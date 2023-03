Revuelto de huevos al Dodo

# No hay un sitio # que nos guste más.

# Playa, sol y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener, # cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top Wing. # ¡Top Wing!

# Juntos hasta el fin. # ¡Top Wing!

# Juntos hasta el fin. #

"TOP WING"

"Revuelto de huevos de dodo."

Esto es lo mejor.

(GRITA) (RÍE)

Mucha agua.

(GRITA)

-(RÍE) ¡Sí!

(GRITAN)

-Guay.

-¡Oh!

Oh, oh, dodo. No salpiquéis a Egguardo.

No le gusta el agua.

-Hola, Della.

¿Qué tienes ahí?

-A mis nuevos hermanos.

Esta es Meggy, Greggy, Suzette y Egguardo.

Hala, ¿y ya estás cuidando de ellos?

Sí, así cuando rompan el cascarón yo podré cuidarles.

-Yo os daré clases de seguridad en el agua.

Eh... En cuanto hayáis salido.

-Gracias, Davey.

Pero no sé si a Egguardo le gustará.

No le va mucho el agua. Ese dodo es de los míos.

Son superínteresantes.

Megg siempre está contenta. A Gregg no le gusta la oscuridad.

A Suzette le gustan los mimos y a Egguardo le llamo Eggy

y es muy tranquilo.

Estoy deseando conocer a tus hermanos, Della.

Igual que yo. Más vale que les lleve a casa.

No pueden estar fuera de su nido mucho tiempo.

Eres una buena hermana mayor. Avísanos si nos necesitas.

Gracias, cadetes.

Uh...

Hola, Doogie.

-¿Qué haces? -Problemas con las tuberías.

-Las arreglaré en un pispás. -Vale, Doogie.

Ya casi es la hora de su siesta.

-Dodos. -(AMBOS) Shh...

(RÍEN)

-A dormir, Eggy.

Tranquilo, Gregg. Cerrad los ojos.

Qué huevos más buenos.

Oh, oh, dodo.

-Oh, oh. Necesito más lodo y cuanto antes.

¡Oh!

-Demasiadas fugas. -Cuánta agua.

-¿Qué pasa, Doogie? -Otra fuga, Della.

Súbete a un sitio más alto.

-No puedo dejar a Megg, Gregg, Suzette

y sobre todo a Egguardo. No le gusta mojarse.

-Vale, dodo. Moveremos el nido entero.

-Oh, no. Mis huevecitos no saben nadar.

-Oh, Della. No nadan pero sí flotan.

-Gregg y Suzette se van flotando

y Megg y Eggy han acabado en los cubos de agua.

-Esos cubos van a lo más alto del cañón.

-A las cataratas.

Necesitamos ayuda.

Necesitamos a Top Wing.

"Top Wing, adelante. Necesitamos ayuda."

Della, ¿eres tú?

"Sí, tenemos fugas y los huevos se ha ido flotando."

Eso no es bueno. Enseguida vamos.

"Boomeranead" los vehículos. Hora de ganarnos las alas.

(TODOS) ¡Boomerang!

(Música)

Vamos a "quiquiri-hacerlo".

El nido está justo ahí.

Vale, callaos.

(CHISTA) Es una zona de huevos dormidos.

Los huevos se habían ido flotando. No creo que los despertemos.

Oh... Sí.

(CARRASPEA)

¡Della, Della!

Aquí, Rod.

Los huevos se han ido flotando. ¿Hacia dónde han ido?

Suzette y Gregg han ido río abajo.

¿Y Megg y Egguardo?

Dentro de los cubos, subiendo a las cataratas.

-Ahí arriba.

Vale, Della.

Ven con Brody y conmigo para rescatar a Suzette y Gregg.

Brody y yo iremos a por Megg y Egguardo

antes de que caigan por las cataratas.

Recibido.

El resto de los dodos arreglaremos las tuberías.

-Debemos darnos prisa, no pueden pasar mucho tiempo

fuera del nido. No te preocupes.

Traeremos de vuelta a tus hermanos en un pispás con mi Zip Flash.

Creo que veo algo ahí arriba.

Es un brillo azul.

