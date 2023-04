# No hay un sitio que nos guste más,

# playa, sol y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener.

#Cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top Wing.

#-Top Wing.

# -Juntos hasta el fin.

# -Top Wing. # -Juntos hasta el fin. #

"'Top Wing'.

'Salto de cataratas'."

(Gaviotas)

Las turbinas del vehículo de Swift están pidiendo una buena limpieza.

-Eso pasa cuando no paras de volar por Gran Torbellino.

-Sí. Las de Brody y Penny también la necesitarán

cuando acaben de entrenar

para su insignia de maniobras acuáticas extremas.

Mirad lo que hago.

-¡Bien! -¡Eso es!

Ahora voy yo.

(Vítores)

¡Hala!

Con esos trucos seguro que los dos os ganáis

la insignia sin ningún problema.

Puede, pero quiero practicar un poco más antes de la prueba.

Brody, eres el mejor piloto acuático extremo de la isla.

Enséñanos un truco.

-¡Sí! -¡Brody, venga!

¡Brody, Brody!

-¿Qué es ese ruido? Intentamos dormir.

Practicamos para la insignia de maniobras acuáticas.

Brody iba a hacernos un truco en las cataratas.

(TODOS)¡Hala!

¡Un giro completo!

Eres el mejor.

Tú eres igual de buena, Penny.

Enséñales tu voltereta.

¡Allá voy!

(TODOS) ¡Bien, Penny!

Creo que eres la mejor, Penny.

¿Has oído? ¿La mejor?

Todos saben que tú eres el mejor en las cataratas.

-No sé, Chomps.

Penny y Brody son bastante buenos.

-Eso es porque no han visto trucos extremos al estilo cocodrilo.

Espera a que vean esto.

(GRITA) (RÍE)

(GRITA)

(Vítores)

¡Bien!

Impresionante, Rocco.

¿Qué? No, Chomps ha...

¡Oh!

(RÍE) Sí, ha molado bastante.

-Si os ha gustado,

ya veréis de qué es capaz Rocco

durante el gran reto acuático extremo.

¿Reto acuático?

-¿Extremo? -Sí.

Es solo para los mejores pilotos acuáticos extremos.

-Brody y Penny son unos pilotos "bellotásticos".

-Vale, hecho.

Brody, Penny y mi amigo Rocco competirán por ser el campeón

del gran reto acuático extremo del universo.

Y le servirán primero en la Cabaña Limón toda la semana.

¿Qué decís?

Igualmente, íbamos a practicar nuestras maniobras acuáticas.

Sí, parece divertido.

Espera. ¿Voy a enfrentarme a Brody y Penny?

-Él acepta.

El reto empieza en los rápidos rocosos.

-¡Bien! -¡Sí!

Qué emocionante.

Tengo que contárselo a todos.

Muy bien, pilotos,

este es el gran duelo reto acua... acuático extremo.

Uno hace un truco y los otros dos tienen que repetirlo o mejorarlo.

(RÍE)

¿Preparados? Preparado.

¿Listos? Lista.

Eh... Supongo.

- Y ya... Y ya... ¡Y ya!

(Silbato)

¡Vamos!

Tú primero, Brody.

Haz un truco.

Vale, este es muy bueno.

¡Aerodeslizador!

Modo corredor.

Yo no tengo ningún modo.

¡Oh, oh, oh!

-(TODOS) ¡Oh!

¡Hala, Rocco! Ese truco ha estado genial.

¡Has saltado sobre la cola en tierra firme!

(TODOS) ¡Bien!

-Sí, eso sí me gusta.

(RÍE) Sigue así, Rocco.

El campeón del universo.

Bien hecho, Rocco. Buen truco.

Gracias, cadetes.

(TODOS) ¡Bien!

Esto es una pasada.

¡Por todas las nueces de macadamia!

Te toca, Penny. Vale, Brody.

¿Qué os parece esto?

¡Modo corredor!

¡Sí!

Bien hecho, Penny.

Yo puedo hacerlo.

¡Aerodeslizador!

(GRITA)

Voy a intentarlo.

(RÍE)

(GRITA)

Lo han hecho todos. El reto continúa.

Ahora te toca a ti, Rocco.

¿Eh? Ah, sí.

¿Qué truco puedo hacer?

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh!

-¡Bravo!

