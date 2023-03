# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol # y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener, # cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top wing.

# ¡Top wing! # Juntos hasta el fin.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin. #

"TOP WING"

"Top Wing rescata la academia"

(Música)

Solo me queda una maniobra por practicar.

(Música)

A ver si no me mojo.

¡Lo kikirice!

No hay prueba demasiado difícil para mí,

estoy listo para el reto de los cadetes.

Y yo he estado practicando.

¿Tú qué tal, Brody?

Estoy listo para la gran prueba,

solo tengo que hacer un giro con el ala.

Equipo Top Wing, es hora de ganarnos las alas.

Los cadetes están listos para el reto, va a ser una prueba dura.

Debemos estar todos listos... (GRITA)

-Perdona, Bea. -No pasa nada.

-¿Cómo va la actualización? -Debería estar lista,

podemos probarla en cuanto lleguen los cadetes.

¿Probar el qué, Bea?

La actualización de nuestro cuartel

general para el inspector Ojo de águila.

¿El inspector ojo de qué?

El inspector Ojo de águila.

¡Hala!, tiene un montón de insignias.

No había visto tantas insignias en...

bueno, nunca.

(TRINAN) Es verdad, tenéis razón.

El inspector Ojo de águila parece serio, muy, muy serio.

Yo creo que parece majo. ¿Majo?, ¿en serio?

-El inspector Ojo de águila supervisará el reto de los cadetes.

Tendréis que esforzaros al máximo para quedar bien delante de él.

-Como nosotros. ¿Vosotros?

-Sí. El inspector Ojo de águila vendrá a asegurarse

de que los cadetes aprendéis todo lo necesario en la academia.

-Y para asegurarse de que Speedy y yo

estamos a la altura de enseñaros a ser cadetes.

-Hicimos una mejora al cuartel general

para enseñarle de qué somos capaces.

¿Qué tipo de mejora? (RÍE)

Speedy, inicia la transformación.

(Música)

¿Qué está pasando? Mola.

(Música)

¡Vaya!

(Música)

"Abróchense los cinturones".

(Música)

Vamos a volar.

(Música)

Espera, ¿estamos subiendo? Sí, subimos.

¿Todo el edificio? El cuartel general vuela.

-Cadetes, este es el nuevo centro de mando volador.

Ahora Speedy y yo os podremos acompañar a rescates más remotos.

-Vaya, es un poco complicado mantenerlo estable.

Tú puedes, Speedy. Qué alto estamos.

Súper alto. Sí.

El centro de mando volador puede transportar cadetes

y vehículos a cualquier parte.

Espera, Speedy, hay que levantar el morro.

-A lo mejor no hace falta tanto.

-De acuerdo, ¿qué tal así?

(GRITAN)

Mantenlo recto y...

(ALARMA)

-¿Qué es eso?

-Algo volando hacia la isla del Gran torbellino y deprisa.

-Puede que sea el inspector Ojo de águila.

-Pero llega pronto, casi no he podido practicar.

-Inspector Ojo de águila llamando a Top Wings,

solicito permiso para aterrizar. -Inspector, casi está Ojo de águila.

Digo, inspector, casi Ojo de águila aquí.

Digo, aquí llega el inspector Ojo de águila.

Parece aún más serio que en la fotografía.

-Pero necesito más práctica para pilotar esto.

-Speedy, cuidado.

-Agarraos. Será mejor que aterrice.

Será muy divertido deslizarme boca abajo por el suelo inclinado.

-Instructor Speedy, estoy deseando retar a vuestros

cadetes de la academia Top Wing. -Están listos, señor.

Nos vemos en la pista.

Venga, vamos a saludar al inspector majo.

¡Resbala! ¡Desliza!

¡Ya voy! Vamos a kiki...verlo.

Vale, primero Swift, Brody, Rod, no.

Espera, primero Penny, luego Brody, Rod, Swift o a lo mejor...

No, no, no. Parece que está un poco nervioso.

