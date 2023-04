Visita al cañon ker-splash

# No hay un sitio que nos guste más, # playa, sol y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener, # cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top Wing. # ¡Top Wing!

# Juntos hasta el fin. ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin. #

"Top Wing".

"Visita al cañón Ker-Splash".

(GRITA Y RÍE)

¿Ya ha llegado? ¿Ya ha llegado?

Oh... Trini aún no está aquí.

Está cerca. Ya oigo el avión de Sandy.

Estoy deseando conocerla.

Tengo todos sus libros:

sus "Consejos para las Islas del Oso Polar",

para "La Montaña del Rinoceronte", "Consejos de Trini para el Gansal".

¡Hala!

¿Has estado en todos esos sitios, Shirley?

Pues aún no, pero me encanta leer sobre ellos.

"Consejos de viaje de Trini para el Gansal"

engancha muchísimo.

-Trini tiene lectores por todo el mundo.

Ahora escribirá una guía para Gran Torbellino.

Hay muchas cosas divertidas que hacer por aquí.

-Estoy deseando ver a Trini divertirse.

Eso será super... ¡divertido!

¡Ahí llegan! Vamos a "quiquirihacerlo"!

Estamos a punto de aterrizar, Trini.

-¡"Trinitástico"!

Empezaré a tomar notas para mi libro.

Grabo las notas

para poder escucharlas mientras escribo.

Probando.

Uno, dos, tres... Es hora de viajar con Trini.

(GRABACIÓN) "Probando. Uno, dos, tres...

Es hora de viajar con Trini."

Muy bien, funciona.

Consejo de viaje:

asegúrate de volar con la simpática Sandy Cigüeña

y vivirás un aterrizaje feliz en Gran Torbellino.

-Hay cosas muy divertidas en la isla sobre las que escribir.

-Por supuesto, y siempre encuentro la diversión.

Mis lectores saben

que todos los viajes que hago son "trinitásticos".

Uf... Sí, misión cumplida.

(GRITA)

Perdóname.

(RÍE)

¿Tú eres Trini de verdad?

(RÍE)

Ya lo sabes, yo soy Trini. ¿Y tú eres?

(RÍE) ¡Sí que eres tú!

He leído todos tus libros, diez veces cada uno.

Soy Shirley.

-Hola, Trini. Bienvenida a Gran Torbellino.

Yo soy Speedy y ella es Bea.

-Y estos son los cadetes Top Wing.

Te enseñarán todo lo que quieras ver en la isla.

(TODOS) ¡Hola!

Hola, Trini. Bienvenida a la isla.

Encantada de conoceros.

He venido a recibir consejos sobre los fantásticos sitios

que hay en la isla.

¡Vale! ¡Claro!

¡Guay! ¡Qué bien!

¡"Trinitástico"! ¿Por dónde empezamos?

-Hoy abre una atracción con troncos.

Es verdad, en el cañón Ker-Splash. ¡Oh, sí!

Podríamos probarla los primeros.

Puedes venir conmigo en mi Rooster Brewster.

¡Suena "trinicular"! Vamos para allá.

(Música)

(TODOS) ¡Hala!

¡Increíble! ¡Mirad!

Estupendo. ¡Cómo mola!

Subid, amigos. Vuestro tronco os espera.

-¿Quién va a querer ser el primero

en probar el crucero del cañón Ker-Splash?

Nosotros. Vale.

¡Vamos a salpicar! ¿Salpicar?

Me voy a mojar las plumas, ¿verdad? No me gusta nada mojármelas.

Vale. ¿Quién va primero?

¡Yo! ¡Y yo!

Muy bien. Los siguientes son Penny y Rod.

-¡Qué emocionante! -Necesitas un compañero.

-¿Puedo montar contigo, por fa? -Claro, sube.

(RÍE) Esto es muy divertido.

-Pero si aún no ha empezado la atracción.

Agarraos muy bien todos.

¡Allá vamos! ¡A salpicar!

(RÍEN)

Penny, Rod, ¿listos?

