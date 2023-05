Transformers: La Chispa de la Tierra - La era de la evolución. Primera parte

Oh, trabajo con una panda de idiotas.

Optimus, Megatrón, me alegro de veros.

¿Podemos hablar un momento antes de la ceremonia?

-Encantados, agente Croft.

Qué gafas tan elegantes, agente Slowder.

-Las cámaras están dentro, diré unas palabras,

la presidenta dará su mensaje sobre la paz mundial

y os presentará a los dos.

-El telepronter tiene las declaraciones para leerlas.

Las redacté yo mismo. Nada de improvisar.

-¿También nos va a decir: "Siéntate, quieto, transfórmate"?

(RÍE) -Son los nervios de hablar en público.

Hemos venido a celebrar la alianza entre humanos y autobots,

no ha destruirla.

-¿Cómo puedes tolerar que Fantasma nos trate como a chuchos?

-Somos sus socios, y lo hemos sido durante 30 años.

Bueno, solo 15 para ti, pero aun así, olvida los rencores.

-¿Eh? ¡Hola, señor Optimus!

(Pitido)

(RÍE)

(Zumbidos)

Cómo mola.

¡Todos a cubierto!

-¡Buscadores!

-¡Vamos!

-¡Skywalk! -Y Novastorm.

-Perdón por colarnos en la fiesta de la paz.

Os proponemos una nueva colaboración.

(AMBAS) ¡Vuestras piezas en pedazos!

LA ERA DE LA EVOLUCIÓN PRIMERA PARTE

-Qué decepción ver a mis antiguas buscadoras

convertidas en simples carroñeras.

-¡Es mejor que ser siervos de Fantasma!

-¡Álex!

Hay que llevar a los niños al hangar.

¡Abajo, agáchate!

¡Ahora!

Recibo muy malas sensaciones de Mo y Robby.

No os preocupéis. Esos Decepticons apenas

pueden considerarse mosquitos.

¡Vamos a arrancarles las alas!

¿Qué...?

Alto, alto. Parad motores, chicos.

Ese sitio está plagado de agentes de Fantasma,

razón por la que no fuimos desde un principio.

Nuestra única familia necesita ayuda Bumblebee.

Yo también quiero ir, pero Optimus y Megatrón

los mantendrán a salvo. Confiad en mí.

(Ruidos)

(GRUÑEN)

-¡Corred! -Vamos.

-Quieren mi brazo izquierdo como si su vida dependiera de ello.

-¡Les daré mis puños!

Ríndete y te prometo piedad.

-Que se rinda ese brazo tan especial.

-¡Optimus!

-(GRUÑE)

-Alto el fuego.

Es por vosotras que los humanos temen a nuestra especie.

-La humanidad no nos teme, pero como invitados en este planeta,

nuestra prioridad es proteger la Tierra y a su gente.

Las buscadoras nos atacaron, Megatrón.

Todos nos han visto defender a los aliados humanos.

-¿Aliados? Un suelo ingenuo.

La guerra no ha terminado para todos los Cybertronianos.

Y los humanos que lo han visto tienen otra razón para temernos.

-Corta la transmisión, ¡ya!

-Vuelve a maltratar a mi personal

y te costará más que un trozo de ala.

Claro que el fracaso también finaliza nuestro acuerdo,

dejándoos a merced de mi cuchillo.

-Lo siento, Doctor Meridian, hicimos lo que pudimos.

-Os habéis puesto en evidencia.

Pero ha hecho que Prime y Megatrón

aparezcan como los monstruos que son.

Los cybertronianos han traído una guerra cruel a la Tierra.

Son la peor amenaza que hay para la humanidad.

Pero no puedo acabar con ellos

mientras su poder sea mayor que el mío.

-Si ves a un Decepticon, yo mismo o cualquier otro autobot

irá encantado a defenderte.

Solo tienes que llamar a la línea telefónica anónima.

-555, denuncia a un core.

Y recuerda, las llamadas falsas son un delito en este Estado.

Atrévete a ponerme a prueba.

-Acabáis de cambiar de cometido.

Seréis cebo.

-Podrían haberle hecho daño a nuestra familia.

Y no estábamos allí para ayudar.

Claro que no, porque Thrash y yo

tenemos que quedarnos aquí escondidos.

¡Hola! Yo también.

¿Para qué nos entrena Bumblebee si no podemos hacer nada?

Aún tenéis mucho que aprender, jóvenes Terrans.

Por ahora, debéis manteneros ocultos y a salvo.

-¿De los Decepticons?