-¡Bien! (TODOS) ¡Lo has hecho, Rocco!

-¡Lo he conseguido!

Espera, ¿qué acabo de hacer?

Buen truco, Rocco.

Lo intentaré al estilo frailecillo.

¡Sí!

Qué divertido.

Está chupado.

(RÍE)

(TODOS) ¡Bien!

-Lo han hecho todos.

El reto continúa.

-(RÍE) -Ha sido increíble.

-¿Y qué harán ahora? -Muy bien.

-Sí.

-Un gran truco, Rocco. -Gracias, Shirley.

-Venga, Rocco, impresiónales.

Más rápido, más grande, mejor.

Recuerda que, si ganas,

seremos los primeros en la cola de la Cabaña Limón toda la semana.

-Puedo hacerlo, Chomps.

Eso espero.

-Y ahora, Rocco va a enseñaros un truco impresionante.

Seguidme.

-Vale, Chomps.

Rocco, espera.

Vas hacia las cataratas dobles.

Son demasiado peligrosas.

Esperad a ver el siguiente truco.

Rocco va a saltar las cataratas dobles.

-¡Oh!

¡No! Mala idea.

Sí, ya veréis.

Espera, ¿voy a saltar las cataratas dobles?

Creo que son suficientes retos para un día, Chomps.

Ni siquiera yo podría saltarlas.

Sí, son unas cataratas muy peligrosas.

Pues Rocco va a saltarlas.

Si vosotros no queréis,

tendréis que hacer cola en la Cabaña Limón.

-Pero...

Pero, Chomps...

-Tú puedes, Rocco.

¡Puedes ser el campeón del universo!

Adelante, Rocco. Vas a ser el campeón.

Hasta luego.

(TODOS) ¡Oh!

-¡Voy a ser el campeón!

¡Soy el campeón!

Pero... ¡Voy hacia atrás!

¡Socorro!

La corriente está arrastrando a Rocco.

Podría caerse.

Hola, Swift, ¿qué pasa?

Rocco está al borde de las cataratas.

Necesito "bumeranear" mi aeronave.

Lo siento, Swift, pero ninguna está lista para volar.

-Tendrá que hacerlo otro de los cadetes.

Vale, Speedy. Cadetes, ¿qué hacemos?

Tendré que repetir el truco de Rocco.

¿Saltar las cataratas dobles?

Solo así podré llegar hasta él.

¡Socorro!

Si Rocco puede hacerlo, el Splash Diver también.

-¡Bien, Brody! -(VITOREAN)

-¡Oh!

Cadetes, tengo a Rocco,

pero necesitaré ayuda para llegar a la orilla.

¡Oh! ¡Socorro!

Hay que ayudarle.

Está demasiado lejos para la Auto Wing.

Yo puedo hacerlo.

(RÍE) Y aún podría ganar el reto.

¿Listo para un rescate doble?

(JALEA)

¡Modo mecánico!

Buena idea. ¡Tira, Penny!

¡Modo corredor!

(TODOS) ¡Sí, Penny!

-Ha sido el mejor resca... rescate acuático extremo

que he visto en mi vida.

-Lo logramos. Hemos saltado las cataratas dobles.

-Lo he hecho yo solo, Chomps.

Y suerte que Penny y Brody me han rescatado.

Gracias, cadetes. Siento haberos causado problemas.

Jamás en mi vida volveré a intentar saltar las cataratas dobles.

-¡Oh! -(RÍEN)

Bueno, ¿qué quieren tomar

los campeones del salto de cataratas?

-Dos zumos especiales del pantano con extra de peste.

Somos los primeros, porque hemos ganado el reto.

-Chomps, no hemos ganado.

Me habría caído por las cataratas si no me hubieran rescatado.

-Dos zumos del pantano...

¡Uh! Con extra de peste.

-Vosotros habéis ganado limpiamente.

Son para vosotros.

No pasa nada, Rocco.

Sí, disfrútalos tú.

Gracias, cadetes.

Te dije que eran los mejores.

(SUSPIRAN)

(RÍEN)

"'Guías turísticos Top Wing'."

¿Han llegado ya?

¿Han llegado ya? ¿Han llegado?

¿Han llegado? ¿Han llegado? ¿Han...?

-¡Oh! ¿Estás bien, Shirley?

-¿Si estoy bien?

Estoy mejor que bien.