¡Sí! Qué divertido. Excepto la parte de salpicar.

Esperad.

Señor castor, no tendrá usted un tronco con techo, ¿verdad?

Para no mojarme.

No pasa nada.

Si no quieres bajar, lo haremos Trini y yo,

¿verdad, Trini?

-Oh, sí.

Me encantan las atracciones acuáticas.

Mojémonos salvajemente.

¡Oh, no! Hay que ir de uno en uno.

(RÍEN Y GRITAN)

¡Qué guay!

(GRITAN)

¡Yuju! ¡El cañón Ker-Splash es super "trinitástico"!

Te mojas mucho.

¡Vaya, menuda caída!

(RESOPLA) Me alegro de que la atracción termine aquí.

Ahora podemos relajarnos.

¡Me voy a mojar!

Oye, no me he mojado.

¡Allá vamos!

(TODOS) ¡Gira, nos vamos a chocar!

-Lo siento.

Vaya, qué salto. Agárrate.

¡Sí! "Trinilocuras".

Oh, oh, el tronco ha descarrilado.

¡Y van hacia la cueva! No se puede entrar.

Hay que rescatarlas. Es hora de ganarnos las alas.

(TODOS)¡Boomerang!

(Música)

Es hora de salpicar. Te sigo.

(GRITAN Y RÍEN)

Hala, esto es "cabramente" divertido.

-Sí.

¿Por qué han puesto un cartel de prohibido entrar?

-Shirley, ¿tú no oyes nada?

-No, no oigo nada a parte del estruendo de esa catarata.

(AMBAS) ¿¡Catarata!?

(GRITAN)

Os tengo.

A por ellas, Brody. Recibido, Penny. Ya voy.

Hola, Brody.

Shirley, ¿puedes subirte al Splash Diver?

Pero me estoy divirtiendo con mi amiga.

Nos estamos acercando a la catarata.

¡Haz hueco para Shirley!

Te toca, Trini. Tranquilo, esto es muy divertido.

"Consejos de viaje a la isla Gran Torbellino"

va a ser estupendo.

Pero la catarata. ¡"Trinitástico"!

Swift, tengo a Shirley, pero Trini ha salido volando.

¡Menudas vistas!

Consejo de viaje de Trini:

si estás viviendo aventuras en Gran Torbellino,

que te acompañe el equipo Top Wing.

(GRITA)

Oh, no, mi móvil con todos mis consejos "trinitásticos"

para mi libro.

Yo lo cojo. Modo planeador.

¡Lo tengo! Tengo el móvil de Trini.

¡Ay!

Oh, vaya...

Al final me he mojado las alas.

Ay...

¡Lo has logrado, Rod! ¡Bien, Rod!

Gran rescate.

Gracias, Swift. Un viaje "trinicular".

Habéis salvado todos mis consejos de viaje.

Gracias.

El equipo Top Wing recibirá la mejor mención de todas

en mi libro.

(TODOS) ¡Sí! -Me preguntaba...

(GRITA)

Bueno, ¿y yo también saldré en el libro?

-Pues claro. Consejo de viaje de Trini:

en la isla Gran Torbellino tienes que conocer a Shirley.

Es divertida, simpática y totalmente "trinitástica".

(GRITA) ¡Voy a salir en los consejos de viaje de Trini!

No. Yo soy un consejo de viaje de Trini.

Un abrazo. Venid aquí.

¿Ya ha llegado? ¿Ya ha llegado?

(GRITA)

-¡Aquí está!

"Consejos de viaje de Trini en la isla Gran Torbellino".

-¡Hala!

-Está todo aquí, la aventura "trinitástica" al completo.

¡Asombroso! A ver, a ver.

¡Guay!

(RÍE)

(TODOS) ¡Hala!

Gracias a Shirley,

al equipo Top Wing y la isla más "cabramente" divertida

y amistosa que existe.

(RÍEN)

"La Gran Torbellino 500".

¡Yuju!