(SUSPIRA) -No.

Temo que Fantasma reclame a los Terrans

para uso propio y no lleguemos a entender

el verdadero significado de lo que son.

Ni nosotros entendemos lo que somos.

Si somos tan importantes, ¿por que no lo averiguas?

Sí. ¿Por qué nacimos en un charco de una cueva mugrienta?

¿Y por qué solo nosotros?

¿Y por qué esa roca brillante nos creó a Thrash y a mí?

¿Una gema luminosa generó vuestra chispa?

¿Por qué estos son los primeros detalles

que oigo acerca de su origen?

-¿Porque aún tratamos de entenderlo?

-Terrans, ahora más que nunca,

creo que tenéis un papel fundamental

en la reconstrucción de nuestra especie.

-Sin presión, ¿vale?

Veréis, por lo que sabemos, los bots y los cons de este planeta

somos los últimos que quedamos. -Hasta que nacisteis.

Es hora de descubrir de qué forma surgió vuestra chispa.

Dar con esa roca brillante es nuestra prioridad número uno.

¿Lo prometes y no lo retiras?

Eh... Vale. Soy testigo.

Las promesas son contratos legales en esta familia.

(AMBOS RÍEN) ¡Bien!

(Llamada)

Estás interrumpiendo un momento familiar precioso.

-"Menos cháchara, grandullón.

Acabamos de recibir una pista anónima".

Tenemos a las gemelas y hay que llevarlas a la cárcel.

Te envío las coordenadas y un enlace a la nueva misión.

"¡Prepárate para el subidón!".

(RÍE)

¡Sí! (CARRASPEA)

Siento interrumpir, guardabosques,

Fantasma ha capturado a Skyword y a Novastorm.

Detesto pedírtelo, pero ¿podríais Megatrón y tú

encargaros del transporte?

-¿Y asegurarme de que esas dos no vuelven a asustarlos?

¡Desde luego!

-Maravilloso. Te mandaré el pin de localización

y tienes mi palabra.

Yo cuidaré de tus seres queridos.

-Escuchadme, mamá hará un trabajo oficial,

así que os quedaréis con Optimus. Sed buenos.

Señor Optimus, listos para ayudarle en lo que podamos.

Bueno, ¿y quién va a conducir?

¡La mejor misión del mundo!

Agente especial Slowder.

Parece que su línea telefónica funciona.

-Dinos, ¿por qué estamos aquí?

-Tranquilo, grandullón, ya te irás enterando.

Solo tienes que saber que yo sé que debes meter a esas Decepticons

en ese camión. ¿Entendido?

-(GRUÑE)

-¡No me toques!

-No deseo ver a nuestra especie oxidándose en una celda,

pero vuestra libertad pone en peligro mi causa.

Adentro.

¡Ah!

-¡Agente Slowder, es una emboscada!

-¡Huye, Dorothy, huye!

-Retiraos, Aracnamecs.

Una veterana se merece un respeto.

(GRUÉ) -Mandroid. Debí saber que una cucaracha como tú

regresaría.

-Palabras duras de un tonto que ha ido directo a mi trampa.

Esperaba a Prime, pero disfrutaré quitándote

ese cañón de fusión de las manos.

Literalmente, claro.

-¿Tú ordenaste el ataque de hoy?

(RÍE) -Lamentablemente. Fue algo necesario.

¡Oh!

-¡Mi familia estaba en esa ceremonia!

Y tampoco he olvidado que secuestraste

a mis hijos Terrans.

-Justo por eso te debo una disculpa.

Por favor, pasa a mi oficina.

-Donde vaya Megatrón iré yo.

Eh, me acuerdo de esta roca. Me raspé el codo con ella.

Espero que hayáis disfrutado con Aventuras Mo y Rooby S.A.

Porque hemos llegado a nuestro destino.

¿Y si hay más Terrans como nosotros esperando dentro?

Serás junior, no suena nada mal.

No os separéis, ¡y esperadme!

-Bueno, aquí no cabemos, ¿verdad? -Ni siquiera voy a intentarlo.

-Socia de Megatrón, guardiana de los Terrans,

y está claro que Optimus Prime confía en ti.

-Eso no me parece una disculpa.

Y explica el estilo solterón que reina en este lugar.

-Empezaré de nuevo.

Conversar me resulta complicado después de la guerra.

-¿Tú también serviste? -Mi contribución fue científica.

Fui reclutado por Fantasma

para trabajar en su laboratorio de robótica.

Después de un año trabajando en proyectos que detestaba,

los Decepticons atacaron San Francisco.

