¡Dale la identificación!

-¿Piensas ayudar, Megatrón?

Ya tengo mi propia carga.

-¿Está alta para ti? A Frenzy le gusta a todo volumen.

-Esa es tuya.

-(RÍE)

-No te andes con rodeos. Estos Decepticons son criminales.

-Estos Decepticons simplemente desean vivir en paz.

-¿Por eso atacaron a Slowder y le robaron su identificación?

-Una broma infantil. Estos bots casete no le harían

daño a una mosca.

¡Ay!

-¿Qué estabas diciendo?

-Bots casete, activad vuestro tritono.

(GRITA)

SEÑUELO

Informe de campo.

Twitch aún no ha picado en mi increíble señuelo.

Orejas Blanditas, sigues siendo mona.

Y una tapadera horrible. ¡Thrash!

Robby te necesita para probar su nueva rampa para la bici.

¿Quién tiene tres ruedas y ningún miedo?

¡Mi menda!

No, recuerda la lección es un... ¡Señuelo!

Esto ha estado chupado.

¡Ah!

¡Ja! ¡Te he engañado por completo!

¡Oye!

Yo te he engañado primero. No, te he engañado yo.

Sí, sí. Te di con la rueda.

(SUSPIRA) Echo de menos a los adultos.

(Sonido fuerte)

Megatrón, ¡usa tu cañón!

-No está pensado para matar moscas.

Última advertencia, no os levantéis.

-(GRITA)

-Recordad el objetivo de un señuelo,

al enemigo debéis distraer.

Luego, "bum-bam", huyen sin más. (RÍE)

Buena rima.

Acabas de inventar una canción para las misiones.

# Al enemigo debes distraer.

(AMBOS) # Luego, "bum-bam", # huyen sin más.

(TODOS) # Al enemigo debes distraer.

# Luego, "bum-bam", # huyen sin más. #

(SUSPIRA) -Me da igual cómo lo aprendáis,

siempre y cuando lo hagáis.

(Teléfono)

¿Optimus Prime tiene tu número de teléfono?

Hola, señor Optimus.

¿Llama para desearme feliz medio cumpleaños?

Ajá, ajá.

Vale, entendido. Se lo diré a Bee.

Esto... Ahora estás en el equipo de Optimus.

Está en medio de una pelea

y no le funciona el intercomunicador.

Quiere que le mande refuerzos. ¡Por fin!

Pondremos el entrenamiento en una misión de verdad.

(RÍE) He nacido para apoyar al grandullón.

(RÍE)

Ah, no estáis de broma. Escuchad, en una pelea de verdad

no hay dos intentos. No estáis preparados.

Si Optimus necesita ayuda, quiero asegurarme

de que le mando al mejor.

¿Elita Uno? Whelljack es una gran opción.

No, yo. Estoy hablando de mí.

¿Arcee?

¡Sí, es ella!

Acee, ¿qué estás...?

Arcee, me alegro de verte.

¡No!

Un momento, ¿ella es buena?

(RÍE) ¿Me echabas de menos?

-Eh... Sí, pero tú a mí no.

-Venía hacerle una visita a mi autobot preferido.

Twitch Malto. Admiro muchísimo tu trabajo,

sobre todo la técnica de humillación

usada en nuestro profe. Estos son Mo, Robby y los Terrans.

Arcee será vuestra entrenadora sustituta hoy.

-Espera, ¿qué?

Claro, os enseñaré muchas cosas. ¿Qué aprenderemos primero?

¿combate cuerpo a cuerpo? ¿disparos con efecto?

¿O tu alucinante modo de batalla?

Oh, os aseguro que os va a encantar.

-(TARAREA)

¡Bien!

¿Seguís emocionados? ¡Sí!

¿Vamos a aprender a pelear con el suelo?

Mejor, vais a cavar trincheras.

(AMBOS) ¡Oh!

(Sonido fuerte)

-¡Vuelve aquí, pichón trasnochado!

