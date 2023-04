# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol # y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener,

# cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás

# y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top wing.

# ¡Top wing!

# Juntos hasta el fin.

# ¡Top Wing!

# Juntos hasta el fin. #

"TOP WING"

"Telecabina a la fuga"

(Música)

¡Vamos a kikirihacerlo!

Venga, cadetes.

Estoy deseando practicar mis trucos.

Nada de practicar,

yo estoy deseando enseñárselos a todos.

Sí.

Quizá yo sí necesito practicar.

No pasa nada, practicar es divertido.

Hola, Brody.

Hola, Shelley. Hola, T.

Un día genial para el turbo snowboard.

Sí. La montaña está tortulosa.

Aquí llega la telecabina.

Qué alto estamos.

Como si voláramos.

Yo bajaré volando esa colina.

Ya veremos quién vuela más rápido sobre la tabla.

¿Hola? ¡Yo nací en la nieve! (RÍEN)

Llegamos.

Respirad el aire de la montaña.

Escuchad, solo se oye el viento entre los árboles.

Hola, Ward. ¿Qué estás haciendo?

Una nueva pista extra inclinada y con saltos.

Estará lista en cuanto termine de talar estos árboles.

Avísanos cuando acabes y seremos los primeros en bajarla.

Genial. Hala.

Guay.

Sentid el viento en las alas.

Menudas vistas.

-Y las disfrutaremos más mientras bajamos.

Vamos, Shelley, bajaremos y volveremos a subir

antes de que Brody se coloque en su tabla.

¡Yuju!

Muy bien.

¿Qué debería practicar?

Ya sé, mi voltereta aérea.

¡Al estilo frailecillo!

Hay que ser un pingüino para bajar a mi estilo.

¡Yo nací para esto!

Está chupado.

Vas tú, ¿Swift?

Claro. Mira qué truco más chulo.

Oh oh.

Au.

Esto es más difícil de lo que pensaba.

Tú primero, Rod. Te daré ventaja y aun así llegaré antes que tú.

Vale, vamos a kikirihacerlo.

Da igual, estoy bien.

Quería hacer eso.

Vamos a kikirihacerlo otra vez.

¡Yuju!

Eso sí que es una voltereta al estilo gallo.

Venga, Swift.

Es hora de hacerlo al estilo Swift.

Venga, Swift, puedes hacerlo.

Voltereta aérea, allá voy.

Vaya.

Ha sido más un batacazo.

¿Estás bien, Swift?

Sí, estoy bien.

Se me da mejor volar que deslizarme.

Ya lo pillarás.

Es como volar, pero con una tabla.

Necesitas practicar como yo.

Supongo.

Volveré a intentarlo. Te veo abajo.

Buena bajada.

-Venga, vamos otra vez.

Hola, Swift. Hola, Ward.

¿Os lo estáis pasando bien en las pistas?

Sí, supongo,

aunque aún no le he cogido el tranquillo a esto del snowboard.

No te preocupes, seguro que lo pillas enseguida.

Gracias, Ward.

¿Qué tal va la nueva pista?

Ya casi está,

solo tengo que tirar este último árbol

antes de que se levante el viento.

¡Va a caer donde no debe, cuidado!

Oh, eso pinta mal.

¿Qué está pasando?

Ese árbol podría tirar la telecabina

con Shelley y T dentro.

Speedy, Bea, ¿me oís?

Te oímos, Swift. ¿Qué pasa?

Un árbol se ha caído sobre el cable.

Eso pinta mal.

-Eso he dicho yo.

Cadete, tienes que quitar ese árbol del cable antes de que se rompa.

Ya es tarde.

¿Estamos bajando por la montaña?

-Sí.

-¡Yuju!

-A la telecabina se le ha ido la pinza.

Cadetes, hay una telecabina a la fuga.

El cable se ha roto y va hacia la pista nueva.

¿Puedes alcanzarla, Swift?

Tal vez, pero no creo que pueda pararla yo solo.

Boomeranead el Rooster Booster y el Zip Flash.

A ver si la paráis con los vehículos.

(TODOS) ¡Boomerang!

Tú espera al Rooster Booster,

Penny y yo intentaremos alcanzar la telecabina con las tablas.

¿Y luego qué vamos a hacer, Brody?

Ya se te ocurrirá algo. Tú naciste en la nieve.

Cierto.

(GRITAN)

Esto le ha hecho girar.

Va hacia el salto.

Cadetes,

tenéis que parar la telecabina antes de que llegue al salto.

Es muy grande y va muy rápido.

