a ver

a Megatrón y a Elita Uno?

Parecen ocupados, deberíamos irnos.

(CHISTA) Venga, a todos les encanta hablar contigo.

Twitch y Trash se sinceraron, ¿no?

Vamos, ánimo, no te cortes.

-Uh, tenemos mucho trabajo.

-Y bien, ¿cuándo se supone que Óptimus vendrá a ayudarnos?

-¿Por qué será que limpiar

me resulta más agotador que destruir?

-Disculpad,

respetad a los mayores.

-¿Qué ocurre, joven?

-Vera, señor, estoy entrevistando a los bots

para aprender a elegir mi modo alterno.

¿Cómo elegiste el tuyo?

-Nunca me habían preguntado eso.

¿Te importa? -Adelante.

Una pasada, ¿eh?

-Una pasada total.

-Encontré mi modo alterno actual justo al final de la guerra,

cuando dejé de luchar contra Óptimus y me uní a su bando.

-¿Tú?

¿Tú eras uno de los malos?

-Bueno, mis prioridades han cambiado.

Tuvimos que hacerlo

por la supervivencia de todos los cybertronianos.

-Si tú y Óptimus erais enemigos, ¿cómo lograste que confiara en ti?

-Escaneando un vehículo de la tierra.

-¡Oh, pero...!

¿Eso no significó renunciar a tu modo alterno cybertroniano?

No me parece muy justo.

-Eso es exactamente lo que pensé.

Así que me negué.

Hasta que la teniente Malto y su escuadrón fueron atacados.

-¡Ah! ¿Te refieres a esta batalla?

(Gritos)

"¡Vamos, vamos!

¡Ah, ah, ah!"

-Ya está, corta de una vez.

Parece que fue una pelea terrible.

-Lo fue.

Los buscadores nos atacaron desde el aire.

Supe que tenía que escanear un avión y luchar contra ellos.

Así que...

Escaneé el último que quedaba en la base.

Un avión militar TiltRotor.

-¡Salvaste a todo el mundo!

-Yo defendí a mis nuevos amigos

y demostré mi lealtad a Óptimus.

-Jawbreaker,

la desgarradora historia de Megatrón sobre su redención

es lo más hermoso que has escuchado nunca.

Bien, uno, dos, tres.

¡Llora! -¿Qué estás haciendo?

-Eh... ¿Dirigir a mi estrella? -Este no es el momento.

-Está claro.

¡Descansemos un poco!

Vale, no te muevas y... ¡"Voilà"!

(RÍE) Un soporte móvil para la steadicam.

Gracias por dejarnos entrevistarte

durante tu entrenamiento, Elita Uno.

-¿Alguna vez hace Óptimus ejercicio contigo?

-No.

Mis rutinas son un poco demasiado intensas para él.

-¿Por qué no estás dirigiendo esta parte?

-Ah, necesito espacio para preparar la escena culminante.

-¡Autobots, a entrenar!

-¡Oh!

Eh, dime,

¿cómo elegiste tu modo alterno perfecto?

-Espera.

-¡Ah!

¡Oh, vaya!

¡Oh, oh!

-Dame la mano.

(JAWBREAKER GRUÑE)

Escucha, chaval, quieres una respuesta fácil,

pero sabrás qué modo alterno escanear

cuando llegue el momento adecuado. -Pero...

¿Puedes enseñarme cuándo será el momento adecuado?

-Preocúpate por seguir el ritmo por ahora.

-Mmm... No.

¡Ah!

(HACE ESFUERZOS)

(HACE ESFUERZOS)

¡Madre mía!

Es tan bonito.

-Todo este planeta lo es.

Cuando acabo mis ejercicios, me gusta subir aquí

para recordarme lo que intento proteger.

-Yo también quiero mantenerlo a salvo.

Pero ¿cómo lo hago sin tener modo alterno?

-No necesitas un modo alterno para hacerlo.

-Pero soy un transformer, se supone que debo transformarme.

-Oh, Jawbreaker,

permíteme que te cuente un secretito, ¿mmm?

Escanear tu modo alterno no es cuestión de magia,

existe un componente especial dentro de ti,

dentro de cada bot, se llama el T-cog.

Nos permite cambiar de forma.

-El T-cog.

¡Vaya!

Oh, pero no soy cybertroniano, ¿cómo sabes que lo tengo?

-Algunos de tus hermanos terrans han cambiado de forma, ¿no?

-Pero ¿y si soy diferente?

