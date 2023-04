Los vigilantes de la playa de Gran Torbellino

# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol # y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener, # cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top Wing.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin. #

"TOP WING"

"Los vigilantes de la playa Gran Torbellino"

(Música)

¡Speedy! ¿Ha llegado? ¡Sí! ¡No puedo esperar más!

(RÍE) Preguntemos a Salty, cadetes.

-Hola, Salty. ¿Estás muy lejos?

-A punto de llegar con vuestro nuevo socorrista.

-Muy bien. Los cadetes te recibirán en la playa.

-¡Sí, señor!

-El socorrista ya llegará.

¿Por qué no vais a la playa a recibirlo?

¡Sí! Y tendremos clase de socorrismo.

¡Sí!

(GLUGLUTEAN) -¡Vámonos, pequeños palitos!

El nuevo socorrista de Gran Torbellino

ha venido a daros clases de natación.

Mirad. Es Salty.

Hola, Salty. ¿Y el nuevo socorrista?

Cadetes, os presento a David Hasselpork.

(Música)

-¡Vaya!

¡Cuidado! ¡No os tropecéis! ¡Uf! Menudo peligro.

David Hasselpork, socorrista, a vuestro servicio.

Bueno, ¿quién quiere aprender a ser socorrista?

¡Qué ganas! ¡Yo!

¡Y yo! ¡Vamos allá!

Para mí esta clase estará chupada.

Yo ya sé hacer rescates acuáticos con mi Splash wing.

(RÍE) Vigilar una playa no significa

meter el turbo con vehículos enormes.

¿No, socorrista Hasselpork? Por favor, llamadme David.

No, lo que necesita un socorrista es buena vista, un silbato.

(SILBA) -Aquí tienes tus cosas.

-Y una silla.

-Disfrutad de la clase, cadetes. -Gracias, Salty.

Bien, ¿estáis preparados para socorrer?

(TODOS) (VITOREAN)

-Vale, la primera regla del socorrismo es no ir a nadar

si no hay un socorrista cerca. Por suerte, estoy aquí. Hola.

Cuando terminemos la clase, siempre tendremos

un socorrista cerca porque al final todos lo seremos.

Vale. Vamos a empezar con los estilos de natación.

¡Guay!

(Música)

¡A por las olas! (SILBA)

(GRITA)

Ehm... ¿Qué pasa, señor David?

(RÍE) Antes de meteros en el agua,

deberíais practicar los estilos en la orilla.

Por si acaso.

Ahora haced lo que yo hago. Venga, pececitos.

Nadad, nadad y nadad.

A braza, espalda,

de lado, del otro lado.

Estilo pajarito. (TODOS) ¿Eh?

(RÍE) ¡Es broma! ¡Qué va! ¡Ese estilo no existe!

Parece que lo tenéis controlado. Ha sido fácil.

Qué ganas de la siguiente lección! Genial. ¿Listos para ir al agua?

Uhm...

A lo mejor deberíamos practicar unos minutos más.

O unas horas o bueno ¿para siempre?

Creo que no podrás ser socorrista si no te mojas, Rod.

(SUSPIRA) Lo sé.

Es que no me gusta el olor a plumas mojadas.

Antes de que vayáis al agua, quiero enseñaros el sistema

de rescate acuático más avanzado del mundo, el Surfpork.

El mejor amigo del socorrista.

Es capaz de llevarte a rescatar a alguien en un momento.

Incluso con poco espacio.

¿El Agua wing o el Splash wing no son más rápidos, señor Hasselpork?

O sea, señor David Pork, o sea señor David.

¡Ja! No tan rápidos como el Surfpork. Mirad.

Os lo enseñaré en el agua. Cogeré mi salvavidas.

(Música)

¡David, cuidado!

(GRITA) ¡Esperad! ¡Ahora mismo vuelvo!

¿Esto es parte de la clase de natación?

Puede.

Las clases de David son un poco... ¿Peculiares?

(GRITA)

¡No es exactamente como lo había planeado!

Creo que no es una clase. David necesita rescate.

Creo que tienes razón. Vamos, cadetes.

Es hora de ganarnos las alas.

(GRITA) ¡Esperad!

¡Para ya!

(GRITA) Solo necesito soltarlo.

(GRITA) Vaya, estoy girando.

-¡Carambas sabe hacer esquí acuático con una silla!

Oh, oh, por aquí no. ¡Cuidado!

-Lo siento. He perdido un poco el control.

(Música)

-¡Agárrate!

¡No! ¡No!

-No te preocupes. Soy socorrista.

¡De nada!

-Al menos no hemos chocado.

¡Oh, no! ¡Mi barco!

Parece que Salty también tiene problemas.

Yo le llevaré a su barco. Tú ve a por David.

Recibido.

(Música)

Para darme un baño habría traído mi patito de goma.

(Música)

Gracias, Penny, pero estoy bien.

El que necesita un rescate es mi barco.

Tu barco te necesita. Agárrate.

(RÍE) Esta es una buena forma de viajar.

Gracias, Penny.

(Música)

-Tranquilo. Lo controlaré en un momento.

¡Señor Hasselpork! ¡Cuidado!