¡Suzette!

Ya voy a por tu hermana.

Ya casi estoy.

¡Oh!

No puedo pasar.

Quizá podría por arriba.

¡Turbo!

Te tengo.

Suzette está a salvo.

Qué bien, Brody. Sí.

Della, ¿a Suzette le gustaban los mimos?

Sí. (RÍE) Se nota.

Un huevo menos. Quedan tres.

Swift, ¿habéis tenido suerte?

Veo a Megg y a Egguardo.

Voy a cogerlos.

El huevo verde está a salvo pero no he podido agarrar

a Egguardo. "Oh, no."

Tranquila, lo alcanzaré cuando salga a las cataratas.

Swift, se está resbalando.

Esperad, la dejaré en un lugar seguro.

Despacio, despacio...

Ya está. Megg está sana y salva.

Mirad, Swift acaba de salvar a Megg de los cubos.

-Si Swift está con Megg, ¿dónde está Egguardo?

¡Oh, no! Egguardo va a salir por el pico.

Es una misión para un socorrista.

Pero ¿cómo voy a subir hasta ahí arriba?

-¡Ay! Rápido, Davey, tu Surf Pork.

-Gran idea. Está justo ahí.

-Tranquilo, Egguardo.

Hay un socorrista de servicio.

(GRITA)

-Pero tú no eres socorrista ni sabes cómo usar el Surf Pork.

-¿Cómo se maneja esta cosa?

(RÍE) Hola, Egguardo.

Pensaba que no te gustaba el agua.

A mí no me gusta caerme.

Pero bueno, lo estoy haciendo.

Te tengo, Shirley.

Modo planeador.

(GRITA)

Te pillé. (RÍE)

No me gusta caerme pero me encanta volar.

Qué bien planeas, Rod. Gracias, Shirley.

Eh, ahí va Egguardo. ¡Mira!

¡Davey, el huevo!

-No lo permitiré.

No temas, Eggy. Yo soy socorrista.

(GRITA)

¡Sí!

Davey tiene a Egguardo. (RÍE)

Bien hecho, Davey.

-Oh, solo es un día de trabajo más para un socorrista.

¿Podría sacarme alguien de este tubo?

Penny, Egguardo está a salvo.

"Qué bien."

Llevamos tres, falta uno. Solo queda Gregg.

¿De qué color es? Amarillo.

Lo veo.

Oh, no. Un remolino.

Esto será complicado pero mis brazos mecánicos

lo conseguirán.

Modo mecánico.

Oh, oh, dodo. La corriente es demasiado rápida.

Tenemos que rescatarlo antes de que caiga

en el agujero oscuro.

Menos mal, es demasiado grande.

¡Oh, no!

Mi brazo no cabe en el agujero.

Más vale que haga lo que pueda mientras pueda.

Iré a por él. Espera, Della.

No sabes nadar pero tengo una idea.

Mis mini espolones cabrán en el agujero.

¿Podrías sujetar el Aqua Runner? Haré lo que pueda.

Es lo que puedo hacer.

Vale, Della, casi lo tengo.

Tengo a Gregg. Ahora a ver si puedo sacarlo.

La corriente es demasiado fuerte.

Los dodos pueden.

Penny, te tengo a ti y a Gregg.

Sí, bien hecho. Ahora tira de nosotros.

El control esta... Descuida. Ya lo sé.

Muy bien, Della. Lo "dodolograste".

Ahora llevemos a Gregg con el resto de sus hermanos.

Gracias por rescatar a los huevos.

Casi los pierdo.

No podríamos haber salvado a Gregg sin ti.

Eres una gran hermana mayor.

"Cuchicú", cuchi, cuchi...

¡Ay!

Oh, no. Se están rompiendo. Ah, ¿sí?

Voy a ser una hermana mayor.

(GRITAN)

(TODOS) Oh... ¿Puedo coger uno?

Pues claro.

Hola, Egguardo. Encantado de conocerte.

Dodo, ¿papá?

¿Yo?

¿Papá?

(DODOS) Papá...

(RÍEN)

"La visita 'trintástica' de Trini a Gran Torbellino."

Eh, ¿esa es Sandy?