-Yo tardé mucho en dar con un modo alterno de la Tierra.

Nada de lo que veía parecía adecuado.

De modo que esperé.

Y esperé, esperé y esperé.

-¿Y luego?

Mi chispa me indicó lo correcto.

-Oh, pero...

¿Y si estoy roto o algo así?

Porque cuando yo miro a los coches, no siento nada.

-Puede que no estés destinado a ser un vehículo.

-¿Podemos escanear otras cosas? -Casi todo lo que quieras.

Es tu elección.

-Gracias, Elita.

-Ah, por cierto, ¿a quién tienes pensado enseñarle esta peli?

Lo del T-cog es información bastante confidencial.

-No te preocupes.

Esta peli es solo para mí.

-¡Vale, ponte en posición!

-¿Qué hacen estos vehículos aquí?

-Es el clímax, JB, ¡hora de elegir tu modo alterno!

-Hashtag, espera un segundo. -Y ahí está,

la expresión desconcertada de nuestro héroe.

-Hashtag... -Mientras sopesa...

-Espera. -Una elección

Que durará toda la vida.

-Olvida la peli, ¿quieres escucharme?

-¡Elige el barco, venga, el barco! -¡Hashtag, para ya!

-¡Ah, te has enfadado! -Pues sí.

-Bien, úsalo.

-¡Ah!

-Oye, ¿por qué has hecho eso?

Creía que querías...

Encontrar tu modo alterno. -No, solo quiero irme a casa.

¿Y la cámara de papá?

Tiene información cybertroniana muy sensible.

-¡Oh!

-¡Oh, eh! ¡No, espera!

Hay que impedir que escape. -Tranquilo,

Un pisapapeles con patas no arruinará nuestra peli.

-¡Hashtag, olvida la película!

Esto es muy grave.

-Entonces, ¿no habrá alfombra roja?

-Elita me contó cosas privadas en cámara.

Podrían usarlo contra los cybertronianos.

-Oh, ya cortaremos esa parte,

lo que importa es captar el momento de elección de tu modo alterno.

-No.

No voy elegir un vehículo para tu película.

Mi chispa me dice que aún no es la hora.

Eso debería bastarte.

-Eh... Ah...

¡Hop!

Ah, si esa cosa cruza el escudo, la gente podría vernos.

-¡Y dentro la persecución de coches!

-¡Oh, casi!

¡Acércate todo lo que puedas! -¡No lo conseguiremos!

-Claro que lo haremos.

¡Jawbreaker,

tu turno!

¡Chantatachán!

¡Eh! ¿Lo he... conseguido?

-Eh... ¡Sí!

¡Ya lo has hecho sin un modo alterno!

(SUSPIRA) Respecto a eso, siento no haberte encontrado uno.

-¿Dónde está la cámara?

-No sabes cuánto lo siento, Jawbreaker.

Por... (SUSPIRA)

Por todo.

Yo solo quería ayudarte.

Creía que con el poder del cine...

-La próxima usaremos el poder de los hermanos, ¿vale?

-Me gusta la idea.

Creo que deberíamos volver a casa y contarle a papá lo que ha pasado.

-Vete sin mí, ya te alcanzaré.

-¡Espero que no sea una broma!

(TODOS) ¡Sorpresa!

(RÍE)

-¿Qué ocurre? ¿Vamos a ver una peli?

-Nuestra peli.

Conseguí salvarla y le he montado con Mo y Trash.

Pensé que te gustaría ver tu visión en la gran pantalla.

Y eso no es todo.

También te he traído un regalo.

Papá dice que los directores usan estos visores

para planificar las escenas.

Podrías usarla para tu próxima peli.

(EMOCIONADA) -Jawbreaker...

(GRITA DE EMOCIÓN)

Me encanta.

¡Dale, Hashtag! ¡Estoy deseando ver tu peli!

¡Va a ser brutal! ¡Esa es mi niña!

Haciendo películas, qué orgullosa estoy.

-Esto es muy fuerte.

Estoy sintiendo mis emociones en 4K.

Pero lamento que no hayamos encontrado

tu modo alterno. -No pasa nada.

Antes pensaba que me pasaba algo malo,

no sabía por qué no podía elegir un modo alterno

como todos los demás.

Y es porque yo no soy como todos los demás.

Tú me lo has mostrado.

-¿En serio? -No voy a ser un coche o un camión

o cualquier cosa de esas.

No sé lo que voy a ser.

Pero cuando lo sienta en mi chispa,

tú serás la primera en saberlo.