"EL REY DE LOS DODOS"

(Música)

¡Yuju!

¡Cocó!

Esta atracción salpica al estilo frailecillo.

¡Oh, mirad esto!

¡Guau!

Es una caída vertical a una cueva que da muchísimo miedo.

¡Perfecto!

¡De primera!

¡Yuju!

Aún no había visto esta atracción tan chula.

Oh, oh.

¡Cómo mola!

¡Oh!

Lo he hecho sin querer.

¿Eh?

Fijaos, es él.

(A LA VEZ) -¡El rey Dodo!

Eh, hola, siento haberme chocado contra vuestra...

Oye, menuda estatua más chula.

¡Brodo!

¡El rey Brodo Dodo!

-¡Oh! ¿Brody es el rey Brodo?

Eh... Hola, Della. Hola, Douggie.

¿Qué está pasado?

Brodo, eres el rey perdido de los dodos.

-Igualito que la estatua, mira.

Bueno, supongo que sí que me parezco un poco a él.

La leyenda dodo cuenta que solo el Rey Dodo perdido

puede quitarle la corona a la estatua.

Bueno, pero yo no se la he quitado, solo me ha caído encima.

¡Oh! ¡Eres el rey!

-Tal y como dice la leyenda,

"el rey se estrellará y la corona caerá".

(RÍE) No soy el rey.

¡Oh, no!

-No, Brodo, los dodos quieren que el rey lleve la corona.

Bueno, es una corona muy bonita.

¿Cómo me queda?

Pareces todo un dodo, rey Brodo.

Bueno, ¿y qué tiene que hacer un Rey Dodo?

Nada, los dodos lo hacen todo.

Lo que el Rey Dodo quiere, lo recibe.

Vale, pues quiero devolver el Splash Driver al agua

para regresar al cuartel. Yo solo...

¡Los dodos pueden!

Oh, eh... Con cuidado.

Gracias, dodos.

(RÍEN)

Hola a todos.

He encontrado una cueva escondida superchula en el cañón.

Es alucinante.

Eh, oye...

Ah, sí, encontré esta corona en la cueva

y, según la leyenda, ahora soy el rey de los dodos.

(RÍE) Qué tontería, ¿eh?

No, mira.

¡Rey Brodo, Rey Brodo!

Oh, eso...

Brody, ¿les has dicho a los dodos que no eres su rey?

¡Pues claro! Pero no me creen.

Espero que ser rey no intervenga con tus tareas de Top Wing.

¡Tranquilos!

Seguro que se cansarán pronto y volverán a casa.

No parece que los dodos estén cansados.

(Música)

¡Cocó!

¿No descansan nunca?

(BOSTEZA) Gracias, chicos.

Buenas noches. Buenas noches, Rey Brodo.

Buenas noches, Rey Brodo.

Por fin se han dormido.

(Ronquidos)

¿No te cansa que los dodos te sigan a todas partes?

Pues me estoy acostumbrando.

Otra agua de limón y coco, por favor, Rhonda.

¡Marchando!

Vaya.

-Los dodos pueden.

Oh, gracias.

Menos mal que no he pedido un montón de rollitos de algas.

Los dodos trae algas.

Brody, esto es demasiado.

Tienes razón.

Solo la mitad de algas, chicos.

Quizá es hora de que los dodos vuelvan a casa.

Les dije que se fueran,

pero solo quieren hacer feliz al rey Brodo.

¿Por qué los dodos hacen lo que quiere Brody?

Según su leyenda,

si la corona cae sobre tu cabeza, eres el rey perdido.

Ah, ¿sí? ¡Sí!

Ahora los dodos hacen todo lo que les digo.

Es demasiado.

A mí me gustaría que hicieran lo que yo quisiera.

Ya sé.

Si los dodos hacen todo lo que dices,

diles que no hagan todo lo que digas

y que se vayan a casa.

Sí, tienen que hacerte caso. Eres el rey.

Buena idea. ¡Dodos!

¡Escuchad!

Ha sido muy divertido que lo hicierais todo por mí.

¡Y oíros roncar toda la noche!

