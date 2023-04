Top wing rescata el cañon Ker-Splash

# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener, # cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top Wing. # ¡Top Wing!

# Juntos hasta el fin. # ¡Top Wing!

# Juntos hasta el fin. #

"TOP WING"

"Top Wing rescata el cañón Ker-Splash."

Hola, amigos de Gran Torbellino. Me hace mucha ilusión daros

la bienvenida al festival Ker-Splash.

La gran reinauguración

del parque acuático Cañón Ker-Splash.

-¡Yuju!

-Quiero agradecer a los castores el haber arreglado

estas viejas ruinas y haberlas convertido

en este gran parque.

-Bueno, no hicimos gran cosa.

Usamos las tuberías y túneles de los dodos.

-A ellos les encantaba construir.

-Pero les habría costado hacer funcionar las cosas,

las tuberías necesitaban unos buenos arreglos.

Dodos. ¿Qué son los dodos?

Los dodos eran una especie antigua de pájaros

que desaparecieron misteriosamente.

-Este es el aspecto que tenían.

Pero hicieron todas estas tallas tan guays.

Y los toboganes.

¿Por qué los habrían dejado abandonados?

Como las tuberías estaban rotas,

quizás se mudaron a donde había más agua.

A lo mejor vuelven cuando vean lo divertido

que es el Cañón Ker-Splash.

Me encantaría conocer a los que lo construyeron.

(TODOS) ¡Sí! Y a mí.

(RÍE)

¿Listos para abrir el grifo?

-Listos.

-Vamos a mojar el parque acuático Cañón Ker-Splash.

-Casi está.

¿Eh?

¿Eso es un dodo?

No, habrá sido mi imaginación.

Un giro más.

Menead la cola, castores.

(GRUÑEN)

-¡Sí!

-Ay...

-¡Sí! Funciona.

Oh...

-Qué piel. -Lo logramos.

-Sí. -¡Fantástico!

-Venga, papá, vamos a subir.

-El agua va superrápido.

Mira, Dina.

Hala, cómo corren.

-¡Oh! Oh, oh. Fíjate.

Una flor preciosa flotando en el agua.

Espera, ¿qué? ¿Agua?

¿Va bajando por el conducto?

Dodos, venid a ver esto. Está bajando agua por el conducto.

-Dodo, dodo.

(RÍEN)

-¿Agua? Agua, ¡agua!

(RÍEN)

-Oh, dodo. Me voy a mojar.

-Dodos, las tuberías van a estallar.

Saquemos el lodo. Los dodos tenemos trabajo.

# Dodos, dodos, du, du.

# Trabajamos sin descansar.

# Dodos, dodos, du, du.

# Al acabar, quedará genial.

# Remendar, arreglar y reparar.

# Dodo, du, du, vamos a cantar.

# La misión casi está. Funcionará. #

Qué ganas de bajar por el tobogán.

Aquí está mi escuadrón de seguridad del Ker-Splash.

No hay nada más divertido que proteger a la gente

mientras se divierte.

(RÍE) Nos vemos en la piscina.

(TOP WING) Muy bien.

(GRITA)

O mejor bajaré flotando.

Nos vemos allí.

¿Echamos una carrera? Sí.

Está chupado. Preparados, listos...

¡Ya!

(Música)

¡Yuju!

Bajaré de cabeza.

Allá voy.

Ha ganado Swift.

(RÍE) Bien volado.

Has ganado. (PITA)

Bien, socorristas ayudantes.

Es importante calentar antes de trabajar.

Mi baño ha sido...

(GRUÑE)

muy relajante. Y, ahora, las tareas.

Swift, tú a la telecabina. Penny, vigila los troncos.

Brody, vigila el...

(GRITA)

tobogán. Y Rod...

¿Hay una tarea en la que pueda mantener

las plumas secas? (PIAN)

¿Crees que te mantendrás seco vigilando la piscina?

Ay... Creo que no.

Vale, vigilaré la piscina. (RÍEN)

-Vale, muy bien. Estad atentos, cadetes.

Una sola piedra o un tronco podrían causar todo tipo

de problemas.

Vale, a vuestros puestos, socorristas.

Uh...

-Oh, oh. Dodos, se están abriendo grietas. Hay una fuga.

-Mira, Doogie. Demasiada agua en el estanque.

-Oh, oh.

-Un gran problema.

Hagamos ahora lo que podamos porque después no podremos.

Esta rueda debe volver a girar.

-¿Puedes, Doogie? ¿Te ayudo?

-Vale, Della, solo tengo que apartar esta roca.

-Tantas salpicaduras están causando más grietas.