Aquí llega el inspector Ojo de águila, indícale, Rod.

(Música)

Vale, cadetes.

Allá vamos, espero que superemos el reto.

¿Y qué pasa si no lo hacemos?

-Bueno, si alguno de los cadetes no pasa el reto,

tendrá que repetirlo más adelante. -Speedy y yo tendremos que volver

a la escuela de instructores Top Wing.

¿Escuela de instructores?, suena muy divertido, me encantaría ir.

Sí, pero si Bea y tú volvéis a la escuela...

No estaréis aquí para enseñarnos. Top Wing sin Speedy ni Bea.

¡No!, cadetes, tenemos que superar nuestro reto.

-Claro que lo haréis. -Estamos seguros

de que lo haréis genial. -Y aquí está el inspector.

(Música)

Basta, jovencito. El águila ha aterrizado.

-Bienvenido a la academia Top Wing, inspector.

-Gracias, Speedy. ¿Y los cadetes de los que tanto he oído hablar?

-Aquí está el equipo Top Wing, señor.

-Me los imaginaba más altos. El instructor Speedy me ha contado

que sois los mejores pilotos que ha entrenado.

Vamos a comprobarlo, primero veré el cuartel general.

-Sí, señor.

(Música)

-Parece que vuestro dirigible necesita que lo rescaten.

-Es el nuevo centro de mando volador, señor.

Speedy lo ha pilotado muy bien, inspector Ojo de águila.

Hasta el aterrizaje.

-Aún estoy practicando, pero me pondré enseguida.

-Bien, la práctica hace al maestro. Cadetes, ¿listos para el reto?

¿Quién es el primero? Yo, señor. Traeré el Aquawing.

Cadete Penny, tu reto es una maniobra submarina

muy especial a alta velocidad. Guay.

De acuerdo, ¿ves ese pez?

Es un pez muy famoso por su velocidad. No lo pierdas de vista.

Muy bien, me daré prisa. Es un pececito muy rápido.

(Música)

(GRITA)

Tú puedes, Penny. Penny tiene que alcanzar a ese pez

y nosotros también debemos aprobar o Speedy

y Bea ya no serán nuestros instructores.

(Música)

¡Oh no!

(SUSPIRA)

Lo siento, inspector Ojo de águila. He dejado de seguir al pez globo

porque me habría chocado con los pececillos.

¿Eso significa que no he superado el reto, inspector Ojo de águila?

Pilotar de forma segura es muy importante

y cuidar de la isla Gran torbellino es nuestra misión.

Creo que aún podemos seguir viendo el pececillo.

Fíjese, tiene cosquillas. (RÍE)

Cadete Penny, has aprobado.

Ha aprobado.

Cadete Brody, te toca. Estoy preparado.

(Música)

Solo un recordatorio, no soy un ave acuática.

Parte de tu reto es mantenerme seco. Pero mi vehículo salpica mucho.

¿Listo? Giro turbo.

¡Vamos Brody! ¡Brody, Brody, Brody!

Enseñarle cómo se hace, Brody.

(Música)

(GRITA)

Buen salto. Siguiente maniobra: giro del ala.

Vale, que asco esto va a ser guacaguay.

¿Va a ser qué?

"Guaca" se dice cuando algo es de primera

y "guacaguay"se dice cuando algo es todavía mejor.

(Música)

¡Sí! Lo abordé.

¡Agárrese!

(Música)

Siento haber saltado la cascada.

Bueno... el último reto era el salto de la cascada y sigo seco.

Así que, has aprobado. ¡Sí!, ¡guacaguay!

Le toca al cadete Rod. Al menos es en tierra firme.

Vamos a kikirihacerlo.

(Música)

Gira aquí.

Y aquí.

Y aquí, un giro más.

Y para.

¿Sabes dónde estamos, Rod?

Creo que después del Cañón del peligro.

Si vuelves al cuartel general antes de que se acabe el tiempo,

apruebas. ¡Ya!