Si pudiéramos subirnos por detrás podríamos dirigirla.

Sígueme. Enseguida.

Al estilo frailecillo.

Sois vosotros.

Casi. Podemos hacerlo.

(TODOS) ¡Sí!

Lo logramos.

¿Ves? Sabía que tendrías una idea.

Está chupado.

Vamos hacia la cueva.

Tranquilos, cadetes.

Aquí llegan el Rooster Booster y el Zip Flash.

Penny, ¿puedes montarte en el sidecar?

Voy.

Brody, salta.

Vale.

Justo a tiempo.

Pero T y Shelley? Voy a por ellos.

(GRITAN)

No hay podido alcanzarles antes de que entraran.

Swift, la cueva termina en una garganta muy profunda.

-Tienes que parar la telecabina antes del precipicio.

Los alcanzare dentro de la cueva.

Espera, Swift.

Es bastante estrecha, incluso para el Zip Flash.

Probaré el modo Zip.

Lo estoy haciendo, voy bajando.

Sí.

(GRITAN)

¡Agarraos!

¡Socorro!

Os tengo.

-Bravo.

-Un rescate increíble, Swift.

Bien, Swift, buen trabajo.

Así se hace.

Gran rescate.

Menudo rescate.

-Ha sido increíble cómo volabas por la nieve, Swift.

Gracias.

-Cadetes, me alegro de que estéis todos bien.

Más vale que arreglen la telecabina.

Te ayudaremos y luego practicaremos con la tabla.

A mí me vendría bastante bien.

Sí. Vamos.

Guay.

Ahora que está arreglada podríamos probar la nueva pista.

-Sí, seguro que es aún más extrema que la primera.

¿Más extrema?

Bueno, al menos he podido practicar un poco más.

Será divertido.

Exacto, ya te lo dije.

Es igual que volar, pero sobre una tabla.

Nos vemos abajo.

Vale, cadetes, vamos allá.

Al estilo frailecillo.

Al estilo pingüino.

Lo clavé al estilo gallo.

Vale, es como volar, pero sobre una tabla.

Sí, eso ha sido el estilo Top wing.

"La clase de natación de Hasselpork"

Saludad al sol soleado.

Saludad a vuestra nariz.

Saludad a las rodillas.

Saludad a vuestros pies.

Y saludad a la arena.

Bueno, socorristas Top wing,

¿calentitos y preparados para la lección?

Claro que sí, David. Vamos a ganarnos las alas.

Alas acuáticas.

Sí, sobre todo si podemos mantenerlas bien secas.

Hoy os ganareis las insignias de profesor de natación

ayudándome a enseñar a nadar a algunos alumnos.

Espero que aceptéis el reto.

Estamos listos. ¿A quién enseñaremos?

A unos pequeños nadadores muy dispuestos

que van a recibir su última lección antes de lanzarse al mar.

Ya están aquí.

¿Enseñaremos a los pavitos?

Así es.

Enseñaremos a esas monadas a nadar en el mar.

Está chupado.

Allá vamos, alumnos de natación.

Venga, y recordad, corred como socorristas.

(Música)

(GRITA)

No os preocupéis, soy un socorrista.

-Están listos para su clase, señor Hasselpork.

(TARTAMUDEA) Para poder meterse por fin en el agua.

-Por favor, comodoro.

Llámame David.

¿Os hace ilusión nadar?

Yo tengo ganas de bañarme.

Hace un día genial para un chapuzón.

Bueno, mientras yo no me moje...

No me gusta tener las plumas mojadas.

Vale, vamos a empezar.

Bien, nadadores,

una clase más y sin darnos cuenta ya estaréis nadando

dato como si fuerais peces.

-Los pavitos están listos, David.

(TARTAMUDEA) Yo los veré desde la silla del socorrista.

-Muy bien, empieza la clase de natación.

Los flotadores.

Uno para ti,

otro para ti

y otro para ti.

A sus puestos.

Y a crol.

Espalda.

De lado.

De rodillas.

Qué va, es broma, ese estilo no existe.

Vale, crol otra vez.

Espero que nos metamos pronto.

Al hacer esto me entra arena por todas partes.

Pues yo prefiero la arena a las plumas mojadas.

Nadaría aquí todo el día.

-¡Está subiendo la marea!

-Vaya, es tortuloso.

-Hola, comodoro.

Hace un día genial para turbo surfear.

-Me parece que lo de turbo surfear no es lo mío, T.

No me gusta nada mojarme las plumas.

¿Ves? Él lo entiende.

Pero vosotros divertios.