Estoy superemocionada por ver a mis primos de la ciudad.

Ellos viven en un piso, en medio de montones de edificios,

coches y autobuses.

Gran Torbellino es muy distinta a lo que están acostumbrados

y quiero que su visita sea superespecial.

Haremos lo que podamos para ayudar. Sí,

nos ganaremos nuestras insignias de guía

y les enseñaremos lo que quieran.

Parece que están llegando.

-Rod, haz tu baile.

Serman, Geisel, mirad ahí. Es la isla Gran Torbellino.

-¡Vaya! No se parece demasiado a la ciudad.

-Es muy... ¡Verde! -Sí que lo es.

Hay muchos árboles.

-Y no hay muchos edificios.

-¡Bien!

¡Ya están aquí! ¡Han llegado!

Hola, Geisel. Hola, Serman.

-Hola, Shirley. -(RÍE) Hola, prima.

Hola, soy Swift. Bienvenidos a Gran Torbellino.

Gracias, Swift.

Deja las maletas en la habitación del hotel.

Geisel, estos botones se llevarán las maletas.

¡Uy! ¿En el hotel?

Hola, soy Speedy y esta es Bea.

Cuando os instaléis,

los cadetes o llevarán encantados a visitar la isla Gran Torbellino.

-¡Oh! Qué buena idea. Me encantan las visitas guiadas.

-Estaremos en el hotel.

(SILBA)

¡Taxi!

¿Dónde hay taxis por aquí?

Yo me encargo.

Vaya, qué taxis más interesantes tenéis en la isla, Shirley.

-Sí, tenemos muchas cosas interesantes.

Os va a encantar, os lo prometo.

Gracias, Rod.

Nos vemos dentro de un rato y empezaremos la visita.

¡Oh, mira!

Utilizan las alas.

¡Oh! Hace muchos años que no lo veía.

¿Cómo se mueven los pájaros donde vivís?

(RÍE) ¿En la ciudad?

Evidentemente, llaman a un taxi.

Pues ya está.

Iré a buscar a Swift y empezaremos la visita.

Qué ganas tengo.

¡Adiós!

Bueno, Shirley, ¿y dónde está el hotel?

-No se me ocurriría llevaros a un hotel,

porque en la isla no tenemos ninguno.

Os quedaréis conmigo en mi casa del árbol.

-¡Oh, mira, Serman!

Es encantadora y está en un árbol.

-Eh... ¿Y el botón del ascensor?

-Esperad aquí un momento.

-Bueno, está claro que esto es muy de campo.

-Sí que lo es.

-Esperad, está un poco atascada.

-(GRITAN)

(Golpe)

Vaya. ¡Avellanas!

Yo llevaré las maletas.

¡Ah! Serán vuestros guías turísticos.

Rod y yo os enseñaremos la isla,

y luego Penny y Brody os llevarán por el agua.

¡Oh! Eso va a ser muy divertido.

Sermy, tienes que hacer montones de fotos.

¿Os gustan las flores? ¿Las flores?

Claro, me encantan.

Tengo unas rosas de plástico preciosas por todo mi piso.

Pues veréis flores silvestres de verdad en la selva.

-¿La selva? -Eso suena salvaje.

¡Mira qué flores tan bonitas!

Y crecen justo aquí, en la selva.

Serman, haz una foto.

Cuidado, Geisel, no te acerques mucho, que son...

(GRITA) (ESTORNUDA)

Flores estornutatorias.

(ESTORNUDAN)

Un momento, tengo que alejarme un poco más.

Solo un poco más.

Serman, cuidado con... ¡Oh!

Estas flores están hambrientas.

Lo siento, Serman.

Solo tienes que hacerle cosquillas.

Cosquillitas, cosquillitas.

Mantén la pose, Serman.

Jamás se creerían esto en casa.

-Vuestras flores son demasiado salvajes.

Creo que los primos de Shirley no se está divirtiendo.

Sí. Así no vamos a ganarnos las insignias de guía.

Ya sé. A los Ardilla les gusta ver La Cabrera.

Allí arriba hay las mejores vistas.

Ah, ¿La Cabrera es la zona de la isla

donde están los rascacielos?

-¡Esas cabras están en los árboles!

¿Cómo han subido hasta ahí? ¿Con escalera mecánica o ascensor?