Eso puedo kikirihacerlo.

(Música)

El tiempo se acaba, cadete.

Vamos, Rod. Puedes hacerlo.

(Música)

Cadete Rod, no hay ningún puente.

No hay tiempo para puentes.

(GRITA)

(Música)

Justo a tiempo.

Aprobado.

¡Qué bien!

Bien conducido, Rod. Guay, choca esa ala, Rod.

Eres el último, Swift.

Todo depende de ti, haz que Speedy y Bea se queden.

Sí, he practicado todos los días. Pero, ¿y si no apruebo?

Tienes que aprobar, Swift. Eres el mejor piloto volador.

Lo harás, está chupado. Gracias, chicos.

Es hora de ganarme las alas. ¿Está listo, inspector?

Bien cadete, Swift.

Siempre reservo el reto volador para el final porque es mi favorito.

Speedy dice que eres el mejor piloto volador que ha visto.

A ver si puedes volar tan bien como yo.

¿Tan bien como usted?

Para superar el reto tendrás que realizar una simple tarea:

seguir al piloto Ojo de águila. Vale.

(Música)

-Creo que Swift está algo nervioso.

-Lo hace bien, el inspector Ojo de águila es un gran piloto.

(TRINAN)

Swift lo hará genial. Puede hacerlo.

(TRINAN)

(Música)

Bien hecho, cadete. Speedy tenía razón.

Es divertido, inspector. Sí que lo es.

A ver si haces esto:

Qué velocidad.

(Música)

(RÍE)

A ver si me pillas, cadete. Lo intentaré,

aprendí a volar por la selva. Vale, ¿y qué tal esto?

(GRITA)

¿No os parece que el inspector se está divirtiendo?

Os dije que era majo.

Supongo que soy muy rápido para ti, cadete.

Ha sido difícil, pero lo he hecho. Sí que estás a la altura del reto.

A ver qué más sabes hacer.

-Cuidado, inspector.

El viento es muy fuerte alrededor del pico nuboso

y podría empujarle contra los riscos, es peligroso.

-Por eso hace falta un piloto de primera.

¿Qué dices, Swift? No puedo rendirme,

he de aprobar por Speedy y Bea. Acepto el reto, inspector.

(Música)

Swift, el viento es muy fuerte. Puedo hacerlo, Speedy.

Confía en mí. Vale.

Pero si es demasiado peligroso, quiero que pares.

Recibido, Speedy.

(RÍE) ¿Vienes, cadete?

¡Inspector, cuidado con las rocas!

(RÍE) ¿Qué rocas?

(GRITA) ¡Esas rocas!

¡Cuidado!

Speedy, el inspector se va a estrellar.

Se ha roto la dirección, voy demasiado rápido.

No puedo parar. ¡Ya voy, inspector!

(Música)

Agárrese.

Eso no pinta bien para el Flashwing.

¿Está bien, inspector? Me has frenado justo a tiempo.

Speedy, Bea, hemos tenido un accidente.

Han caído unas rocas sobre el Flashwing. No creo que pueda volar.

La nieve de la montaña puede ser inestable.

Estamos bien, pero no podemos irnos de aquí sin ayuda.

Voy para allá. Oye, espera, Rod.

Es imposible que llegues a tiempo hasta Pico nuboso.

Tenemos que hacer algo.

-Lo haremos, es el momento para usar el centro de mando volador.

-El viento es muy fuerte y ni siquiera pude

aterrizarlo recto aquí abajo. Puedes hacerlo, Speedy.

Swift está ahí arriba. Y el inspector Ojo de águila.

-Tenemos que intentarlo. -Vale, cadetes.

Es hora de que me gane las alas. Cinturón.

(JUNTOS) ¡Sí!

No os preocupéis ninguno de los dos, vamos para allá.

Vas genial, Speedy.

¡Hala! Qué altos estamos.

Es la montaña más alta de la isla, Rod.