(Sonido fuerte)

-(RÍE)

-¿Bumblebee? ¿Por qué no estás con los Terrans?

-Tú querías ayuda y yo tiempo con los adultos.

Los dos ganamos. ¿Y la pelea?

-¡Quítate de mi cara!

-(RÍE)

-¿Me necesitas para bots casetes?

-Al pedir refuerzos, esperaba que mandaras

a otro bot.

Si Fantasma se entera de que estás vivo,

me van a hacer muchas preguntas.

-¡Adiós, pringados!

-He traído bots de contención.

-¡Ay!

¡Soldadme, por favor!

-Puedes quedarte, por ahora.

-Nunca voy a tocar esas... cosas.

-Un medio para un fin, Megatrón. Así los transportaremos

con seguridad hasta Fantasma.

-Optimus, ¿no te preocupa que sean nuestros aliados humanos

quienes controlan dónde viven los Decepticons

y la forma que adoptan,

incluso en tiempos de una supuesta paz?

Esto no es libertad.

-Fantasma hizo un trato con nosotros.

Es lo que cuenta.

Recuerdas lo que significa dar tu palabra, ¿verdad?

(RÍE) -¿Creéis que Fantasma

ha estado cumpliendo su palabra?

Apártate de ahí.

-Solo está haciendo su trabajo.

-No se merecen pasar el resto de su vida en prisión.

-Olvidas tu juramento, Megatrón.

-Te di mi lealtad para salvar a nuestra gente,

no para ser lacayo de Fantasma.

-¿Lacayo?

-Bueno, se está haciendo un poco tarde.

Deberíamos ponernos en marcha.

Solicito inspección de trincheras, señora.

Sí, has terminado.

Pero ya sabes lo que dicen de las trincheras.

Si hay algo mejor que cavarlas es rellenarlas.

Ahora mismo... me levanto.

¿Qué sentido tiene deshacer lo que acabamos de hacer?

Ya me lo agradeceréis.

Es hora de patrullar el perímetro.

Es hora de apilar el heno.

Limpiar y abrillantar ese tractor.

¡No!

Disculpa, ¿qué acabas de decir?

No, no vamos a hacer ni una sola más

de tus tareas inútiles.

Si no vas a entrenarnos como guerreros, lo dejaremos.

¿Y todos pensáis de la misma forma?

Eres diferente en los cómics. No nos estás enseñando nada.

Bumblebee no será perfecto,

pero es bastante mejor líder que tú.

Vale, a lo mejor me he pasado.

(RÍE) ¡Felicidades! Habéis aprobado.

Pero habéis tardado un montón.

Espera, ¿te alegra de que nos quejemos?

El mundo se aprovechará de vosotros de todas las formas posibles.

Si algo no os parece bien, tenéis que protestar.

¿Esa era la lección?

¿En realidad nos estabas enseñando?

(RÍE) Más de lo que crees. Aún puedes enseñarnos a luchar

antes de que Bee vuelva de su misión.

¿De su qué?

Ya sabes, para lo que lo llamó Optimus.

Por eso eres la sustituta. Queríamos ir con él,

pero nos dijo que no estábamos listos.

Basta de entrenar.

A ver, ¿os apuntáis a una misión real?

-Nada como la carretera después de un día duro

de trabajo, ¿verdad, chicos?

-(GRUÑE)

(RÍE) -Como el otro día después de entrenar.

Thrash quería echar una carrera conmigo.

Por supuesto, gané con mi impulsor de Energón.

Pero dijo que hice trampa. ¿Os lo podéis creer?

(RÍE)

Teníais que estar allí.

(TARAREA)

# Al enemigo debes distraer.

# Luego, "bum-bam", huyen sin más. #

-(REFUNFUÑA)

Deberías de dejarnos ya, Bumblebee.

Hay un puesto de control de Fantasma a unos kilómetros.

¿Qué te hace gracia, Megatrón?

-No te fías de que Fantasma sepa de la existencia

de tu explorador, pero no te importa entregarle

a todos los Decepticons que te encuentras.