Speedy, Bea, Sandy está trayendo a alguien a la isla.

¿A alguien conocido? "Voy a acercarme a ver.

Es Trini Cabrerizo. Hola."

"(RÍE) Hola, Swift."

(TODOS) ¿Trini?

Guay, ¿habrá venido para escribir otro libro de viajes?

Como: "Trini viaja por las carreteras

de Gran Torbellino con Rod y su Rooster Booster".

(IMITA UNA MOTO) (RÍEN)

¿Podemos saludarla? Claro.

-Oh, sí. Seguro que se alegra mucho de veros otra vez.

(TODOS) ¡Bien!

-Top Wing, ¿qué hacéis aquí?

Recibir a Trini Cabrerizo. Pues ella ha venido a verme a mí.

Ah,, ¿sí? Ajá.

Yo la invité a descubrir unos consejos de viajes

"murcielaguays" de Gran Torbellino y adivinad quién saldrá

en la portada del nuevo libro de Trini.

Servidor, Baddy Murciélago.

Hala, Baddy, eso mola mucho.

Ahí llega Sandy.

Voy a hacerle el baile del pollo. Aparta de ahí.

Lo haré yo.

A mi estilo.

(GRITAN)

(GRITA)

(RÍE)

¿Es cierto? ¿Ha vuelto de verdad?

-Hola, Shirley.

-¿Viviremos una aventura juntas solo tú y yo, Trini?

-Trini ha venido para hacer una visita "murcielaguesca"

de Gran Torbellino con el piloto más valiente,

alucinante y osado de toda la isla y los mares de alrededor.

Yo. Así que hasta luego.

-Tranquila, Shirley.

Luego nos vemos.

-Vale, me... me...

parece bien. No sé cómo es

una visita "murcielaguesca" pero lo de osado no suena

demasiado seguro.

Mejor vigilaremos a Baddy para asegurarnos.

¿Lo ves? Lo que tiene una visita con Baddy Murciélago

es que disfrutarás de las mejores vistas

porque a mí no me da miedo volar bajo, cerca y rápido.

No tengas miedo y mira esto.

-¡Bomba va!

¡Yuju!

-(TODOS) ¡Sí! -Hala, impresionante.

-Sí, lo ha sido, ¿verdad?

-Sí, menudo salto y qué salpicón.

-Son los Picos de los Frailecillos, siempre hacen lo mismo.

-Tengo que anotarlo.

Recordatorio: hablar con Brody para visitar los Picos

de los Frailecillos.

Gran Torbellino se ve precioso desde aquí.

-Ah, ¿sí? ¿Y qué tal estas vistas?

(GRITA)

(RÍE)

-Hay que ver lo bien que pilotas. -Vaya, gracias.

-Swift es el mejor. -¿Swift?

¿El mejor?

¿Estás de broma?

Yo soy el mejor, soy mucho mejor que él.

-Vaya, no pensaba que otro piloto pudiera hacer lo mismo que Swift.

-Pues claro que sí, Swift no puede...

No puede pasar volando por el Cañón del Peligro.

(RÍE) Pero yo sí.

-¿Cañón del Peligro? Vaya, ¿no es peligroso?

-Pilotos como Swift tienen prohibido volar por allí

pero yo puedo hacerlo sin problema.

También deberías anotar eso, ¿vale?

-¿Hacia dónde va Baddy?

¿Al Cañón del Peligro?

-Swift, Baddy se dirige al Cañón del Peligro.

Intenta detenerlo. "Voy, Speedy.

Es hora de ganarme las alas."

Qué emocionante, ¿eh?

-Desde aquí es impresionante.

Baddy Murciélago va volando hacia el Cañón del Peligro.

Una zona prohibida para un piloto normal

pero para uno como Baddy...

-(RÍE) Espera a verlo más de cerca.

Baddy, este espacio está restringido.

Es peligroso.

Si quieres detenerme, primero tendrás que alcanzarme.

(RÍE)

Te lo dije.

Nadie puede volar por este cañón como yo.

(GRITAN)

-Ha sido muy emocionante. ¿Este es el estilo murciélago?

-No, ha sido un accidente.