Y la más nevada.

Inspector, espere.

Deberíamos quedarnos en los vehículos,

el equipo Top Wing vendrá a rescatarnos.

Oh no, ¡el saliente podría desplomarse!

Por eso me marcho de aquí.

Nos queda poco tiempo.

Vale, cadetes.

Asegurad las cuerdas y preparaos para saltar.

¿Estáis listos?

Sí, Bea y también mi turbotabla de snow.

El viento es demasiado fuerte para volar, nos arrastraría.

¿Necesitan que les llevemos?

(GRITA) ¡Inspector, cuidado!

¡Voy, inspector!

Buenos reflejos, cadete Brody. Gracias, inspector.

(Música)

Bien hecho, Brody. Vamos a poneros a salvo.

(SUSPIRA) Le ha salvado.

Vamos allá, Bea.

A ver esas alas, Rod. Tú puedes. Soy un gallo, no un gallina.

¿Quién dijo que los pingüinos no volaban?

(RÍE)

(Música)

Rápido, chicos. El saliente está cediendo.

(Música)

¡Lo tengo!

(RÍE) ¿Dónde aprendiste eso, cadete?

Con Bea y Speedy, los mejores maestros del mundo.

Swift, agárrate y os subiremos. Primero al inspector Ojo de águila.

-Bea, súbelos. -¿Y qué pasa con Swift?

-Después. El cadete Swift sigue ahí,

su vehículo no puede volar con la roca en el ala.

No pasa nada, inspector. Es un cadete Top Wing.

(GRITA)

-¡Cadete Swift! -Está al revés,

Swift, ¿puedes parar?

No, los espolones están congelados.

No se agarran y si enciendo el motor me chocaré con las rocas.

-Mantenlo recto, Swift. ¿Quieres despegar hacia atrás?

-¿Quieres que despegue al revés con este viento?

ni siquiera yo podría y él es solo un cadete.

Pero es un cadete Top Wing. De acuerdo, Swift.

Cuando caigas por la montaña,

tira fuerte del mando y enciende el turbo.

Recibido, Speedy.

¡Voy hacia el borde! Muy bien, Swift. Tira fuerte.

-No puede despegar al revés, ¿no? -Enciende el motor y... el turbo.

No arranca. Prueba otra vez.

¡Swift lo ha conseguido! ¡Bien hecho!

Claro que lo ha hecho.

Vale, Swift, ahora trae el Flashwing al centro de mando volador.

Bea echará un vistazo a los daños.

(Música)

-Preparaos cadetes, necesito práctica con los aterrizajes.

No estoy seguro de poder hacerlo. -Seguro que sí.

El pájaro que ha enseñado a estos cadetes puede pilotar lo que sea.

Sabía que podías.

Inspector Ojo de águila, entonces, ¿hemos aprobado todos?

Realizaré un anuncio oficial en la entrega de premios.

(Música)

Antes de venir estaba seguro

de que los cadetes no serían tan buenos como decía Speedy.

Y tenía razón.

¡Son mejores! ¿Hemos aprobado todos?

Sí. Lo hicisteis guacaguay. Chocad las alas.

¡Bien! De primera.

(TRINAN)

¡Sí! Lo kikiricimos.

¿Ves?, os dije que el inspector Ojo de águila era majo.

No estaba seguro del centro de mando volador ni de vosotros,

pero he de admitir que sois los mejores maestros que he visto

y estas insignias así lo demuestran.

(Música)

(JUNTOS) ¡Bien!, ¡guay!

Tranquilos, cadetes. Volveré para el siguiente reto.

Estamos impacientes, inspector. Estaremos listos.

Practicaré las persecuciones. Guíe mi despegue, cadete.

-Adiós, inspector Ojo de águila. -Adiós, inspector Ojo de águila.

Hasta pronto.

(JUNTOS) Adiós, inspector Ojo de águila.

Estamos deseando verle en el siguiente reto.

(Música)