Lo conseguiré, esta vez llegaré hasta la meta.

Parece que suena como el Rooster Brewster.

(GRITA)

Rod, ¿ese ha sido un truco nuevo impresionante tuyo

para ganar la carrera?

No. Cuando he tomado la última curva

a toda velocidad, el Brewster ha derrapado.

Me encantan las carreras y me encantaría participar

en la de Gran Torbellino por una vez.

Deberías. La Gran Torbellino 500 es muy divertida.

Sí, serías una gran piloto. Tenéis razón.

Voy a hacerlo. Necesito...

Bueno, un vehículo.

Quizá para la próxima.

Deberías conseguir uno y participar en la próxima carrera.

Será mejor que Bea revise mi moto antes de la competición.

¡Buena suerte! ¡Gracias!

Muy bien, muy bien.

Perfecto. Gracias, Swift.

No hay de qué.

Penny, Brody, ¿cómo vais? Casi hemos terminado.

Estamos comprobando el último puente.

Se sigue tambaleando un poco.

(GRITA)

Más bien demasiado. Descuida, Brody, yo me encargo.

(RÍE)

¡Eh, parad!

Penny está reparando el puente.

Con esto ya estaría. Buen trabajo, Penny.

El circuito de la Gran Torbellino 500

está preparado.

En la siguiente carrera pienso competir y ganar.

Bueno, espero terminar. (RÍE)

-¿Has dicho carrera?

Tengo que aterrizar mejor. (RÍE)

¿Vas a competir en la Gran Torbellino 500, Shirley?

-No, no tengo vehículo.

Oye, Early, ¿podrías ayudarme a fabricar uno para la próxima?

-Claro. ¿Pero por qué esperar a la próxima?

Puedo hacértelo para esta.

-La carrera va a empezar. No hay tiempo suficiente.

-El tiempo no es un problema para una ardilla inventora

y su ayudante, Shirley. Vamos.

-Vale.

-Y no choques con mi moto, Baddy. -Tranquila, no la estrellaré.

Soy el mejor piloto de Gran Torbellino.

¡Uh! Seguramente necesitemos este "cacharringo".

-¿Qué es esto? -Eso es...

Ciertamente, parece un tipo de... Es un "cacharringo" que va aquí.

-¿Y esto otro? -El bártulo perfecto.

-Esto es superdivertido.

Pero debemos darnos prisa. La carrera va a empezar.

"Emociónate con la Gran Torbellino 500,

la más grande de la historia.

(TARTAMUDEA) Pilotos, ha llegado la hora de ir a la línea de salida.

Aquí vienen Grady Cabrerizo y su carro cabrero,

Sandy Cigüeña debería llegar volando a la meta."

(RÍE)

-¿Dónde habéis puesto el podio? Porque está claro que voy a ganar.

-"Baddy McBat con la moto de 'cross' de Betty.

(TARATMUDEA) Deberá tener cuidado con ella.

(RÍE)

Y Margo, Tres, Dos y Uno conducen el 'monocoche'.

El cadete Rod en su Rooster Brewster.

(TARTAMUDEA) Podéis sentaros porque la Gran Torbellino 500

está a punto de empezar."

-Espera, hay otra participante.

Shirley, recuerda,

diviértete e intenta mantener el rumbo del "cococarro".

-Sí.

Gracias, Early. ¡Mira, participo en la carrera, Rod!

Y ha sido todo gracias a tu gran idea.

Bien hecho, Shirley. Que gane el mejor piloto.

No necesito ganar,

solo quiero terminar la Gran Torbellino 500,

la carrera más dura que hay.

-"Nuestra última participante

es Shirley Ardilla, que conduce el...".

-"Cococarro", fabricado por Shirley y un genio certificado, yo.

-"Va a comenzar la Gran Torbellino 500.

Preparados, listos...".

(Grito)

"El cadete Rod adelanta a Baddy McBat,

que le va pisando los talones."

-Puedes dejarlo ya, Rod,

soy el más rápido de Gran Torbellino,

da igual que sea por tierra o por aire.