(Música)

¡Aguante!

Va a chocar con la playa.

(GRITA) ¡Oh, no!

Swift, David está yendo hacia la selva.

¿Puedes alcanzarle? ¿La selva? Allá voy.

Aguante, David. ¡Ah! Hola, Swift. No te preocupes.

Lo tengo todo... Casi todo bajo control.

(Música)

Demasiados árboles. No le alcanzo.

(GRITA) Rod, esto es para ti.

Recibido, Swift. Allá voy.

Toallas, cubos, cremas... Oh, ¿y la pelota?

¿Dónde está la pelota? (GLUGLUTEAN)

Oh, gracias, pavitos míos. Ya está todo. Vamos a la playa.

No querréis que lleguemos tarde a vuestra clase de natación.

(GRITA) (GLUGLUTEAN)

(GLUGLUTEA) (GLUGLUTEAN)

¡Esto no es nada bueno!

(GRITA)

(GLUGLUTEA) (GRITA)

Brody, veo a David, pero falta ayuda desde el agua.

¡Voy para allá!

Hola, Rod. Me alegra verte.

Te tengo.

Gracias por la ayuda. De nada.

Pero ahora tenemos que ayudar al comodoro Pavoski.

Que alguien mesa mesa me saque ya de este río.

¡Ya voy! (VITOREAN)

¡Brody!

Esto no tiene tan mala pinta.

Ay, madre. ¡Esto no tiene muy buena pinta!

(GLUGLUTEA) El Splash wing no cabe por ahí.

Tendremos que nadar para este rescate.

O podríamos usar el Surfpork. ¡Ah! Gran idea.

¿Cómo no se me ha ocurrido? ¡Allá voy!

Tranquilo, comodoro. Ya llego. ¡Brody! ¡Deprisa!

(Música)

Agárrese.

Le tengo. David, ¿cómo da marcha atrás el Surfpork?

Eh... No tiene marcha atrás.

Tranquilo. Brody puede que no tenga marcha atrás, pero yo sí.

(Música)

(GLUGLUTEAN)

Buentra buentra buen trabajo, Rod. (CACAREA)

¡Bien pilotado, Rod! ¡Bien socorrido, Brody!

¡Sí!

(GLUGLUTEAN) -Gracias por rescatarme, cadetes.

De nada, comodoro. No hay de qué.

Vale, comodoro.

Usted y sus pavitos están listos para su clase de natación.

¿Y la nuestra de socorrismo? (RÍE) Esa ha sido la clase.

Y todos habéis aprobado con nota.

Es un orgullo entregaros estas insignias oficiales

de socorrismo de David Hasselpork.

¿Lo veis? Yo salgo en la insignia.

Cuando vigiléis la playa, será como si estuviera con vosotros.

Bien, cadetes. Ya somos socorristas.

(VITOREAN)

Vale, pavitos. Seguidme.

Practicaremos sobre la marcha, de lado, del otro lado,

estilo pajarito... (RÍE) Es broma.

No, ese no es un estilo de verdad.

"El crucero de aventura del oso superviviente"

Ahí estaba yo a punto de colisionar con el iceberg más grande

y helado que había visto.

(TODOS) (SE SORPRENDEN)

-Y entonces, ¿qué hizo?

-Giré mi barco y evité algo desastroso.

(RÍE) Oso, ¿lo pilláis? Y me hice este selfi.

(TODOS) Increíble.

-Ojalá pudiera ir contigo a una aventura, oso superviviente.

-Tienes suerte, Timmy.

Toda la isla está invitada a acompañar al oso superviviente

a un crucero de aventura por las Islas Iceberg.

(TODOS) Guau... -¡No me digas!

Yo voy, yo voy, yo voy a...

(TITIRITA) Caer en una bañera de hielo.

¿Me echáis una mano? (RÍE) Yo te ayudo, Shirley.

Nos encantaría ir contigo. Pero tenemos entrenamiento.

Y eso es lo primero.

A lo mejor os vemos luego si acabamos pronto.

¡Adiós! ¡Nos vemos!

Hasta luego. Hasta pronto. Muy bien.

Preparaos para algo único en la vida.

(TODOS) Guau... (VITOREAN)

-Shirley, mi sombrero de la suerte por favor.

(RÍE)

-Perfecto. Gracias.

-Espero que esta aventura no sea demasiado aventurera.

¿Y si algo sale mal? -¿Qué va a salir mal?

Vas a estar conmigo. Superviviente es mi segundo nombre.

-Eh... ¿Superviviente no es su apellido?

(RÍE) Todavía mejor.

-Vamos, mis pavitos. (GLUGLUTEAN)

-¡Hacia la aventura!

-Disculpe, señor superviviente.

-¿Qué ha pasado? ¿Hemos chocado? -El barco sigue amarrado.

(RÍE) Se nota que estás preparado para la aventura.

Toma, Timmy. Un sombrero. -¡Vaya! Gracias, superviviente.

-Es hora de salir a altamar.

(Música)

-Bien, cadetes.

Hoy vamos a practicar el lanzamiento extremo.

-He construido esta lanzadera de práctica

para que sintáis como lanzarse desde la nave de mando.