-Me da la impresión de que, en realidad,

no le hace gracia. -A diferencia de ti, Megatrón,

no puedo permitirme el lujo de tener una pataleta

cada vez que algo no funciona como quiero.

-Al menos, yo no sigo órdenes a ciegas

como un cobarde.

-¡Larguémonos de aquí!

-Objetivo conseguido.

Soundwave destruye.

-(TARAREA)

Odio esa maldita melodía pegadiza.

(GRUÑE)

¿Soundwave?

-Atacad a Megatrón.

-No lo conviertas en personal, Soundwave.

-Ya es algo personal.

-Simpatizante de los autobots.

-¿Todavía quieres dejarte enseñar?

-¿Media jornada es una opción? -¡"Yuju"!

(TODOS) ¡Hola, Bumblebee!

-¡No, no, no, no!

¡Ah!

¡Mi brazo!

Gracias. Espera, ¿has dejado a los chicos solos?

-Con Optimus y Megatrón.

-¡No, no, no, no!

-Megatrón.

-Soundwave, ríndete

y me encargaré de que te traten bien.

-Esto no es libertad.

-¡Usas mis propias palabras contra mí!

¡Atrévete, aliento de pico!

(Sonido fuerte)

¡No sabía que el sonido hacía tanto daño!

Tenemos que bloquearlo.

# Al enemigo debes distraer.

# Luego, "bum-bam", huyen sin más.

(TODOS) # Al enemigo debes distraer.

# Luego, "bum-bam", huyen sin más.

# Al enemigo debes distraer.

# Luego, "bum-bam", huyen sin más. #

-Vale, es pegadiza.

¡Dale! ¡Vamos!

Voy a disfrutar con esto.

Quiero advertirte

que he visto un montón de horas de lucha libre.

(RÍE)

-Traidor.

Escoria autobot.

-Megatrón es mejor protector de nuestra especie

de lo que tú serás nunca.

-Somos más que autobots, Soundwave.

¿Te gustaría ver lo bien que trabajo con mi nuevo equipo?

-Estás acabado.

¿Alguien me explica lo que es un casete?

Esto ha sido demasiado fácil.

Estás perdiendo tu toque, chico analógico.

-(GRUÑE)

¿Que ha sido fácil?

Lo será en cuanto termine de enseñaros lo que sé.

Haremos simulacros, "sparring"...

-Eh... Arcee, solo eres la sustituta.

Yo soy su profesor.

-¡"Yeah"!

Pero me parece que yo les gusto más.

-Estos son mis estudiantes, mi responsabilidad,

mi misión.

Yo soy el que debe estar a su lado.

-Muchas felicidades.

¡Has aprobado!

(TODOS RÍEN)

-Ha sido genial volver a trabajar juntos, Bee.

-Gracias, Optimus.

Ahora debo volver a mi verdadera tarea.

Esas canciones de batalla no se escriben solas.

-Por supuesto.

Pero dado que abandonaste tu puesto,

sin importar tus buenas intenciones,

tendrás que actualizar el "teletran uno"

con un informe completo del enfrentamiento de hoy.

-Uh, ni siquiera yo pongo deberes.

Oye, ¿una carrera de vuelta?

(RÍE)

¡Adiós, Megatrón! ¡Adiós, señor Optimus!

Te agradezco que me hayas defendido con Soundwave.

Hoy he dicho algunas cosas que, seguramente,

no te habrán gustado.

-Yo necesitaba escucharlas.

Si eliges responder por estos "cons",

entonces yo haré la vista gorda.

-Por favor, déjanos ir.

-Solo tendréis una segunda oportunidad,

así que no la echéis a perder.

Puede que tu estilo de liderazgo no sea tan distinto del mío.

-O puede que tú estés aprendiendo a apreciar el mío.

-Ahora somos libres. Ya no tienes que seguir sus órdenes.

-Señuelo conseguido.

Reconocimiento.