Pero es hora de que cojáis la corona

y volváis al Cañón Ker-Splash.

Os lo ordena el Rey Brodo.

¡Oh!

(MURMURAN)

-Vale, Brodo. Lo que el Rey Brodo quiere,

el Rey Brodo recibe.

Adiós, dodos.

Oh, les echaré de menos.

Tranquilo, Brody.

Puedes visitarlos en el Cañón Ker-Splash.

Allá van.

Esa debe ser la cueva de la corona.

Vale, a ver dónde está la corona.

Hum, no.

Ajá, aquí está.

¡Vaya!

(RÍE) ¡Perfecto!

Creo que debería parecerme más a ese.

Vale, ahora solo necesito esto.

Ahora sí que me parezco al... -¡Rey!

¡Rey! ¡Rey! ¡Rey!

¡Rey! -¡El Rey Baddo!

-¡Baddo! ¡Baddo! ¡Baddo!

-Lo que Baddo quiere, Baddo recibe.

-Oh, veamos.

El rey Baddo quiere algo de picar.

Traedme magdalenas, también agua de coco

y bellotas, ¡muchas bellotas!

-¡Los dodos pueden!

(RÍE)

(Música)

-Con esto tengo para todo el invierno.

-Los dodos pueden. El Rey Dodo quiere bellotas.

-Oh, es un honor compartir mis bellotas con el Rey Dodo.

¡Eh! ¡Pero no me refería a todas!

Oh, avellanas...

-El rey quiere magdalenas.

-Y agua de coco.

-¿Brody quiere más magdalenas?

(RÍE)

Servíos.

Esperad, no me refería a que lo cogierais todo.

Oh, debería hablar con Brody.

Los dodos se han llevado todas mis magdalenas

porque el rey las quería. -¡Aquí!

Los dodos se acaban de llevar todas mi bellotas invernales para su rey.

Su rey, ¿eh? ¿Qué?

Yo no he sido. Les mandé a su casa.

Qué raro. ¿Tendrán los dodos otro rey?

Será mejor que o comprobéis en el Cañón Ker-Splash.

Es hora de ganarnos las alas.

(RÍE) ¡Puedo hacer lo que quiera!

¿Eh? ¿Qué es eso?

Vale, quiero tirarme por el tobogán.

(Música)

¡Yuju!

(TODOS) -¡Oh!

-¡Sí! ¡Yuju!

¿Qué está pasando, Della?

Tenemos un nuevo Rey Dodo. La corona cayó sobre Baddo

y lo que el Rey Baddo quiere... El rey Baddo recibe.

El Rey Baddo quiere volar.

Sí, ¿qué tal un géiser?

¡Sí!

¡Eso sí que es volar!

¡Más alto!

¡Sí, eso es!

¡Eh, esperad!

No puedo volar bien con las alas mojadas.

(GRITA)

¡Necesito ayuda! ¡Socorro!

No es buena idea, dodos.

Los dodos no nadan.

Oh, oh, dodo. Baddo y los dodos no necesitan.

Hora de ganarnos las alas.

(Música)

¡Lo tengo!

¡Y yo!

¡Ayudad al Rey Baddo!

(GRITA)

Tranquilo, Top Wing está aquí.

Aunque tengas las alas mojadas, no bajaré en este tronco.

(GRITA)

Te tengo.

¡Sí!

Oh, no.

Botón de succión. ¡Ya!

¡Sí, dodos!

¡Oh!

-¿Qué?

¡Ah! (RÍE)

-¡Oh!

-¡No eres un dodo!

-Pues yo ya me iba.

Parece que necesitáis un nuevo líder.

¿Qué hacemos con esto? ¡Ya sé!

Della se merece la corona. ¡Gran idea!

Y lo que Della quiere, la Reina Della recibe.

-A ver, la Reina Della quiere devolver la corona a su sitio.

¡A la estatua!

Oh, pues yo puedo.

(Música)

No necesitamos reyes que nos digan qué hacer,

lo que necesitamos es...

¡polos de algas para todos!

(RÍE) -Rhonda puede.