-No pueden levantar la roca. Voy a buscar ayuda.

-Eh... Mamá, el cañón se está agrietando.

-Y el agua no sale.

-Se ha parado todo.

-¡Yuju!

Oh, avellanas.

-¡Yupi, sí! -¡Sí!

-Oh... -Estamos atascados.

Davey, hay un problema en la atracción de los troncos.

Madre, madre mía.

(GLUGLUTEA) Estamos atascados.

Tenemos un problema en el tobogán.

(BALAN)

-Tened cuidado.

No os mováis tanto, ya tengo el estómago bastante revuelto.

Los Cabrerizo están atascados.

Au...

Y Shirley y Hony en la atracción de los troncos.

Cuántos rescates. ¿Qué hacemos?

Que no cunda el pánico. El socorrista Hasselhawg

irá enseguida.

(GRITA)

Socorro.

Ayuda.

(GRUÑE)

(PIAN)

-Esta no es la ayuda que tenía en mente.

-¡Oh!

-El agua se ha parado.

¿Qué habrá pasado?

-Tendremos que averiguarlo luego, ahora algunos necesitan ayuda.

Cadetes, "boomeranead" los vehículos.

(TODOS) ¡Boomerang!

(Música)

Es hora de ganarnos las alas.

Hola, Grady. Hola, Tina. Tranquilos, os bajaré antes

de lo que bala una cabra.

Oh, sacadme de aquí.

(BALAN)

Gracias, Swift. No hay de qué.

Shirley, Hony, ¿os ayudo?

Gracias, Swift.

(AMBAS) ¡Yuju!

(GRUÑE)

¡Sí!

Vamos a "quiquiri-hacerlo".

Agárrate, Davey.

(GRUÑE)

¡Yuju! Gracias por la ayuda.

De nada.

Corre, Penny, nos caemos.

Oh, estamos bien. Menos mal.

Oh, nos volvemos a inclinar.

Oh, ahora bien.

Ya voy, Rhonda.

Os tengo. Oh, bien hecho.

(RÍE)

-¡Uh! Mira qué "agarra-cosas" tan grande.

-Gracias, Penny.

No pasa nada. Está chupado.

Cójalo, Comodoro, y agárrelo bien.

(GLUGLUTEA) Me alegro de verte, cadete Brody.

¡Comodoro!

Oh, no. El Comodoro está cayendo.

Ya voy yo.

Tranquilo, te tengo. Ya está.

Uh, gracias, Penny.

(GLUGLUTEA) Mis bebés.

Tenga, Comodoro.

Sus pavitos están sanos y salvos.

Gracias, equipo Top Wing por un extraordinario rescate.

-Mirad, la grieta ha crecido. -Si esa grieta llega

hasta el pico del dodo, el cañón se partirá por la mitad.

-¿El cañón entero?

Madre mía, eso no.

-Oh, dodo.

Esa grieta está empeorando.

Igual ese "agarra-cosas" lo arreglaría.

Lo cogeré prestado.

Más vale que haga lo que pueda mientras pueda.

Uh... Cuántas luces.

¿Cuál será?

¡Oh! Oh, no, dodo.

Uy...

(GRITA)

Eh... Penny, tu submarino. ¿Qué?

(RÍE)

Lo conseguí, vamos.

Oh, no.

¡Oh, no! Mi Aqua Runner.

Hay que salvar el submarino.

Y el Cañón Ker-Splash.

El que se lo ha llevado podría correr peligro,

tenemos que ayudarle. Yo me encargo.

Oh... Cómo reluce todo.

Brody, ¿qué tal? ¿Va todo bien por ahí?

"Esto es impresionante.

Las piedras brillan. Mirad, todo reluce aquí abajo."

Incluso yo.

Y también el Splash Diver.

(RÍE)

Guay. Increíble.

Genial...

¿Ves mi submarino? Eh... No pero veo...

Veo...

Creo que veo...

¿Qué? ¿Qué ha visto Brody?

Veo dodos.

Están por todas partes.

Siguen aquí.

Está dentro del Cañón Ker-Splash.

Son muy monos y simpáticos.

¿Speedy? ¿Bea?

Oh, oh.

Ahí está el submarino y también brilla en la oscuridad.

Oye, vuelve, vuelve aquí.

(GRITA)

Por ahí no.

¡Oye!

Oh, oh, dodo.

Para.

(GRITA)

(RÍE) Hola. ¿Cómo te llamas?

(RÍE) Vaya, no era ese botón.

Hola, soy Della. Della Dodo.

Los dodos son reales. Guau.

Soy Brody. ¿Brodo?

¿Brodo Dodo? (RÍE)

No, Brody y no soy un dodo pero Brodo se parece.