Ya veremos, Baddy. He estado entrenando mucho.

Perdona, Sandy.

(Golpe)

Otra vez no.

Eh, Rod, mira esto.

¡Oye, mira por dónde vas!

(RÍE) Ya sabemos dónde vas tú, vas directo a la derrota.

-"Rod y Baddy luchan por el primer puesto, pero, mirad,

Shirley les está alcanzando."

(RÍE) Estoy compitiendo.

Lo estoy haciendo.

-Ya. No si puedo evitarlo.

(GRITA)

¡Oh, no!

Cadetes, el "cococarro" se ha salido de la carretera

y va hacia el río.

Iré a ayudar.

No te preocupes, Rod, sigue en la carrera.

Yo me encargo.

Esto no pinta bien.

(GRITA) Aguanta, Shirley.

Planeador.

Venga, ya casi estamos.

Gracias, Brody.

-Puedo arreglar el volante, espero.

¿Qué hago? ¿Qué hago?

(RÍEN)

No os inclinéis. ¡No!

(LOS TRES) ¡Banana, banana!

Sabía que tenía que haber competido yo sola.

Si el "cacharringo" se engancha con el bártulo...

(GRITA)

Qué bien, ahora puedo arreglarlo.

Cadetes, ahora el "ardillocóptero" de Early se ha descontrolado.

¡Oh! Modo caballito.

¡Oye! Puedo alcanzarlo, espero.

Sigue en la carrera, Rod.

El Swift's Flash está hecho para estas cosas. Voy para allá.

Ya está, el "cococarro" vuelve a ser "ardillástico".

-Gracias, Early.

Venga, Shirley, termina la carrera.

Sí, inténtalo. Voy a por el "ardillocóptero".

Lo tengo.

(RÍE) Parece que el ganador ya está en el puesto de cabeza.

Aún no hemos acabado. Brody, mira, sigo en la carrera.

¡Shirley, agárrate!

(RÍE) Ha llegado la hora de ganar la carrera de una vez por todas.

Ahora nadie podrá ganar,

excepto yo.

Oh, Baddy, pero qué malo eres.

-Oh, bellotas...

Debería haber sabido que la Gran Torbellino 500

era demasiada carrera para una ardillita.

No te rindas. Podemos terminarla los dos juntos.

Problema resuelto.

Ahora competiremos con el "Coco Brewster".

(RÍE) Rod, eres el mejor.

Cadetes, algo va mal. El puente está roto.

¿Otra vez? Descuida, yo sé qué hacer.

Agárrate, Shirley.

No es justo.

Sigo ganando, no me alcanzaréis jamás.

(RÍE)

(GRITA) ¡Soltar moto!

Mi moto. O sea, la de Betty.

Vuelve, tengo que terminar la carrera.

En esta curva es donde derrapé. La tomaré un poco más despacio.

Tú puedes, Rod.

Espera, no tan rápido.

(Motor roto)

¡No!

No, yo era el que tenía que ganar.

Yo, yo, yo...

-"Se dirigen hacia la línea de meta."

¡Vamos, Shirley! Venga, Rod, ánimo.

(TODOS) ¡Sí!

-"La piloto debutante Shirley Ardilla

podría ser la campeona de la Gran Torbellino 500.

Rod y Shirley van codo con codo."

¡Vamos a "quiquirihacerlo"!

"¡Empate!

Rod y Shirley han ganado."

-Espera, no es justo. Que se repita, que se repita.

-Dijiste que nunca te estrellabas.

-¿Cómo lo has hecho? ¡Eh, espérame!

-"Por primera vez, la carrera Gran Torbellino 500

ha tenido dos ganadores, Shirley y Rod."

-El trofeo es tuyo, Rod.

No lo habría conseguido sin ti.

Lo hemos ganado todos juntos. ¡Es verdad!

Tú, yo, Early y todo el equipo de Top Wing.

Gracias a todos. ¡Bien hecho, ha sido genial!