¡Hala! ¡Guay!

¡Cómo mola! ¡Guay!

Swift, ¿te apetece probar, pero sin mirar?

-Con el parabrisas oscurecido te guiará la pantalla de la cabina.

Listo y lanzamiento.

Pero es que no veo a dónde voy.

Usaré la pantalla para...

(Música)

(RÍE) Más o menos. Brody, te toca.

-Brody, tú vas a practicar el lanzamiento bomba extremo.

¿Una bomba con mi Splash wing? Vale.

Primero tengo que mover la lanzadera hasta el agua.

-Listo y lanzamiento.

(Música)

(GRITA) ¡Espérate!

(GRITA) (RÍE) Sigue practicando, cadete.

-Penny, eres la siguiente. Con el lanzamiento tobogán extremo.

-Lista y lanzamiento.

(Música)

¡Está chupado!

Ehm... Ya lo tengo.

Llegué.

Sigue practicando, Penny.

-Rod, probemos tu lanzamiento con salto extremo

saltando del aire hacia la tierra.

-Listo y lanzamiento.

¡Puedo kikirihacerlo!

¡Sí!

(GRITA) ¡Oh, no!

Ay... (RÍE NERVIOSO)

Necesitan practicar los lanzamientos un poquito más.

Sí, supongo que no podremos ir al crucero de superviviente.

(Música)

Ahí están. Las Islas Iceberg.

Los icebergs son complicados, así que iremos despacito.

-¡Anda! ¡Mirad eso!

-Y no es más que la punta del iceberg.

Pueden ser hasta 10 veces más grandes por debajo.

-Es precioso. -Sí, ¡Hala!

-Quizás deberíamos parar y buscar otros iceberg.

-Tranquilos. Soy el oso superviviente.

¿Qué puede salir mal?

(Música)

-Oso superviviente,

¿no nos estamos acercando demasiado a los icebergs?

(RÍE) Está bajo control. Ay...

(Música de suspense)

-Pensaba que nada podía salir mal.

-Bueno, ya nada más porque como sabe un buen superviviente,

es hora de llamar a Top Wing. -Qué buena idea.

(TODOS) ¡Sí! ¡Top Wing!

-Oso superviviente, ¿qué tal el crucero?

-El crucero es aventurero y muy... -Estamos atascados.

-Eh... El barco se está hundiendo y necesitamos ayuda.

-Tranquilo, superviviente. El equipo Top Wing va de camino.

Cadetes, es hora de un rescate real.

¡Sí! ¡Muy bien!

¡Guay! ¡En marcha!

-Este es un gran rescate.

Quizá necesitemos todos los vehículos,

así que nos llevaremos la nave de mando.

-Id al cuartel general.

(TODOS) ¡Es hora de ganarnos las alas!

(Música)

(TODOS) (VITOREAN)

-Abróchense los cinturones.

(Música)

¡Vamos a volar! (VITOREAN)

(Música)

(Acordeón)

-Mirad en el cielo. ¿Es un pájaro?

¿Es un dirigible?

-No, es la nave de mando de Top Wing.

-Oh, madre madre madre madre madre mía.

-Cadetes, preparaos. (TODOS) ¡Listos!

Se ha congelado. No puedo ver.

Espera, puedo usar mi pantalla como en el entrenamiento.

Lo tengo.

Guau.... Gracias, Swift.

-Muy bien, Swift. ¿Listo, Rod? ¡Vamos a kikirihacerlo!

(Música)

Hola, Rod. Bien conducido. Gracias. Subid.

(RÍE) ¡Mi sombrero! -Yo lo cojo.

Lo tengo. ¡Oh, no!

¡Se ha quedado en el iceberg! Vaya...

Speedy, necesitamos que Brody se tire en bomba.

Recibido. ¿Listo, Brody? ¡Hora de darse un chapuzón!

(VITOREA)

(Música)

¡Te tengo!

Su sombrero de la suerte. -Sí que tiene suerte.

La suerte de que tú lo salvaras y a mí también.

-Oh, madre madre madre mía.

Seguro que nos vamos a momomojar.

-Vale, Penny. Te toca.

(Música)

Tengo que controlar este submarino.

¡Bien! ¡Esto está chupado!

(RÍE)

Llevaré el barco a la superficie donde debe estar.

Speedy, el barco está encajado en el iceberg. No puedo levantarlo.

Espera, Penny. Bajaremos a ayudarte.

(Música)

-¡Sí! ¡Top Wing al rescate!

Vale. Ahora subid a bordo.

Sí, ha sido genial.

-Esto es lo que yo llamo una aventura fabulosa.

(TITIRITA) ¿Ya podemos volver a casa?

Es que, es que, el hielo da frío.

(Música)

-Así el barco aguantará hasta que volvamos a la isla.

-Y una vez allí ya podré repararlo.

(Acordeón)

-Oso superviviente, ¡ha sido el mejor rescate del mundo!

-Totalmente fotogénico.

(GLUGLUTEAN)

-El superviviente lo ha vuelto a hacer gracias a Top Wing.

-En eso tiene razón. (TODOS RÍEN)

(Música)