Encantado de conocerte.

Oye, Della, ¿por qué te has llevado el submarino?

Una gran roca impide que la rueda gire

y el agua está inundando nuestro nido.

Tienes razón, se está llenando de agua.

Tenemos que hacer algo para arreglarlo.

Bravo, Brodo.

Brodo, ¿seguro que no eres un dodo?

No, Brodo no es un dodo pero está listo para todo.

Bueno, Brody está listo para todo.

Parece que esa piedra impide que la rueda gire.

Oh, oh. Dodo.

Ayuda, no se me da bien nadar.

¡Doogie! Brodo se encarga.

Vale, muchas gracias. Te debo una buena.

De nada. Soy...

Brodo. ¿Brodo Dodo?

Claro, ¿por qué no? Doogie, ha venido a ayudarnos.

-La columna se derrumbó y bloqueó el agujero.

-Así que el agua no fluye. -Oh, oh, dodo.

Tranquilos.

El Splash Diver podrá mover la piedra para liberar la rueda.

Inmersión.

Oh, Oh.

Oh, dodo.

¡No! Estoy atrapado.

Necesitaré ayuda.

Speedy, Bea, equipo Top Wing, quien sea.

Adelante.

¿Cómo vas, Bea?

-He aumentado la señal así que deberíamos poder oír a Brody

si vuelve a llamar.

-Sí, ahora te recibimos.

Speedy, estoy atrapado.

Necesito que el equipo Top Wing baje a la cueva.

Los dodos tienen problemas. (AMBOS) ¿Los dodos?

¿Los dodos? ¿Dónde?

¿De verdad? Sí, dodos de verdad.

Y están en un verdadero aprieto, se trata de uno código "Dodo Wing".

Vamos para allá.

(AMBOS) Hala.

Mira, mi Rooster Booster se ilumina.

Y el Zip Flash también.

Esto es increíble.

Hola, soy Della Dodo. Hola.

Hola. -Siento haber cogido

el "agarra-cosas". Era para salvar a los dodos.

¿El "agarra-cosas"?

Ah...

Mi Aqua Runner.

Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla.

He conseguido que brille.

¿Cómo hacéis para que todo brille?

Oh, es por el lodo.

En las cuevas brilla todo. Lodo dodo.

(RÍEN)

Oh, no. Casi se me olvida.

Brodo está atascado ahí abajo.

Iré a agarrarlo.

Penny, me alegro mucho de verte.

Y yo a ti.

Aguanta, te sacaré enseguida. Está chupado.

Muy bien, Penny.

Hola, Brody. Brodo.

Se nos acaba el tiempo.

Mirad, si esa grieta crece más,

toda la montaña se partirá en dos.

-Cadetes, tenéis que salir con los dodos

antes de que sea tarde. "Este es el hogar de los dodos,

no podemos defraudarles." ¿Qué podemos hacer?

Tenemos que conseguir que esa rueda gire,

así salvaremos a los dodo y al Cañón Ker-Splash.

Yo me encargo.

Modo mecánico.

(RÍEN)

Lo ha conseguido.

(AMBOS) ¡Dodo!

(GLUGLUTEAN)

(RÍE)

Hurra por Top Wing.

¿Qué?

(GRITA)

¡Dodo!

Oh, no, Della.

El Splash Diver es muy grande. Della va hacia la cascada.

Hora de ganarme las alas.

(Música)

Modo planeador.

(GRITA)

Sidecar.

(GRITA)

-Bravo. -Así se hace.

-Bien, Rod.

Así se lleva un parque acuático: dejándoselo a los dodos.

-Oh, qué buen día para flotar lentamente.

-De prisa.

-¡Uh! -Fantástico.

-Gracias, equipo Top Wing por salvar a todos los isleños

y a los dodos.

¡Oh! Y por el primer festival Ker-Splash.

-¿Festival Ker-Splash? ¿Qué es eso?

-Una celebración para honrar a los antiguos...

¡Uh! Madre, madre mía. Supongo que a vosotros.

(AMBOS) ¿Para los dodos?

-Nos gustaría que los dodos cuidaran el Cañón Ker-Splash

y se encargarán del parque de ahora en adelante.

-Vale, dodo. -Podemos con todo.

-El socorrista Hasselhawg informa de que todo funciona correctamente.

(GRITA)

(RÍE) ¿A que el Cañón Ker-Splash es divertido?

Es lo mejor.

-(RÍE) Davey tuvo una buena idea.

Cadetes, habéis salvado el cañón. Ahora disfrutadlo.

Vamos allá. Sí, vamos.

Genial.

(RÍEN)