-¿Podemos repetirlo? -Tenemos que arreglar mi aeronave

antes de ir a ningún lado.

Baddy ha salido del cañón pero su aeronave está averiada,

parece que vuelve a casa. Le seguiré para asegurarme.

Ya está, Baddy. Como nuevo.

-Ahora intenta no volver a chocar. -No lo haré.

Ahora podemos continuar mi visita "murcielaguesca" de Gran Torbellino.

Bueno, ¿qué te parece nuestra cueva?

-Pues mola bastante, casi tanto como el cuartel

de Top Wing. Recordatorio: volver a visitar otra vez

el cuartel general de Top Wing. Es "trinitástico".

-Ajá, yo te enseñaré un sitio al que no te llevarán

los cadetes Top Wing: la Caverna Hundida.

Ni rastro de Baddy.

Igual ha suspendido la visita por la avería.

Oh, no. Allá va. "Síguele, Swift."

-¿Baddy se dirige a la Caverna Hundida?

¿No se le ocurrirá volar por ahí?

Espero que no, es totalmente inestable.

Los motores de la aeronave podrían provocar otro hundimiento.

-Equipo, mantened a Baddy fuera de la caverna.

Hora de ganarnos las alas.

Prepárate para la visita más "murcielagosa" del mundo.

-Consejo de Trini: la Caverna Hundida es "trinitástica".

¿Es seguro?

-Ahora no.

Por supuesto, agárrate y prepárate

para el mejor vuelo del mundo.

-¡Yuju!

Oh, no. Eso no suena bien.

Tenemos que ir a por ellos.

Vamos, Swift. Soy un gallo, no un gallina.

Venga, Penny.

Solo hay una salida, démonos prisa.

Vamos a "quiquiri-hacerlo".

¿Todo bien, cadetes? "Estamos fuera."

"Brody y Swift están atrapados.

Usaré mis brazos para despejar la entrada."

Hay una entrada por el agua en el otro lado.

Brody, dirígete a ese extremo de la caverna y entra por ahí.

Voy. ¡Inmersión!

Esto es muy estrecho, voy a activar el modo Zip.

(GRITA)

-Seguro que nunca habías hecho esto. -Jamás.

Pero ¿esto es seguro?

-Que sí, claro que...¡Ah!

Los propulsores se han roto.

Eyectar, eyectar.

No puedo volar con las alas mojadas.

Baddy está en el agua, Swift. ¿Y quién está en la aeronave?

Eh... Baddy, yo no sé pilotar.

Oh, no.

Trini.

¿Y qué pasa conmigo?

Te tengo, Baddy.

Ya era hora, me estaba enfriando.

Rod, ponte debajo de la aeronave y recibirás una pasajera.

(GRITA)

"Triniconsejo": si alguna vez vas a una caverna hundida

y estás a punto de chocarte, asegúrate de que Top Wing

te rescate. Yo me encargo.

Turbo atrás.

Salta, Trini, salta.

Otro consejo: si Rod dice que saltes, hazlo.

Uf... Mi aeronave.

La habéis dejado chocar.

-"Triniconsejo": en Gran Torbellino ve con el equipo Top Wing.

-Ellos son los mejores guías. -Yo soy mucho mejor que ellos.

La entrada está libre, ¿estáis todos bien?

Claro.

Gracias por el rescate, Top Wing.

Eh, ¿paramos en la Cabaña Limón para celebrar

que me habéis vuelto a rescatar? Me apunto.

¿Y dónde está Baddy? Esperando a que le remolquen.

-Por favor, Betty, ven a por mí enseguida.

-"¿Y ahora con qué has chocado, Baddy?"

-Yo no he chocado con nada, ha sido Swift.

-"Claro..."

-Este lo he titulado: "Misión de rescate 'trinitástica'

en Gran Torbellino". Genial.

Mola. "Guaca-guay".

Quiquiriqui.

Eh, oye, ¿ese es mi libro?

Oh, sales en él. Al fin y al cabo,

el equipo Top Wing tuvo que rescatarte.

¿Ves?

-Podrías haber sacado mi lado bueno.

(RÍEN)

-Oh, Baddy...