Escalando. ¿Queréis hacerlo?

(RÍE) ¡Oh!

No escalo un árbol desde que era pequeña.

-Las ardillas de ciudad no escalan mucho.

Bonitas vistas. ¿Nos vamos?

(BALAN)

Mira qué carro tan mono hecho a mano.

¡Oh, Sermy!

Hazme una foto para subirla.

-¿Te importa? -No. Sube.

¿Qué tal así, Serman?

(GRITA)

-Aguanta, hermana.

¡Te tengo!

(GRITAN)

¡Oh, oh! No sé si sabrán conducirlo.

Les alcanzaremos con el Auto Wing.

(GRITAN)

-(RÍE) -Pues La Cabrera es muy pintoresca.

(GRITAN)

-¡Yuju!

¡Menudo viaje!

¡Van hacia el río!

Llamaré al cuartel.

Hola, Swift. ¿Cómo os está yendo la visita?

Pues un poco descontrolada.

Los primos de Shirley van en un carro

hacia el río debajo de La Cabrera.

(GRITAN)

Parece que la visita de los Ardilla necesita un rescate Top Wing.

-Penny, Brody, ya ha llegado la parte acuática de la visita.

Id para allá.

Swift, "bumeranea" tu Zip Flash.

Vale, Speedy. Vamos a volar.

(AMBOS) Sí, hora de ganarnos las alas.

(GRITA)

Mira, otra vez esas flores tan bonitas.

-Pero, recuerda, no te acerques mucho.

¡Oh!

Un taxi acuático.

-¿Eh?

-¿Está libre?

-¡Uy!

-¡Eh! ¿Dónde se ha metido el taxista?

-A lo mejor aquí funcionan de otra forma.

Hola, Wally. ¿Has visto a los Ardilla?

Se han ido por ahí. Y en mi barca.

Tranquilo, Wally, Top Wing te la devolverá.

No os preocupéis. La ayuda va en camino.

¡Eh, apartaos!

-Mira, será el guía de la visita acuática.

-¿Queréis una visita acuática?

(RÍE) Venid conmigo.

Cadetes, vamos pisándoles los talones.

¡Oh! Gran torbellino se ve muy bonita desde el agua.

-Sí que lo es.

¿Aún queda mucho para el hotel?

Podría echarme una siesta.

-¿Qué hotel?

¡Oh, no! Chomps les está llevando a la Cala del Naufragio.

Chomps, Rocco, dejad de remolcar ese barco.

Vale. Yo me largo.

-¡Eh! ¿Dónde se va nuestro guía?

-Madre mía. ¿Qué es esto?

-Parece un parque acuático.

-¡Uh! Mira los naufragios.

He de reconocer que parecen de verdad.

-Desde luego que sí.

-Pues creo que no es un parque acuático.

(AMBOS) ¡Socorro!

Están en el remolino.

¡Socorro!

¡Ya vamos!

Hora de zambullirse.

¡Agarraos y tiraré de vosotros!

¡Oh, me resbalo!

-¡Te tengo! -Gracias, hermana.

¡Oh, no!

¡Lástima de barca!

La tengo.

¡Yuju!

-¡Bien!

Y, entonces, estaba a punto de caer en el remolino

cuando, de repente, Geisel me cogió la mano.

-Y, entonces, Brody nos puso a salvo

y Penny pareció de la nada con la barca.

¡Ha sido muy fuerte!

-Bueno, siento mucho

que lo hayáis pasado tan mal, primos.

-(AMBOS) ¿Tan mal?

-Hemos montado en carro.

-He hecho unas fotos geniales de una planta comeardillas.

-Los naufragios eran fascinantes.

¡Ha sido una visita estupenda!

-¿De verdad? ¿Os ha gustado?

-Sí. Ha sido una visita de cinco bellotas.

Os recomendaremos a nuestros amigos.

-Y, cadetes, os habéis ganado vuestras insignias de guías.

Genial. ¡Sí!

¡De primera! ¡Guay!

Muy bien. Bueno...

¿Y qué otra cosa divertida podríamos hacer ahora?

-Podemos ir a comer bellotas.

-¡Bellotas! ¡Suena delicioso!

¿Dónde las compras?

-Las cojo directamente del árbol.

-¿Directamente del árbol?

Lo de esta isla es muy fuerte.

(RÍEN)