-Lo haremos. Hasta luego.

-Hola, Brody.

Hola, Shelley. Hola, T.

-Afortunadamente, no es probable que me moje aquí arriba.

(TARTAMUDEA) Nadáis genial, queridos pajaritos.

David, creo que tengo un pequeño problemilla.

(GRITA)

-Comodoro, vuelve.

No tienes el título de turbo surf, ni siquiera para entrar en el agua.

Necesita ayuda.

Tienes razón. Necesita un socorrista.

Por suerte, yo lo soy.

Cadetes, continuad la clase de los pavitos.

Iré a por el comodoro y volveré en un pis pas.

Tranquilo, comodoro.

David Hasselpork, socorrista profesional

y turbo surfista titulado va de camino.

Tranquilos, pavitos.

David lo tiene todo bajo control.

Aguanta, comodoro.

Estoy llegando.

-Hola, David.

Madre mía.

-Tranquilo, te tengo.

Coge esto.

-Lo tengo.

-Sí.

(GRITA)

David ha perdido su tabla.

Sí, parece que necesita ayuda.

Swift y Rod, quedaos con los pavitos.

Vamos, Brody.

Tranquilos, pavitos.

Brody y Penny traerán a vuestro padre

y a David enseguida.

Y mientras tanto acabaremos vuestra clase

para que os metáis en el agua en cuanto vuelvan.

Volveremos antes de que cante Rod.

Ganémosnos las alas.

Yo iré a por David y el comodoro.

Tú ve a por la turbo tabla de David.

Hecho.

Vale, primer estilo, espalda.

Muy bien.

Y ahora, de frente.

Eso es.

El último ensayo en tierra firme.

Lo hacen muy bien.

Vale, es hora de meterse en el agua.

¿En el agua?

No creo que pueda meterme en el agua sin mojarme.

Creo que no, Rod.

¿Todos listos?

Pues vamos.

Aguanta, comodoro.

Voy justo detrás.

Comodoro, cuidado.

-¡Oh, no!

Ya le tengo.

Sí, Penny.

Ese rescate es digno de una insignia.

Pero seguimos fuera de control.

Yo sigo.

Me voy a calar entero.

¡Hurra!

Menudo rescate, Brody.

-Vaya, el socorrista David hace unos trucos fabulosos.

No son trucos, ha perdido el control.

-Y está yendo directo al remolino.

(GRITA)

Tranquilos, yo me encargo.

Swift, te necesitamos.

¿Qué pasa, Brody? Tengo al comodoro sano y salvo.

Pero David y la turbo tabla van hacia el remolino.

Muy bien, llegaré volando.

¿Qué pasa con los pavitos?

Tú puedes vigilarlos, Rod. ¿Yo?

Claro, tienes tu insignia de socorrista.

Sí, no pasa nada, pero, ¿y qué hacemos?

Podríais daros un baño juntos.

¿Un baño? ¿En el agua?

Es el mejor sitio.

Volveré enseguida con David.

Vale.

¿Seguro que os queréis mojar?

¿Estáis seguros?

Vale, vale.

No soy un gallina, soy un gallo.

Al que no le gusta el olor a plumas mojadas.

Pero a pesar de todo me las mojaré.

Vamos a nadar.

Me mojo.

A volar.

No os preocupéis, alcanzaré la turbo tabla

justo antes de que entre en el remolino.

¡Remolino! Ay, madre.

Un buen socorrista sabe cuánto nadar.

Aguanta, David, ya llega Swift.

Sí, Swift al rescate.

Hola, Swift.

Oh, no, un buen socorrista no para de nadar.

¡No!

El ala de Swift se ha quedado atascada.

Creo que no debería haber bebido tanta leche.

Aguanta, Swift.

Te tengo.

Ahora vuela mientras te sujeto. Entendido.

Te voy a soltar.

-¡Lo has conseguido!

¿Habéis oído?

Lo han kikirihecho.

Igual que vosotros.

Miraos. Estáis nadando.

¿Ves? El agua no está tan mal, Rod.

No, no está tan mal.

Estoy orgulloso de ti.

De ti y de todos mis nadadores.

(TARTAMUDEA) ¿A que mis pavitos son los mejores?

Equipo Top wing, los cuatro habéis cumplido

con todos los honores.

Vuestras insignias de profesores de natación.

Buen trabajo.

Ahora somos socorristas y profesores de natación.

Hay que celebrarlo.

Sí, con un baño.

¿Un baño?

Pero mis plumas...

Da igual.

Vaya, plumas mojadas.

(RÍEN)