-Sí, lo recuerdo.

Yo lideré un pelotón en la Batalla de la Bahía.

-Pues te acordarás del fuego amigo de los autobots

destruyendo edificios.

Mis Aracnamecs me arrastraron a un lugar seguro

y me salvaron de la única forma que sabían.

Salí de allí con suvenires.

-Yo también.

Yo juzgo a las personas por sus acciones,

no por sus prótesis.

-Muy sensata.

De hecho, ese revés me reveló mi verdadera vocación.

Ser el guardián de la humanidad,

el héroe que necesita este planeta.

Con mi forma mejorada, libraré a la Tierra

de todos los seres violentos,

empezando por los cybertronianos.

¡Luces!

-Dorothy, si este loco te ha tocado un pelo,

voy a hacer que conozca un nue...

¡Ah!

-Megatrón, relájate.

Esto solo va a doler tanto como yo quiera.

Podemos ayudarnos mutuamente.

Llama a Optimus Prime, pídele que se rinda ante mí

y yo...

"Malto".

(RÍE) -¿Al pescador se le ha escapado la pieza?

-¡Silencio! O desmonto a la guardabosques por deporte.

Después de todo, ya no la necesito.

Skyward, Novastorm.

(AMBAS) A su servicio, Doctor Meridian.

-Surcad el cielo, localizad a Optimus

y dadle la placa de la guardabosques

como prueba de su captura.

Regresar con el líder de los autobots.

Vendrá voluntariamente a cambio de su aliada humana,

que resulta ser la madre de los Terrans.

Decidle a Prime que traiga a los jóvenes.

Es aquí.

Mirad, esa es la roca brillante.

Se iluminó cuando Mo y yo la tocamos.

Y nos dio nuestras mangas.

Luego, Twitch y Thrash salieron del agua.

¿Esto es lo que nos hizo? Pues hagamos más como nosotros.

Adelante, chicos.

Vosotros tenéis el toque.

Bueno...

No lo entiendo, funcionó la última vez.

Vale, aún quedan nueve combinaciones

para interactuar con la piedra en pareja y cuatro solos.

Vamos... No sé, Twitch.

Creo que lo que nos está diciendo

es que somos los únicos Terrans en el universo.

En caso de duda, preguntemos a Prime.

-¿Por qué seguimos trabajando para Mandroid?

-O encontramos los autobots para él,

o ellos nos encuentran para Fantasma.

-¿Es demasiado tarde para ser autobots?

-Silencio, estoy recibiendo una señal.

-"Dime, Bumblebee, ¿lo estás llevando bien

con los Terrans?".

-"Genial, sí. Nos va de maravilla. Por qué, ¿te han dicho algo?".

"Señor Optimus, la hemos encontrado".

¡Los hemos encontrado!

-La piedra Ascua.

-¿Te refieres al don de Quintus Prime?

¿Quién es ese, papá?

Es uno de los 13 originales

que ayudó a crear la cultura cybertroniana.

La historia cuenta de él que llevó la vida

a través de todo el universo usando un artefacto

llamado la Piedra Ascua.

-Esto demuestra que mis sospechas eran ciertas.

No tengo la menor idea

de cómo ha terminado la Piedra Ascua en Witwicky,

pero, Terrans, sin duda, sois los primeros

de una evolución natural de nuestra especie,

un símbolo de bienvenida de...

Oh...

Guardabosques Malto. -¿Dorothy?

-Mandroid te envía saludos.

Quiere que le llevemos a Optimus, pero ampliamos su invitación

a los infames Terrans.

Y a Bumblebee, que ha regresado de los muertos

con un modo alterno de crisis de los 40.

Venid voluntariamente y puede que Megatrón

y la guardabosques salgan de una pieza.

-Llévame con Dorothy. ¡Ahora!

-(RÍE)

-"El fin de la esperanza".

¿También lo has oído? Igual que la otra vez.

Entrad en la cueva, ¡ya!

Oh, no nos hemos presentado.

-Buscad refugio y cuidad de la Piedra Ascua.

-Quedaos con es estúpida roca. -Hemos venido a por vosotros.

¡Ah!

Proteged la Piedra Ascua. Y os protegeremos a vosotros.

Vamos, Quintus, por favor. Mamá nos necesita.

"Siento vuestra llamada".

Eh... ¿Chicos?

Tranquilo, papá. Ocurrió lo mismo cuando...

¡Ríndete!

Esto se ha acabado.

-Tal vez para tus amigos.

-No, no, no. ¡No!

¡No!